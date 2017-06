Beef cows sell to £1,432 at Ballymena Mart

Beef cows sold to: Hugh V McCambridge, Carnlough Belgian Blue 600kg, £1,176 (196), Patrick Logan, Ahoghill Speckle Park 660kg, £1,240 (188), A McNeilly, Muckamore Limousin 770kg, £1,432 (186), W H Knox, Ballynure Limousin 640kg, £1,164 (182), Limousin 680kg, £1,224 (180), Hannah Healey, Belfast Charolais 520kg, £925 (178), Desmond Fulton, Ballymoney Limousin 670kg, £1,179 (176), A Abbott, Lisburn Limousin 710kg, £1,242 (175), George Quinn, Upper Ballinderry Simmental 680kg, £1,176 (173), A McNeilly, Muckamore Limousin 600kg, £1,038 (173), Hugh V McCambridge, Carnlough Limousin 560kg, £963 (172), Wilbert Mills, Glenarm Simmental 710kg, £1,207 (170), Gareth Bell, Nutts Corner Limousin 660kg, £1,122 (170), Stephen Marshall, Ballymena Limousin 720kg, £1,216 (169), A McNeilly, Muckamore Limousin 750kg, £1,252 (167), Lim 640kg, £1,056 (165), David Compton, Carninney Specle Park 720kg, £1,180 (164), C McCroary, Broughshane Belgian Blue 680kg, £1,115 (164), John Reid, Aughafatten Limousin 730kg, £1,189 (163), H V McCambridge, Carnlough Limousin 750kg, £1,215 (162), J M Morrison, Armoy Belgian Blue 880kg, £1,416 (161), George Quinn, Upper Ballinderry Simmental 640kg, £1,024 (160), Robert Evans, Randalstown Belgian Blue 780kg, £1,240 (159), H V McCambridge Belgian Blue 490kg, £764 (156).

Friesian cows sold to: David Hutchinson, Moneymore 740kg, £1,073 (145), Brian Lyttle, Moorfields 810kg, £1,085 (134), local farmer 740kg, £976 (132), E and J Arthur, Templepatrick 760kg, £995 (131), T Nelson, Cookstown 670kg, £871 (130), Wm Smyth, Limavady 780kg, £1,014 (130), local farmer 720kg, £936 (130), E and J Arthur, Templepatrick 750kg, £967 (129), local farmer 700kg, £903 (129), I B and H J Marsden, Islandmagee 660kg, £831 (126), E and J Arthur 600kg, £756 (126), local farmer 730kg, £912 (125), Wm Smyth, Limavady 670kg, £830 (124), E and R J Bredin, Londonderry 720kg, £892 (124), local farmer 710kg, £880 (124), D S and Darren McKay, Rathkenny 650kg, £799 (123), E and J Arthur, 710kg, £866 (122), Wm Smyth, Limavady 750kg, £907 (121), I B and H J Marsden, Islandmagee 730kg, £876 (120), G Smyth, Ballycastle 660kg, £792 (120), A and W McMaster, Broughshane 620kg, £725 (117), Brian Lyttle, Moorfields 630kg, £737 (117), A M Crawford, Ballynure 680kg, £795 (117), D S and Darren McKay 670kg, £777 (116).

Beef heifers sold to: R McIntyre, Glarryford Charolais 570kg, £1,333 (234), John McKeague, Dunloy Belgian Blue 610kg, £1,335 (219), B Hutton, Cookstown Charolais 610kg, £1,311 (215), A Abbott, Lisburn Limousin 540kg, £1,144 (212), H Beattie, Portadown Limousin 610kg, £1,293 (212), local farmer Lim 650kg, £1,339 (206), B Hutton Charolais 530kg, £1,086 (205), Charolais 640kg, £1,312 (205), J M Morrison, Armoy Belgian Blue 560kg, £1,142 (204), B Hutton Lim 570kg, £1,162 (204), John Ferguson Jnr, Straid Charolais 710kg, £1,427 (201), John McKeague Charolais 610kg, £1,220 (200), B Hutton Limousin 540kg, £1,080 (200), local farmer Limousin 680kg, £1,353 (199), E and E Nelson, Ballycarry Limousin 640kg, £1,260 (197), B Hutton, Charolais 510kg, £989 (194), R McIntyre, Glarryford Charolais 620kg, £1,178 (190), D and J Compton, Rathkenny Lim 610kg £1159 (190), Lim 580kg £1096 (189), Wm Weir, Milebush (2) Limousin 570kg, £1,065 (187), T Herbison, Ballymena Hereford 560kg, £1,047 (187), John Thompson, Bushmills Limousin 630kg, £1,171 (186), S Kerr, Newtownabbey Limousin 500kg, £925 (185).

