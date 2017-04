Ballymena Mart: Fat cows sell to £1,819 for 850kg

An entry of 260 fat cattle in Ballymena on Thursday resulted in a terrific trade.

Fat cows sold to 214p for a Blue 850kg at £1,819, Friesian cows to 143p for 740kg at £1,058, beef heifers to 213p for Lim 590kg at £1,256, beef bullocks to 212p for Lim 580kg, £1,229 and Friesian bullocks to 156p for 620kg at £967.

Fat cows sold to: H Crawford, Moneyrea BB 850kg, £1,819 (214), Leslie Turtle, Broughshane Lim 580kg, £1,020 (176), Graham Kissock, Broughshane BB 690kg, £1,193 (173), Jordan Marks Lim 620kg, £1,041 (168), F McAuley, Toomebridge Lim 770kg, £1,278 (166), Gary Stewart, Templepatrick Lim 830kg, £1,369 (165), S Adams, Broughshane BB 730kg, £1,189 (163), F McAuley, Toomebridge Lim 840kg, £1v360 (162), H Crawford, Moneyrea Lim 760kg, £1v223 (161), Ivan Kelly, Magheragall Char 740kg, £1,169 (158), H Crawford BB 740kg, £1,139 (154), R Dawson, Stoneyford Lim 720kg, £1,072 (149), Olive Bell, Dundrod BB 600kg, £888 (148), D O’Hagan, Maghera Blonde 610kg, £884 (145), Blair Jamison, Broughshane Hol 740kg, £1,058 (143), J Walsh, Newtowncrommelin Lim 650kg, £923 (142), local farmer Blonde 690kg, £966 (140), Ivan Kelly, Magheragall Lim 780kg, £1,092 (140), A S Millar, Antrim Lim 590kg, £826 (140), Graham Kissock, Broughshane Lim 860kg, £1,178 (137), Thomas Finlay, Larne Lim 740kg, £1,013 (137), C Kennedy, Ballyclare Sim 650kg, £890 (137), Blair Jamison, Broughshane Fkv 690kg, £938 (136), local farmer Lim 570kg, £775 (136).

Friesian cows sold to: Blair Jamison, Broughshane 740kg, £1,058 (143), David Strange, Ballyclare 660kg, £884 (134), D Logan, Randalstown 790kg, £1,011 (128), E and R J Bredin, Londonderry 910kg, £1,155 (127), Ian Millar, Ballymena 740kg, £925 (125), R J M and Mrs M E Dunlop, Gleno 810kg, £972 (120), Ian Millar, Ballymena 690kg, £828 (120), Andrew Abraham, Antrim 850kg, £1,020 (120), E and R J Bredin 710kg, £837 (118), 740kg, £873 (118), Blair Jamison, Broughshane 670kg, £783 (117), R J M and Mrs M E Dunlop, Gleno 740kg, £865 (117), Ian Millar, Ballymena 690kg, £807 (117), Thomas Carlisle, Dundrod 700kg, £819 (117), J Stewart, Templepatrick 720kg, £835 (116), James Graham, Larne 720kg, £835 (116), W Patterson, Ballyclare 690kg, £793 (115), E and R J Bredin 670kg, £770 (115), Robin Bingham, Nutts Corner 660kg, £752 (114), E and R J Bredin 650kg, £741 (114), W Moore, Templepatrick 760kg, £858 (113), Blair Jamison 660kg, £739 (112), James Graham, Raloo 600kg, £672 (112), local farmer 650kg, £708 (109).

Beef heifers sold to: Philip Patterson, Crumlin Lim 590kg, £1,256 (213), Sam McNabney, Clough Lim 560kg, £1,187 (212), Philip Patterson Lim 640kg, £1,350 (211), R Brown and Partners, Greyabbey Blonde 610kg, £1,256 (206), J S Savage, Ballywalter Lim 540kg, £1,112 (206), Lim 640kg, £1,280 (200), Lim 560kg, £1,120 (200), S R Gray, Antrim Lim 600kg, £1,194 (199), J F Savage Lim 590kg, £1,168 (198), R Brown and Partners Lim 630kg, £1,241 (197), Lim 490kg, £965 (197), Lim 540kg, £1,058 (196), Philip Patterson Lim 570kg, £1,117 (196), S R Gray, Antrim Char 690kg, £1,338 (194), Phillip Patterson Lim 550kg, £1,067 (194), Wm Smyth, Limavady Char 670kg, £1,299 (194), Alastair Dale, Ballymena Sim 640kg, £1,235 (193), S Kerr, Newtownabbey Lim 510kg, £979 (192), R Brown and Partners, Greyabbey Lim 560kg, £1,064 (190), Blonde 540kg, £1,026 (190), H Nicholl, Randalstown Lim 540kg, £1,020 (189), Alastair Dale Char 600kg, £1,128 (188), Wm Smyth, Limavady Char 550kg, £1,034 (188), SR Gray, Antrim Lim 610kg, £1,140 (187).

