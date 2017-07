Weather holds up for the annual County Londonderry Show

Have your say

The weather for this year’s County Londonderry Show was not as bad as could have been and the ground held up extremely well for the equestrian competitions.

Entries in the showjumping were unfortunately quite low possibly due to the Cavan Home Ponies the same weekend and National Balmoral Championships starting the next day.

Hollie Coster

However those who competed did very well and show organisers are grateful for their support.

Results:

Young Horse likely to make a Hunter: 1, Danny Boy, Jane Kealey; 2, FSD Dance A Lot, Frank Dickey; 3 Pollyanna’s Surprise, Ros Hindley

Champion: Danny Boy, Jane Kealey. Reserve: FSD Dance A Lot, Frank Dickey

Coloured Led: 1, Oreo, Caroline Canning; 2, Pollyanna’s Surprise, Ros Hindley; 3, Glenroes Archie, Cliona Stockman

Small Hunter: 1, Chalcedoney Blue Two, Ann Reagan; 2, Braeview Little Iron, Man Corrine Robb; 3, Branallen Boy, Naomi Wilson; 4, Lord Lewis, Dasha Zichova

Lightweight Hunter: 1, Roxy, Joanne Lyons

Heavyweight Hunter: 1, Vantage Point, Laura Smyth; 2, Gortshalgan Master Cruise Lynn Spence; 3, Rouisillion Silver Rebel, Nikki Burnham

Champion: Vantage Point, Lynn Spence. Reserve: Chalcedoney Blue Two, Ann Reagan

Irish Draft Ridden: 1, Liquid Gold, Lisa Talbot; 2, Rouisillion Silver Rebel Nikki Burnham; 3, Ballinderry Crystal Aoife Hagan

Cob: 1, Ruari, Corrine Robb; 2, Barn Stormer, Ann Reagan; 3, Bill Withers, Lynn Spence; 4, Jack, Joe O’Kane

Pony Showing results

Lead Rein: 1, Rhydygrug Peter Pan, Noah Houston; 2, Blueriver Rock Chick, Kjerstin Chisel; 3, Black Beauty, Hannah Fooston

First Ridden: 1, Dinky Diamond, Katie Mae McElwee; 2, Idyllic Tyranny, Lucy Donnan; 3, Craigmore Tiny, Katie Kelly

Mini Championship: Blue River Rock, Kjerstin Chisel

Reserve: Idyllic Tyranny, Lucy Donnan

Mountain and Moorland: 1, Rotherwood Royal Penny Cheree McHugh; 2, Ldyllic Tyranny, Lucy Donnan; 3, Follis Princess, Beth McCartney; 4, Woodyhill Star, Fergal McKinney

Ridden Hunter Show Pony: Clementstone Rhumba, Cheree McHugh

Working Hunter Ponies

Starter Stakes: 1, Dinky Diamond, Katie Mae McElwee; 2, Rotherwood Miss Penny, Chloe Connon; 3, Jacodis Anjas Admiral, Natalie McKenna; 4, Weighworth Dynasty, Ella Lindsay

Novice Under 143cms: 1, Jacodis Anjas Admiral, Natalie McKenna; 2, Gortmore Prince, Cate O’Neill; 3, Joey, Jara Hamilton; 4, Fairgreen Toby, Chloe Connon; 5, Lady Ryan, Niamh Montague

Open Under 143cms: 1, Ballyclough Lucky, Ross McElwee; 2, Ava’s Dream, Chloe Connan; 3, Fairgreen Toby, Chloe Connon; 4, Gortmore Prince, Cate O’Neill

Novice Under 153cms: 1, Magic Rhythm, Taylor Hunter

Open Under 153cms: 1, Follis Princess, Beth McCartney; 2, Magic Rhythm, Taylor Hunter

Mountain and Moorland

1, Follis Princess, Beth McCartney; 2, Rotherwood Royal Penny, Chloe Connon; 3, Gortmore Prince, Cate O’Neill

Champion: Follis Princess, Beth McCartney. Reserve: Rotherwood Royal Penny Cheree McHugh.

