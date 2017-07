Belgian Blue sells to £1,710 for 760kg at Ballymena Mart

Have your say

An entry of 280 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in another super trade.

Beef cows sold to 225p for a Belgian Blue 760kg at £1,710, Friesian cows to 140p for 670kg at £938, beef heifers to 255p for 530kg at £1,139, beef bullocks to 248p for 500kg at £1,240 and Friesian bullocks to 166p for 560kg at £929.

Beef cows sold to: J M Morrison, Armoy Belgian Blue 760kg, £1,710 (225), R Fulton, Dungiven Aberdeen Angus 690kg, £1,255 (182), F McAuley, Toomebridge Limousin 690kg, £1,228 (178), Robert Clyde, Templepatrick Limousin 840kg, £1,470 (175), A Baxter, Ballyclare Belgian Blue 600kg, £1,032 (172), R Fulton, Dungiven Simmental 690kg, £1,179 (171), Ryan McKay, Ballymoney Belgian Blue 740kg, £1,258 (170), J Luney, Newtownabbey Limousin 680kg, £1,156 (170), Limousin 720kg, £1,224 (170), R Fulton, Dungiven Aberdeen Angus 640kg, £1,081 (169), Ian Hunter, Straid Sim 600kg, £996 (166), A Baxter, Ballyclare Limousin 720kg, £1,173 (163), J Strange, Ballyclare Belgian Blue 790kg, £1,264 (160), local farmer Belgian Blue 740kg, £1,184 (160), Robert Evans, Randalstown Charolais 640kg, £1,011 (158), Raymond Jordan, Tullyrusk Limousin 650kg, £1,027 (158), Wm McBurney, Moorfields Belgian Blue 690kg, £1,090 (158), F Quinn, Kilrea Blonde 600kg, £936 (156), Rainey Bros, Ballygally Limousin 810kg, £1,263 (156), J Luney, Newtownabbey Limousin 680kg, £1,047 (154), S Taylor, Ligoniel Simmental 590kg, £908 (154), A Reid, Glenarm Limousin 480kg, £734 (153), Rainey Bros, Ballygally Limousin 730kg, £1,087 (149).

Friesian cows sold to: G McKeown, Aughafatten 670kg, £938 (140), Joseph Adams, Ballymena 690kg, £910 (132), P Irwin, Broughshane 700kg, £917 (131), D Maybin, Broughshane 800kg, £1,040 (130), S Fullerton, Bushmills 810kg, £1,053 (130), R and C Steede, Cullybackey 670kg, £871 (130), John Hunter, Crumlin 750kg, £937 (125), J Ferguson Snr, Straid 570kg, £712 (125), D Leathem, Lisburn 630kg, £781 (124), H H Reid, Glarryford 630kg, £774 (123), James Christie, Armoy 570kg £684 (120), J Ferguson Snr 610kg, £732 (120), S Fullerton, Bushmills 790kg, £940 (119), S J and R J McLean, Straid 740kg, £873 (118), J Ferguson Snr 650kg, £760 (117), R Hayes, Ballymena 630kg, £718 (114), J Ferguson Snr 620kg, £706 (114), Raymond Jordan, Glenavy 560kg, £632 (113), J Ferguson Snr 620kg, £700 (113), 690kg, £779 (113), Ian Millar, Ballymena 750kg, £840 (112), 540kg, £599 (111), 660kg, £732 (111).

