Ballymena Mart: Beef heifers sell to up to £1704

Another 300 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 204p for 790kg at £1611, Fr cows to 132p for 580kg at £765.

Beef heifers to 213p for 800kg at £1704, beef heifers to 210p for 620kg at £1302 and Friesian bullocks to 155p for 560kg at £868.

Beef cows sold to: R H Sinnamon, Pomeroy Char 790kg, £1611 (204), local farmer BB 730kg, £1481 (203), Paul Campbell, Carnlough Lim 570kg, £1048 (184), R H Sinnamon, Pomeroy Char 820kg, £1418 (173), local farmer BB 540kg, £928 (172), Thomas Clyde, Antrim Lim 680kg, £1142 (168), S McDonnell, Ballyvoy Lim 650kg, £1092 (168), Thomas Clyde Lim 690kg, £1124 (163), Sam Coleman, Glarryford (2) Lim 860kg, £1376 (160), Brian Lyttle, Moorfields Lim 520kg, £832 (160), Thomas Clyde, Antrim Lim 740kg, £1169 (158), Stephen Hall, Monkstown Lim 700kg, £1064 (152), T Jackson, Broughshane Lim 950kg, £1425 (150), Wilbert Mills, Glenarm Sim 690kg, £1021 (148), local farmer AA 720kg, £1065 (148), Stephen Hall, Monkstown Lim 690kg, £1014 (147), local farmer BB 660kg, £937 (142), J McCloskey, Dungiven Char 620kg, £868 (140), T Jackson, Broughshane BB 810kg, £1117 (138), A S Millar, Antrim BB 620kg, £855 (138), local farmer Char 730kg £992 (136), R F Saunderson, Glenwherry Lim 550kg, £731 (133), S McDonnell, Ballyvoy Lim 600kg, £792 (132).

Friesian cows sold to: D and G McVicker, Ballymoney 580kg, £765 (132), J Hughes, Clough 850kg, £1062 (125), Donal McKay, Martinstown 730kg, £876 (120), 760kg, £904 (119), Lyle Bryson, Dunadry 780kg, £920 (118), L Galloway, Ahoghill 660kg, £765 (116), T J Turtle, Broughshane 710kg, £809 (114), Donal McKay, Martinstown 660kg, £726 (110), Lyle Bryson, Dunadry 730kg, £795 (109), David McKeeman, Ballymoney 700kg, £763 (109), D and G McVicker, Ballymoney 690kg, £752 (109), J Blair, Larne 660kg, £719 (109), local farmer 580kg, £626 (108), John Graham, Glenwherry 660kg, £712 (108), D McAuley, Toomebridge 660kg, £706 (107), J Blair, Larne 630kg, £674 (107), Brian Mawhinney, Doagh 640kg, £678 (106), I W and A T McCaughey, Broughshane 770kg, £816 (106), George Kerr, Ahoghill 690kg, £724 (105), A and W McMaster, Broughshane 710kg, £745 (105), J and M Wilson, Broughshane 630kg, £661 (105), J Blair, Larne 690kg, £724 (105), Alis Bell, Ballymena 660kg, £679 (103), W T Robinson, Glenarm 700kg, £721 (103).

Beef heifers sold to: R H Sinnamon, Pomeroy Char 800kg, £1704 (213), James O’Rawe, Gracehill Char 510kg, £1065 (209), A J Wilson, Ballymena Char 570kg, £1185 (208), M McNeill, Cushendun Lim 630kg, £1285 (204), J McGerrigle, Char 620kg, £1264 (204), A McDonald, Portgleone Char 580kg, £1177 (203), Wm McDonald, Portglenone Char 530kg, £1060 (200), W Kirkpatrick, Dundrod Char 590kg, £1168 (198), A McDonald, Portglenone Char 540kg, £1069 (198), J McGerrigle Lim 770kg, £1516 (197), A J Wilson, Ballymena Char 610kg, £1189 (195), James O’Rawe, Gracehill Sim 730kg, £1408 (193), Crawford Wilson, Islandmagee Char 610kg, £1171 (192), Char 580kg, £1102 (190), Char 660kg, £1247 (189), A McDonald, Portglenone Char 570kg, £1077 (189), W Kirkpatrick, Dundrod Char 540kg, £1015 (188), Crawford Wilson Char 600kg, £1110 (185), local farmer Lim 480kg, £883 (184), Stephen Hall, Monkstown SHB 590kg, £1085 (184), K Steele, Islandmagee Lim 520kg, £951 (183), R Mawhinney, Mallusk Char 690kg, £1255 (182), R Gilliland, Antrim Sim 580kg, £1055 (182).

