Beef bullocks sell to £1,708 for 730kg at Ballymena Mart

Another good entry of 300 beef cattle in Ballymena resulted in a terrific trade.

Beef cows sold to 197p for a Limousin 690kg at £1,359, Friesian cows to 139p, 780kg at £1,084, beef heifers to 228p for a Blue 540kg at £1,231, beef bullocks to 234p for 730kg at £1,708, Friesian bullocks to 173p for 700kg at £1,211.

Beef cows sold to: Alexander Ross, Newtownards Limousin 690kg, £1,359 (197), Simmental 740kg, £1,443 (195), Robert Clyde, Templepatrick Limousin 760kg, £1,444 (190), Hugh McAlister, Aghadowey Limousin 590kg, £1,073 (182), Ian Davidson, Larne Limousin, 710kg, £1,285 (181), Robert Clyde Limousin 660kg, £1,188 (180), S B and D Weatherup, Ballyearl Belgian Blue 720kg, £1,296 (180), D Hume, Randalstown Limousin 740kg, £1,309 (177), John Beattie, Killyleagh Limousin 850kg, £1,504 (177), A Kennedy, Ardglass Charolais 700kg, £1,232 (176), Alexander Ross, Newtownards Limousin 590kg, £1,014 (172), Roy Ferguson, Comber Charolais 780kg, £1,341 (172), Char 650kg, £1,118 (172), A Kennedy, Charolais 760kg, £1,299 (171), Peter Mulholland, Ballydonaghy Belgian Blue 550kg, £940 (171), A Kennedy, Charolais 730kg, £1,241 (170), S G Lowry, Glenavy Limousin 640kg, £1,088 (170), Hugh McAlister, Aghadowey Limousin 690kg, £1,159 (168), local producer Belgian Blue 600kg, £1,008 (168), S McAleese, Cullybackey Simmental 570kg, £957 (168).

Friesian cows sold to: L Hughes, Clough 780kg, £1,084 (139), D McIlwaine, Larne 760kg, £1,026 (135), D McNeill, Rathkenny 620kg, £830 (134), J McGahie, Stewartstown 700kg, £931 (133), Thomas Dunlop, Glenarm 610kg, £793 (130), D McNeill 650kg, £838 (129), David McKeeman, Ballymoney 710kg, £908 (128), Sam Kennedy, Doagh 760kg, £950 (125), David McKeeman 740kg, £925 (125), local farmer 690kg, £862.50 (125), J McCloskey, Dungiven 710kg, £880 (124), A T McAuley, Bushmills 680kg, £836 (123), R A Gordon, Cloughmills 550kg, £676 (123), J and M Wilson, Broughshane 690kg, £848 (123), Sam Kennedy 770kg, £939 (122), J and M Wilson 770kg, £931 (121), D McNeill 650kg, £786 (121), A T McAuley 610kg, £725 (119), 680kg, £809 (119), local farmer 670kg, £797 (119), A and E Wylie, Martinstown 650kg, £773 (119).

Beef heifers sold to: P and S Kelly, Kells Belgian Blue 540kg, £1,231 (228), Gary Stewart, Templepatrick Limousin 560kg, £1,248 (223), Kevin McErlain, Armoy Limousin 590kg, £1,315 (223), B Hutton, Cookstown Limousin 560kg, £1,220 (218), Belgian Blue 550kg, £1,199 (218), S B and D Weatherup, Ballyearl Aberdeen Angus 510kg, £1,106 (217), B Hutton Charolais 730kg, £1,584 (217), Charolais 690kg, £1,490 (216), Charolais 610kg, £1,317 (216), Belgian Blue 550kg, £1,182 (215), S Fullerton, Bushmills Aberdeen Angus 530kg, £1,123 (212), local farmer Limousin 470kg, £977 (208), Jackson McCaw, Killinchy Simmental 690kg, £1,428 (207), Kevin McErlain, Armoy Charolais 580kg, £1,194 (206), Limousin 540kg, £1,107 (205), Frank McVey, Moneymore Charolais 600kg, £1,224 (204).

