Beef bullocks sell to £1,436 for 650kg at Ballymena Mart

A much better entry of 360 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in an improved trade.

Beef cows sold to 218p for a purebred Blue 850kg at £1,853, Friesian cows to 141p for 760kg at £1,071, beef heifers to 214p for a Char 540kg at £1,155, beef bullocks to 221p for a Par 650kg at £1,436, Friesian bullocks to 168p for 650kg at £1,092.

Leading prices as follows:

Beef cows sold to: M Johnston, Toomebridge BB 850kg, £1,853 (218), BB 770kg, £1,632 (212), J M Morrison, Armoy BB 820kg, £1,533 (187), M Johnston Lim 870kg, £1,566 (180), J McKeever, Ahoghill Par 530kg, £948 (179), E Dougan, Castledawson Lim 540kg, £939 (174), J McKeever Par 640kg, £1,088 (170), D Patterson, Crumlin Lim 660kg, £1,115 (169), H V McCambridge, Carnlough Lim 690kg, £1,152 (167), A Gaston, Carnlough Lim 630kg, £1,045 (166), E Dougan, Castledawson Lim 500kg, £810 (162), J McKeever, Ahoghill Par 690kg, £1,117 (162), S Gilmore, Kilrea Lim 660kg, £1,049 (159), O Shiels, Kilrea Par 680kg, £1,074 (158), S Greer, Ballyclare Lim 500kg, £785 (157), N Boyd, Broughshane Lim 520kg, £811 (156), M and S Calwell, Ballycarry SHB 560kg, £873 (156), Crawford Wilson, Islandmagee Char 690kg, £1,055 (153), Trevor Smyth, Randalstown Lim 490kg, £749 (153), E Dougan, Castledawson Char 470kg, £709 (151), Cleggan Estate, Ballymena AA 510kg, £765 (150), J O’Kane, Carnlough Sal 550kg, £814 (148), Martin Barr, Larne Lim 620kg, £917 (148), Ian Hunter, Straid Sal 630kg, £919 (146).

Friesian cows sold to: W McCullough, Glenarm 760kg, £1,071 (141), R J Beattie, Dunloy 640kg, £864 (135), W McCullough 680kg, £918 (135), D J and S Allen, Limavady 720kg, £957 (133), P Brown, Clough 740kg, £962 (130), B Gribben, Dunloy 670kg, £871 (130), D J and S Allen 820kg, £1,066 (130), W Patterson, Ballyclare 730kg, £941 (129), D J and S Allen 780kg, £1,006 (129), D S and D McKay, Rathkenny 730kg, £934 (128), David Parks, Moira 700kg, £896 (128), D J and S Allen 750kg, £960 (128), Drumabest farm, Kilwaughter 770kg, £977 (127), McGookin Farming 760kg, £957 (126), Brian Lyttle, Moorfields 660kg, £831 (126), Drumabest Farm 780kg, £982 (126), Arthur Gibson, Glenarm 800kg, £1,000 (125), P Brown, Clough 800kg, £1,000 (125), S Wallace, Ballymena 690kg, £862 (125), W Crooks, Cookstown 590kg, £731 (124), Alex B Carson, Clough 680kg, £843 (124), P Brown, Clough 700kg, £861 (123), R McCormick, Armoy 600kg, £732 (122), Brian Lyttle, Moorfields 710kg, £866 (122).

Beef heifers sold to: Matthew Workman, Kilwaughter Char 540kg, £1,155 (214), Rbt Workman, Kilwaughter Char 580kg, £1,212 (209), J M Morrison, Armoy BB 590kg, £1,227 (208), W Kirkpatrick, Dundrod Blonde 500kg, £1,035 (207), R McIntyre, Glarryford Char 560kg, £1,153 (206), Rbt Workman Char 590kg, £1,215 (206), J F Savage and Partners, Ballywalter Lim 600kg, £1236 (206), J M Morrison BB 590kg, £1,185 (201), J F Savage and Partners Lim 560kg, £1,120 (200), Lim 620kg, £1,240 (200), N Hamill, Aughafatten Lim 550kg, £1,094 (199), J F Savage and Partners Char 640kg, £1,260 (197), W Kirkpatrick, Dundrod Blonde 480kg, £940 (196), J F Savage and Partners Lim 550kg, £1,067 (194), David Parks, Moira Lim 630kg, £1,215 (193), Henry McFaul, Portglenone Lim 530kg, £1,001 (189), C McGuckin, Maghera Lim 500kg, £945 (189), R McIntyre, Glarryford Char 560kg, £1,052 (188), George A Hamilton, Randalstown AA 630kg, £1,184 (188), J F Savage and Partners, Lim 590kg, £1,109 (188), A Dobbs, Carrick Char 520kg, £972 (187), Henry McFaul, Portglenone AA 530kg, £985 (186), J F Savage and Partners Lim 550kg, £1,023 (186), Lim 560kg, £1,041 (186).