Beef bullocks sold to: Philip Patterson, Crumlin Lim 580kg, £1,229 (212), Lim 580kg, £1v229 (212), (2) Lim 500kg, £1,040 (208), (2) Lim 600kg, £1,242 (207), Ian Simms, Carrick (2) Lim 550kg, £1,127 (205), W Millar, Broughshane (2) Ir 650kg, £1,313 (202), W and N Martin, Broughshane (2) Lim 750kg, £1,507 (201), Philip Patterson, Crumlin (2) Lim 560kg, £1,125 (201), James McFadden, Kells (2) Lim 670kg, £1,340 (200), J F Savage, Ballywalter (2) Lim 700kg, £1,393 (199), W Millar, Broughshane (2) Here 710kg, £1,405 (198), J F Savage (2) Lim 680kg, £1,339 (197).

Friesian bullocks sold to: R Dawson 620kg, £967 (156), James Bellingham, Ballymoney 580kg, £893 (154), 570kg, £872 (153), 550kg, £841 (153), 550kg, £825 (150), M Blair, Limavady 680kg, £1,006 (148), H Simms, Carrick 560kg, £823 (147), R F Dawson, Stoneyford 630kg, £919 (146), S Jamieson, Broughshane 630kg, £913 (145), M Blair, 590kg, £826 (140), S Jamieson 540kg, £745 (138), R Dawson 600kg, £828 (138), 590kg, £790 (134).

50 head of dairy stock sold well to £1,880 for a calved heifer from David S Dickey, Randalstown. Ruling prices: David S Dickey, Randalstown £1,880, Thomas Dunn, Bangor £1,830, David S Dickey £,1720, D W Graham, Clough £,1720, Thomas Dunn £1,690, David S Dickey £1,660, W J Thompson, Glenwherry £1,610, Norman Scott, Nutts Corner £1,570, David S Dickey £1,540, Bolton Bros, Maghera £1,510, R H and H A Shanks, Dunadry £1,450, Sam Wallace, Broughshane £1,430, Thomas Dunn, Bangor £1,300, David Donnan, Donaghadee £1,290, Jer £1,260, Thomas Dunn £1,260, David Donnan £1,240, David S Dickey, Randalstown £1,220, R H and H A Shanks, Dunadry £1,220, David Donnan £1,200, R H and H A Shanks £1,160, David Donnan £1,150, £1,120, £1,100, Wm Wylie, Dunloy £1,080.

30 lots in the suckler ring sold well to £2,050 for a 16 month old AA bull from M Irwin, Fintona who sold two others for £2,000 and £1,800. Two cows with a Lim bull calf each made £1,760 each.

Ruling prices: J Luney, Newtownards Lim cow and bull calf £1,760, Lim cow and bull calf £1,760, G Hagan, Antrim BB cow and bull calf £1,610, BB cow and bull calf £1,420, Colin Irvine, Carrick Lim heifer and heifer calf £1,120, Mick McKeown, Cushendall AA cow and bull calf £1,070, Colin Irvine Lim cow £1,050, Mrs C Fleck, Clough Lim cow and heifer calf £1,040, G Hagan, Sim cow and bull calf £1,020.

243 lots in the calf ring sold well to £435 for a five month old Sim bull, heifer calves to £380 for a three month old Lim.

Ruling prices for bull calves: Fairmount Farm, Claudy Sim £435, Leslie Wilson, Doagh Sim £420, David Donnan, Donaghadee AA £420, Fairmount Farm AA £400, A Bell, Nutts Corner AA £380, Fairmount Farm Sim £380, Leslie Wilson Sim £375, Fairmount Farm Sim £365, Sim £365, (2) Sim £360, (2) AA £355, R McCormick, Armoy AA £340, David Donnan AA £340, Fairmount Farm Sim £340.