Beef heifers sold to: P and S Kelly, Kells Belgian Blue 530kg, £1,139 (215), M J Lucas, Antrim Limousin 580kg, £1,241 (214), S Jamieson, Broughshane Aberdeen Angus 600kg, £1,260 (210), Aberdeen Angus 610kg, £1,281 (210), Aberdeen Angus 600kg, £1,260 (210), Aberdeen Angus 630kg, £1,310 (208), M J Lucas Limousin 500kg, £1,030 (206), S Jamieson Aberdeen Angus 660kg, £1,346 (204), E A 570kg, £1,140 (200), Logan Anderson, Kilwaughter Charolais 570kg, £1,128 (198), Thomas McErlean, Bellaghy Limousin 730kg, £1,430 (196), Logan Anderson Simmental 560kg, £1,075 (192), J and R McKeown, Aughafatten Belgian Blue 510kg, £969 (190), P and S Kelly Limousin 590kg, £1,109 (188), S Jamieson, Broughshane Limousin 570kg, £1,065 (187), George Forsythe, Cloughmills Hereford 560kg, £1,041 (186), F McAuley, Toomebridge Limousin 590kg £1097 (186), Thomas McErlean, Bellaghy Limousin 600kg £1092 (182), E Logan, Ahoghill Charolais 700kg, £1,260 (180), local farmer Hereford 700kg, £1,260 (180), George Forsythe, Cloughmills Hereford 590kg, £1,062 (180), S J and R J McLean, Straid Aberdeen Angus 590kg, £1,062 (180), local farmer Hereford 590kg, £1,056 (179), W Adams, Ballymena Belgian Blue 510kg, £861 (169).

Beef bullocks sold to: J M Morrison, Armoy Limousin 500kg, £1,240 (248), local farmer Aberdeen Angus 680kg, £1,611 (237), J M Morrison Belgian Blue 560kg, £1,304 (233), M Farquhar, Ballymena Aberdeen Angus 700kg, £1,617 (231), Aberdeen Angus 680kg, £1,557 (229), Aberdeen Angus 640kg, £1,452 (227), B McCroary, Broughshane Charolais 620kg, £1,370 (221), E Logan, Ahoghill Limousin 650kg, £1,430 (220), Norman Parker, Crumlin Limousin 660kg, £1,445 (219), Charolais 640kg, £1,395 (218), Charolais 710kg, £1,526 (215), Char 690kg, £1,483 (215), B McCroary Limousin 590kg, £1,262 (214), Norman Parker, Crumlin Charolais 660kg, £1,412 (214), Limousin 670kg, £1,420 (212), Limousin 720kg, £1,526 (212), Blonde 660kg, £1,399 (212), Bonnar Farms, Ballymena Aberdeen Angus 490kg, £1,033 (211), R Waide, Cloughmills Aberdeen Angus 590kg, £1,244 (211), local farmer Limousin 630kg, £1,316 (209), S Adams, Broughshane Charolais 630kg, £1,310 (208), Norman Parker Charolais 700kg, £1,456 (208), James McFadden, Kells Limousin 670kg, £1,393 (208), P Graffin, Portglenone Limousin 580kg, £1,194 (206).

Friesian bullocks sold to: R Waide, Cloughmills 560kg, £929 (166), 580kg, £951 (164), W and G Rowney, Ballynure 620kg, £1,010 (163), 620kg, £1,004 (162), R Waide, 570kg, £923 (162), James Nelson 460kg, £740 (161), Joseph Adams, Ballymena 600kg, £960 (160), E and J Arthur, Templepatrick 750kg, £1,200 (160), Alfie Rocke, Larne 670kg, £1,065 (159), James Nelson, Kilwaughter 500kg, £785 (157), 510kg, £785 (154), W and G Rowney, Ballynure 620kg, £930 (150), James Nelson 540kg, £810 (150), 500kg, £745 (149), 470kg, £681 (145), 520kg, £738 (142).

At the dairy sales calved heifers sold to £1,850 from David and Mrs M McGregor, Muckamore, W R Girvan, Dungannon £1,700, T and J Mackey, Ballynure £1,680, J Alexander, Ballymena £1,630, W R Givan £1,600, D Carson, Nutts Corner £1,450, T and J Mackey £1,400, David McClintock, Moorfields £1,390, T and J Mackey £1,370, D Carson £1,300, David A Strange, Ballyclare £1,280, T and J Mackey £1,260, David A Strange £1,220, T and J Mackey Swiss £1,160, D Carson £1,120, George Forsythe, Cloughmills £1,060, D Carson £1,020.