Beef bullocks sold to: O Shiels and Co, Kilrea Par 650kg, £1,436 (221), Par 600kg, £1,296 (216), W Hunter, Stewartstown Lim 660kg, £1,419 (215), O Shiels and Co Par 690kg, £1,462 (212), John McKeague, Dunloy Char 670kg, £1,420 (212), J F Savage, Ballywalter Lim 710kg, £1,462 (206), (2) Lim 670kg, £1,373 (205), Lim 740kg, £1,494 (202), Lim 750kg, £1,515 (202), W Hunter, Stewartstown Char 730kg, £1,467 (201), John McKeague, Dunloy Char 620kg, £1,240 (200), J F Savage and Partners Lim 690kg, £1,380 (200), J M Morrison, Dunloy BB 710kg, £1,412 (199), John McKeague, Dunloy Char 650kg, £1,287 (198), D J McFerran, Dunloy Lim 590kg, £1,162 (197), J F Savage and Partners Lim 670kg, £1,299 (194), A F and N Glasgow, Cookstown Here 650kg, £1,261 (194), John McKeague, Dunloy Char 660kg, £1,267 (192), J F Savage and Ptnrs Lim 630kg, £1,197 (190), Lim 780kg, £1,482 (190), J Hayes, Rasharkin Blonde 790kg, £1,501 (190), W Hunter, Stewartstown Lim 640kg, £1,216 (190), A F and N Glasgow Lim 600kg, £1,140 (190).

Friesians bullocks sold to: J Percy, Randalstown 650kg, £1,092 (168), 620kg, £1,016 (164), F O’Boyle, Randalstown 580kg, £928 (160), 660kg, £1,042 (158), J Percy 710kg, £1,114 (157), James Bellingham, Ballymoney 520kg, £811 (156), 530kg, £795 (150), J Percy 650kg, £975 (150), (2) 680kg, £1,006 (148), James Bellingham 550kg, £808 (147), Pat McTague, Ballymoney 650kg, £949 (146), 620kg, £905 (146), James Bellingham 470kg, £676 (144), Pat McTague 570kg, £809 (142), James Bellingham 480kg, £672 (140), Pat McTague 630kg, £882 (140), H Simms, Carrick 530kg, £742 (140).

37 dairy cows and heifers sold well to £1,720 for a calved heifer from C Casey, Cloughmills, calved cows to £1,540 for a second calver from R H and H A Shanks, Dunadry.

Ruling prices: C Casey, Cloughmills calved heifer £1,720, R H and H A Shanks, Dunadry calved cow £1,540, B McClean, Bushmills calved heifer £1,520, Joseph Adams, Ballymena calved heifer £1,500, J Ferguson Snr, Straid calved cow £1,460, C Casey, calved cow £1,400, Joseph Adams calved cow £1,380, P and G O’Rawe, Clough calved heifer £1,380, J Ferguson Snr calved heifer £1,380, James Watt, Templepatrick calved heifer £1,350, D W Graham, Clough calved cow £1,320, Wm Hoey, Ballymena calved heifer £1,300, Thomas Carlisle, Dundrod calved heifer £1,280, B McLean, Bushmills calved cow £1,280, John Hunter, Crumlin calved cow £1,220, B McLean calved heifer £1,180, C Casey, Cloughmills calved cow £1,150, B and M Hanna, Ballymoney calved cow £1,120.

Sucker cows sold to: Patrick Logan, Ahoghill Lim cow and heifer calf £1,600, G Hagan, Antrim Sim heifer and bull calf £1,600, Lim cow and heifer calf £1,500, Ea heifer and bull calf £1,450, Lim cow and heifer calf £1,400, W J Patton, Cloughmills Lim cow and heifer calf £1,390, G Hagan Lim cow and bull calf £1,340, W J Patton, Lim cow and bull calf £1,320, Robert Evans, Randalstown Lim cow and heifer calf £1,320, G Hagan Lim cow and heifer calf £1,250, Char cow and bull calf £1,240, John Connon, Deerfin AA cow and bull calf £1,200, Patrick Logan Lim heifer and bull calf £1,190, G Hagan Char cow and heifer calf £1,160, John Connon Hereford heifer and bull calf £1,140, G Hagan Lim cow and bull calf £1,100.