Beef bullocks sold to: John Blair, Cullybackey Char 620kg, £1302 (210), local farmer Lim 680kg, £1414 (208), F Lyle, Larne BB 700kg, £1456 (208), John Blair Char 640kg, £1286 (201), Brian Thompson, Lisburn Char 760kg, £1520 (200), John Blair Char 620kg, £1221 (197), Linton Bros, Cloughmills Lim 720kg, £1404 (195), John Blair Char 640kg, £1248 (195), W Hunter, Stewartstown Char 720kg, £1396 (194), James Bellingham, Ballymoney (2) Char 580kg, £1119 (193), Linton Bros, Cloughmills Char 640kg, £1216 (190), W Hunter, Stewartstown Char 710kg, £1349 (190), John Carey, Dunloy Blonde 670kg, £1259 (188), F Lyle, Larne Lim 630kg, £1184 (188), James Bellingham, Ballymoney Char 580kg, £1090 (188), John Carey AA 660kg £1227 (186), R Gilliland, Antrim Sim 620kg, £1153 (186), John O’Neill, Ballymena Sim 830kg, £1527 (184), Linton Bros Lim 650kg, £1196 (184), R Gilliland, Antrim Here 700kg, £1281 (183), W McKee, Tobermore Here 760kg, £1352 (178), James O’Rawe, Gracehill Char 430kg, £761 (177), R Aicken, Rathkenny Lim 830kg, £1460 (176).

Friesian bullocks sold to: James Bellingham, Ballymoney 560kg, £868 (155), M Jamison, Larne 630kg, £970 (154), Alfie Rocke, Larne 620kg, £942 (152), John Chambers, Moneymore 600kg, £900 (150), R and T Skelton, Ballymoney 610kg, £890 (146), 690kg, £993 (144), John Chambers, Moneymore 590kg, £849 (144), R J Gage, Clough 520kg, £728 (140), 490kg, £686 (140), John Chambers, Moneymore 530kg, £742 (140), F O’Boyle, Randalstown 630kg, £837 (133), 650kg, £845 (130).

39 dairy cows sold readily to £1660 for a second calver from Ivan Jackson, Ballynure. Ruling prices: Ivan Jackson, Ballynure £1660, local producer £1650, D W Graham, Clough £1600, Ivan Jackson £1540, D and Mrs M McGregor, Muckamore £1500, Bolton Bros, Maghera £1500, E and J Arthur, Templepatrick £1470, Ivan Jackson £1460, E and J Arthur £1450, D Maybin, Broughshane £1380, J Mackey, Ballynure £1350, Bolton Bros, Maghera £1340, Wm Hoey, Ballymena £1340, T and J Mackey, Ballynure £1320, R H and H A Shanks, Dunadry £1320, David Wallace, Antrim £1260, E and J Arthur, Templepatrick £1220, D Maybin, Broughshane £1200, £1140,T J Gordon, Ballyclare £1100, Wm Hoey, Ballymena £1020.

39 lots in the suckler ring sold well to £1460 for a Sim in calf heifer. Ruling prices: R J McWhinney, Portaferry Sim £1460, Patrick Logan, Ahoghill Sim £1400, AA £1400, R and C Steede, Cullybackey Here £1310, I Lawrence, Tobermore Sim £1280, B Surgenor, Ahoghill Lim £1260, R J McWhinney, Portaferry Here £1220, B Surgenor, Ahoghill Lim £1210, R J McWhinney, Portaferry Sim £1180, Mrs A Currie, Larne Sim £1100, R J McWhinney AA £1090, R and C Steede, Cullybackey (2) Here £1080, R J McWhinney AA £1030, Mrs A Currie Sim £1000.