Working Hunter Horses

Novice: 1, Embaracaderro, Sonia Tester; 2, Lord Lewis, Dasha Zichova; 3, Doyle’s Meg, Shane Doyle 4, Lord Sambo, Rachel McKernaghan

Irish Draft: 1, Liquid Gold, Lisa Talbot

Small Hunter WH: 1, Doyle’s Meg, Shane Doyle; 2, Montana, Michael Crawford; 3, Branellen Boy, Naomi Wilson

Open WH: 1, Bob, Shane Doyle; 2, Montana, Michael Crawford; 3, Echo Hill, Paedar Mclaughlin

Champion: Embaracaderro, Sonia Tester

Reserve: Bob, Chloe Connon

Unregistered/Local ShowJumping

Class 1 50cm - Clear rounds: Caitlin Weatherup, Scooby Dote. Hannah Fonstan, Black Beauty. Allex Deighan, Bugs Buddy. Eliza Lapsley, Altaskin Snowball. Orlaith Gannon, Toffee. Grace Whelan, Rosie. Elie Guthrie, Micky

Class 2 60cm - Double clears: Ellie Guthrie, Micky. Orlaith Gannon, Toffee. Erin Ferris, Artic Sky. Nicole Herbinson, Ballymorn Lilly.

Class 3 70cm - Double clears: Shannon Logue, Finn McCool. Nicole Herbinson, Ballymorn Lilly. Ellie Guthrie, Micky. Orlaith Gannon, Toffee. Chloe Kelly, Tommy Two. Casey Ferris, Artic Sky. Hannah McKeown, Dunby. Abbi Cocking, Maxamillion.

Class 4 80cm: 1st. Mathew Lusby, Pepsi. 2nd Karen Auld, Milly. 3rd Leah McCulloch, Bella. 4th Abbi Cocking, Maximillion. 5th Ellie Moore, Harman Lady.

Class 5 90cm: 1st Niamh Porter Payne, Doyle’s Lexi. 2nd Fergal McKinney, Ruby. 3rd Kevin Mackey, Blitz.

Show Jumping Results Horses

90cms: 1, Imperial Darco Diamond, Kevin Mackey; 2= Huntingdale Chance, Debbie McLean, Luxs Like Candy, Simon Scott; Cafre Olympic Dream, Lynne Russell; Altaskin Mabel, Kelda Morgan

1m - Ulster region Summer Tour TRI/Baileys: 1, Salsa, Lynne Russell; 2, Amor, Grace McGarry; 3, Sally, Sean Nangle; 4, O’Harabrook, Fiona Thompson; 5, Tenacious D, Dionne McLoughlin; 6, Imperial Darco Diamond, Kevin Mackey

Amateur - Ulster region Summer Tour TRI/Baileys: 1, Ballyengland festival, Catherine Morrow; 2, O’Harabrook, Fiona Thompson; 3, Curraghavarna Bud, Joanne Nevin; 4, Flash Jack, Jane Kealey

1.10m Ulster region Summer Tour TRI/Baileys: 1, Senate Hill, Philip White; 2, Akasha, Lynne Russell; 3, Cullion Girl Friday, Sean Nangle; 4, Master Millar, Simon Scott; 5, Goanda, Kenneth Graham; 6, La Vie Vid Richter, Kenneth Graham

1.20m - Ulster region Summer Tour TRI/Baileys: 1, Moyleview Dancer, Barry McCormack; 2, Calle, Sean Nangle; 3, Armani Velvet, Barry McCormack; 4, Hermes De Cavalier, J P McGranaghan; 5, Legavallons Moonshine, Kevin Mackey; 6, Pacino Dancer, Peter Smyth

1.35m Ulster region Summer Tour TRI/Baileys: 1, Ploverfield Lilyanna, Simon Scott; 2, Cruising Lux, Peter Smyth; 3, Jasmine Tide, Simon Scott; 4, Armani Velvet, Barry McCormack; 5, Lenamore Nelson, Kenneth Graham; 6, Democrat, Kenneth Graham; 7, Moyleview Dancer, Barry McCormack; 8, Javas GoldRush, Kevin Mackey

Pony Show Jumping

Newcomers: 1, Tabitha Chantilly Lace, Jessica Baxter

128 70cms: 1= Little Miss Bling, Cameron Weatherup; Scoopy Don’t, Cameron Weatherup; Molly Polly, Caoimhian Sharkey

128 80cms - National Pony League: 1= Charlie, Cara McFadden; Llanarth Aled, Cormac Taggart; Lucky Number; Ben Walsh; Cosmic Chaos; Carmody Mackenzie; Sparkling Class Act, Jessica Baxter; Jacodi’s Anjas Admiral, Natalie McKenna; Penny IV, Ben Walsh; Baronagh Boy, Cormac Taggart

128 - Under 85cms - Springboard Qualifier: 1, Ballybollen Blue, Daragh Murphy; 2, Mosstown Little Dun, Eva Sloan

128 90cms Ulster Region Points Cup: 1, Mohill Sundance, Simone Leathem; 2, Creaghduff Charlotte, Conor Rice; 3, Mini Digger, Che Flanaghan; 4, In It To Win It, James Douglas; 5, Lucky Number, Ben Walsh; 6, Little Miss Magic, Simone Leathem