254 lots in ring three sold to £455 for a BB bull (six months). Young bull calves to £380 for a fortnight old Char bull, heifer calves to £395 for a strong Limousin.

Bull calves sold to: R Hayes, Moorfields BB £455, Char £450, A and E Cochrane, Bushmills BB £395, Cleggan Estate, Ballymena Char £380, A Cubitt, Rasharkin Friesian £378, Francis McFarlane, Holywood Hereford £360, A and E Cochrane, BB £360, Alan Hall, Coleraine AA £355, Colin Lyle, Larne BB £350, W J Bond, Eglinton Lim £345, Alan Hall (3) AA £345, Francis McFarlane AA £345, Alan Hill (2) AA £340.

Heifer calves sold to: D McKay, Broughshane Lim £395, Francis McFarlane, Holywood AA £335, AA £325, Hugh Hall, Ballyclare Lim £320, Francis McFarlane Hereford £295, S J and R J McLean, Straid BB £295, Colin Lyle, Larne BB £295, R McCormick, Armoy SHB £285, A Cubitt, Rasharkin Friesian £270, Francis McFarlane (2) Hereford £270, W J Bond, Eglinton Lim £265, Francis McFarlane (2) Hereford £260, Alan Hall, Coleraine (2) AA £255.

Friesian bull calves sold to: A Cubitt, Rasharkin £378, (3) £270, (2) £230, A and E Cochrane, Bushmills £230, £200, J King, Ballymena £170, A and E Cochrane (2) £160, McCloskey Farms, Ballymoney £160, (4) £155.

Another great entry of 430 weanlings in Ballymena resulted in a super trade. Bullocks sold to £580 over for a Char 350kg at £930 offered by J Gault, Ballyclare. Heifers sold to £480 over for a Lim 340kg at £820 presented by A Hunter, Carnlough.

Bulls/blks 0-250kgs

Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 240kg, £650 (270), W McCaughern, Ballymoney Lim 220kg, £580 (263), P McCormick, Carnlough Lim 230kg, £580 (252), R G Mulholland, Stoneyford Lim 220kg, £550 (250), T and M E Taylor, Doagh AA 220kg, £545 (247), Mrs Doreen McClurg, Dundrod Lim 190kg, £460 (242), S J Mulholland, Hannahstown Sim 210kg, £500 (238), T and M E Taylor, Doagh AA 250kg, £595 (238), R G Mulholland Lim 220kg, £520 (236), W McCaughern, Ballymoney Lim 250kg, £570 (228), W J Smyth, Aghalee Lim 250kg, £565 (226), Lim 250kg, £565 (226), S J Mulholland, Hannahstown Sim 220kg, £495 (225), Cleggan Estate, Ballymena Lim 240kg, £540 (225), Michael McAuley, Newtowncrommelin Lim 210kg, £470 (223), T and M E Taylor, Doagh Blonde 250kg, £555 (222).

251-300kgs

Wharry and McCurdy, Carnlough Char 290kg, £850 (293), Patrick McSparron, Cushendun Char 300kg, £875 (291), Owen O’Kane, Carnlough Lim 260kgv £740 (284), J H Fraser, Belfast Char 290kg, £800 (275), local farmer Char 290kg, £800 (275), J H Fraser Char 260kg, £715 (275), M Johnston, Toomebridge (2) Lim 300kg, £825 (275), Brian Connon, Larne Lim 260kg, £710 (273), R G Mulholland, Stoneyford Lim 290kg, £790 (272), Robert McNinch, Larne (2) Sim 300kg, £815 (271), R Hunter, Larne Sim 280kg, £760 (271), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 270kg, £730 (270), J H Fraser, Char 300kg, £810 (270), D Carson, Nutts Corner Lim 280kg, £755 (269).

301-350kgs

M McNeill, Cushendun Char 310kg, £880 (283), Patrick McSparron, Cushendun Char 310kg, £870 (280), S Taylor, Ligoniel Char 330kg, £890 (269), Char 330kg, £880 (266), T and M E Taylor, Doagh AA 330kg, £880 (266), S O’Rawe, Ballycastle Lim 330kg, £880 (266), D McKillop, Glenariffe Char 340kg, £905 (266), Patrick McSparron Lim 310kg, £936 (266), M Johnston, Toomebridge Char 310kg, £825 (266), J Gault, Ballyclare Char 350kg, £930 (265), local farmer Char 330kg, £875 (265), S Taylor Char 330kg, £875 (265), Matt Gingles, Kilwaughter Lim 310kg, £820 (264), W and G Hanna, Ballymoney Char 330kg, £870 (263), George Quinn, Upper Ballinderry Lim 330kg, £870 (263), W J and R J Cuthbert, Ballycarry Blonde 310kg, £810 (261).