Almost 40 lots in the suckler ring sold to £1,680 for a Charolais heifer with bull calf.

Ruling prices: S McAleese, Cullybackey Charolais £1,680, J Mulvenna, Larne Limousin £1,570, L and E Armstrong, Derryard Limousin £1,500, Ivan Wallace, Doagh Limousin £1,425, Patrick Logan, Ahoghill Aberdeen Angus £1,420, Ivan Wallace Limousin £1,370, Limousin £1,350, Patrick Logan, Lon £1,300, S Chestnutt, Dervock Shorthorn £1270, Belgian Blue £1190, S Taylor, Ligoniel Simmental £1,160, S Chestnutt Limousin £1,140, Simmental £1,100, S Irons, Coleraine Simmmental £1,100, P McConnell, Ligoniel Limousin £1,180, S Irons (2) Simmental £1,040, J Mulvenna, Larne Limousin £1,030, A McKillop, Corkey Aberdeen Angus £1,020, S Irons Simmental £1,000.

273 lots in the calf ring sold to £495 for a Simmental bull (10 weeks), younger lots to £450 for an Aberdeen Angus (5 weeks).

Heifer calves sold to £395 for a partly reared Aberdeen Angus, younger lots to £375 for a Limousin (7 weeks).

Beef bred bull calves sold to: Leslie Wilson, Doagh Simmental £495, Ganaway Farms, Millisle Friesian £495, Leslie Wilson Simmental £485, Simmental £475, Ganaway Farms Belgian Blue £470, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £450, Ganaway Farms Belgian Blue £450, Belgian Blue £440, A and E Cochrane, Bushmills (2) Limousin £430, J McLeister, Portglenone Limousin £430, Ganaway Farms Shorthorn £415, B Gribben, Dunloy Belgian Blue £410, Ganaway Farms Hereford £395, Samuel Herbison, Ballymena Stabiliser £395, Ganaway Farms Hereford £375.

Heifer calves sold to: Ganaway Farms, Millisle Aberdeen Angus £395, David Murphy, Glenwherry Charolais £390, W Kerr, Glarryford Limousin £380, A and E Cochrane, Bushmills Limousin £380, Ganaway Farms Hereford £380, Belgian Blue £375, D and M Knowles, Cullybackey Limousin £375, T J Johnston, Glenavy Limousin £370, A and E Cochrane Limousin £370, Ganaway farms Here £370, W Kerr, Glarryford Aberdeen Angus £360, R McCormick, Armoy Aberdeen Angus £355, A and E Cochrane, Bushmills (2) Limousin £350, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £345, Ganaway Farms, Millisle Hereford £345.

Friesian bull calves sold to: Hugh Hall, Ballyclare (2) £205, E O’Flynn, Co Down £205, D and M Knowles, Cullybackey £195, £175, Joe Maybin, Kells £170, D and M Knowles, (2) £165, J McLeister, Portglenone £155, D Neeson £150, Denis Boyd, Straid £145, J King, Ballymena £145, A and E Cochrane, Bushmills £145, Hugh Hall, £135, D Neeson £135.

An entry of 200 weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £605 over for three Charolais 360kg at £965 offered by Robert Millar, Gleno. Heifers sold to £560 over for a Limousin 340kg at £900 presented by J Keatley, Magherafelt.

Bulls/blks 0-250kgs: W J Bryson, Crumlin Charolais 230kg, £655 (284), Ian Hunter, Straid Charolais 220kg, £615 (279), J H Fraser, Belfast Charolais 240kg, £655 (272), W J Bryson Charolais 240kg, £630 (262), A J Wilson, Ballymena Limousin 240kg, £615 (256), Hannah Healey, Belfast Limousin 250kg, £640 (256).