128 1m Springboard Qualifier: 1, Mini Digger, Che Flanaghan; 2, Scarlett Fireball, Che Flanaghan; 3, In It To Win It, James Douglas; 4, Sparles In The Rein, James Douglas

138 80cms: 1= Knockagarron Fear Bui Falcon, Emma Taylor; Cullagh Dawn, Kellie Rose Flanaghan; Midnite Surprise, Natalie McKenna; Ava’s Dream, Chloe Connon

138 90cms National Pony League: 1= Cullagh Dawn, Kellie Rose Flanaghan; Knockash Tonic, Conor Harris; Ava’s Dream, Chloe Connon; Knockagarron Fear Bui Falcon, Emma Taylor; Seapatrick Make A Move, Benjamin Moore; Ziggy Stardust, Peter Douglas; Lenamore Lena, Conor Harris

138 - 1m Ulster Region Points Cup: 1, Lisross Diamond Skye, Ellen Thompson; 2, Wirwick Ginger, Kellie Rose Flanaghan; 3, Sunny, Amy Leigh McAuley; 4, Seapatrick Make A Move, Benjamin Moore; 5, Lenamore Lena, Conor Harris

138 - 1.10m Springboard Qualifier: 1, Lisross Diamond Skye, Ellen Thompson; 2, Wirwick Ginger, Kellie Rose Flanaghan

148 - 90cms: 1, Foyleview French Connection, Karla O’Donnell

148 - 1m National Pony League: 1= Kilgarvin Morning Misty, Sarah Moore; Beechall, Hollie Coster; Cleagh Lady, Sarah Moore; Too Posh, Hollie Coster

148 - 1.10m Ulster Region Points Cup: 1, Sunkist Lad, Amy Leigh McAuley; 2, Springfield Oliver, Joshua Lynch; 3, Cleagh Lady, Sarah Moore; 4, Lancelot Du Buis, Daniel Moore

148 - 1.20m Springboard Qualifier: 1, Trendy Blue, Ellen Thompson; 2, Springfield Oliver, Joshua Lynch.

Horses:

90cm: 1, Elizabeth Magee`s Imperial Darco Diamond (Kevin Mackey).

1m (Art. 274.5.2) - Divided between Lynne Russell’s Salsa (Lynne Russell), Grace McGarry’s Amor (KWPN) (Grace McGarry), Robert & Diane Lowry’s Sally (Pet-ID) (Sean Nangle), Eavan White’s O’Harabrook (Fiona Thompson), Fiona McLaughlin Stevenson’s Tenacious D (Dionne Mc Laughlin ), Elizabeth Magee’s Imperial Darco Diamond (Kevin Mackey), James Mckean’s Cafre Olympic Dream (Lynne Russell), Liam Mcgarry’s Stars and Stripes (P) (Liam Mcgarry).

Amateur Leddy Grand Prix League: 1, Catherine Morrow’s Ballyengland Festival (Catherine Morrow); 2, Eavan White’s O’Harabrook (Fiona Thompson); 3, Joanne Nevin’s Curraghavarna Bud (Joanne Nevin).

1.10m (Art: 274.5.3): 1, Philip G L White`s Senate Hill (Philip G L White); 2, Lynne Russell’s Akasha (Lynne Russell); 3, Robert & Diane Lowry’s Cullion Girl Friday (Sean Nangle); 4, Ian Millar’s Master Millar (Simon Scott); 5, Aiden Mcgrory’s Goanda (Kenneth Graham); 6, Ronan Mclaughlin’s la vie v\d richter (Kenneth Graham).

1.35m Ulster Region Summer Tour: 1, Ian Millar’s Ploverfield Lilyana (Simon Scott); 2, Kathleen Gallagher’s Cruising Lux (Peter Smyth); 3, Simon Scott’s Jasmine Tide (Simon Scott).

1.20m Ulster Region Summer Tour: 1, John Morgan’s Moyleview Dancer (Barry Mccormack); 2, Robert & Diane Lowry’s Calle (Sean Nangle); 3, Barry McCormack’s Armani Velvet (Barry McCormack); 4, Jp Mcgranaghan’s Hermes De Cavalier (Jp McGranaghan); 5, Helena O’kane’s Legavallons Moonshine (Kevin Mackey); 6, Sparkling Equine’s Pacino Dancer (Peter Smyth).

Ponies:

Newcomers 50cm/60cm Ponies under 148cms - No Entries for this Class.

