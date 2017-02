Beef cows sell to £1900 at Ballymena Mart

An entry of 260 beef cattle in Ballymena resulted in a terrific trade.

Beef cows sold to 190p for a Char 1000kg at £1900, Friesian cows to 124p for 740kg at £917, beef heifers to 217p for 530kg at £1150, beef bullocks to 193p for Char 660kg at £1273, Lim 770kg at £1370 and Friesian bullocks to 158p for 630kg at £995.

Beef cows sold to: Susan Smyth, Newtownstewart Char 1000kg, £1900 (190), Robin Nicholson, Monkstown Sim 850kg, £1572 (185), A Stevenson, Armoy Lim 760kg, £1292 (170), local farmer Lim 630kg, £1039 (165), D and J Lewis, Lisburn Lim 670kg, £998 (149), Anne Nicholson, Monkstown Char 740kg, £1095 (148), Hugh Gibson, Glenarm Lim 690kg, £1014 (147), D and J Lewis, Lisburn Lim 610kg, £884 (145), Lim 760kg, £1102 (145), Lim 700kg, £1015 (145), Robin Nicholson, Monkstown Rom 850kg, £1224 (144), D and S Fulton, Randalstown Here 700kg, £1001 (143), D and J Lewis, Lisburn Char 840kg, £1201 (143), D Gaston, Carnlough Sh 660kg, £924 (140), D J Browne, Bushmills Char 690kg, £966 (140), D Gaston, Carnlough Sim 580kg, £806 (139), Crebilly Farms, Ballymena St 680kg, £945 (139), local farmer AA 540kg, £745 (138), Stephen A McAuley, Ballymoney Lim 590kg, £808 (137), J and M Millar, Rasharkin Char 730kg, £1000 (137), D S Beggs, Ballyclare Spk 490kg, £661 (135), local farmer Lim 650kg, £864 (133), A and P Hamilton, Ahoghill AA 680kg, £897 (132), B Gingles, Larne Char 500kg, £655 (131).

Friesian cows sold to: T and S Clyde, Straid 740kg, £917 (124), D McNeill, Rathkenny 700kg, £833 (119), D and R Millar, Randalstown 790kg, £932 (118), D McNeill 830kg, £971 (117), J McWoodburn, Kells 730kg, £846 (116), D McNeill 800kg, £920 (115), A M Crawford, Ballynure 780kg, £881 (113), Desmond McKee, Randalstown 700kg, £791 (113), D McNeill 770kg, £862 (112), W Patterson, Ballyclare 680kg, £748 (110), D McNeill, Rathkenny 610kg, £664 (109), A M Crawford, Ballynure 730kg, £788 (108), J McWoodburn, Kells 660kg, £706 (107), H and L Wilson, Larne 680kg, £720 (106), Brian Lyttle, Moorfields 640kg, £678 (106), Desmond McKee, Randalstown 750kg, £795 (106), Joseph Adams, Ballymena 730kg, £759 (104), P McGowan, Toomebridge 770kg, £800 (104), B E Montgomery, Ballymena 590kg, £613 (104), P McGowan, Toomebridge 750kg, £772 (103), A M Crawford, Ballynure 620kg, £638 (103), Hubert Stewart, Ballyclare 590kg, £607 (103), O Magill, Crumlin 630kg, £648 (103), Desmond McKee, Randalstown 730kg, £737 (101).

Beef heifers sold to: E Logan, Ahoghill Lim 530kg, £1150 (217), A S Millar, Antrim Char 520kg, £1112 (214), A McDonald, Portglenone Char 570kg, £1191 (209), W Kirkpatrick, Dundrod Lim 560kg, £1164 (208), E Logan, Lim 590kg, £1209 (205), Linton Bros, Cloughmills Char 640kg, £1305 (204), E Logan Lim 570kg, £1134 (199), A McDonald, Char 580kg, £1142 (197), local farmer Lim 580kg, £1136 (196), Linton Bros Char 620kg, £1190 (192), S Gilmore and Co, Kilrea Lim 640kg, £1228 (192), Blonde 620kg, £1178 (190), Linton Bros Char 610kg, £1152 (189), A McDonald, Portglenone Char 580kg, £1096 (189), Char 550kg, £1039 (189), D and J Lewis, Lisburn Lim 670kg, £1252 (187), Linton Bros Char 660kg, £1214 (184), W Kirkpatrick, Dundrod Char 560kg, £1030 (184), W and J Gardiner, Ballymena Char 510kg, £933 (183), S Gilmore and Co, Kilrea Lim 630kg, £1146 (182), W and J Gardiner Lim 510kg, £907 (178), John Kennedy, Ballywalter BB 600kg, £1068 (178), A Mawhinney, Bellaghy Sim 570kg, £1014 (178), local farmer AA 570kg, £1008 (177).