Almost 200 lots in ring 3 sold to £440 for a partly reared Lim heifer, bull calves to £400 for a B Blue. Beef bred bull calves sold to: Samuel Kennedy, Doagh BB £400, Leslie Wilson, Doagh Sim £390, Sim £365, Sim £350, Wm Wylie, Dunloy Fkv £335, Samuel Kenendy, Doagh BB £330, A and T Knox, Bushmills BB £320, DS Wharry, Glenarm Blonde £310, Trevor Smyth, Randalstown Fr £305, R Thompson, Glenarm Sim £305, B Young, Toomebridge AA £300, Hamilton Alexander, Glenarm Lim £300, B Gribben, Dunloy Lim £290, DS Wharry, Glenarm AA £290, B Gribben, Dunloy BB £285, Trevor Smyth Fr £280.

Heifer calves sold to: G Devlin, Randalstown Lim £440, Leslie Wilson, Doagh Sim £400, Samuel Kennedy, Doagh BB £390, BB £370, B Gribben, Dunloy BB £340, Leslie Wilson, Doagh Sim £330, R J T Fleming, Templepatrick Sim £320, R Thompson, Glenarm Sim £315, Samuel Kennedy, Doagh BB £310, B Young, Toomebridge Here £310, S J McMaster, Kells Blonde £300, R Thompson, Glenarm Sim £290, D S Wharry, Glenarm Blonde £260, J and D Glass, Ballymena BB £240, B Young, Toomebridge Sim £240, T and M E Taylor, Doagh AA £235.

Friesian bull calves sold to: Trevor Smyth, Randalstown £305, £280, T and M E Taylor, Doagh £190, R McCormick, Armoy £190, Mrs M Wilkin, Islamdagee £180, Trevor Smyth £165, Samuel Kennedy, Doagh £160, R McCormick, Armoy (2) £150, Dominic Mawhinney, Bellaghy £140, W T H Logan, Broughshane £140, Alis Bell, Ballymena £130, W T H Logan £130, H W McDowell, Lisnabreeney £125, Alastair McBurney, Cloughmills £125, T and M E Taylor, Doagh £125.

A good entry of 460 weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £625 over for a Char 320kg at £945 offered by H McCambridge, Carnlough. Heifers sold to £800 over for a show Lim 310kg at £1110 presented by J McMullan, Magherafelt.

Bulls/blks 0-250kgs

D McKillop, Glenarm Lim 190kg, £550 (289), local farmer Blonde 160kg, £460 (287), Char 220kg, £620 (281), S Dawson, Lisburn Char 210kg, £555 (264), W McQuitty, Clough Lim 220kg, £580 (263), local farmer Blonde 180kg, £465 (258), D McKillop, Glenarm Lim 230kg, £575 (250), Lim 230kg, £550 (239), W Dawson, Stoneyford Lim 210kg, £485 (231), W and M Orr, Ballycastle Lim 250kg, £575 (230), J K Davidson, Broughshane Sim 250kg, £565 (226), Timothy Wray, Carnlough Lim 250kg, £560 (224), D McKillop, Lim 240kg, £525 (218), local farmer AA 250kg, £470 (188), Peter Galbraith, Killinchy Lim 250kg, £425 (170).

251-300kgs

H V McCambridge, Carnlough Char 300kg, £880 (293), D McKillop, Glenariffe Char 280kg, £800 (285), S G Lowry, Glenavy Char 280kg, £795 (283), Lim 290kg, £780 (269), Char 280kg, £750 (267), Char 270kg, £720 (266), S Dawson, Lisburn Char 270kg, £710 (263), W Craig, Larne Lim 260kg, £680 (261), S G Lowry, Glenavy Char 270kg, £700 (259), T A Rodgers, Broughshane Lim 270kg, £690 (255), H V McCambridge, Lim 290kg, £740 (255), local farmer Lim 260kg, £660 (253), Matt Gingles, Kilwaughter (2) Lim 300kg, £760 (253), W R Wilson, Ballymena Lim 300kg, £750 (250), Timothy Wray, Carnlough Lim 290kg, £720 (248).