Heifer calves sold to: D McKay, Broughshane Lim £380, Leslie Wilson, Doagh Sim £360, D McKay Lim £360, Fairmount Farm BB £350, R Morrow, Glenarm Lim £340, Leslie Wilson Sim £340, H Alcorn, Limavady BB £320, Leslie Wilson (2) Sim £315, W W McCormick, Ballycastle BB £285, Sim £270, AA £260, AA £250, H Alcorn BB £250, Hugh Hall, Ballyclare BB £250, H and L Wilson, Larne Sim £240.

Friesian bull calves sold to: David Donnan, Donaghadee £200, W W McCormick, Ballycastle £180, George Forsythe, Cloughmills (2) £180, £170, Wm Hoey, Ballymena £160, George Forsythe, Cloughmills (3) £155, John Patterson, Crumlin £150, local farmer £150, J McKeeman, Bushmills (3) £150, John Patterson, Crumlin (3) £140.

Another great entry of 470 weanlings resulted in an outstanding trade. Bullocks sold to £660 over for a Char 300kg at £960 offered by Wm Orr, Ballycastle. Heifers sold to £520 over for a Lim 350kg at £870 presented by P McCammond, Larne.

Bulls/blks 0-250kgs

F Hilton, Ballymena Char 250kg, £725 (290), W Dawson, Stoneyford Char 210kg, £580 (276), Brian Parkes, Greenisland Lim 180kg, £495 (275), Kenneth Abbott, Lisburn Char 200kg, £550 (275), W McLaughlin, Dunloy (2) Lim 220kg, £575 (261), WS Dennison AA 230kgv £575 (250), David Park, Ballyclare Lim 250kg, £620 (248), Mrs S George, Templepatrick Lim 240kg, £585 (243), Samuel Minn, Moorfields Sim 250kg, £600 (240), W S Dennison (2) AA 220kg, £515 (234), S Greer, Ballyclare Lim 250kg, £550 (220), W J H McMillan, Dungannon Lim 230kg, £490 (213), Robert Gingles, Larne BB 150kg, £300 (200), James Currie, Larne Lim 250kg, £465 (186).

251-300kgs

W and M Orr, Ballycastle Char 300kg, £960 (320), Char 260kg, £790 (303), S Taylor, Ligoniel Char 280kg, £800 (285), H V McCambridge, Carnlough (2) Lim 280kg, £790 (282), S Taylor, Ligoniel Char 300kg, £820 (273), Matt Gingles, Kilwaughter (3) Lim 300kgv £805 (268), Samuel Minn, Moorfields Char 260kg, £695 (267), H McAllister Lim 300kg, £800 (266), Samuel Minn Char 260kg, £690 (265), Neil Megarry, Crumlin Lim 300kg, £790 (263), F Hilton, Ballymena Lim 290kg, £760 (262), S Greer, Ballyclare (2) Lim 300kg, £780 (260).

301-350kgs

W and M Orr, Ballycastle Char 320kg, £970 (303), Char 330kg, £960 (290), W and G Hanna, Ballymoney Char 340kg, £975 (286), Char 310kg, £865 (279), J H Fraser, Belfast Char 350kg, £970 (277), W and M Orr Char 330kg, £910 (275), H McAllister (2) Lim 320kg, £880 (275), W and D McClure, Dundrod Char 310kg, £850 (274), H McAllister (3) Lim 330kg, £900 (272), J H Fraser Char 320kg, £870 (271), W and M Orr, Ballycastle Char 320kg, £870 (271), Char 350kg, £950 (271), J McHenry, Mosside Char 330kg, £875 (265).

351kg and over: Hugh V McCambridge, Carnlough Char 360kg, £970 (269), W and G Hanna, Ballymoney Char 370kg, £940 (254), John Beggs, Whitehead Lim 360kg, £910 (252), Mrs Diana Kennedy, Larne Lim 370kg, £930 (251), Graham Bros, Aughafatten Char 360kg, £905 (251), W and D McClure, Dundrod Char 400kg, £1,000 (250), J McHenry Char 370kg, £920 (248), Mrs Diana Kennedy, Larne Lim 370kg, £920 (248), S and M Black, Carnlough Char 360kg, £895 (248), H V McCambridge Char 380kg, £940 (247), B Hunter, Doagh Lim 370kg, £915 (247), C Balmer, Clough Char 360kg, £890 (247), Graham Bros, Aughafatten Lim 360kg, £885 (245), Ian Dodds, Glenwherry Lim 370kg, £900 (243), S Greer, Ballyclare (2) Lim 360kg, £875 (243).

