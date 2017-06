Beef cows sell to £1,904 for 800kg at Ballymena Mart

There was a tremendous show of 380 beef cattle in Ballymena on Thursday which resulted in a tremendous trade.

Beef cows sold to 238p for a PB Blue 800kg at £1,904, Friesian cows to 170p for 640kg at £1,088, beef heifers to 228p for 520kg at £1,185, beef bullocks to 233p for 640kg at £1,491, 550kg at £1,281 and Friesian bullocks to 184p for 540kg at £993.

Fat cows sold to: Melwyn J Lucas, Antrim British Blue 800kg, £1,904 (238), T J and N W McConkey, Parkgate Blonde 610kg, £1,189 (195), C and E White, Ballycastle Limousin 560kg, £1,086 (194), local farmer Limousin 630kg, £1,197 (190), F McAuley, Toomebridge Limousin 680kg, £1,285 (189), J McKeever, Ahoghill Parthenais 640kg, £1,203 (188), B Millar, Randalstown Limousin 660kg, £1,221 (185), R Savage, Drumahoe Limousin 690kg, £1,276 (185), C and E White Limousin 510kg, £943 (185), Column Kelly, Knockloughrim Limousin 650kg, £1,189 (183), Hazel Forsythe, Ballynure Limousin 560kg, £1,008 (180), Stephen Hall, Monkstown Limousin 910kg, £1,610 (177), H McCormick, Larne Limousin 460kg, £805 (175), S McAllister, Glenarm Char 670kg, £1,165 (174), J McCloskey, Dungiven Limousin 510kg, £887 (174), James McDonnell, Glenarm Holstein 640kg, £1,088 (170), C and E White, Ballycastle Limousin 540kg, £918 (170), T J McLornan, Nutts Corner Limousin 710kg, £1,199 (169), Hannah Healey, Belfast Simmental 540kg, £907 (168), Eric McIvor, Cookstown Simmental 620kg, £1,041 (168), T McNabney, Broughshane Charolais 480kg, £796 (166), local farmer Lim 590kg, £973 (165), Hereford 580kg, £957 (165), P and S Kelly, Kells Limousin 720kg, £1,173 (163).

Friesian cows sold to: James McDonnell, Glenarm 640kg, £1,088 (170), Columb Kelly, Knockloughrim 750kg, £1,185 (158), R and C Steede, Cullybackey 830kg, £1,220 (147), G R Blair, Cookstown 800kg, £1,136 (142), R and C Steede 750kg, £1,005 (134), McGookin farming 670kg, £891 (133), D J and S Allen, Limavady 780kg, £1,037 (133), Drumabest Farms, Limavady 810kg, £1,061 (131), G R Blair, Cookstown 630kg, £825 (131), John Hunter, Crumlin 650kg, £838 (129), Joe Maybin, Kells 590kg, £755 (128), D Huey, Armoy 730kg, £934 (128), E W and I Caldwell, Glarryford 640kg, £819 (128), McGookin Farming 630kg, £800 (127), D J and S Allen 710kg, £901 (127), H Millar, Antrim 770kg, £977 (127), Drumabest Farms 690kg, £869 (126), G R Blair, Cookstown 640kg, £806 (126), B Gribben, Dunloy 520kg, £650 (125), D S and D McKay, Rathkenny 510kg, £632 (124), G R Blair 560kg, £694 (124), B Gribben, Dunloy 580kg, £719 (124), D J and S Allen 810kg, £988 (122), J Mulvenna, Aughafatten 550kg, £671 (122).