Beef bullocks sold to: Martin Oliver, Kilrea Charolais 730kg, £1,708 (234), T F and N W McConkey, Parkgate Simmental 600kg, £1,380 (230), G Simpson, Cullybackey Blonde 680kg, £1536 (226), Charolais 630kg, £1,423 (226), Charolais 690kg, £1,552 (225), Charolais 650kg, £1,462 (225), T F and N McConkey, Limousin 670kg, £1,500 (224), Limousin 630kg, £1,411 (224), G Simpson, Charolais 670kg, £1,480 (221), Charolais 730kg, £1,606 (220), Kevin McErlain, Armoy Limousin 510kg, £1,122 (220), G Simpson, Charolais 670kg, £1,467 (219), P Graffin, Portglenone Aberdeen Angus 640kg, £1,401 (219), G Simpson Charolais 690kg, £1,504 (218), Charolais 640kg, £1,395 (218), Charolais 720kg, £1,569 (218), Charolais 620kg, £1,351 (218), Kevin McErlain, Armoy Charolais 590kg, £1,280 (217), Limousin 620kg, £1,339 (216), Robert McIlveen, Connor Charolais 530kg, £1,144 (216), M I and D J, S J Currie, Ballymoney Limousin 630kg, £1,354 (215), G Simpson, Cullybackey Charolais 660kg, £1,412 (214), Wm McLeister, Portglenone Charolais 820kg, £1,754 (214), Kevin McErlain, Armoy Limousin 560kg, £1,187 (212).

Friesian bullocks: L Hughes, Clough 700kg, £1,211 (173), Alfie Rocke, Larne 690kg, £1,186 (172), P and S Kelly, Kells 680kg, £1,149 (169), Alfie Rocke 610kg, £1,018 (167), L Hughes 630kg, £1,045 (166), Alfie Rocke 650kg, £1,072 (165), H Carson, Dundrod 640kg, £1,024 (160), D and S Kennedy 610kg, £963 (158), 620kg, £948 (153), W Hamilton, Broughshane 530kg, £805 (152), 520kg, £780 (150), 570kg, £826 (145), 540kg, £750 (139), 520kg, £722 (139).

Good demand for quality dairy stock with prices to £1,600 for a second calver from J R and P J Tinsley, Dromore. Ruling prices: J R and P J Tinsley, £1,600, local farmer £1,530, J R and P J Tinsley, Dromore £1,510, James Buchanan, Strabane £1,500, J R and P J Tinsley, £1,480, local farmer £1,480, Thomas Carlisle, Dundrod £1,400, local farmer £1,380, R A Hill, Islandmagee £1,340, R and J Park, Ballymena springing heifer £1,220, A G Smyth, Dungiven £1,000.

31 lots presented in the suckler ring sold to £2,100 for an Aberdeen Angus bull from J Steele, Killylea. Cows with calves to £1,770 for a Limousin heifer with Aberdeen Angus bull calf, in calf heifers to £1,310 for a Char.

Ruling prices: D Allen, Moneymore Limousin heifer and bull calf £1,770, S McAleese, Cullybackey Limousin heifer and heifer calf £1,500, P J McGuckian, Cloughmills Limousin heifer and heifer calf £1,500, S McAleese Limousin heifer and bull calf £1,490, A Stewart, Limavady Saler cow and bull calf £1,450, James Murphy, Toomebridge Limousin heifer and heifer calf £1,360, T Millar, Broughshane Limousin cow and bull calf £1,340, J Gregg, Clough Charolais in calf heifer and £1,310, S McAleese, Cullybackey Hereford heifer and heifer calf £1,310, P J McGuckian, Charolais heifer and heifer calf £1,290, S J Hall, Antrim Belgian Blue cow and bull calf £1,250, D Allen, Moneymore Lim heifer and heifer calf £1,250, A Stewart, Limavady Hereford cow and heifer calf £1,230, D Allen Limousin cow and heifer calf £1,220, James Murphy, Limousin cow and heifer calf £1,200, Limousin cow and heifer calf £1,200.