Beef bullocks sold to: C B Wilkinson, Randalstown Aberdeen Angus 680kg, £1,523 (224), Thornton Farm, Lisburn Limousin 580kg, £1,293 (223), Charolais 630kg, £1,360 (216), C B Wilkinson Aberdeen Angus 540kg, £1,161 (215), H McCullough, Randalstown Blonde 670kg, £1,413 (211), Limousin 640kg, £1,337 (209), T McCullough, Broughshane Aberdeen Angus 660kg, £1,379 (209), Terence Duffin, Toomebridge Aberdeen Angus 580kg, £1,206 (208), John McKeague, Dunloy Charolais 700kg, £1,442 (206), Desmond Fulton, Ballymoney Charolais 590kg, £1,215 (206), Thornton Farm, Lisburn Charolais 590kg, £1,209 (205), C B Wilkinson, Randalstown Limousin 690kg, £1,407 (204), R Forsythe, Portglenone Limousin 670kg, £1,346 (201), Thomas McErlean, Bellaghy Limousin 650kg, £1,306 (201), John McKeague, Dunloy Charolais 600kg, £1,200 (200), S Kerr, Newtownabbey Limousin 720kg, £1,411 (196), Thornton Farm, Lisburn Charolais 630kg, £1,215 (193), F McKenna, Maghera Limousin 600kg, £1,152 (192), Stewart Watson Limousin 670kg, £1,273 (190), Thomas McErlean, Bellaghy Limousin 600kg, £1,140 (190), J H Fraser, Belfast Charolais 610kg, £1,152 (189), D Blair, Antrim Aberdeen Angus 760kg, £1,406 (185), Terence Duffin, Toomebridge Hereford 630kg, £1,146 (182), D Blair, Antrim Aberdeen Angus 590kg, £1,062 (180).

Friesian bullocks sold to: AFBI Vet Research, Stormont 620kg, £1,041 (168), 670kg, £1,118 (167), R Kennedy, Ballyclare 580kg, £968 (167), 620kg, £1,023 (165), R Forsythe, Portglenone 560kg, £918 (164), AFBI Vet Research 630kg, £1,033 (164), 590kg, £967 (164), (2) 620kg, £992 (160), D Winter, Randalstown 550kg, £869 (158), R Kennedy 480kg, £758 (158), AFBI Vet Research 590kg, £914 (155), 630kg, £970 (154), 620kg, £954 (154), 560kg, £856 (153), R Kennedy 580kg, £881 (152), E and R J Bredin, Londonderry 620kg, £930 (150).

Dairy cows sold to: Local farmer £1680, W and J and A McMillan, Saintfield £1,480, £1,470, £1,450, £1,440, £1,430, £1,420, Mrs Elizabeth Boyd, Moira £1,410, W and J and A McMillan £1,400, £1,380, £1,370, £1,360, (5) £1,340, R and J Park, Ballymena £1,330, Des Jones, Moneymore £1,330, W and J and A McMillan £1,330, R and J Park (4) £1,320, W and J and A McMillan (2) £1,300, £1,290, £1,280, £1,260, £1,240, £1,230, (2) £1,220, £1,210, £1,200, George Forsythe, Cloughmills £1,200, W and J and A McMillan £1,200, local farmer £1,190, W and J and A McMillan £1,180, George Forsythe, Cloughmills £1,140, W and J and A McMillan £1,140, £1,080, George Forsythe £1,060, W and J and A McMillan £1,040, George Forsythe £1,020, W and J and A McMillan £1,020, Robert Hanna, Cullybackey £1,000, W and J and A McMillan £1,000.