Beef heifers sold to: A Stewart, Ballymena Charolais 520kg, £1,185 (228), Norman McBurney, Moorfields Aberdeen Angus 540kg, £1,209 (224), A Stewart Charolais 510kg, £1,132 (222), R McCormick, Larne Limousin 580kg, £1,276 (220), Robert Hood, Broughshane Limousin 510kg, £1,122 (220), J Keating, Portaferry Charolais 580kg, £1,258 (217), Norman McBurney, Moorfields Aberdeen Angus 570kg, £1,236 (217), Robert Hood Charolais 520kg, £1,123 (216), Robert McIlveen, Connor Limousin 570kg, £1,231 (216), J Keating Charolais 600kg, £1,290 (215), B Kennedy, Ahoghill Aberdeen Angus 570kg, £1,225 (215), K and P Buchanan, Larne Charolais 590kg, £1244 (211), Charolais 560kg, £1,181 (211), Wm Weir, Milebush Aberdeen Angus 550kg, £1,160 (211), Robert Hood, Charolais 590kg, £1,233 (209), Norman McBurney Limousin 550kg, £119 (209), J Keating Charolais 570kg, £1,185 (208), Stephen Hall, Monkstown Limousin 590kg, £1,227 (208), local farmer St 600kg, £1,242 (207), Robert Workman, Kilwaughter Charolais 600kg, £1,236 (206), Robert Hood Limousin 520kg, £1,060 (204), D Hanna, Ballymoney Charolais 610kg, £1,244 (204), A Stewart Charolais 580kg, £1,177 (203), Robert Hood Limousin 510kg, £1,035 (203).

Beef bullocks sold to: P Higgins, Martinstown Blonde 640kg, £1,491 (233), J Keating, Portaferry Charolais 550kg, £1,281 (233), W and N Martin, Broughshane British Blue 660kg, £1,504 (228), R Louden, Ballymoney Blonde 710kg, £1,618 (228), J Conroy, Dungannon Aberdeen Angus 680kg, £1,550 (228), local farmer Limousin 600kg, £1,362 (227), Robert McIlveen, Connor Limousin 610kg, £1,366 (224), J Keating Charolais 710kg, £1,583 (223), A and T Lagan, Limousin 590kg, £1,298 (220), Mrs O Jeffers, Coagh Charolais 630kg, £1,386 (220), local farmer Limousin 660kg, £1,452 (220), W and N Martin, Broughshane Limousin 600kg, £1,314 (219), Mrs O Jeffers, Coagh Charolais 590kg, £1,292 (219), Charolais 650kg, £1,410 (217), Francis Keating, Portaferry Charolais 780kg, £1,684 (216), J Mackey, Ballynure Aberdeen Angus 580kg, £1,252 (216), Norman McBurney, Moorfields Aberdeen Angus 540kg, £1,161 (215), J Keating Charolais 720kg, £1,533 (213), Francis Keating Charolais 610kg, £1,293 (212), W and N Martin, Broughshane Lim 700kg £1470 (210), local farmer Char 740kg £1554 (210), J Mackey, Ballynure Aberdeen Angus 570kg, £1,191 (209), Mrs O Jeffers, Coagh 650kg, £1358 (209), Thornton farm, Lisburn Limousin 640kg, £1,280 (200).

Friesian bullocks sold to: R Waide, Cloughmills 540kg, £993 (184), 540kg, £961 (178), 590kg, £1,038 (176), Mrs N Jamison, Ballymena 720kg, £1,238 (172), M Jamison, Larne 590kg, £991 (168), S Jamieson, Broughshane 670kg, £1,118 (167), 620kg, £1,035 (167), Alfie Rocke, Larne 740kg, £1,235 (167), S Jamieson 580kg, £962 (166), 580kg, £957 (165), 600kg, £990 (165), R Waide, 480kg, £792 (165), J Mackey, Ballynure 550kg, £902 (164), D S and D McKay, Rathkenny 550kg, £880 (160), 520kg, £826 (159), 430kg, £679 (158), J Mackey 590kg, £932 (158), 500kg, £720 (144), G Wilson, Ballyboley (2) 500kg, £720 (144), J Mackey 540kg, £766 (142), G Wilson (2) 470kg, £639 (136), D S and D McKay 490kg, £656 (134).