Heifers 0-250kgs

E Gillan, Deerfin Sim 230kg, £575 (250), Robert Gingles, Larne Lim 210kg, £510 (242), W McLaughlin, Dunloy Char 240kg, £580 (241), Mrs E George, Templepatrick Lim 250kg, £590 (236), W and G Hanna, Ballymoney Lim 250kg, £575 (230), E Gillan, Blonde 250kg, £575 (230), J Caldwell, Ballymena Lim 200kg, £455 (227), John Beggs, Whitehead Lim 250kg, £565 (226), J McFetridge, Glenarm (2) Lim 250kg, £555 (222), D O’Hagan, Maghera Lim 230kg, £490 (213), W J H McMullan, Dungannon Lim 240kg, £510 (212), Andy Spence, Nutts Corner Lim 240kg, £485 (202), Lim 240kg, £480 (200), R A Brown, Moneymore BB 250kg, £495 (198).

251-300kgs

H V McCambridge, Carnlough Char 270kg, £705 (261), W and D McClure, Dundrod Char 290kg, £730 (251), H V McCambridge Lim 300kg, £750 (250), W McLaughlin, Dunloy (2) Lim 300kg, £750 (250), W and G Hanna, Ballymoney Char 300kg, £745 (248), J H Fraser, Belfast Char 290kg, £715 (246), Char 270kg, £665 (246), Char 260kg, £640 (246), A S Millar, Antrim Char 300kg, £725 (241), J H Fraser, Belfast Char 290kg, £700 (241), J McFetridge, Glenarm Lim 270kg, £645 (238), E Gillan, Deerfin Blonde 300kg, £710 (236), S Weatherup, Ballyclare Lim 270kg, £630 (233), W and D McClure, Dundrod Char 290kg, £675 (232), Mrs E George, Templepatrick Lim 260kg, £595 (228).

301-350kgs

S and M Black, Carnlough Char 320kg, £830 (259), H V McCambridge, Carnlough Char 330kg, £830 (251), P McCammond, Larne Lim 350kg, £870 (248), K Kidd, Broughshane Char 320kg, £770 (240), J Coulter, Antrim Lim 330kg, £790 (239), local farmer Lim 320kg, £765 (239), J McHenry, Mosside Char 350kg, £825 (235), A S Millar, Antrim Char 340kg, £790 (232), Stewart Anderson, Ballymoney Lim 350kg, £810 (231), D O’Hagan, Maghera Lim 320kg, £740 (231), J Coulter, Antrim Char 310kg, £700 (225), Lim 330kg, £740 (224), J McHenry, Mosside Char 340kg, £760 (223), A S Millar, Antrim Char 320kg, £705 (220), W and G Hanna, Ballymoney Char 320kg, £700 (218), J H Fraser, Belfast Char 330kg, £720 (218).

351kg and over

B Hunter, Doagh Lim 370kg, £840 (227), Stewart Anderson, Ballymoney Lim 400kg, £895 (223), K Kidd, Broughshane Char 370kg, £820 (221), W J Shaw, Cloughmills Lim 380kg, £835 (219), Lim 380kg, £830 (218), B Hunter, Doagh Lim 400kg, £870 (217), J Coulter, Antrim Char 400kg, £870 (217), Stewart Anderson Lim 380kg, £825 (217), P McCammond, Larne Lim 380kg, £820 (215), Lim 380kg, £810 (213), J McHenry, Mosside Char 400kg, £835 (208), J Walsh, Newtowncrommelin (2) Lim 380kg, £790 (207), D Gillespie, Doagh Lim 390kg, £810 (207), Lim 390kg, £805 (206), J Coulter, Antrim Sim 410kg, £845 (206).

A much bigger show of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharp trade.

Ewes and lambs sold to £201, dry hoggets to £116 and pet lambs to £44.