Suckler cows sold to: W J McClintock Jnr, Broughshane Limousin £1,950, W J Patton, Cloughmills Limousin £1,620, D Allen, Moneymore Limousin £1,580, J K Davidson, Broughshane Simmental £1,510, S McDonnell, Glenariffe Aberdeen Angus £1,480, D Allen, Limousin £1,420, Robert Patton, Cloughmills Charolais £1,400, A and M E Graham, Carnlough Simmental £1,400, S McDonnell, Ballinalig Aberdden Angus £1,400, C and R Brown, Ballywalter Aberdeen Angsu £1,340, S McDonnell Aberdeen Angus £1,300, J K Davidson, Broughshane Simmental £1,230, D Montgomery, Glenwherry Aberdeen Angus £1,200, S McDonnell Limousin £1,200, Mrs Mary McAuley, Knockans Simmental £1,150, V and C Petticrew, Ballygally Limousin £1,140, C and R Brown Aberdeen Angus £1,130, Ian Crawford, Randalstown Shorthorn £1,080, Shorthorn £980, F O’Boyle, Randalstown Aberdeen Angus £900, Ian Crawford Shorthorn £880, Aberdeen Angus £860, Belgian Blue £770, Shorthorn £760.

Beef bred bull calves sold to: D Allen, Moneymore Blonde £520, D H Jackson, Bangor Belgian Blue £485, Martin McCann, Randalstown Limousin £450, Leslie Wilson, Doagh Simmental £440, J M McKinty, Ballyclare Limousin £430, D H Jackson Aberdeen Angus £415, Aberdeen Angus £410, Leslie Wilson Belgian Blue £410, D Devlin, Randalstown Aberdeen Angus £410, £405, D H Jackson (2) £395, J M McKinty, Ballyclare Limousin £390, Dean McAllister, Armoy Belgian Blue £380, F Allen, Randalstown Belgian Blue £380, Hugh Hall, Ballyclare Limousin £375.

Heifer calves sold to: D H Jackson, Bangor Belgian Blue £450, P J McQuillan, Glenravel Simmental £445, D H Jackson Belgian Blue £440, Aberdeen Angus £435, Leslie Wilson, Doagh (2) Belgian Blue £430, D H Jackson Belgian Blue £400, Leslie Wilson, Simmental £395, F Allen, Randalstown Belgian Blue £375, Francis McFarlane, Holywood Hereford £360, F Allen Beglain Blue £350, Martin McCann, Randalstown Limousin £345, Aberdeen Angus £330, D Devlin, Randalstown Aberdeen Angus £310, J Lynn, Cullybackey Belgian Blue £310, H Mulvenna, Glenarm Limousin £300.

Friesian bull calves sold to: Mervyn Smyth, Cloughmills £270, Dean McAllister, Armoy £235, John Graham, Glenwherry £225, Dean McAllister, £190, £180, £175, Joe Maybin, Kells £170, Lyle Bryson, Dunadry £170, Joe Maybin £160, Lyle Bryson, Dunadry £145, C Kelly (2) £140, Lyle Bryson (2) £140, J Lynn, Cullybackey £140, C Kelly £135.

Suckled calves sold to

Heifers 0-250kgs:

Martin McGarry Limousin 250kg, £675 (270), A P Cameron, Macosqjuin Shorthorn Beef 230kg, £580 (252), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 250kg, £615 (246), G Wilson, Glenarm Limosuin 250kg, £580 (232), Blonde 210kg, £475 (226), Miss M Halpin, Carrick Simmental 230kg, £490 (213), R A S Barkley, Dunloy Aberdeen Angus 220kg, £435 (197), K Baxter, Glenarm Hereford 250kg £485 (194), G Wilson Limousin 220kg, £400 (181).