301-350kgs

H V McCambridge, Carnlough Char 320kg, £945 (295), Char 320kg, £890 (278), S G Lowry, Glenavy Char 330kg, £900 (272), H V McCambridge, Char 330kg, £885 (268), Lim 340kg, £890 (261), R McAllister, Bushmills Lim 310kg, £810 (261), H V McCambridge Char 350kg, £910 (260), M McNeill, Cushendun Char 340kg, £875 (257), H V McCambridge Lim 340kg £875, (257), H Crawford, Carnalbana Char 350kg, £900 (257), D McKillop, Glenariffe Char 310kg, £795 (256), H V McCambridge Char 340kg, £870 (255), I Beggs, Whitehead Lim 310kg, £790 (254), A J Wilson, Ballymena Char 310kg, £790 (254), R McAllister, Bushmills Lim 330kg, £840 (254), T Grant, Aghalee Lim 340kg, £855 (251).

351kg and over

R McAllister, Bushmills Lim 360kg, £930 (258), H V McCambridge, Carnlough Lim 360kg, £890 (247), A McErlean, Portglenone Char 380kg, £935 (246), Char 400kg, £980 (245), R McAllister, Lim 380kg, £930 (244), I Beggs, Whitehead Lim 360kg, £880 (244), H Crawford, Carnalbana Char 360kg, £880 (244), Donal Kane, Cushendall Char 370kg, £890 (240), John Beggs, Whitehead Lim 370kg, £885 (239), B and A McCammon, Magheramourne Lim 360kg, £860 (238), James O’Rawe, Gracehill Char 390kg, £930 (238), John Beggs Lim 380kg, £905 (238), I Beggs, Whitehead Lim 370kg, £880 (237), John Beggs Lim 360kg, £855 (237), H Crawford (2) Lim 360kg, £845 (234).

Heifers 0-250kgs

Timothy Wray, Carnlough Lim 200kg, £520 (260), local farmer Blonde 170kg, £440 (258), Noel Henry, Larne Char 250kg, £640 (256), S G Lowry, Glenavy Char 240kg, £600 (250), local farmer Blonde 200kg, £490 (245), Robert Armstrong, Lisburn Char 190kg, £465 (244), Timothy Wray Lim 230kg, £560 (243), S Dawson, Lisburn Char 250kg, £595 (238), D McKillop, Glenariffe Lim 210kg, £495 (235), W Dawson, Stoneyford Char 190kg, £435 (229), D McKillop, Glenarm Lim 210kg, £480 (228), W Craig, Larne (2) Lim 220kg, £500 (227), JK Davidson, Broughshane Sim 230kg, £500 (217), Timothy Wray, Carnlough Lim 250kg, £535 (214), Mrs Catherine McQuitty, Clough Lim 250kg, £510 (204).

251-300kgs

Robert Armstrong, Lisburn Char 270kg, £750 (277), N and S Wilson, Rathkenny Char 260kg, £670 (257), R Millar, Gleno Char 280kg, £700 (250), A J Wilson, Ballymena Char 280kg, £690 (246), D McKillop, Glenariffe Char 280kg, £690 (246), S Dawson, Lisburn Char 270kg, £660 (244), R Millar, Gleno Char 300kg, £730 (243), R McAllister, Bushmills Lim 300kg, £715 (238), Cameron Williamson, Kilrea Lim 260kg, £615 (236), N and S Wilson, Rathkenny Char 260kg, £615 (236), Patrick McSparron, Cushendun Char 270kg, £635 (235), TA Rodgers, Broughshane Lim 280kg, £655 (233), R Millar, Char 300kg, £700 (233), Timothy Wray, Lim 290kg, £675 (232), Lim 260kg, £605 (232).