350kg and over

J Gault, Ballyclare Char 350kg, £930 (265), W and G Hanna, Ballymoney Char 350kg, £900 (257), Aidan Hunter, Carnlough Lim 350kg, £890 (254), J H Fraser, Belfast Char 360kg, £915 (254), J Gault Lim 350kg, £880 (251), D Carson, Nutts Corner Lim 370kg, £925 (250), local farmer Char 350kg, £870 (248), S O’Rawe, Ballycastle (3) Lim 360kg, £890 (247), George Quinn, Upper Ballinderry Lim 360kg, £880 (244), Robert McNinch, Larne Lim 350kg, £850 (242), Samuel Patton, Ballyclare Char 370kg, £895 (241), S Wright, Carnlough Lim 370kg, £880 (237), T and M E Taylor, Doagh AA 360kg, £845 (234), B McAllister, Glenarm Lim 390kg, £905 (232).

Heifers 0-250kgs

A Mulholland Char 200kg, £505 (252), Andrew Russell, Templepatrick Lim 230kg, £580 (252), R G Mulholland, Stoneyford Char 160kg, £400 (250), W J Smyth, Aghalee (2) Lim 230kg, £560 (243), Brian Connon, Larne Lim 230kg, £535 (232), George Barr, Larne Lim 240kg, £555 (231), Mrs D McClurg, Dundrod (2) Lim 200kg, £460 (230), J and W Christie, Ballycastle BB 240kg, £550 (229), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 230kg, £525 (228), Lim 240kg, £530 (220), Lim 210kg, £460 (219), Lim 250kg, £545 (218), W J Smyth, Aghalee Lim 240kg, £515 (214), J Christie and Son, Ballintoy Lim 250kg, £535 (214).

251-300kgs

S McAllister, Glenarm Char 260kg, £670 (257), Char 260kg, £645 (248), George Barr, Larne Lim 290kg, £695 (239), D Carson, Nutts Corner Blonde 260kg, £620 (238), A Abbott, Lisburn Lim 300kg, £715 (238), S Taylor, Lisburn Char 300kg, £700 (233), Brian Connon, Larne (3) Lim 260kg, £605 (232), S Taylor Char 300kg, £690 (230), M McNeill, Cushendun Char 260kg, £595 (228), S McAllister Char 270kg, £615 (227), Owen O’Kane, Carnlough Lim 260kg, £590 (226), Brian Connon, Larne Lim 260kg, £590 (226), R G Mulholland, Stoneyford Lim 260kg, £590 (226), J H Fraser, Belfast Char 280kg, £630 (225).

301-350kgs

A Abbott, Lisburn Lim 320kg, £775 (242), Aidan Hunter, Carnlough Lim 340kg, £820 (241), S McAllister, Glenarm Char 320kg, £760 (237), S Taylor, Ligoniel Char 310kg, £735 (237), T McNabney, Broughshane Char 330kg, £770 (233), Andrew Russell, Templepatrick Char 310kg, £720 (232), W and G Hanna, Ballymoney Char 330kg, £765 (231), Char 310kg, £715 (230), J H Fraser, Belfast Char 320kg, £735 (229), A Abbott, Lisburn Lim 310kg, £710 (229), S McAllister Char 350kg, £800 (228), T McNabney, Broughshane Char 320kg, £730 (228), D and H Gregg, Clough AA 330kg, £745 (225), W R Geddis, Magheragall Blonde 320kg, £720 (225), Andrew Russell, Templepatrick Lim 320kg, £720 (225), J H Fraser Char 320kg, £720 (225).

351kg and over

T McNabney, Broughshane Char 360kg, £790 (219), B McAllister, Glenarm Lim 370kg, £805 (217), D McKillop, Glenariffe Lim 370kg, £775 (209), D and H Gregg, Clough AA 360kg, £750 (208), John Reid, Carnlough BB 410kg, £850 (207), D and H Gregg AA 370kg, £760 (205), AA 390kg, £800 (205), B McAllister, Glenarm Lim 440kg, £895 (203), W R Geddis, Magheragall Blonde 450kg, £910 (202), T McNabney, Broughshane Char 360kg, £725 (201), S O’Rawe, Ballycastle Lim 380kgv £765 (201), T McNabney Char 360kg, £720 (200), D and H Gregg, Clough AA 370kg, £740 (200), B McAllister Lim 440kg, £870 (197), W R Geddis Blonde 410kg, £805 (196), B McAllister, Lim 400kg, £780 (195).