251-300kgs

David Carlisle, Templepatrick Limousin 260kg, £635 (244), Martin McGarry Blonde 290kg, £700 (241), C Kennedy, Ballyclare Saler 260kg, £620 (238), Martin McGarry Limousin 300kg, £700 (233), David Carlisle Limousin 260kg, £600 (230), H M Dobbin, Aughafatten Simmental 280kg, £580 (207), D and R Millar, Randalstown Hereford 280kg, £580 (207), Miss M Halpin Simmental 290kg, £590 (203), W Kerr, Glarryford Aberdeen Angus 280kg, £560 (200), G Wilson, Glenarm Charolais 290kg, £565 (194), W Kerr, Glarryford Aberdeen Angus 260kg, £500 (192), H M Dobbin Simmental 290kg, £520 (179), Paul Baxter, Gleno Hereford 290kg, £500 (172), Miss M Halpin Simmental 280kg, £460 (164), D and R Millar Limousin 300kg, £470 (156), F O’Boyle, Randalstown Aberdeen Angus 270kg, £410 (151).

301-350kgs

S Douglas, Limavady Charolais 340kg, £785 (230), Martin McGarry Limousin 310kg, £670 (216), Malcolm Rankin, Priestland Limousin 310kg, £660 (212), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 310kg, £635 (204), F O’Boyle, Randalstown Aberdeen Angus 330kg, £675 (204), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 320kg, £645 (201), Malcolm Rankin Limousin 330kg, £665 (201), F O’Boyle Aberdeen Angus 350kg, £705 (201), W Kerr, Glarryford Limousin 310kg, £605 (195), T Jackson, Broughshane Stabiliser 340kg, £660 (194), F O’Boyle Aberdeen Angus 320kg, £600 (187), D and R Millar, Randalstown Hereford 350kg £645 (184), Limousin 310kg, £550 (177), T Jackson, Broughshane Stabiliser 320kg, £540 (168), D and R Millar Hereford 350kg, £585 (167), G Wilson, Glenarm Limousin 320kg, £400 (125).

351kg and over

Raymond Jordan, Glenavy Limousin 360kg, £870 (241), S Douglas, Limavady Charolais 370kg, £870 (235), Raymond Jordan Limousin 360kg, £825 (229), S Douglas Limousin 370kg, £845 (228), Desmond Brogan, Cloughmills Limousin 390kg, £835 (214), F O’Boyle, Randalstown Aberdeen Angus 370kg, £755 (204), Desmond Brogan, Cloughmills Limousin 440kg, £895 (203), Limousin 390kg, £785 (201), Raymond Jordan Limousin 390kg, £765 (196), S H Bellingham, Ballymoney Aberdeen Angus 360kg, £700 (194), A McIlveen, Kells Simmental 520kg, £1,000 (192), R A S Barkley, Dunloy Aberdeen Angus 500kg, £955 (191), T Weatherup, Carrick Belgian Blue 400kg, £760 (190), Belgian Blue 440kg, £835 (189), Raymond Jordan Aberdeen Angus 400kg, £735 (183), T Jackson, Broughshane Stabiliser 420kg, £765 (182).

Bulls/blks 0-250kgs

D and R Millar, Randalstown Hereford 230kg, £605 (263), Hereford 240kg, £625 (260), David Carlisle,Templepatrick Limousin 210kg, £500 (238), R A S Barkley Aberdeen Angus 220kg, £460 (209), G Wilson, Glenarm Limousin 220kg, £450 (204), R A S Barkley Aberdeen Angus 240kg, £455 (189), G Wilson Limousin 250kg, £470 (188), J J Mawhinney, Kells Blonde 160kg, £250 (156), R A S Barkley Holstein 230kg, £320 (139), Holstein 220kg, £285 (129), Holstein 190kg, £230 (121).

251-300kgs

Martin McGarry Limousin 300kg, £825 (275), C Kennedy, Ballyclare Saler 280kg, £745 (266), D and R Millar, Randalstown Limousin 260kg, £660 (253), G and A O’Loan, Martinstown Limousin 300kg, £740 (246), A and E Wylie, Martinstown Limousin 300kg, £710 (236), G and A O’Loan Limousin 300kg, £700 (233), D and R Millar Hereford 270kg, £630 (233), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 260kg, £600 (230), G and A O’Loan Charolais 260kg, £590 (226), A P Cameron, Macosquin Shorthorn Beef 270kg, £560 (207), G Wilson, Glenarm Belgian Blue 260kg, £530 (203), Limousin 280kg, £550 (196), A and E Wylie, Martinstown Belgian Blue 300kg, £580 (193), R A S Barkley Aberdeen Angus 280kg, £535 (191), A and E Wylie Limousin 290kg, £550 (189), D and R Millar Stabiliser 280kg, £525 (187).