301-350kgs

J M Mullan, Knockloughrim LIim 310kg, £1110 (358), Hugh McCambridge, Carnlough Lim 320kg, £865 (270), Char 310kg, £805 (259), N an S Wilson, Rathkenny Char 320kg, £825 (257), Hugh McCambridge, Lim 310kg, £790 (254), Donal Kane, Cushendall Char 330kg, £820 (248), Patrick McSparron, Cushendun Char 340kg, £840 (247), N and S Wilson, Rathkenny Char 320kg, £790 (246), A J Wilson, Ballymena Char 320kg, £790 (246), N and S Wilson Char 310kg, £760 (245), R McAllister, Bushmills Char 340kg, £830 (244), R Millar, Gleno Char 310kg, £755 (243), Charles McDonnell, Armoy Char 350kg, £845 (241), R Millar, Gleno Char 350kg, £840 (240), Cameron Williamson, Kilrea Sim 340kg, £810 (238), J Brown, Nutts Corner Lim 330kg, £785 (237).

351kg and over

Hugh McCambridge, Carnlough Char 400kg, £1050 (262), Donal Kane, Cushendall Char 380kg, £885 (232), H Crawford, Carnalbana Char 360kg, £810 (2250, Patrick McSparron, Cushendun Char 380kg, £850 (223), W R Wilson, Ballymena Lim 360kg, £800 (222), John Kane, Cushendall Char 390kg, £845 (216), Donal Kane, Cushendall Char 390kg, £825 (211), I Beggs, Whitehead Lim 370kg, £780 (210), M McNeill, Cushendun Char 380kg, £800 (210), Noel Henry, Larne Lim 360kg, £755 (209), T A Rodgers, Broughshane Lim 360kg, £740 (205), Vincent Connon, Aldergrove Lim 400kg £820 (205), Lim 370kg £755 (204), Patrick McSparron, Cushendun Char 370kg, £755 (204), local farmer Lim 370kg, £745 (201), Lim 440kg, £885 (201).

A good sale of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharp trade. Ewes and lambs sold to £180, in lamb ewes to £168, store lambs to £74.

Leading prices as follows:

In lamb ewes sold to: A Beattie, Dunloy 10 CB £168, Joe Adams, Glarryford 6 CB £165, 6 Suff £162, A Beattie 10 CB £160, Joe Adams 6 CB £150, A Beattie 8 Tex £148, E Gillan, Ballymena 2 Dor £148, Joe Adams, 6 Suff £145, 6 Suff £145, 1 CB £145, P Sheerin, Draperstown 6 Tex £140, Callum Patterson, Broughshane 12 Tex £140, A Beattie, 7 Tex £140, 10 CB £140, 10 CB £140, 10 CB £138, P Sheerin, Draperstown 6 Suff £135, A Beattie 10 CB £135, 9 CB £132, 8 CB £132, J Murray, Aghalee 7 Suff £132, P Sheerin 6 Tex £130, Joe Adams 5 CB £128, J Murray 7 Suff £128, J N and S Royle, Kilrea 8 Tex £128.

Ewes and lambs at foot: Wm Porter, Maghera 1 CB ewe and 2 lambs £180, Faulkner Bros, Cookstown 2 Suff ewes and 4 lambs £175, P O’Neill, Kilrea 4 Tex ewes and 7 lambs £170, G L Porter, Crumlin 2 Dor ewes and 4 lambs £160, Faulkner Bros 1 CB ewe and 2 lambs £152, E Gillan, Deerfin 2 Dor ewes and 3 lambs £150, Wm Porter 1 CB ewe and 2 lambs £148, E Gillan, 2 Dor ewes and 3 lambs £140, Wm Porter 1 CB ewe and 1 lamb £135, G L Porter 1 Suff ewe and 1 lamb £128, Wm Porter 1 CB ewe and 1 lamb £125, Jack Alexander, Clough 3 Dor ewes and 3 lambs £122, 1 CB ewe and 1 lamb £120, 2 Dor ewes and 2 lambs £120, Wm Porter 1 CB ewe and 1 lamb £120.