Another good show of sheep on Monday evening resulted in a steady trade. Ewes and lambs sold to £235, springers to £115 and pet lambs to £44.

Ewes and lambs sold to: Thomas Bell, Randalstown 1 Tex ewes and 3 lambs £235, Ian McCluggage, Glarryford 2 Suff ewes and 4 lambs £200, I Montgomery, Glenwherry 3 CB ewes and 3 lambs £190, Wilson Carson, Cloughmills 3 CB ewes and 6 lambs £185, H McCracken, Ballywalter 1 Tex ewe and 2 lambs £185, D Devlin, Randalstown 1 Suff ewe and 2 lambs £182, David Verner, Cookstown 1 Tex ewe and 1 lamb £180, Kim Steele Nicholson, Antrim 4 Suff ewes and 4 lambs £178, W Jones Jnr, Templepatrick 3 Suff ewes and 3 lambs £175, I Montgomery, Glenwherry 3 CB ewes and 3 lambs £175, David Verner 1 Suff ewe and £175, Wilson Carson, Cloughmills 3 Suff ewes and 3 lambs £172, W Jones Jnr, Templepatrick 3 Suff ewes and 3 lambs £170, 2 Suff ewes and 4 lambs £170, D Devlin, Randalstown 1 Tex ewe and 2 lambs £170, I Montgomery 4 CB ewes and 4 lambs £170.

Another great entry of 300 store cattle in Ballymena on Tuesday. Bullocks sold to £935 over for a super AA 560kg at £1495 presented by M Johnston, Toome. Heifers sold to £645 over for a Par 540kg at £1185 offered by A Shaw, Larne.

Bulls/blks 0-500kgs sold to: A Heron, Broughshane Lim 440kg, £1,080 (245), Lim 420kg, £1,010 (240), J Bonnar, Broughshane Sim 360kg, £840 (233), R Weatherup, Newtownabbey Lim 340kg, £780 (229), Samuel Patton, Ballyclare Char 440kg, £1,005 (228), J Bonnar, Broughshane Sim 460kg, £1,045 (227), A Heron, Broughshane Lim 500kg, £1,135 (227), M Johnston, Toomebridge (2) AA 410kg, £920 (224), Gary Crowe, Ballyclare Sal 400kg, £895 (223), Sal 380kg, £850 (223), David Carlisle, Templepatrick Char 430kg, £960 (223), local farmer Lim 440kg, £980 (222), Samuel Patton, Char 460kg, £1,020 (221), R Weatherup, Newtownabbey Lim 380kg, £840 (221), Lim 390kg, £860 (220).

Bulls/blks 501kg and over: M Johnston, Toomebridge AA 560kg, £1,495 (267), AA 530kg, £1,345 (253), AA 530kg, £1,300 (245), A Heron, Broughshane Char 530kg, £1,170 (220), G McMaster, Broughshane Lim 560kg, £1,235 (220), A Heron Lim 520kg, £1,145 (220), M and J Glass, Garvagh Lim 540kg, £1,180 (218), G McMaster Blonde 540kg, £1,165 (215), J Bonnar, Broughshane St 530kg, £1v140 (215), G McMaster Lim 530kg, £1,140 (215), J and J Rea, Kilwaughter Char 590kg, £1,260 (213), Roy McIntyre, Rathkenny AA 560kg, £1,190 (212), Leo McFall, Ahoghill Char 540kg, £1,145 (212), Samuel Patton, Ballyclare Char 510kg, £1,080 (211), G McMaster Lim 560kg, £1,185 (211), J and J Rea, Kilwaughter Char 540kg, £1,140 (211).