301-350kgs

Raymond Jordan, Glenavy Limousin 320kg, £860 (268), S Douglas, Limavady Charolais 340kg, £850 (250), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 350kg, £870 (248), Martin McGarry Limousin 340kg, £830 (244), W Thompson, Crumlin Aberdeen Angus 320kg, £750 (234), Malcolm Rainey, Ballymoney Limousin 320kg, £725 (226), G and A O’Loan, Martinstown Charolais 340kg, £760 (223), D and S Fulton, Randalstown Hereford 310kg, £690 (222), Richard Creith, Bushmills Speckle Park 320kg, £710 (221), (3) Stabiliser 340kg, £750 (220), Paul Baxter, Gleno Hereford 350kg, £770 (220), G and A O’Loan, Simmental 320kg, £700 (218), Malcolm Rankin, Limousin 320kg, £700 (218), H M Dobbin, Aughafatten Simmental 310kg, £675 (217).

351kg and over

S Douglas, Limavady Charolais 390kg, £1,000 (256), Charolais 400kg, £1,010 (252), C Kennedy, Ballyclare Simmental 380kg, £950 (250), Simmental 390kg, £950 (243), Richard Creith, Bushmills Speckle Park 360kg, £830 (230), S Douglas Charolais 390kg, £895 (229), A and E Wylie, Martinstown Limousin 380kg, £840 (221), C Kennedy, (2) Saler 400kg, £880 (220), W Thompson, Crumlin Aberdeen Angus 400kg, £870 (217), Aberdeen Angus 380kg, £825 (217), Aberdeen Angus 370kg, £800 (216), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 370kg, £800 (216), Paul Baxter, Gleno Hereford 380kg, £780 (205), Richard Creith Speckle Park 360kg, £730 (202), A and E Wylie, Martinstown Belgian Blue 370kg, £740 (200).

A small show of stores in Ballymena resulted in a steady trade. Bullocks sold to £605 over for a Limousin 510kg at £1,115 offered by D Montgomery, Cullybackey. Heifers sold to £550 for a Blue 550kg at £1,100 presented by J K Hanna, Glarryford.

Bullocks sold to: D Montgomery, Cullybackey Limousin 510kg, £1,115 (218), N J Diamond, Bellaghy Limousin 450kg, £980 (217), Limousin 470kg, £1,020 (217), D Montgomery Limousin 590kg, £1,265 (214), M J Millar, Straid Blonde 620kg, £1,320 (212), D Montgomery Limousin 520kg, £1,100 (211), R and S McMillan, Broughshane Belgian Blue 370kg, £770 (208), M J Millar, Belgian Blue 550kg, £1,140 (207), Limousin 640kg, £1,315 (205), N J Diamond Charolais 520kg, £1,050 (201), M J Millar Charolais 580kg, £1,150 (198), E O’Donnell, Toomebridge Stabiliser 510kg, £995 (195), M J Millar Limousin 510kg, £980 (192), Belgian Blue 620kg, £1,190 (191).

Heifers sold to: J K Hanna, Glarryford Belgian Blue 550kg, £1,100 (200), Donal McIlwaine, Cushendall Limousin 470kg, £940 (200), John Crawford, Gracehill Limousin 480kg, £915 (190), R and S McMullan, Broughshane Limousin 370kg, £700 (189), J K Hanna, Glarryford Charolais 590kg, £1,110 (188), Belgian Blue 590kg, £1,100 (186), R and S McMullan, Broughshane Simmental 390kg, £710 (182), John Crawford, Gracehill Limousin 440kg, £800 (181), R and S McMullan Aberdeen Angus 440kg, £800 (181), J K Hanna, Belgian Blue 580kg, £1,050 (181).