251-300kgs: A J Wilson, Ballymena Charolais 270kg, £825 (305), B Gingles, Larne Limousin 280kg, £770 (275), D McGarel, Glenarm Charolais 280kg, £765 (273), H Crawford, Carnalbana Charolais 300kg, £805 (268), W J Bryson, Crumlin Charolais 300kg, £800 (266), Hannah Healey, Belfast Limousin 280kg, £735 (262), J H Fraser, Belfast Charolais 290kg, £745 (256), Charolais 300kg, £745 (248), B Gingles, Larne Charolais 280kg, £690 (246), J H Fraser Saler 280kg, £690 (246), B Gingles, Larne Charolais 290kg, £690 (237), Hannah Healey Simmental 300kg, £680 (226).

301-350kgs: A J Wilson, Ballymena Charolais 330kg, £890 (269), J Brown, Lisburn (2) Charolais 340kg, £910 (267), S Taylor, Ligoniel Charolais 340kg, £890 (261), D McGarel, Glenarm Charolais 340kg, £890 (261), J H Fraser, Belfast Charolais 310kg, £795 (256), J Brown Limousin 340kg, £870 (255), H Crawford, Carnalbana Charolais 340kg, £870 (255), R Caldwell, Ballycarry Limousin 310kg, £790 (254), D McGarel, Glenarm Charolais 330kg, £835 (253), Colin Alexander, Glenarm Belgian Blue 330kg, £825 (250), Belgian Blue 330kg, £810 (245), W Thompson, Crumlin Aberdeen Angus 340kg, £825 (242), I McGarel, Aughafatten Parthenais 320kg, £770 (240), W Thompson, Crumlin Aberdeen Angus 310kg, £745 (240), Hannah Healey, Belfast Simmental 340kg, £800 (235).

351kg and over: R Millar, Gleno (3) Charolais 360kg, £965 (268), H Crawford, Carnalbana Charolais 370kg, £940 (254), S Taylor, Ligoniel Charolais 360kg, £910 (252), J R Keatley, Magherfelt Limousin 370kg, £935 (252), D McGarel, Glenarm Charolais 380kg, £945 (248), W McVey, Carnlough Charolais 410kg, £1,000 (243), Ian Hunter, Straid Charolais 360kg, £870 (241), S Taylor Simmental 360kg, £840 (233), Colin Alexander, Glenarm Belgian Blue 370kg, £860 (232), D McGarel, Glenarm Charolais 370kg, £855 (231), W Thompson Crumlin Limousin 360kg, £830 (230), H Marquess, Muckamore Charolais 510kg, £1,150 (225), H Esler, Islandmagee Limousin 440kg, £990 (225).

Heifers 0-250kgs sold to: D McGarel, Glenarm Charolais 240kg, £750 (312), I McGarel, Aughafatten Parthenais 250kg, £655 (262), Parthenais 230kg, £600 (260), Ian Hunter, Straid Charolais 220kg, £540 (245), Hannah Healey, Belfast Limousin 240kg, £540 (225).

251-300kgs: J R Keatley, Magherafelt Blonde 280kg, £795 (283), A J Wilson, Ballymena Limousin 270kg, £730 (270), J R Keatley, Magherafelt Blonde 290kg, £780 (269), Robert Clyde, Templepatrick (2) Limousin 290kg, £770 (265), I McGarel, Aughafatten Parthenais 260kg, £690 (265), Parthenais 290kg, £765 (263), H Crawford, Carnalbana Charolais 260kg, £630 (242), B Gingles, Larne Charolais 290kg, £645 (222), A J Wilson, Ballymena Charolais 280kg, £620 (221), B Gingles Charolais 270kg, £580 (214).

301-350kgs: H Crawford, Carnalbana Charolais 310kg, £830 (267), J R Keatley, Magherafelt Limousin 340kg, £900 (264), H Crawford, Carnalbana Char 340kg, £890 (261), Charolais 340kg, £885 (260), Char 320kg, £795 (248), P McConnell, Ligoniel Limousin 330kg, £815 (247), Robert Clyde, Templepatrick (2) Lim 320kg, £790 (246), Colin Alexander, Glenarm Belgian Blue 340kg, £830 (244), H Crawford, Charolais 330kg, £805 (243), Charolais 330kg, £790 (239), J Brown, Lisburn Charolais 350kg, £830 (237), P McConnell, Ligoniel Limousin 320kg, £745 (232), A and M E Graham, Carnlough Limousin 310kg £680 (219), B Gingles, Larne Aberdeen Angus 320kg, £700 (218), P McConnell Limousin 330kg, £720 (218).