Store lambs sold to: B McAllister, Glenarm 10 BF £74, B Ross, Cullybackey 5 Char £72, 3 Char £71, local farmer 12 Tex £71, Sean McNeill, Rasharkin 13 £64.50, B Ross, Cullybackey 3 Char £63, Colin Alexander, Glenarm 3 BF £62, A and M E Graham, Carnlough 6 Char £60, Roy Carlisle, Newtownabbey 4 Tex £57, Sean McNeill, Rasharkin 9 Char £55.50

An entry of 170 store cattle in Ballymena resulted in a super trade. Heifers sold to £590 over for a Lim 490kg at £1080 presented by AJ Wilson, Ballymena. Bullocks sold to £695 over for a Char 590kg at £1285 offered by G Arthur, Broughshane.

Heifers 0-500kgs

AJ Wilson, Ballymena Lim 490kg, £1080 (220), Kelly Bros, Ballymena Lim 480kg, £1010 (210), Lim 490kg, £1025 (209), R J McNeill, Glenarm Char 440kg, £915 (208), R J M and Mrs M E Dunlop, Gleno Char 440kg, £910 (206), Kelly Bros, Lim 460kg, £950 (206), R J McNeill, Glenarm Lim 470kg, £955 (203), Kelly Bros Lim 470kg, £935 (198), local farmer Blonde 480kg, £950 (197), R Henry, Kilwaughter Lim 500kg, £980 (196), W Orr, Moorfields Char 480kg, £935 (194), P Penney, Raloo Lim 500kg, £970 (194), local farmer Char 490kg, £945 (192), P Penney Lim 500kg, £960 (192), W Orr, Moorfields Char 490kg, £940 (191), Charles McDonnell, Armoy Sim 490kg, £935 (190).

501kg and over

R Henry, Kilwaughter Char 510kg, £1040 (203), Mrs M Rea, Raloo Char 510kg, £1030 (202), Geoffrey Arthur, Broughshane Char 580kg, £1165 (200), Kelly Bros, Ballymena Lim 530kg, £1060 (200), J Irwin, Ballymoney Lim 530kg, £1030 (194), R J McNeill, Glenarm Char 520kg, £985 (189), Lim 590kg, £1110 (188), Geoffrey Arthur Char 570kg, £1060 (186), Char 590kg, £1075 (182), P Penney, Raloo Lim 550kg, £995 (180), Lim 540kg, £970 (179), J Irwin, Ballymoney Char 530kg, £950 (179), Mrs M Rea, Raloo AA 530kg, £945 (178), J Irwin, Ballymoney Sim 550kg, £960 (174), B Smyth, Randalstown Char 520kg, £900 (173), P Penney, Larne Lim 530kg, £900 (169).

Bulls/blks up to 500kgs

Samuel Bonnar, Moorfields AA 490kg, £1130 (230), Owen Miskelly, Ballynahinch Lim 440kg, £940 (213), local farmer BB 390kg, £830 (212), Owen Miskelly Char 470kg, £1000 (212), Lim 480kg, £1020 (212), Lim 500kg, £1060 (212), Lim 450kg, £950 (211), D A T Warwick, Antrim Char 490kg, £1030 (210), Owen Miskelly Char 480kg, £1005 (209), Colm McDonnell, Armoy Sim 470kg, £980 (208), Owen Miskelly Lim 420kg, £875 (208), Lim 480kg, £1000 (208), Colm McDonnell, Armoy Lim 490kg, £1020 (208), Owen Miskelly Lim 500kg, £1040 (208), Kelly Bros, Ballymena Lim 500kg, £1040 (208), R J McNeill, Glenarm Char 450kg, £935 (207).

501kg and over

Samuel Bonnar, Moorfields AA 510kg, £1130 (221), D A T Warwick, Antrim Char 540kg, £1195 (221), Geoffrey Arthur, Broughshane Char 590kg, £1285 (217), John Blair, Cullybackey Char 550kg, £1190 (216), Geoffrey Arthur Char 590kg, £1265 (214), Owen Miskelly, Ballynahinch Char 520kg, £1105 (212), Geoffrey Arthur Char 570kg, £1200 (210), John Blair Char 580kg, £1220 (210), Samuel Bonnar (2) AA 540kg, £1130 (209), J Irwin, Ballymoney Lim 600kg, £1250 (208), Robert Hood, Broughshane (2) Char 520kg, £1080 (207), local farmer Lim 510kg, £1055 (206), Geoffrey Arthur Char 630kg, £1300 (206), Robert Hood Char 530kg, £1090 (205).