An entry of 1,478 sheep in Ballymena resulted in another good trade. Fat lambs sold to 446p for a pen of Texels 21.5kg at £96 presented by E Clyde, Muckamore and to a top per head of £99.50 for a pen of 23kg Texels offered by John McFall, Broughshane. Fat ewes sold to £108.

Fat lambs (1,309)

Top prices per kg: E Clyde, Muckamore 4 Texel 21.5kg, £96 (446), John Thompson, Bushmills 20 Texel 22kg, £96.50 (438), Esther Farquhar, Moorfields 4 Texel 21kg, £91 (433), John McFall, Broughshane 5 Texel 23kg, £99.50 (432), S Taggart, Bushmills 3 Texel 21.5kg, £93 (432), A and E McAfee, Bushmills 1 Texel 21.5kg, £92.50 (430), 11 Texel 21.5kg, £92.50 (430), Graeme Martin, Broughshane 5 Suffolk 23kg, £98.50 (428), M Warnock, Limavady 6 Texel 23kg, £98 (426), Russell Craig, Broughshane 14 Dorset 22.5kg, £94 (417), A Heron, Broughshane 4 Texel 21kg, £87.50 (416), Danny Duffin, Toomebridge 29 Texel 22kg, £91.50 (415), John Murray, Larne 9 Texel 19.5kg, £81 (415), Brian McGookin, Ballyclare 6 Texel 21kg, £87 (414), L Kirk, Clough 4 Texel 21.5kg, £89 (414), Ryan Hamill 16 Texel 21.5kg, £89 (414), S Jamieson, Broughshane 46 Texel 22.5kg, £93 (413), Antrim Estates, Glenarm 12 Texel 23kg, £95 (413), Esther Farquhar, Moorfields 1 Suffolk 23kg, £95 (413), Richard Cowan, Maghearmourne 42 Suffolk 22.5kg, £92.80 (412), C Gregg, Glarryford 7 Texel 22kg, £90.50 (411), John Kennedy, Ballywalter 29 Texel 23.5kg, £96.50 (410), J J Mawhinney, Kells 6 Texel 19.5kg, £80 (410), Ed McErlean, Portglenone 24 Texel 20.5kg, £84 (409), Nevin Brown, Ballycastle 24 Texel 21.5kg, £88 (409).

Top prices per head: John McFall, Broughshane 5 Texel 23kg, £99.50, Graeme Martin, Broughshane 5 Suffolk 23kg, £98.50, C Millar, Kilrea 3 Texel 31.5kg, £98, M Warnock, Limavady 6 Texel 23kg £98, T McConnell, Templepatrick 3 Charrollais 36kg £98, Robert Workman, Kilwaughter 19 Texel 25kg, £97.50, J and J Rea, Kilwaughter 11 Charrollais 24kg, £97.50, W and G Hanna, Ballymoney 5 Texel 25.5kg, £96.50, John Thompson, Bushmills 20 Texel 22kg, £96.50, John Kennedy, Newtownards 29 Texel 23.5kg, £96.50, John Johnston, Ballymena 5 Texel 25.5kg, £96, Rbt Workman, 14 Suffolk 24kg, £96, T Montgomery, Broughshane 5 Texel 25.5kg, £96, E Clyde, Muckamore 4 Texel 21.5kg, £96, Scott Wharry, Glenarm 5 Texel 24kg, £96, W McCurdy, Broughshane 3 Texel 29kg, £96, Esther Farquhar, Moorfields 1 Suffolk 23kg, £95, Moore Wallace, Dunloy 5 Suffolk 25kg, £95, W and G Hanna, Ballymoney 6 Suffolk 24.5kg, £95, S Wilson 1 Texel 28kg, £95, Antrim Estates, Glenarm 12 Texel 23kg, £95, David Strange, Ballyclare 4 Texel 23.5kg, £94.50, local farmer 16 Texel 24kg, £94.50, Jean Craig, Larne 24 Texel 23kg, £94, Russell Craig, Broughshane 14 Dorset 22.5kg, £94.

Fat ewes (169)

First quality

Tex - £80-£108

Suff - £80-£92

CB - £60-£76

BF - £40-£58