Beef bullocks sold to: G McMaster, Broughshane Char 660kg, £1273 (193), Oliver Duffin, Cargan Lim 710kg, £1370 (193), A S Millar, Antrim Char 710kg, £1363 (192), A Mawhinney, Bellaghy Char 620kg, £1178 (190), Lim 720kg, £1368 (190), E J McErlean, Portglenone Lim 630kg, £1190 (189), Alan Angus, Newtownards Char 620kg, £1171 (189), A S Millar Char 590kg, £1109 (188), J and M Millar, Rasharkin Lim 570kg, £1065 (187), P Graffin, Portglenone Lim 590kg, £1097 (186), R and T Skelton, Ballymoney BB 610kg, £1134 (186), D J Browne, Bushmills Char 550kg, £1012 (184), C McKenna, Swatragh Lim 620kg, £1134 (183), S Fullerton, Bushmills Here 640kg, £1152 (180), G McMaster, Broughshane Sim 680kg, £1224 (180), D J Browne Char 660kg, £1188 (180), C McKenna, Swatragh Sim 670kg, £1206 (180), Lim 630kg, £1134 (180).

Friesian bulls sold to: A Mawhinney, Bellaghy 630kg, £995 (158), Alan McNair, Ballyclare 640kg, £998 (156), A Mawhinney 580kg, £806 (139).

27 dairy cows and heifers continued strong demand to £1620 for a calved cow from I Jackson, Ballynure. Ruling prices: I Jackson, Ballynure calved cow £1620, calved heifer £1610, calved cow £1600, T and J Mackey, Ballynure calved cow £1400, J and M Wilson, Broughshane (2) calved heifer £1380, T J Gordon, Ballyclare calved cow £1280, calved heifer £1280, D W Graham, Clough calved heifer £1250, Bolton Bros, Maghera calved heifer £1250, D Foreman, Belfast calved heifer £1220, T and J Mackey, calved cow £1220, R H and H A Shanks, Dunadry calved heifer £1180, calved cow £1160, J and M Wilson, Broughshane calved heifer £1120, W G Johnston, Ligoniel calved cow £1030.

Good quality in calf heifers met strong demand to £1580 for a Lim in the suckler ring.

Ruling prices: N Hamill, Aughfatten Lim in calf heifer £1580, T Hamill, Broughshane Lim in calf heifer £1520, R Pollock, Glenavy BB cow and heifer calf £1390, N Hamill, Aughafatten Lim in calf heifer £1220.

170 calves sold to £520 for a BB bull (7 months) and £365 for a BB (1 month).

Heifer calves to £420 for a Sim (5 months) and £340 for an Angus (1 month).

Lim bull calves sold to:G Devlin, Randalstown BB £520, Lim £470, Lim £445, Lim £430, Lim £395, Ian Paisley, Magheramourne Fkv £365, H Alcorn, Limavady BB £365, T Martin, Randalstown Lim £360, T Herbison, Randalstown AA £360, A and W McMaster, Broughshane Brb £345, Ian Paisley Fkv £345, AA £325, Ivan Cruickshanks, Newtownards Here £325, H Alcorn, Limavady BB £325, S Thompson, Glenarm Sim £320, H Alcorn BB £320.

Heifer calves sold to: Leslie Wilson, Doagh Sim £420, T and M E Taylor, Doagh AA £390, (2) AA £360, Leslie Wilson Sim £360, Sim £345, Sim £340, T Herbison, Randalstown AA £340, P McConnell, Aughanacloy SHB £340, Leslie Wilson Sim £325, R Pollock, Glenavy Lim £315, T Herbison, AA £305, Hugh Hall, Ballyclare Lim £300, T Martin, Randalstown Lim £295, P McConnell, Aughnacloy Lim £295, H Alcorn, Limavady BB £290.