351kg and over: R McIntyre, Glarryford Charolais 410kg, £950 (231), H Esler, Islandmagee Limousin 400kg, £905 (226), R McIntyre Charolais 420kg, £935 (222), P McConnell, Ligoniel Limousin 360kg £795 (220), R McIntyre Charolais 400kg, £870 (217), H Marquess, Muckamore Charolais 440kg, £955 (217), H Crawford, Carnalbana Charolais 430kg, £920 (214), R McIntyre, Charolais 450kg, £945 (210), Sean McGill, Aghadowey Limousin 410kg, £855 (208).

A seasonal sale of 120 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £660 over for a Charolais 580kg at £1,245 offered by C Tinsdale, Carnlough.

Heifers sold to £690 over for a Limousin 590kg at £1,280 presented by C Stirling, Newtownabbey.

Bullocks sold to: Jean Craig, Larne Aberdeen Angus 350kg, £900 (257), Charolais 350kg, £885 (252), Taggart Bros, Doagh Limousin 390kg, £975 (250), Limousin 440kg, £1,080 (245), Limousin 410kg, £1,000 (243), D Hanna, Ballymoney Charolais 480kg, £1,125 (234), Taggart Bros Limousin 430kg, £1,000 (232), Jean Craig, Larne Aberdeen Angus 330kg, £760 (230), Taggart Bros Limousin 430kg, £990 (230), D Hanna Charolais 490kg, £1,100 (224), Jean Craig, Larne Charolais 320kg, £715 (223), D and J Kennedy, Downpatrick Limousin 470kg, £1,050 (223), W Montgomery, Broughshane Limousin 480kg, £1,070 (222), D and J Kennedy Limousin 490kg, £1,090 (222), Taggart Bros Limousin 400kg, £890 (222), W Montgomery, Broughshane Limousin 450kg, £1,000 (222), Taggart Bros Limousin 460kg, £1,020 (221), C Tinsdale, Carnlough Charolais 530kg, £1,175 (221), Jean Craig, Larne Limousin 340kg, £750 (220), W Montgomery, Broughshane Limousin 490kg, £1,080 (220), Limousin 540kg, £1,190 (220), D Hanna, Ballymoney Charolais 530kg, £1,160 (218), Taggart Bros Limousin 430kg, £940 (218), B McAuley, Bushmills Aberdeen Angus 550kg, £1,200 (218), C Tinsdale Charolais 530kg, £1,150 (217), Charolais 580kg, £1,245 (214), B McAuley, Limousin 550kg, £1,180 (214), S Scullion, Cargan Charolais 580kg, £1,240 (213), D and J Kennedy Limousin 510kg, £1,090 (213), Wm Barnes, Cullybackey Aberdeen Angus 440kg, £940 (213).

Heifers sold to: C Stirling, Newtownabbey Limousin 590kg, £1,280 (217), Charolais 510kg, £1,090 (213), Donal Gillan, Garvagh (4) Simmental 320kg, £670 (209), R and S McMullan, Broughshane Simmental 470kg, £980 (208), C Stirling, Limousin 460kg, £950 (206), S Scullion, Cargan Char 470kg, £970 (206), Donal Gillan Simmental 370kg £750 (202), R and S McMullan, Broughshane Limousin 440kg, £890 (202), S Scullion, Cargan Charolais 570kg, £1,120 (196).

An entry of 1,813 sheep in Ballymena resulted in a steady trade. A show of Rouge lambs was organised by the Rouge Club.