Ewes and lambs sold to: M Currie, Antrim 3 Tex ewes and 6 lambs £201, I Montgomery, Glenwherry 3 Mule ewes and 3 lambs £192, W J McCullough, Broughshane 4 Tex ewes and 7 lambs £186, 3 Tex ewes and 5 lambs £184, Wm Crawford, Newtownstewart 5 Suff ewes and 10 lambs £184, W J McCullough 4 Tex ewes and 8 lambs £182, I Montgomery, Glenwherry 3 Mule ewes and 3 lambs £182, 3 Mule ewes and 3 lambs £180, Ian McCluggage, Glarryford 1 Suff ewe and 2 lambs £180, David Verner, Cookstown 1 Tex ewe and 2 lambs £178, local farmer 3 Suff ewes and 5 lambs £177, Wm Crawford 1 Suff ewe and 12 lambs £176, local farmer 6 Suff ewes 7 10 lambs £175, W J Thompson, Glenwherry 1 Tex ewe and 2 lambs £175, M Currie, Antrim 1 Tex ewe and 2 lambs £170, local farmer 8 Suff ewes and 12 lambs £170.

Dry hoggets sold to: R Thompson, Aghadowey 11 Suff £116, 11 Suff £116, 2 Suff £109, 10 Suff £106, John Reid, Carnlough 8 CB £104, R Thompson, Aghadowey 10 Suff £102, Rbt Armstrong, Lisburn 3 Tex £99.

A tremendous show of 340 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £700 over for a Char 540kg at £1,240 presented by W Blackburn, Clogher.

Heifers sold to £630 over for a Lim 550kg at £1,180 offered by J Luney, Newtownabbey.

Bulls/blks 0-500kgs

T McClelland, Doagh (6) St 200kg, £470 (235), Clara Miskelly, Ballynahinch Lim 400kg, £935 (233), Patrick McCann, Portglenone Lim 470kg, £1,095 (233), Clara Miskelly Lim 460kg, £1,060 (230), Lim 480kg, £1,100 (229), local producer Char 280kg, £640 (228), Patrick McNeill, Cushendun Lim 260kg, £590 (226), Clara Miskelly Char 490kg, £1,080 (220), J McComb, Aldergrove Lim 420kg, £915 (217), J P O’Neill, Cushendall (2) Lim 360kg, £780 (216).

501kg and over

Blackburn Bros, Clougher Char 540kg, £1,240 (229), J McErlean, Portglenone Lim 510kg, £1,170 (229), Lloyd George, Nutts Corner Lim 520kg, £1,185 (227), J McErlean Lim 510kg, £1,140 (223), Clara Miskelly, Ballynahinch Char 520kg, £1,160 (223), J Smyth, Randalstown Char 510kg, £1,135 (222), J McErlean Lim 520kg, £1,150 (221), A McCullough, Ballymena Lim 520kg, £1,150 (221), Blackburn Bros Char 510kg, £1,125 (220), Clara Miskelly, Lim 510kg, £1,120 (219), G McMaster, Broughshane Char 560kg, £1,230 (219), J Haffey, Moira Blonde 540kg, £1,185 (219), A McCullough, Ballymena Char 560kg, £1,215 (217), G McMaster, Broughshane Lim 530kg, £1,145 (216), Char 560kg, £1,205 (215).

Heifers 0-500kgs

G Gault, Doagh Lim 320kg, £700 (218), Lim 330kg, £715 (216), David Parsons, Enniskillen Char 410kg, £885 (215), A Smyth, Randalstown Lim 500kg, £1,055 (211), David Parsons Char 500kg, £1,050 (210), Char 470kg, £980 (208), Lim 430kg, £890 (207), Cecil Wilson, Glenarm Lim 500kg, £1,035 (207), Wm Weir, Milebush Char 480kg, £990 (206), G Gault, Doagh Lim 280kg, £570 (203), A O’Neill, Cushendall Lim 340kg, £690 (202), David Parsons Char 420kg, £850 (202), Mrs E George, Templepatrick Lim 470kg, £945 (201), Lim 460kg, £920 (200), David Parsons Char 480kg, £960 (200), Cecil Wilson Lim 490kg, £975 (199).