Bull calves sold to: David Strange, Ballyclare £165, WTH Logan, Broughshane £160, Mrs M Wilkin, Islandmagee £135, Ian Millar, Ballyclare £135, George Hunter, Armoy (3) £120, Mrs M Wilkin (2) £115, (2) £105, George Hunter, Armoy (2) £100, Alastair McBurney, Clough £95, David Strange £90, F O’Boyle, Randalstown £85.

A smaller entry of 380 weanlings in Ballymena resulted in another terrific trade. Bullocks sold to £635 over for a Char 310kg at £945 offered by M McNeill, Cushendall. Heifers sold to £605 over for a Lim 320kg at £925 presented by D S Beggs, Ballyclare.

0-250kgs

J M McKinty, Ballyclare Char 210kg, £575 (273), Edward Sherrard, Ballyutoag Char 210kg, £570 (271), James Rainey, Crumlin Lim 250kg, £650 (260), T F and N W McConkey, Parkgate Lim 240kg, £620 (258), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 190kg, £490 (257), David McClurkin, Ligoniel Char 240kg, £610 (254), T F and N W McConkey, Parkgate Lim 230kg, £580 (252), Edward Sherrard, Lim 240kg, £595 (247), J M McKinty, Ballyclare Char 250kg, £605 (242), John Watt, Glenarm (2) AA 220kg, £530 (240), T F and N W McConkey Lim 250kg, £600 (240), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 240kg, £575 (239), J M McKinty, Char 210kg, £495 (235), T F and N W McConkey Sim 250kg, £530 (212).

251-300kgs

A Stevenson, Armoy Char 260kg, £825 (317). M McNeill, Cushendall Char 280kg, £865 (308), Patrick McSparron, Cushendun Char 270kg, £795 (294), Kenneth Bell, Broughshane Lim 280kg, £790 (282), M McNeill, Cushendall Char 300kg, £835 (278), Kenneth Bell, Broughshane, Patrick McSparron, Char 300kg, £820 (273), T F and N W McConkey, Parkgate Lim 290kg, £790 (272), Lim 280kg, £755 (269), Patrick McSparron Char 260kg, £700 (269), Paul McMullan, Dundrod Lim 280kg, £730 (260), T F and N W McConkey Lim 260kg, £675 (259), Edgar McIlwaine, Kilwaughter Lim 270kg, £700 (259), James Rainey, Crumlin Lim 260kg, £655 (251), James Ellison, Parkgate Lim 300kg, £750 (250), Patrick McSpaddon Char 300kg, £750 (250).

301-350kgs

M McNeill, Cushendall Char 310kg, £945 (304), Kenneth Bell, Broughshane Lim 330kg, £890 (269), M McNeill Char 350kg, £940 (268), Patrick McSparron, Cushendun Char 310kg, £820 (264), Paul McMullan, Dundrod Lim 310kg, £815 (262), W J McClintock, Glenwherry Char 310kg, £800 (258), Patrick McSparron Char 330kg, £850 (257), Henry Gribbin, Randalstown Blonde 340kg, £865 (254), James Ellison, Parkgate Lim 350kg, £885 (252), Kenneth Bell Lim 330kg, £830 (251), Lim 340kg, £855 (251), Patrick McSparron Char 340kg, £855 (251), Paul McMullan, Dundrod Lim 340kg, £850 (250), John Beggs, Whitehead Lim 320kg, £790 (246), Lim 310kg, £755 (243), M McNeill, Cushendall Char 350kg, £850 (242).

351kg and over

John Beggs, Whitehead Lim 360kg, £890 (247), A McGuckian, Dunloy Lim 360kg, £880 (244), H V McCambridge, Carnlough Char 360kg, £880 (244), M McNeill, Cushendall Char 410kg, £1000 (243), John Beggs, Whitehead Lim 370kg, £900 (243), Paul Gribbin, Toomebridge Blonde 390kg, £940 (241), Patrick McSparron Char 370kg, £885 (239), A McGuckian, Dunloy Lim 390kg, £925 (237), Wm Ridges, Ballycarry Char 380kg, £900 (236), David Andrew, Templepatrick Lim 410kg, £970 (236), A McGuckian, Dunloy Lim 370kg, £875 (236), John Watt, Glenarm Char 360kg, £850 (236), Wm Ridges, Ballycarry Char 400kg, £940 (235), Paul McMullan, Dundrod Blonde 390kg, £910 (233), David Andrew, Templepatrick Lim 420kg, £970 (231), Mick McKeown, Cushendall Lim 360kg, £830 (230).