An excellent turnout of 252 calves in ring three sold well to £510 for a Charolais bull (11 weeks), young bulls to £460 for a Limousin (one month). Partly reared heifer calves to £470 for a Limousin, young heifers to £420 for an Aberdeen Angus (six weeks).

Ruling prices: Local farmer Charolais £510, William Warwick, Moorfields Charolais £490, John Caldwell, Antrim Limousin £460, Leslie Wilson, Doagh Simmental £425, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £420, Mrs E Boyd, Moira Hereford £420, L Mathers, Strabane Belgian Blue £415, Belgian Blue £410, John Caldwell, Antrim Limousin £390, J Lynn, Cullybackey Aberdeen Angus £385, W T Robinson, Glenarm Aberdeen Angus £380, T Herbinson Aberdeen Angus £380, James Graham, Larne Simmental £370, L Mathers Aberdeen Angus £365, Richard McConnell, Glenwherry Belgian Blue £365, Ian Paisley, Magheramourne Aberdeen Angus £360.

Heifer calves sold to: Declan McKillop, Loughgiel Limousin £470, J Lynn, Cullybackey Belgian Blue £465, Brennan Farms, Rasharkin Belgian Blue £465, Leslie Wilson, Doagh Belgian Blue £460, Simmental £455, Brennan farms Belgian Blue £455, Declan McKillop (2) Limousin £450, Leslie Wilson Simmental £450, J O’Kane, Carnlough Charolais £445, Lelsie Wilson Simmental £440, J Lynn, Cullybackey Aberdeen Angus £425, Declan McKillop Aberdeen Angus £420, A McKillop Limousin £395, J Lynn, Belgian Blue £390, Ian Paisley, Magheramourne Aberdeen Angus £375.

Friesian bull calves sold to: W S Gregg, Cloughmills £190, local farmer £180, Frank McAuley, Toomebridge £160, (3) £140, W T Robinson, Glenarm £135, Samuel Kennedy, Doagh (2) £100, Frank McAuley, (2) £90, Samuel Kennedy £90, J J McAllister, Mosside £90, A M Crawford, Ballynure (2) £88, Frank McAuley £85.

An entry of 200 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a super trade. Heifers sold to £540 over for a Limousin 360kg at £900 offered by Mel Lucas, Antrim. Bullocks sold to £610 over for a Limousin 340kg at £950 presented by S Taylor, Ligoniel.

Bulls/blks 0-250kgs

J McCurdy, Broughshane Charolais 230kg, £770 (334), S J Anderson, Lisburn Charolais 250kg, £645 (258), J McCurdy Charolais 250kg, £620 (248), K Kidd, Broughshane Charolais 240kg, £575 (239), Richard McConnell, Glenwherry Belgian Blue 250kg, £585 (234), Hannah Healey, Belfast Limousin 210kg, £480 (228).

251-300kgs

J and D Colgan, Ballycastle Charolais 290kg, £840 (289), J McCurdy, Broughshane Charolais 300kg, £850 (283), J and D Colgan Limousin 280kg, £770 (275), R J Sloan, Kilrea Charolais 300kg, £815 (271), J McCurdy Saler 270kg, £725 (268), Hannah Healey, Belfast Charolais 280kg, £740 (264), John Healey Limousin 280kg, £740 (264), J Coulter, Antrim Limousin 300kg, £770 (256), Robert Armstrong, Lisburn Charolais 290kg, £740 (255), Dermot McDonnell, Glenariffe Simmental 300kg, £765 (255), Simmental 270kg, £685 (253), J McCurdy Charolais 300kg, £760 (253), P Murray, Aldergrove Saler 280kg, £700 (250), Danny O’Boyle, Cushendall Limousin 260kg, £650 (250), Dermot McDonnell, Glenariffe Simmental 280kg, £690 (246), S J Anderson, Lisburn Charolais 270kg, £655 (242).