Dairy stock sold to £1,480 which was paid twice for calved cows from T and J Mackey, Ballynure and J R and P J Tinsley, Dromore.

Leading prices as follows: T and J Mackey, Ballynure £1,480, J R and P J Tinsley, Dromore £1,480, A Scullin, Toomebridge £1,380, A Scullin, Toombridge £1,360, J R and P J Tinsley, Dromore £1,320, A Scullin, Toomebridge £1300, A Scullin, Toomebridge £1280, T & J Mackey, Ballynure £1,260, D McClintock, Moorfields £1,220, B Mawhinney, Doagh £1,210, D McClintock, Moorfields £1,200, A Scullin, Toomebridge £1,170, A Scullin, Toomebridge £1,160, J R and P J Tinsley, Dromore £1,070, A Scullin, Toomebridge £1,060, R L A and D Irvine, Dundrod £1060.

The annual June sale attracted 36 bred breeding bulls which sold to 3,200gns paid twice for a Limousin.

Ruling prices: Matthews Bros, Glenarm Limousin 3,200gns, Lim 3,200gns, F Warwick, Moorfields Aberdeen Angus £2,800, E Sherrard, Colerane Limousin 2,700gns, Wm Whyte, Portglenone Charolais 2,300gns, R Savage, Drumahoe Lim 2,250gns, Brendan McCann, Portglenone Lim 2,100gns, Mel J Lucas, Antrim Limousin 2,000gns, H Marquess, Muckamore Charolais 1,850gns, F Warwick Aberdeen Angus £1,800, H Marquess Charolais 1,750gns, M and M Richmond, Derrylin Hereford 1,750gns, J Darragh, Ballycastle Aberdeen Angus 1,720gns.

Tremendous trade for 34 lots in the suckler ring - £1,880 was paid for a Simmental heifer with Lim bull calf at foot.

A batch of maiden heifers sold to £1,650.

K and P Buchanan, Larne Simmental heifer and bull calf £1,880, Stephen Hall, Monkstown Limousin cow and bull calf £1,780, J M Morrison, Armoy British Blue maiden heifer £1,650, Mrs L Greer, Ballyclare Aberdeen Angus cow and heifer calf £1,590, J Richardson, Annaghmore Limousin in calf heifer £1,580, Mrs C Fleck, Clough Lim in calf cow £1,520, Ivan Wallace, Doagh Lim heifer and bull calf £1,500, James Murphy, Toomebridge Limousin cow and heifer calf £1,430, Ivan Wallace, Doagh Limousin cow and heifer calf £1,420, K and P Buchanan Limousin heifer and heifer calf £1,340, James Murphy, Toomebridge Limousin cow and heifer calf £1,310, J Richardson, Limousin in calf heifer £1,300, F Warwick, Moorfields Limousin in calf heifer £1,280, Stephen Hall, Monkstown Limousin cow and bull calf £1,260, J Davison, Glenarm Lim cow and heifer calf £1,250, Ivan Wallace, Doagh Limousin cow and heifer calf £1,250, J M Morrison BB maiden heifer £1,250, British Blue maiden heifer £1,250, John Davidson, Moorfields Limousin in calf heifer £1,220, J Richardson Limousin in calf heifer £1,220, Lim in calf heifer £1,220, Brian Henry, Cloughmills Fkv heifer and bull calf £1,200, John Davidson Limousin in calf heifer £1,200, T Hamill, Broughshane Simmental in calf heifer £1,200.

228 lots in the calf ring sold extremely well to £450 for a Char bull (six weeks). Heifer calves to £420 for a British Blue (five months). Younger heifer calves to £350 for a Lim (one month).