Heifers 0-250kgs

T F and N W McConkey, Parkgate Lim 230kg, £660 (287), A J Wilson, Ballymena Char 230kg, £635 (276), Carson Livingstone, Ballymena (2) Char 180kg, £490 (272), G Devlin, Randalstown Lim 240kg, £625 (260), J M McKinty, Ballyclare Char 210kg, £535 (254), T F and N W McConkey, Parkgate (2) Sim 240kg, £590 (245), A Livingstone, Ballymena (2) Char 210kg, £510 (242), Mrs Heather Kennedy, Broughshane Sim 250kg, £600 (240), Stephen A McAuley, Ballymoney Char 240kg, £575 (239), D S Beggs, Ballyclare Lim 230kg £550, (239), T F and N W McConkey Lim 220kg, £525 (238), James Magill, Larne Char 250kg, £595 (238), T F and N W McConkey Lim 200kg, £470 (235).

251-300kgs

A Stevenson, Armoy Char 280kg, £840 (300), G Devlin, Randalstown Lim 300kg, £805 (268), A Stevenson Char 290kg, £770 (265), J A McKillop, Cushendall Char 270kg, £685 (253), James Ellison, Parkgate Lim 300kg, £740 (246), Lim 270kg, £665 (246), J A McKillop, Cushendall Char 270kg, £660 (244), H Crawford, Carnalbana Char 290kg, £705 (243), D S Beggs, Ballyclare Lim 270kg, £640 (237), Patrick McSparron, Cushendun Lim 260kg, £610 (234), T F and N W McConkey Lim 270kg, £630 (233), D S Beggs, Ballyclare Lim 280kg, £650 (232), G Devlin, Randalstown Lim 270kg, £625 (231), T F and N W McConkey, Parkgate (2) Lim 270kg, £620 (229), James Ellison, Parkgate Lim 280kg, £640 (228).

301-350kgs

D S Beggs, Ballyclare Lim 320kg, £925 (289), A C W Farming, Broughshane Char 310kg, £840 (271), Hugh McCambridge, Carnlough Char 310kg, £810 (261), local farmer Lim 310kg, £790 (254), H Crawford, Carnalbana Char 350kg, £890 (254), A S Millar, Antrim Char 320kg, £805 (251), H V McCambridge Char 340kg, £840 (247), Lim 350kg, £855 (244), George Crothers, Kells Char 340kg, £825 (242), A S Millar, Antrim Char 330kg, £800 (242), M McNeill, Cushendall Char 320kg, £770 (240), J M McKinty, Ballyclare Char 310kg, £745 (240), Kenneth Bell, Broughshane Lim 310kg, £740 (238), Paul McMullan, Dundrod Lim 310kg, £735 (237), Hugh McCambridge Char 310kg, £730 (235), P McConnell, Ligoniel Lim 340kg, £800 (235).

351kg and over

H V McCambridge, Carnlough Char 360kg, £935 (259), A McGuckian, Dunloy Lim 360kg, £915 (254), H Crawford, Carnalbana Char 370kg, £890 (240), Paul McMullan, Dundrod Lim 360kg, £825 (229), Lim 410kg, £900 (219), M McNeill, Cushendall Char 360kg, £780 (216), A McGuckian, Dunloy Lim 370kg, £800 (216), H Crawford, Carnalbana Char 370kg, £800 (216), Wesley Baird, Ballyclare Lim 380kg, £800 (210), D J and R J White, Broughshane Char 410kg, £860 (209), Brian Wharry, Glenarm Lim 370kg, £775 (209), H Crawford, Carnalbana Char 360kg, £740 (205), J Heffron and K Lavery, Randalstown AA 390kg, £795 (203), D J and R White, Broughshane Char 420kg, £855 (203), Kenneth Bell, Broughshane Lim 360kg, £730 (202), Mrs Heather Kennedy, Broughshane Sim 380kg, £760 (200).

A smaller entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a steady trade. Ewes and lambs sold to £190, springers to £130, stores to £68, foster ewes to £145 and pets to £43. Leading prices as follows:

In lamb ewes sold to: M Millar, Rasharkin 10 Suff ewes £130, S Buick, Kells 10 Tex £129, M Millar 10 Suff £128, Wilson McMaster, Broughshane 10 CB £127, S Buick, 9 Tex £126, 10 Tex £126, M Millar 10 Suff £125, 10 Suff £120, H Henry, Larne 2 CB £118, M Millar 10 Suff £118, 5 Suff £115, H Henry, Larne 9 CB £110, M Tweed, Islandmagee 12 Suff £110, Alex McCann, Glenravel 5 CB £108, David Warwick, Moorfields 6 CB £108, David Simpson, Ballyrobert 1 CB £102, Alex McCann, Glenravel 4 CB £100.