301-350kg

S G Lowry, Glenavy Charolais 320kg, £900 (281), S Taylor, Ligoniel Limousin 340kg, £950 (279), Charolais 320kg, £860 (268), Charolais 350kg, £940 (268), Charolais 330kg, £865 (262), J McCamley, Carrickfergus Charolais 340kg, £875 (257), Robert Evans, Randalstown Limousin 310kg, £765 (246), J and D Colgan, Ballycastle Limousin 310kg, £745 (240), K Kidd, Broughshane Charolais 350kg, £835 (238), G and A O’Loan, Martinstown Limousin 310kg, £730 (235), J Coulter, Antrim Limousin 320kg, £745 (232), G and A O’Loan Limousin 330kg, £765 (231), Limousin 330kg, £760 (230), J McCamley, Carrickfergus Charolais 320kg, £730 (228), J Coulter Limousin 340kg, £770 (226), Limousin 320kg, £700 (218).

351kg and over

Kenneth Bell, Broughshane Charolais 370kg, £930 (251), Ian McCollum, Nutts Corner Limousin 380kg, £925 (243), C Millar, Kilrea Limousin 360kg, £875 (243), Robert Evans, Randalstown Limousin 370kg, £880 (237), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 360kg, £845 (234), Robert Evans Limousin 370kg £855 (231), Kenneth Bell Charolais 390kg, £895 (229), J Coulter, Antrim Limousin 360kg, £805 (223), S McAlister, Ballintoy Charolais 360kg, £800 (222), J McCamley, Carrick Limousin 360kg, £800 (222), K Kidd, Broughshane Charolais 390kg, £865 (221), Dermot McDonnell, Glenarife Limousin 390kg, £865 (221), J and D Colgan, Ballycastle Limousin 390kg, £860 (220), S McCluney, Ballymena Limousin 380kg, £825 (217), P Murray, Aldergrove Shorthorn 370kg, £790 (213), Danny O’Boyle, Cushendall Limousin 380kg, £790 (207).

Heifers 0-250kgs: Robert Armstrong, Lisburn (2) Charolais 250kg, £630 (252), J McCurdy, Broughshane (3) Saler 240kg, £600 (250), Dermot McDonnell, Glenariffe Limousin 240kg, £580 (241), Danny O’Boyle, Cushendall Limousin 200kg, £465 (232), Hanna Healey, Belfast (2) Limousin 250kg, £560 (224), John Healey, Belfast Limousin 250kg, £560 (224), J McCurdy Charolais 250kg, £550 (220), S Taylor, Ligoniel Simmental 210kg, £450 (214), S J Anderson, Lisburn Charolais 250kg, £530 (212), J and D Colgan, Ballycastle Charolais 240kg, £500 (208), S J Anderson Charolais 200kg, £410 (205), Charolais 250kg, £500 (200).

251-300kgs

Hannah Healey, Belfast (2) Limousin 280kg, £700 (250), S G Lowry, Glenavy Charolais 280kg, £700 (250), S Taylor, Ligoniel Charolais 300kg, £725 (241), J Coulter, Antrim Limousin 280kg, £650 (232), J McCurdy, Broughshane Charolais 300kg, £690 (230), Charolais 270kg, £620 (229), M McDonald, Randalstown Limousin 270kg, £620 (229), J Coulter, Antrim Limousin 300kg, £680 (226), J McCurdy Charolais 280kg, £630 (225), J Coulter Limousin 300kg, £670 (223), W Livingstone, Ballymena Limousin 280kg, £625 (223), Robert Evans, Randalstown Limousin 260kg, £580 (223), J McCurdy, Charolais 290kg, £645 (222), S J Anderson, Lisburn Charolais 280kg, £620 (221), Ivan Wallace, Doagh Limousin 300kg, £660 (220).

301-350kgs

A Johnston, Stoneyford Blonde 350kg, £840 (240), A Lowry, Glenavy Charolais 310kg, £740 (238), R J Sloan, Kilrea Charolais 310kg, £735 (237), J Coulter, Antrim Limousin 340kg, £805 (236), Limousin 330kg, £780 (236), M J Lucas, Antrim Limousin 320kg, £750 (234), S G Lowry Charolais 310kg, £725 (233), R J Sloan, Charolais 330kg, £765 (231), G and A O’Loan, Martinstown Limousin 320kg, £740 (231), J Coulter, Limousin 320kg, £735 (229), A Lowry, Glenavy Limousin 330kg, £755 (228), Robert Armstrong, Lisburn Charolais 340kg, £775 (227), Ivan Wallace, Doagh Limousin 330kg, £745 (225), S J Anderson, Lisburn (2) Charolais 310kg, £695 (224), John Healey, Belfast Limousin 310kg, £695 (224).