501kg and over

J Luney, Newtownabbey Lim 550kg, £1,180 (214), Wm Weir, Milebush Char 550kg, £1,130 (205), Cecil Wilson Char 540kg, £1,090 (201), Wm Weir SHB 520kg, £1,040 (200), T and S Reid, Crumlin Lim 510kg, £1,020 (200), Wm Weir Lim 520kg, £1,025 (197), Stephen Marshall Lim 520kg, £1,010 (194), Cecil Wilson Lim 600kg, £1,165 (194), A Smyth, Randalstown Char 620kg, £1180 (194), D McIlwaine, Larne Lim 550kg, £1,030 (187), A Smyth Lim 550kg, £1,025 (186), Char 630kg, £1,170 (185), J Luney, Lim 540kg, £990 (183), N Smyth, Randalstown Char 510kg, £930 (182), Jim Allen, Larne Sim 550kg, £990 (180), A Smyth Lim 510kg, £915 (179).

An entry of 1,451 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade.

Fat hoggets sold to 383p for a pen of 8 BF 21.5kg at £82.50 offered by G Wilson, Glenarm and to a top per head of £92 for 44 heavy Texels presented by Noel Collins, Aghadowey.

Fat ewes sold to £111.

Fat hoggets (1060)

Top prices per kg:

G Wilson, Glenarm 8 BF 21.5kg, £82.50 (383), Matt Gingles, Kilwaughter 4 Tex 23kg, £88 (382), local farmer 38 Tex, 23kg £88 (382), Michael Patton, Ballymoney 4 Suff 20.5kg, £78 (380), R McConaghy, Bushmills 26 Tex 24kg, £91.20 (380), W J Hanna, Ballyclare 6 Tex 24kg, £91 (379), T A Smyth, Randalstown 3 Tex 24kg, £91 (379), I Montgomery, Glenwherry 3 Tex 23kg, £87 (378), 8 BF 23kg, £87 (378), N Park, Antrim 8 Tex 23.5kg, £87.80 (373), J A O’Loan, Martinstown 2 Char 21kg, £78 (371), A Kennedy, Millbrook 22 BF 24kg, £88.80 (370), W J McClintock, Glenwherry 3 Tex 22.5kg, £82 (364), John Paul Butler, Rathkenny 3 CB 21.5kg £77.50 (360), D Boreland, Bushmills 14 Tex 24kg, £86 (358), M Moffett, Broughshane 21 Tex 24.5kg, £87.50 (357), Thomas Strange, Straid 26 BF 25.5kg, £91 (356), John Paul Butler 12 Dor 25.5kg, £91 (356), 1 Dor 25.5kg, £91 (356), J Smyth, Randalstown 11 CB 25kg, £89.20 (356), W Mitchell, Kells 16 Tex 22kg, £78 (354), B Jamison, Armoy 13 Tex 22kg, £78 (354), G Wilson, Glenarm 3 CB 24kg, £85 (354), C Millar, Kilrea 17 Tex 25.5kg, £89 (349).

Top prices per head:

Noel Collins, Aghadowey 44 Tex 30kg, £92, R McConaghy, Bushmills 26 Tex 24kg, £91.20, W J Hanna, Ballyclare 6 Tex 24kg, £91, L McAuley, Glenarm 49 Suff 30.5kg, £91, 21 Suff 30.5kg, £91, 28 Suff 30.5kg, £91, T A Smyth, Randalstown 3 Tex 24kg, £91, Thomas Strange, Straid 26 BF 25.5kg, £91, John Paul Butler 12 Dor 25.5kg, £91, 1 Dor 25.5kg, £91, Sam McNabney, Clough 2 Tex 30kg, £90, I Montgomery, Glenwherry 3 Tex 29.5kg, £90, J Smyth, Randalstown 11 CB 25kg, £89.20, C Millar, Kilrea 17 Tex 25.5kg, £89, R and S Graham, Dundrod 4 Suff 28kg, £89, N Park, Antrim 7 Tex 28.5kg £89, J Orr, Moorfields 4 Suff 31kg £89, Sean Hughes, Clough 3 Tex 27kg, £89, A Kennedy, Millbrook 22 BF 24kg, £88.80, W Park, Antrim 27 Suff 31kg, £88.50, 2 Suff 31kg, £88.50, 30 Suff 30kg, £88.50, local farmer 28 Tex 23kg, £88, Matt Gingles, Kilwaughter 4 Tex 23kg, £88, N Park 8 Tex 23.5kg, £87.80.

Fat ewes (351)

First quality

Suff - £75-£100

Tex - £80-£111

CB - £60-£80

BF - £40-£66