128 Under 8 Nat. Discovery 60cm - No Entries for this Class.

128 Over 8 / Under 10 Nat. Discovery 70cm - No Entries for this Class.

128 70cm - Divided between Diane Weatherup’s Little Miss Bling (Cameron Weatherup), Owen Sharkey’s Molly Polly (Caoimhian Sharkey), Diane Weatherup’s scooby dont (Cameron Weatherup).

128 80cm National Pony League - Divided between Janette Baxter’s Sparkling Class Act (Jessica Baxter), Teresa McKenna’s Jacodi’s Anja’s Admiral (Natalie McKenna), Karen McFadden’s Llanarth Aled (Cormac Taggert), Karen McFadden’s Baronagh Boy (Cormac Taggert), Karen McFadden’s Charlie (Cara Mc Fadden), Tom Carmody’s Cosmic Chaos (Mackenzie Carmody), Martin McCready’s Penny IV (Ben Walsh).

128 85cms Under 10 Ponies over 69 Points - 1, Ronan Mclaughlin’s Ballybollen Blue (Darragh Murphy).

128 90cm Ulster Region Points Cup - 1, Dionne Leathem’s Moihill Sundance (Simone Leathem); 2, Orla Harris’s Creaghduff Charlotte (Conor Harris); 3, Tara Flanagan’s Mini Digger (Che Flanagan); 4, Daniel Douglas’s In It To Win It (James Douglas); 5, Ronan Mclaughlin’s Lucky Number (pi) (Ben Walsh); 6, Dionne Leathem’s Little Miss Magic (Simone Leathem).

128 1m Springboard Qualifier - 1, Tara Flanagan’s Mini Digger (Che Flanagan); 2, Tara Flanagan’s Scarletts Fireball (Che Flanagan); 3, Daniel Douglas’s In It To Win It (James Douglas).

138 90cm National Pony League - Divided between Derby Rankin’s Cullagh Dawn (Kellie-Rose Flanagan), Orla Harris’s Knockash Tonic (Conor Harris), Coleen Letters’s Ava’s Dream (Chloe connon), Caroline Taylor’s Knockagaron Fear Bui Falcon (Emma Taylor), Orla Harris’s Lenamore Lena (Conor Harris), Lorna Moore’s Seapatrick Make A Move (Benjamin Moore), Daniel Douglas’s Ziggy Stardust (Peter Douglas).

138 1m Ulster Region Points Cup - 1, Andrew Thompson’s Lisross Diamond Skye (Ellen Thompson); 2, Tara Flanagan’s Wirwick Ginger (Kellie-Rose Flanagan).

138 1.10m Springboard Qualifier - 1, Andrew Thompson’s Lisross Diamond Skye (Ellen Thompson); 2, Tara Flanagan’s Wirwick Ginger (Kellie-Rose Flanagan).

148 90cm - 1, Cali O’Donnell’s Foyleview French Connection (Karla O’Donnell).

148 1m National Pony League - Divided between Dympna Coster’s Too Posh (Hollie Coster), Lorna Moore’s Cleagh Lady (Sarah Moore), Dympna Coster’s Beech Hall (Hollie Coster), Lorna Moore’s Kilgarvin Morning Misty (Sarah Moore).

148 1.10m Ulster Region Points Cup - 1, Shane McCauley’s Sunkist Lad (Amy-Leigh McCauley); 2, Lexie McCloskey’s Springfield Oliver (Joshua Lynch).

148 1.20m Springboard Qualifier - 1, Andrew Thompson’s Trendy Blue (Ellen Thompson).

138 80cms - Divided between Coleen Letters’s Ava’s dream (Chloe Connon), Derby Rankin’s Cullagh Dawn (Kellie-Rose Flanagan), Caroline Taylor’s Knockagaron Fear Bui Falcon (Emma Taylor), Teresa McKenna’s Midnite Surprise (Natalie McKenna).

Family pony/horse/cob. Rider under 16: 1, Feinabeg Cherry, Uganda Anthony; 2, Isla, Clara Thomas; 3, Craigmore Tiny, Katie Kelly; 4, Dolly, Katie Elliott

Family pony/horse/cob Rider over 16: 1, Lord Sambo Rachel McKernaghan and Kearney Shield; 2, Rousillon Silver Rebel, Nikki Burnham; 3, Max, Katherine Donaghy; 4, Roxy, Joanne Lyons

Coloured Ridden: 1, Feinabeg Cherry, Ulanda Anthony; 2, Leath Ghleah Boys, Ida Robbie; 3, Willow Don Santos, Debbie Wark; 4, Isla, Clara Thomas.