Ewes and lambs sold to: Ian McCluggage, Glarryford 1 Suff ewe and 2 lambs £190, Jack Alexander, Clough 2 CB ewes and 4 lambs £160, Ian McCluggage 1 Suff ewe and 2 lambs £155, D Hunter, Ballynure 1 CB ewe and 2 lambs £152, 1 CB ewe and 2 lambs £135, G L Porter, Crumlin 1 CB ewe and 2 lambs £126, Jack Alexander, Clough 2 Dor and 4 lambs £125.

Store lambs sold to: Local farmer 4 Char s/l £68, Neil Reid, Portglenone 8 Tex s/l £6, H Henry, Larne 2 CB s/l £66, S McKeegan, Cushendall 1 BF s/l £61, Sean McNeill, Rasharkin 17 Tex s/l £56.

120 store cattle at Ballymena on Tuesday resulted in another super trade. Bullocks sold to £665 over for a Lim 530kg at £1195 offered by Michael Hesketh, Antrim. Heifers sold to £705 over for a Char 600kg at £1305 brought out by B McAllister, Kells. Leading prices:

Bulls/blks 0-500kgs

S R Thompson, Comber Lim 360kg, £835 (231), Lim 350kg, £805 (230), Lim 360kg, £790 (219), D J Moore, Ballyclare Char 420kg, £905 (215), local farmer Sim 420kg, £905 (215), John McCabe, Nutts Corner Char 480kg, £1030 (214), S R Thompson, Comber Lim 360kg, £760 (211), J Gault, Ballyclare Lim 410kg, £865 (211), Wm Archbold, Newtownabbey Blonde 470kg, £985 (209), J and G Hamilton, Broughshane AA 470kg, £980 (208), Michael Hesketh Lim 500kg, £1040 (208), D J Moore, Ballyclare AA 450kg, £935 (207), Wm Archbold, Blonde 400kg, £830 (207), Michael Hesketh Char 500kg, £1035 (207), John McCabe, Nutts Corner Char 460kg, £950 (206), D J Moore, Lim 420kg, £860 (204).

501kg and over

Michael Hesketh, Antrim Lim 530kg, £1195 (225), R J Anderson, Cullybackey Char 530kg, £1140 (215), Char 540kg, £1155 (213), Michael Hesketh Lim 550kg, £1175 (213), R J Anderson, Char 530kg, £1120 (211), J Gault, Ballyclare Lim 510kg, £1040 (203), Michael Hesketh Lim 540kg, £1095 (202), A McDonald, Portglenone Lim 600kg, £1215 (202), J H Kelso, Upperlands BB 510kg, £1030 (202), Michael Hesketh Lim 570kg, £1130 (198), Char 510kg, £1005 (197), D Logan, Randalstown BB 580kg, £1130 (194), R J Anderson, Cullybackey Char 580kg, £1125 (194), A McDonald, Portglenone Char 630kg, £1215 (192), John Blair, Cullybackey Char 630kg, £1200 (190), Char 610kg, £1155 (189).

Heifers 0-500kgs

T Livingstone, Ballymena Lim 340kg, £740 (217), John McCabe, Nutts Corner Char 470kg, £1000 (212), T Livingstone Char 390kg, £810 (207), D J Moore, Ballyclare Char 410kg, £850 (207), W Orr, Moorfields Lim 410kg, £845 (206), Martin McGarry, Broughshane Lim 480kg, £985 (205), W Orr Lim 460kg, £940 (204), J Gault, Ballyclare Lim 450kg, £900 (200), W Orr Lim 420kg, £835 (198), J Gault Char 450kg, £890 (197), T Livingstone Char 460kg, £900 (195), Wm Archbold, Newtownabbey Blonde 420kg, £820 (195), J Gault, Ballyclare Char 360kg, £700 (194), W Orr, Moorfields Lim 440kg, £840 (190), Wm Archbold Blonde 390kg, £720 (184), D J Moore Char 400kg, £735 (183).

