Armoy Mart: Steers sell to £1,180

A smaller show of 230 head last Monday night met with a fine trade.
Steers sold to £1,180 and heifers to £1,270 for 600kgs.
STEERS
Jas McNeill, Ballycastle, 605kgs, £1,175, 600kgs, £1,180. Robt Workman, Larne, Limousin, 500kgs, £1,030, 460kgs, £950, 440kgs, £920, 420kgs, £885, 450kgs, £920. Paddy Kelly, Ballycastle, Charolais, 350kgs, £790. Jas McNeill, Ballycastle, Aberdeen Angus, 550kgs, £1,115, 630kgs, £1,145, 645kgs, £1,190, 580kgs, £1,125, 510kgs, £1,070, 550kgs, £1,050. C Battersby, Bushmills, Limousin, 580kgs, £1,055. Seamus Hill, Ballycastle, Limousin, 400kgs, £860, 405kgs, £855, 450kgs, £950, 450kgs, £910. Alex Henry, Rasharkin, Limousin, 590kgs, £1,110, 620kgs, £1,135, 640kgs, £1,170, 580kgs, £1,000. D McAlister, Ballycastle, Limousin, 480kgs, £930, 600kgs, £1,090, 490kgs, £940
HEIFERS
Ivan Lynn, Armoy, Limousin, 600kgs, £1,270. D McAllister, Novally, Limousin, 510kgs, £1,155, 500kgs, £1,050, 450kgs, £1,065, 420kgs, £850, 440kgs, £880. E Duncan, Ballycastle, Limousin, 480kgs, £970, 470kgs, £950, 480kgs, £940, 480kgs, £960, 450kgs, £970. John Todd, Ballycastle, Charolais, 550kgs, £1,075, 560kgs, £1,075, 520kgs, £1,000, 560kgs, £1,135, 500kgs, £970, 530kgs, £1,020, 520kgs, £985, 530kgs, £990. John McConaghy, Kilraughts, Aberdeen Angus, 540kgs, £1,010. Ivan Lynn, Armoy, Limousin, 500kgs, £1,170. Harold Chambers, Bushmills, Limousin, 540kgs, £1,020. C McCormick, Armoy, Limousin, 480kgs, £980, 450kgs, £880, 455kgs, £980. John McKinley, Ballycastle, Aberdeen Angus, 360kgs, £695. E Duncan, Ballyvoy, Limousin, 400kgs, £810, 470kgs, £920. T Wright, Ballymoney, Aberdeen Angus, 510kgs, £960, 500kgs, £945, 490kgs, £895, 480kgs, £940. Harold Chambers, Bushmills, Charolais, 540kgs, £995. William Smyth, Ballycastle, Aberdeen Angus, 500kgs, £960. Alistair Getty, Bushmills, Limousin, 530kgs, £965.
Sale every Monday night.
Auctioneers: Daniel McAlister and Son.
Almost Done!
Registering with Farming Life means you're ok with our terms and conditions.