Sam Carmichael judged the event awarding first prize to Simpson and Calvin 25.5kg at £128, second Stuart Hall 22kg at £95, third Simpson and Calvin 25kg at £110.

Fat ewes sold to £129.

Fat lambs (1407)

Top prices per kg: Simpson and Calvin, Ballymoney 3 Rouge 25.5kg, £128 (502), 3 Rouge 25kg, £110 (440), Stuart Hall, Larne 3 Rouge 22kg, £95 (431), 3 Rouge 22kg, £86 (390), John Lennox, Kilrea 5 Texel 22kg, £84.50 (384), W J Shaw, Cloughmills 2 Texel 22.5kg, £86 (382), B Kelly, Toome 31 Texel 22kg, £83.80 (380), David McIlwaine, Glenwherry 2 Texel 25kg, £95 (380), S McNeilly, Ballynure 6 Texel 21.5kg, £81.50 (379), A and D McAfee, Bushmills 9 Texel 20kg, £75 (379), J A B Alexander, Glarryford 4 Texel 23.5kg, £89 (378), John Heron, Broughshane 10 Texel 23kg, £87 (378), Samuel Mills, Broughshane 3 Tex 23kg £87 (378), T Adams, Rathkenny 13 Tex 22.5kg £85 (377), J Knox, Broughshane 15 Texel 22.5kg, £85 (377), Raymond Grace, Larne 7 Charrollais 22kg, £83 (377), J Alexander, Randasltown 23 Suffolk 24kg, £90.50 (377), S Agnew, Ballyclare 15 Suffolk 22.5kg, £84.50 (375), Robert Hood, Broughshane 10 Suffolk 23.5kg, £87.80 (373), W R Semple, Magheramourne 18 Texel 23.5kg, £87.50 (372), Stuart Hall, Larne 26 Texel 21.5kg, £80 (372), Hanna Hall, Newtownabbey 1 Texel 21.5kg, £80 (372), S McNeilly, Ballynure 8 Texel 21.5kg, £80 (372), David McIlwaine, Glenwherry 6 Texel 23kg, £85.50 (371), J Christie, Cloughmills 5 Texel 21kg, £78 (371).

Top prices per head: Simpson and Calvin, Ballymoney 3 Rouge 25.5kg, £128, 3 Rouge 25kg, £110, H Wilson, Cullybackey 2 Rouge 27.5kg, £98, David McIlwaine, Glenwherry 2 Texel 25kg, £95, Stuart Hall, Larne 3 Rouge 22kg, £95, R Boyle, Larne 8 Texel 25.5kg, £93.50, Wilnor Mills, Broughshane 8 BB 25kg, £91, J Alexander, Randalstown 23 Suffolk 24kg, £90.50, B Kennedy, Ahoghill 6 Texel 25.5kg, £90.50, N Wallace, Coleraine 6 Texel 25kg, £90, M and R Simpson, Broughshane 22 Texel 26kg, £89, J A B Alexander, Glarryford 4 Texel 23.5kg, £89, Charles McAllister, Broughshane 3 Texel 25kg, £88.50, T D G Farms, Toomebridge 43 Texel 25kg, £88, Norman McBurney, Moorfields 20 Texel 24.5kg, £88, Robert Workman, Kilwaughter 11 Suffolk 24kg, £88, Robert Hood, Broughshane 10 Suffolk 23.5kg, £87.80, K Kidd, Broughshane 4 Texel 25.5kg, £87.50, H Hunter, Cairncastle 12 Texel 24.5kg, £87.50, W R Semple, Magheramourne 18 Texel 23.5kg, £87.50, Graham Bros, Aughafatten 6 Tex 24.5kg £87, J Lynn, Cullybackey 1 Tex 25kg, £87, John Heron, Broughshane 10 Texel 23kg, £87, Samuel Mills, Broughshane 3 Texel 23kg, £87, H Crawford 21 Suffolk 24kg, £86.50.

Fat ewes (406)

Firs quality

Suff - £80-£106

Tex - £80-129

CB - £70-£85

BF - £45-£62