Heifers up to 500kgs sold to: W H Knox, Ballynure Lim 410kg, £945 (230), W R B Gibson, Newtownabbey Char 440kg, £995 (226), J and S Bailey, Ballycastle Lim 490kg, £1,060 (216), W R B Gibson Char 400kg, £865 (216), Char 450kg, £970 (215), Megan Shaw, Larne BB 500kg, £1v070 (214), R Hunter, Larne Lim 470kg, £1,000 (212), W H Knox Lim 420kg, £890 (211), R M Carson, Islandmagee Char 490kg, £1,035 (211), Lim 500kg, £1,055 (211), W H Knox Lim 390kg, £820 (210), Wm Weir, Milebush Lim 490kg, £1,030 (210), N Boyd, Broughshane Lim 480kg £1000 (208), G Martin, Randalstown Blonde 460kg, £955 (207), W R B Gibson, Char 430kg, £890 (207), J and S Bailey, Ballycastle Lim 460kg, £950 (206).

Heifers over 501kgs: Austin Shaw, Larne Lim 510kg, £1,120 (219), Par 540kg, £1,185 (219), Cecil Wilson, Glenarm Char 540kg, £1,155 (213), Wm Weir, Milebush AA 540kg, £1,150 (213), G Martin, Randalstown Blonde 540kg, £1,150 (213), Cecil Wilson Lim 520kg, £1,090 (209), E O’Donnell, Toomebridge Char 520kg, £1,080 (207), R M Carson, Islandmagee Char 550kg, £1,140 (207), E O’Donnell Char 560kg, £1,160 (207), Megan Shaw, Larne Blonde 560kg, £1,155 (206), Cecil Wilson, Glenarm Lim 510kg, £1,050 (205), E O’Donnell, Toomebridge Char 510kg, £1,050 (205), M and J Glass, Garvagh Lim 520kg, £1,070 (205), Wm Weir, Lim 520kg, £1,060 (203), Megan Shaw Blonde 580kg, £1,170 (201), M and J Glass, Garvagh Char 550kg, £1,070 (194).

An entry of 667 sheep in Ballymena resulted in a steady trade. Spring lambs sold to 452p for a pen of Char 19kg at £86 offered by Logan Anderson, Kilwaughter. Fat hoggets sold to 361p for a pen of 13 BF 23.5kg at £85 presented by Wm Weir, Carrick. Fat ewes sold to £106.

Fat hoggets (251): Wm Weir, Milebush 13 BF 23.5kg, £85 (361), J McWoodburn, Kells 7 Tex 24kg, £85 (354), C Patton, Ballynure 17 Tex 25.5kg, £90 (352), J McQuiston, Ballymoney 3 Tex 25.5kgv £87 (341), W J and J C Patterson, Broughshane 23 BF 25kg, £85 (340), Norman McBurney, Moorfields 2 BF 27.5kg, £93 (338), C Patton, 10 Tex 22.5kg, £75 (333), Donal Gillan, Garvagh 12 Suff 25.5kg, £85 (333), J Kearney, Glenravel 9 Suff 23.5kgv £77 (327), D J Wylie, Kells 15 KH 22.5kg, £73.50 (326), T Millar, Broughshane 1 Tex 28kg, £91 (325), J Collins, Ballymoney 22 Tex 22.5kg, £72 (320), D J Moon, Ringsend 9 Tex 22.5kg, £72 (320), S Jamieson, Broughshane 5 Tex 29kg, £92 (317), D Devlin, Randalstown 4 Tex 28kg, £88 (314), J McCurdy, Broughshane 9 BF 23kg, £72 (313).

Spring lambs (198): Logan Anderson, Kilwaughter 1 Char 19kg, £86 (452), D Kennedy, Ballyclare 5 Tex 22.5kg, £100.50 (446), Ivan Hall, Larne 10 Tex 22.5kg, £98 (435), T Jackson, Broughshane 8 Tex 23kg, £100 (434), J Murray, Ballymoney 12 Tex 22.5kg, £96.50 (428), T and J Mackey, Ballynure 10 Dor 23kg, £97.50 (423), Fraser Tweed, 5 Suff 20.5kg, £85 (414), J Hayes 14 Tex 20.5kg, £84 (409), 10 Tex 20.5kg, £84 (409), P J Kane, Ballycastle 7 Tex 21kg, £85 (404), A McClure, Ballymoney 4 Dor 23kg, £92 (400), Wm Hamill, Aughafatten 16 Suff 21.5kg, £86 (400), Houston Crooks, Kilwaughter 5 Char 23.5kg, £92 (391), Ronnie Marshall, Ballymena 3 Tex 22.5kg, £88 (391), R and J Wylie, Clough 20 Suff 24kg, £93 (387), R Morrow, Glenarm 1 Tex 24kg, £93 (387).

Fat ewes (218)

First quality

Suff – £80-£100

Tex - £80-£106

CB - £60-£80

BF - £40-£74