A smaller entry of 1205 sheep in Ballymena resulted in a steady trade. Fat hoggets sold to 365p for a pen of Texels 20kg at £73 offered by D J Hayes, Clough and to a top per head of £85 for a pen of heavy BFL presented by Timothy Wray, Carnlough. Fat ewes sold to £101.

Fat hoggets (1005)

Top price per kg: D J Hayes, Clough 3 Tex 20kg, £73 (365), J Armstrong, Cloughmills 11 Tex 19.5kg, £70 (359), Sara McNeill, Broughshane 1 CB 17kg, £60.5 (355), George Crothers, Kells 62 Tex 21.5kg, £76 (353), J McNeill, Rasharkin 18 Tex 22kg, £77.50 (352), George Barr, Larne 20 Tex 24kg, £84.50 (352), Paul Hanna, Dunadry 8 Tex 22.5kg, £79 (351), Hugh White, Aughafatten 7 BF 20kg, £70 (350), A Smyth, Moorfields 12 Tex 22kg, £77 (350), P J Kane, Ballycastle 8 Tex 22kg, £77 (350), local farmer 10 Tex 23.5kg, £82 (348), Paul Sloan, Rasharkin 5 Tex 21.5kg, £75 (348), J Kearney, Glenravel 12 Tex 21.5kg, £75 (348), John Davison, Glenarm 23 Cv 23kg, £80 (347), Sam McNabney, Clough 25 BF 21kg, £73 (347), Tom Gibson, Stewartstown 40 Tex 23kg, £79.80 (347), James A McQuiston, Ballymoney 50 Tex 20.5kg, £71 (346), I W and A T McCaughey, Broughshane 15 Tex 22kg, £76 (345), J Armstrong, Cloughmills 11 Tex 21kg, £72.50 (345), R Henry, Kilwaughter 10 Tex 22.5kg, £77.50 (344), M Stewart, Coleraine 5 Tex 23kg, £79 (343), A J Blaney, Cushendun 18 BF 22kg, £75.50 (343), Martin Beattie, Moorfields 8 Tex 23.5kg, £80.50 (342), L and M J Blaney, Cushendun 14 BF 21.5kg, £73.50 (341), Oliver Duffin, Cargan 5 Suff 22kg, £75 (340).

Top prices per head: Timothy Wray, Carnlough 11 BF 32kg, £85, George Barr, Larne 20 Tex 24kg, £84.50, P J Kane, Ballycastle 10 Suff 27.5kg, £84, Samuel Moore, Doagh 1 Tex 30kg, £84, H R H Ashcroft, Templepatrick 1 Tex 26kg, £84, N Boyd, Broughshane 8 Suff 27.5kg, £83, Sandra Hunter, Bushmills 19 CB 28kg, £83, W R McIntyre, Cloughmills 15 Suff 26kg, £82, local farmer 10 Tex 23.5kg, £82, N Boyd, 28 Tex 27kg, £82, W R Semple, Magheramourne 9 Tex 26.5kg, £82, John Thompson, Bushmills 6 Tex 25.5kg, £82, W J McCullough, Broughshane 10 CB 28kg, £81.50, J Walker, Randalstown 15 CB 26.5kg, £81.50, A Forsythe, Cloughmills 28 Suff 25.5kg, £81, D and F Kinney, Cushendall 7 Cv 24kg, £81, Martin Beattie, Moorfields 8 Tex 23.5kg, £80.50, L Weatheurp, Ballyclare 22 Tex 23.5kg, £80, John Saunderson, Glenwherry 14 CB 24.5kg, £80, John Davison, Glenarm 23 Cv 23kg, £80, local farmer 4 CB 25.5kg, £80, Sara McNeill, Broughshane 14 CB 25kg, £80, R and M Kidd, Aughafatten 12 Tex 24kg, £80.

Fat ewes (200)

First quality

Suff - £80-£99

Tex - £80-£101

CB - £55-£72

BF - £40-£69