501kg and over

B McAllister, Kells Char, 600kg £1305 (217), Martin McGarry, Broughshane Lim 520kg, £1100 (211), Lim 550kg, £1150 (209), B McAllister Char 520kg, £1045 (201), J K Hanna, Glarryford Char 540kg, £1040 (192), S R Thompson, Comber Sal 610kg, £1160 (190).

An entry of 1917 sheep in Ballymena resulted in a better trade. Fat hoggets sold to 372p for a pen of Dorsets 21.5kg at £80 offered by D McKay, Martinstown and a top per head of £86 on 3 occasions. Fat ewes sold to £102.

Fat hoggets (1604)

Top prices per kg: Donal McKay, Martinstown 4 Dor 21.5kg, £80 (372), J McFetridge, Glenarm 3 Dor 21kg, £77 (366), I Montgomery, Glenwherry 5 Tex 23.5kg, £86 (366), A Fleming, Ballymoney 2 Dor 22.5kg, £81 (360), T Wright, Ballymoney 14 Dor 23.5kg, £84.50 (359), W J Cubitt, Rasharkin 3 Tex 21kg, £75.20 (358), Joseph Gregg, Glarryford 8 Tex 22.5kg, £80.50 (357), I Montgomery, Glenwherry 6 Suff 24kg, £85.80 (357), local farmer 18 CB 23kg, £82 (356), Ann Marie Davey, Broughshane 14 Tex 20.5kg, £73 (356), W McCallion, Portglenone 2 Dor 23.5kg, £83.50 (355), S Somers, Limavady 5 Tex 20kg, £71 (355), Martin Beattie, Moorfields 7 Tex 22kg, £78 (354), Norman McAuley Jnr, Ballyclare 4 Tex 22.5kg, £79.50 (353), Neville Henderson, Donaghadee 9 Tex 21kg, £74 (352), R Gardiner, Clough 9 Tex 20.5kg, £72 (351), W J Hanna, Ballyclare 17 Tex 23.5kg, £82.50 (351), J McAuley, Ballyclare 21 Tex 22.5kg, £78.80 (350), Jonathan Bristow 27 Tex 23kg, £80.50 (350), M A Turtle, Broughshane 14 Tex 23kg, £80.50 (350), Sam Agnew, Ballyclare 6 Tex 24kg, £84 (350), Jean Hunter, Ballygally 3 Tex 23.5kg, £82 (348), local farmer 26 CB 23.5kg, £82 (348), J Fenton, Glarryford 4 Tex 21.5kg, £75 (348), D Cowan, Ballycarry 17 Suff 21.5kg, £75 (348).

Top prices per head: Louise Hamilton, 27 Tex 30.5kg, £86, I Montgomery, Glenwherry 5 Tex 23.5kg, £86, W Clyde, Antrim 42 Tex 30kg, £86, I Montgomery 6 Suff 24kg, £85.80, M Moffett, Broughshane 23 Tex 27kg, £85.20 (85.20), J McCalmont, Glenarm 17 BF 27kg, £85.20, Derek Taggart, Randalstown 35 Suff 28kg, £85, R Brown, Ballymena 21 Tex 29.5kg, £85, H Simms, Carrick 20 Tex 26.5kg, £85, A McAuley, Glenarm 2 Zwar 26.5kg, £85, J McAuley, Ballyclare 12 Tex 29kg, £84.80, D Gaston, Carnlough 16 Tex 27kg, £84.80, Carrigeen Farms, Templepatrick 14 Tex 25kg, £84.80, R McCormick, Armoy 11 Tex 25kg, £84.80, G and B Taylor, Ballymoney 33 CB 27kg, £84.50, B Gribben, Dunloy 30 Suff 25kg, £84.50, C Gribben, Dunloy 1 Suff 29kg, £84.50, J McCamley, Carrick 5 Tex 28.5kg, £84.50, T Wright, Ballymoney 14 Dor 23.5kg, £84.50, J Murray, Ballymoney 4 Tex 28.5kg, £84.50, B Jamison, Armoy 8 Tex 26kg, £84.50, N McAuley, Ballyclare 23 Tex 26.5kg, £84, 1 Tex 26.5kg, £84, A McDonald, Portglenone 24 Tex 26.5kg, £84, A Dobbs, Carrick 33 Tex 25.5kg, £84.

Fat ewes (313)

First quality

Suff - £70-£94

Tex - £70-£102

CB - £55-£70

BF = £45-£55