Beef bred calves sold to: P McConnell, Ligoniel Charolais £450, Ian Lamont, Cullybackey Hereford £435, J M McKinty, Ballyclare Limousin £430, Ian Lamont Aberdeen Angus £420, Gary McCammond, Larne Limousin £420, A and E Cochrane, Bushmills Limousin £400, F O’Boyle, Randalstown Aberdeen Angus £395, George Forsythe, Cloughmills Hereford £390, Samuel Brennan, Larne Limousin £380, Hugh Hall, Ballyclare Limousin £375, George Forsythe, Cloughmills Hereford £370, S Wilson, Ballymena Holstein £365, Samuel Brennan Limousin £360, R Baird, Carrickfergus Char £350, O Magill, Crumlin British Blues £350, H Mulvenna, Glenarm Limousin £350.

Heifer calves sold to: Ian Lamont, Cullybackey British Blues £420, P McConnell, Ligoniel Charolais £405, J M McKinty, Ballyclare Limousin £380, P McConnell, Limousin £350, Gary McCammond, Larne Limousin £345, Robin Bingham, Nutts Corner Charolais £345, P McConnell, Ligoniel Charolais £320, P McConnell, Aughnacloy Shorthorn £320, I Stewart, Bushmills Aberdeen Angus £305, Robin Bingham, Nutts Corner Char £305, S Gregg, Glarryford Aberdeen Angus £300, R and C Steede, Cullybackey (2) Lim £295, George Forsythe, Cloughmills (2) Hereford £290, A McKillop, Cushendall Limousin £290.

Friesian bull calves sold to: S Wilson, Ballymena £365, Samuel Brennan, Larne £290, F G and T McMullan, Broughshane £270, R J Gage, Clough £225, F O’Boyle, Randalstown £200, J McKinty, Larne £190, Wm Hoey, Ballymena £180, F O’Boyle (2) £180, J and J Huey, Armoy £175, F G and T McMullan, Broughshane £150, P Mairs, Comber £145, David McClintock, Moorfields £140, John Patterson, Crumlin (3) £135.

An entry of 150 weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade. Heifers sold to £625 over for a Simmental 420kg at £1,045 from J O’Neill, Ballymena. Bullocks sold to £650 over for a Charolais 350kg at £1,000 presented by T McLornan, Nutts Corner.

Heifers 0-250kgs: A J Gardiner, Glenwherry Limousin 190kg, £575 (302), British Blue 190kg, £500 (263), George Quinn, Upper Ballinderry Limousin 210kg, £550 (261), A J Gardiner Limousin 220kg, £560 (254), S J Duncan, Crumlin Charolais 210kg, £520 (247), A J Gardiner Limousin 210kg, £500 (238), Lim 230kg, £530 (230), local farmer Charolais 240kg, £550 (229), S McAllister, Glenarm Lim 200kg, £450 (225), S Taylor, Belfast Charolais 250kg, £545 (218), George Quinn, Upper Ballinderry Simmental 230kg, £500 (217), K Kidd, Broughshane Lim 220kg, £470 (213), T S McAuley, Larne Shorthorn 190kg, £390 (205), George Quinn Simmental 220kg, £450 (204).

251-300kgs: T A Rodgers, Broughshane Limousin 270kg, £725 (268), S G Lowry, Glenavy Charolais 290kg, £750 (258), S Taylor, Ligoniel Charolais 280kg, £695 (248), Charolais 260kg, £620 (238), Limousin 290kg, £685 (236), Frank McCormick, Martinstown Charolais 300kg, £695 (231), K Kidd, Broughshane Charolais 280kg, £645 (230), R Fulton, Randalstown Limousin 300kg, £665 (221), S J Duncan, Crumlin Charolais 290kg, £590 (203).

