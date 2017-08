Armoy Mart: Biggest show of the year for cattle

The biggest show of the year at Armoy Mart this week with well over 300 head on offer all of which met with another fine trade for all sorts of cattle.

Steers sold to £1,550 for 800kgs. Heifers to a top of £1,140 for 500kgs and fat cows peaked at £1,290 for a 790kgs Aberdeen Angus cow.

STEERS: J and M Crawford, Glarryford, (Hereford) 800kgs, £1,550. Harold Chambers, Bushmills, (Limousin) 640kgs, £140. Frances McCaughan, Glenshesk, (Charolais) 480kgs, £1,090, 440kgs, £985, 500kgs, £1,060, 570kgs, £1,050, 460kgs, £955, 450kgs, £950, 500kgs, £1,020. Sam McAllister, Bushmills, (Limousin) 530kgs, £1,080, 600kgs, £1,180, 610kgs, £1,185, 600kgs £1,140. Geo Baker, Armoy (Aberdeen Angus) 580kgs, £1,180, 600kgs, £1,260, 480kgs, £920, 540kgs, £1,150, 470kgs, £935. Stephen Cochrane, Portrush, (Aberdeen Angus) 560kgs, £1,180, 490kgs, £985, 440kgs, £865, 500kgs, £990. M Kelly, Ballycastle, (Charolais) 500kgs, £1,010. Harold Chambers, Bushmills, (Limousin) 505kgs, £1,050. Sam McAllister, Bushmills, (Friesian) 660kgs, £1,145, 595kgs, £1,115, 575kgs, £1,110, 600kgs, £1,120. Geo Baker, Armoy, (Aberdeen Angus) 420kgs, £800, 390kgs, £795. Jason McGowan, Glarryford, (Aberdeen Angus) 525kgs, £1,090, 470kgs, £940, 480kgs, £955, 470kgs, £950, 460kgs, £850, 430kgs, £860, 380kgs, £790, 440kgs, £940. J and M Crawford, Glarryford, (Belgian Blue) 700kgs, £1,375, £660kgs, £1,240. T Black, Ballycastle, (Aberdeen Angus) 510kgs, £1,140. Sydney Dobbin, Bushmills, (Hereford) 550kgs, £1,025. John Kirkpartrick, Cairncastle, (Friesian) 550kgs, £1,000, 640kgs, £1,050, 600kgs, £1,090, 660kgs, £1,105, 570kgs, £980. Norman Dunlop, Bushmills, (Aberdeen Angus) 370kgs, £815, 380kgs, £870, 440kgs, £890, 330kgs, £740. S Cochrane, Bushmills, (Aberdeen Angus) 520kgs, £980, 490kgs, £985, 540kgs, £965. Patrick McBride, Ballyvoy, (Charolais) 440kgs, £910. James McGowan, Glarryford, (Aberdeen Angus) 490kgs, £1,065.

HEIFERS: Frances McCaughan, Glenshesk, (Charolais) 500kgs, £1,140, 440kgs, £940. R and M Milliken, Armoy, (Charolais) 430kgs, £920. D McCormick, Armoy, (Limousin) 400kgs, £880, 390kgs, £865, 430kgs, £890. D Kelly, Ballycastle, (Limousin) 430kgs, £940. T Black, Ballycastle, (Aberdeen Angus) 490kgs, £1,005, 460kgs, £935. Joe McNamee, Cushendall, (Charolais) 440kgs, £835, 470kgs, £905. Stephen Cochrane, Portrush, (Aberdeen Angus) 500kgs, £955, 520kgs, £980, 550kgs, £940. Pat McBride, Ballyvoy, (Charolais) 420kgs, £810, 450kgs, £905. J G McNeill, Cushendun, (Hereford) 480kgs, £900, 560kgs, £995, 510kgs, £930. G Black, Armoy, (Belgian Blue) 530kgs £1,020.

FAT COWS: Sam McCollum, Bushmills, (Aberdeen Angus) 790kgs, £1,290. Michael McKenna, Dervock, (Belted Galloway) 810kgs, £1,190. Sam Gaston, Dunloy, (Limousin) 620kgs, £1,055. S Cochrane, Bushmills, (Friesian) 680kgs, £810, 780kgs, £970. Shaun Boyle, Loughguile, (Friesian) 670kgs, £935. Rory Fyfe, Martinstown, (Simmental) 790kgs, £1,040. Pat McBride, Ballyvoy, (Limousin) 700kgs, £800. Colm O’Hagan, Martinstown, (Simmental) 630kgs, £870. John Martin, Cushendall (Limousin) 750kgs, £1,200.

No sale next Monday. Sale moved to Thursday for one week only.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.