351kg and over

M J Lucas, Antrim Limousin 360kg, £900 (250), Derek Hume Limousin 370kg, £875 (236), M J Lucas, Limousin 390kg, £905 (232), Limousin 370kg, £850 (229), J McCamley, Carrick Charolais 380kg, £865 (227), Ivan Wallace, Doagh Limousin 360kg, £815 (226), M McDonald, Randalstown Limousin 370kg, £835 (225), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 380kg £850 (223), Charolais 390kg, £870 (223), J McCamley, Carrick Charolais 370kg, £825 (223), C Millar, Kilrea Limousin 370kg, £815 (220), M McDonald, Randalstown Limousin 360kg, £790 (219), S McAlister, Ballintoy Charolais 360kg, £770 (213), P J Quinn and Son, Kircubbin Aberdeen Angus 360kg, £725 (201), Dermot McDonnell, Glenariffe Limousin 400kg, £805 (201), R J Sloan, Kilrea Charolais 420kg, £840 (200).

An entry of 80 store cattle in Ballymena resulted in a steady trade. Bullocks sold to £645 over for a Charolais 420kg at £1,115 offered by A Lowry, Glenavy. Heifers sold to £565 over for a Blue 480kg at £1,045 presented by N J Diamond, Bellaghy.

Bullocks sold to: A Lowry, Glenavy Charolais 470kg, £1,115 (237), Thomas Catherwood, Portglenone (2) Hereford 220kg, £520 (236), (4) Aberdeen Angus 200kg, £470 (235), J Surgenor, Dervock Belgian Blue 360kg, £830 (230), A Lowry, Glenavy Charolais 430kg, £985 (229), Charolais 450kg, £1,020 (226), Charolais 430kg, £955 (222), Thomas Catherwood, Portglenone (4) Hereford 270kg, £595 (220), A Lowry, Glenavy Charolais 480kg, £1,030 (214), B Cannon, Antrim Limousin 550kg, £1,160 (210), D Hanna, Ballymoney Charolais 570kg, £1,190 (208), Thomas Catherwood, Portglenone Charolais 290kg, £600 (206), D Hanna, Ballymoney Charolais 590kg, £1,200 (203), R and S McMullan, Broughshane Charolais 400kg, £810 (202), M Mullan, Garvagh Limousin 600kg, £1,200 (200), A and E Wylie, Martinstown Hereford 470kg, £930 (197), R Boyle, Larne Charolais 640kg, £1,250 (195), G Martin, Randalstown Blonde 640kg, £1,250 (195).

Heifers sold to: J Surgenor, Dervock Belgian Blue 390kg, £880 (225), N J Diamond, Bellaghy Belgian Blue 420kg, £940 (223), Belgian Blue 480kg, £1,045 (217), Paul McClarnon, Hannahstown Charolais 420kg, £895 (213), N J Diamond, Bellaghy Stabiliser 480kg, £1,015 (211), R and S McMullan, Broughshane Charolais 450kg, £945 (210), Paul McClarnon, Hannahstown Limousin 390kg, £800 (205), Limousin 410kg, £840 (204), M Mullan, Garvagh Limousin 490kg, £950 (193), A Lowry, Glenavy Charolais 490kg, £950 (193), Paul McClarnon Limousin 480kg, £910 (189), M Mullan, Garvagh Hereford 500kg, £920 (184), R and S McMullan Limousin 400kg, £735 (183), J Surgenor, Dervock Belgian Blue 490kg, £890 (181), Paul McClarnon Limousin 470kg, £850 (180).