301-350kgs: Frank McCormick, Martinstown Charolais 310kg, £790 (254), John Davidson, Moorfields Limousin 330kg, £815 (247), T A Rodgers, Broughshane Limousin 310kg, £750 (241), James McDonnell, Glenarm Charolais 320kg, £770 (240), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 320kg, £770 (240), T A Rodgers, Broughshane Limousin 350kg, £835 (238), D and J O’Donnell, Newtowncrommelin Limousin 330kg, £785 (237), T J McCartney, Castledawson Blonde 310kg, £715 (230), local farmer Limousin 310kg, £710 (229), S Taylor, Ligoniel Charolais 320kg, £730 (228), S G Lowry, Glenavy Charolais 320kg, £730 (228), K Kidd, Broughshane Charolais 310kg, £690 (222), James McDonnell, Glenarm Charolais 330kg, £730 (221), S Taylor, Ligoniel Charolais 320kg, £700 (218), K Kidd, Broughshane Charolais 310kg, £670 (216), Charolais 340kg, £720 (211).

351kg and over: John O’Neill, Ballymena Simmental 420kg, £1,045 (248), James McDonnell, Glenarm Charolais 370kg, £920 (248), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 360kg, £845 (234), S G Lowry, Glenavy Charolais 360kg, £835 (231), T A Rodgers, Broughshane Limousin 410kg, £940 (229), John O’Neill, Ballymena Simmental 480kg, £1,080 (225), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 370kg, £825 (223), J Luney, Newtownabbey Limousin 400kg, £880 (220), Limousin 410kg, £890 (217), M and R Simpson, Broughshane Limousin 440kg, £950 (215), John O’Neill, Ballymena Simmental 430kg, £920 (214), Sim 490kg, £1,000 (204).

Bulls/blks 0-250kgs: George Quinn, Upper Ballinderry Limousin 180kg, £585 (325), local farmer Charolais 220kg, £600 (272), W McLaughlin, Dunloy Charolais 250kg, £675 (270), S McAllister, Glenarm Charolais 240kg, £645 (268), Barry McStocker, Toomebridge (2) Charolais 250kg, £640 (256), B Devlin, Randalstown Limousin 250kg, £630 (252), Miss M Halpin, Carrick Simmental 250kg, £575 (230), T J Morton, Cairncastle Simmental 210kg, £460 (219), W McConnell, Ballyclare Friesian 250kg, £530 (212), G Devlin, Randalstown Limousin 180kg, £375 (208).

251-300kgs: George Quinn, Upper Ballinderry Simmental 260kg, £810 (311), D and J O’Donnell, Newtowncrommelin Limousin 290kg, £850 (293), W McLaughlin, Dunloy Limousin 280kg, £805 (287), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 300kg, £855 (285), T J Morton and Sons, Cairncastle Simmental 300kg, £850 (283), George Quinn, Upper Ballinderry Limousin 300kg, £835 (278), T A Rodgers, Broughshane Limousin 300kg, £830 (276), J Hayes, Rasharkin Blonde 270kg, £740 (274), W McLaughlin, Dunloy Limousin 270kg, £740 (274), J Kinnear Charolais 300kg, £810 (270), T J Morton, Cairncastle Simmental 300kg, £780 (260), Barry McStocker, Toomebridge Charolais 260kg, £675 (259), Arthur Gibson, Glenarm Limousin 260kg, £670 (257), Aberdeen Angus 300kg, £735 (245), J Hayes, Rasharkin Blonde 300kg, £720 (240), Blonde 280kg, £650 (232).

301-350kgs: S G Lowry, Glenavy Charolais 310kg, £905 (291), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 350kg, £1,000 (285), Charolais 340kg, £955 (280), S G Lowry Charolais 320kg, £895 (279), David Fleming, Templepatrick Charolais 330kg, £915 (277), T J McLornan Charolais 340kg, £935 (275), James McConnell, Glenarm Saler 310kg, £830 (267), D and J O’Donnell, Newtowncrommelin Limousin 320kg, £850 (265), E Todd, Lurgan Charolais 330kg, £875 (265), D and J O’Donnell Limousin 320kg, £840 (262), George Quinn, Upper Ballinderry Limousin 320kg, £840 (262), S Taylor, Ligoniel Simmental 340kg, £890 (261), T A Rodgers, Broughshane Limousin 350kg, £915 (261), E Todd, Charolais 340kg, £855 (251), S Taylor Simmental 350kg, £880 (251), T J Morton and Sons, Cairncastle Simmental 310kg, £775 (250).

351kg and over: T A Rodgers, Cairncastle Limousin 360kg, £960 (266), David Fleming, Templepatrick Charolais 370kg, £930 (251), S G Lowry, Glenavy Charolais 380kg, £950 (250), M and R Simpson, Broughshane Limousin 400kg, £995 (248), T J Morton and Sons, Cairncastle Simmental 370kg, £895 (241), M and R Simpson Limousin 400kg, £960 (240), T J Morton and Sons Simmental 370kg, £875 (236), Simmental 370kg, £860 (232), M and R Simpson Limousin 460kg, £1,060 (230), David Fleming, Templepatrick Charolais 380kg, £875 (230), J Luney, Newtownabbey Limousin 400kg, £915 (228), Limousin 420kg, £935 (222), T A Rodgers, Broughshane Limousin 380kg, £840 (221), W McConnell, Ballyclare Shorthorn 360kg, £785 (218), J McBride, Antrim Limousin 360kg, £770 (213), E Todd, Lurgan Aberdeen Angus 400kg, £845 (211).

An entry of 110 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a sharp trade. Bullocks sold to £640 over for an Aberdeen Angus 560kg at £1,200 presented by Banbridge farmer. Heifers sold to £580 over for a Limousin 580kg at £1,160 offered by Wm Weir, Carrick.

Bullocks sold to: Banbridge farmer Aberdeen Angus 400kg, £980 (245), David Carlisle, Templepatrick Limousin 420kg, £945 (225), Banbridge farmer European Angus 490kg, £1,100 (224), Limousin 480kg, £1,070 (222), D Hanna, Ballymoney Charolais 520kg, £1,155 (222), David Carlisle Limousin 460kg, £1,020 (221), Banbridge farmer (2) Limousin 510kg, £1,120 (219), Char 500kg, £1,090 (218), George Kerr, Ahoghill Aberdeen Angus 500kg, £1,090 (218), David Carlisle, Limousin 430kg, £935 (217), Banbridge farmer Lim 510kg, £1,100 (215), Charolais 490kg, £1,055 (215), Aub 560kg, £1,200 (214), Limousin 530kg, £1,130 (213), David Carlisle, Templepatrick Limousin 400kg, £850 (212), George Kerr Limousin 500kg, £1,060 (212), David Carlisle Lim 440kg, £930 (211), George Kerr Aberdeen Angus 470kg, £990 (210), D Hanna, Ballymoney Charolais 490kg, £1,030 (210), George Kerr Aberdeen Angus 450kg, £945 (210), J Duffin, Larne Blonde 420kg, £880 (209), David Carlisle Limousin 420kg, £880 (209), Banbridge farmer Charolais 550kg, £1150 (209), Brian Thompson, Lisburn Parthenais 590kg, £1,230 (208).

Heifers sold to: S Murray, Crumlin Saler 370kg, £815 (220), J Duffin, Ballygally Blonde 470kg, £1,000 (212), Wm Weir, Carrick Limousin 530kg, £1,100 (207), S Murray, Crumlin Saler 340kg, £690 (202), Saler 370kg, £750 (202), Saler 390kg, £785 (201), Saler 360kg, £720 (200), Saler 460kg, £920 (200), Wm Weir Limousin 580kg, £1,160 (200), R and S McMullan, Broughshane Charolais 450kg, £885 (196), Wm Weir Limousin 530kg, £1,040 (196), J Surgenor, Dervock British Blue 490kg, £960 (195), JK Hanna, Glarryford Charolais 600kg, £1,165 (194), Charolais 510kg, £985 (193), S Murray, Crumlin Saler 390kg, £740 (189), Saler 340kg, £640 (188), R and S McMullan British Blue 470k,g £880 (187), J Surgenor, British Blue 520kg, £970 (186), Wm Weir Simmental 520kg, £960 (184), R and S McMullan (2) Aberdeen Angus 440kg £800 (181), J Duffin, Blonde 470kg, £850 (180).