An entry of 1,001 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a cheaper trade. Fat lambs sold to 442p for a pen of Texels 20kg at £88.50 offered by F Tweed, Glenarm and to a top per head of £103.50 for four Texels 24kg presented by J Anderson, Bushmills. Fat ewes sold to £98.

Fat lambs (858)

(Top prices per kg)

Fraser Tweed, Glenarm 3 Texels 20kg, £88.50 (442), Hanna Hall, Newtownabbey 5 Texels 22kg, £95 (431), J Anderson, Bushmills 4 Texels 24kg, £103.50 (431), A and D McAfee, Bushmills 6 Texels 21kg, £90 (428), Alex Wilson, Glenarm 3 Texels 21.5kg, £92 (427), James Sheppard, Larne 4 Texels 21kg, £89 (423), Stuart Hall, Larne 10 Texels 22.5kg, £95 (422), local farmer 11 Texels 23kg, £97 (421), Mrs R McMullan, Ballygally 13 Texels 20.5kg, £86 (419), A and D McAfee, Bushmills 8 Texels 21.5kg, £90 (418), B Kelly, Toome 30 Texels 22kg, £92 (418), T Robinson, Ballynure 6 Texels 22.5kg, £94 (417), Simpson and Calvin, Ballymoney 6 Texels 23.5kg, £98 (417), S A Black, Aghadowey 10 Texels 20.5kg, £85 (414), B Hamill, Aughafatten 2 Texels 20.5kg, £85 (414), Darren Hamill, Broughshane 2 Texels 20.5kg, £85 (414), T Hamill, Broughshane 7 Texels 20.5kg, £85 (414), R Hamill, Aughafatten 16 Texels 20.5kg, £85 (414), R Henry, Kilwaughter 5 Texels 20.5kg, £85 (414), Paul Mehaffey, Raloo 10 Texels 20.5kg, £85 (414), J Acorn, Macosquin 11 Suffolks 21kg, £87 (414), J K Currie, Ballymena 3 Texels 21kg, £87 (414), S Kane, Doagh 12 Texels 21.5kg, £89 (414), Mrs Meta Malone, Macosquin 4 Texels 22kg, £91 (413), Alan McClintock, Ballymena 6 Texels 22kg, £91 (413), J Knox, Broughshane 67 Texels 22kg, £91 (413).

Top prices per head: J Anderson, Bushmills 4 Texels 24kg, £103.50, Patrick McKay, Martinstown 4 Texels 25.5kg, £100, John Mackey 1 Texels 26kg, £100, Moore Wallace, Dunloy 10 Suffolks 25.5kg, £98, Gordon Francey, Ballymena 2 Texels 25kg, £98, Simpson and Calvin, Ballymoney 6 Texels 23.5kg, £98, H Curry, Coleraine 9 Texels 25.5kg, £98, Gary Coulter, Doagh 2 Texels 25.5kg, £97, Mrs D Saunderson, Glenwherry 5 Texels 26kg, £97, J Anderson, Bushmills 2 Texels 24kg, £97, S J Adams, Broughshane 13 Suffolks 23.5kg, £97, John Reid, Aughafatten 2 Texels 25kg, £97, local farmer 11 Texels 23kg, £97, W Craig, Larne 3 Charollais 24kg, £97, R Taylor, Upper Ballinderry 11 Suffolk 24kg, £96, John Clarke, Moorfields 5 Suffolk 28kg, £96, R A McLarnen, Ballyclare 4 Texels 23.5kg, £96, Stuart Hall, Larne 10 Texels 22.5kg, £95, Hanna Hall, Newtownabbey 5 Texels 22kg, £95, W Craig, Larne 2 Suffolks 23.5kg, £95, J Lynn, Cullybackey 21 Texels 23kg, £94.80, Bonnar Farms, Ballymena 18 Charollais 23.5kg, £94, J Orr, Moorfields 11 Suffolks 24kg, £94, Mrs Margaret Crawford, Carnalbana 6 Suffolks 23.5kg, £94, John McConaghie, Glenarm 1 Dorset 27kg, £94.

Fat ewes (143)

First quality

Suffolk - £80-£98

Texel - £80-£97

CB - £65-£78

BF - £40-£60