An entry of 1,249 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a great trade. Fat lambs sold to 504p for two pens of Texels 21kg at £106 presented by R Hunter, Larne and A Kennedy, Ballymena. Lambs sold to a top per head of £110. Fat ewes sold to £95.

Fat lambs (1100)

Top prices per kg: R Hunter, Larne 3 Tex 21kg, £106 (504), Andrew Kennedy, Ballymena 2 Tex 21kg, £106 (504), 1 Tex 21kg, £106 (504), A and D McAfee, Bushmills 8 Tex 21kg, £104 (495), A l Gault, Newtownabbey 2 Tex 22kg, £108 (490), Graeme Martin, Broughshane 6 Tex 22kg, £108 (490), J Strange, Ballyclare 7 Char 21kg, £103 (490), K Topping, Magheramourne 16 Tex 20kg, £98 (490), McKinney Bros, Maghera 6 Tex 21kg, £102 (485), J R Loughery, Limavady 15 Tex 20kg, £97 (485), T Robinson, Ballymena 3 Suff 21kg, £101 (481), S and M Warwick, Ballyclare 2 Tex 22.5kg, £108 (480), E Clyde, Muckamore 10 Tex 21.5kg, £103 (479), J Knox, Broughshane 35 Tex 22.5kg, £107.50 (477), B Hamill, Aughafatten 6 Tex 22.5kg, £107 (475), A M Fulton, Cullybackey 3 Char 20kg, £95 (475), K Topping, Magheramourne 12 Tex 21.5kg, £102 (474), I Morrison, Dunloy 38 Tex 20.5kg, £97 (473), I Barkley, Dunloy 7 Tex 22kg, £104 (472), W McCartney, Ballymena 13 Tex 22kg, £103.50 (470), Simon Loughery, Limavady 12 Tex 19kg, £89 (468), John L Shaw, Ahoghill 2 Ble 20.5kg, £96 (468), J Hayes 62 Suff 20.5kg, £96 (468), Frank Higgins, Toomebridge 87 Tex 22kg, £103 (468).

Top prices per head: D Ward, Glenarm 5 Tex 26kg, £110, S J Adams, Broughshane 10 Tex 24kg, £110, Ryan Hamill 3 Tex 24.5kg, £109, W and G Hanna, Ballymoney 12 Tex 24kg, £109, Robert Mulligan, Banbridge 1 Tex 26kg, £109, R Taylor, Upper Ballinderry 2 Suff 27kg, £108, S and M Warwick, Ballyclare 2 Tex 22.5kg, £108, Graeme Martin 6 Tex 22kg, £108, Joe Steede, Cullybackey 1 Char 26kg, £108, Al Gault, Newtownabbey 2 Tex 22kg, £108, K McIlwaine, Glenwherry 2 Tex 28kg, £108, J Knox, Broughshane 35 Tex, 22.5kg £107.50, G McAuley, Ballyclare 4 Suff 24kg, £107, D Weatherup, Carrickfergus 9 Tex 24kg £107, B Hamill, Aughafatten 6 Tex 22.5kg £107, R Hunter, Larne 3 Tex 21kg £106, N Scullin 3 Tex 23.5kg £106, RP & S Robinson, Ballynure 3 Tex 25kg, £106, Andrew Kennedy, Ballymena 2 Tex 21kg, £106, 1 Tex 21kg, £106, Esther Farquhar, Moorfields 1 Dor 26kg, £105, R Taylor, Upper Ballinderry 17 Tex 23.5kg, £104.50.

Fat ewes (149)

First quality

Suff - £70-£90

Tex - £70- £95

CB - £58-£70

BF- £40-£58