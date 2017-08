Blonde D’Aquitaine steer sells to £1,640 at Dungannon Mart

An excellent trade in all sections saw steer prices peak at £1,640, 750kg Blonde D’Aquitaine (219.00).

Heifers peaked at £1,340, 610kg Charolais (220.00); while fat cows peaked at £1,200, 710kg Blonde D’Aquitaine (170.00); dropped calves cleared to £345 Aberdeen Angus bull and heifer calves to £340 Aberdeen Angus heifer; suckled cows and calves sold to £1,740 Charolais cow and Charolais bull calf at foot; weanlings sold to £1,030, 365kg Charolais steer (283.00), while weanling heifers sold to £800, 330kg Limousin (242.00).

STEERS (136): Steer prices peaked at £1640, 750kg Blonde D’Aquitaine (219.00) presented by D Starrett, £1,460, 695kg Simmental (210.00), £1,280, 585kg Limousin (219.00); N Irwin £1,440 665kg Charolais (217.00); B Quinn £1,400, 565kg Charolais (248.00), £1,400 x 2 580kg Charolais (241.00), £1,390, 575kg Charolais (242.00), £1,370, 605kg Charolais (226.00), £1,370, 610kg Charolais (225.00), £1,350, 580kg Charolais (233.00), £1,340, 575kg Charolais (233.00); T Reddick £1,370, 640kg Charolais (214.00); W J Parks £1,175, 550kg Charolais (214.00); R Burns £1,145, 530kg Limousin (216.00), £885, 400kg Charolais (221.00); D Stinson £1,090, 495kg Charolais (220.00), £1,060, 480kg Charolais (221.00), £1,060, 485kg Charolais (219.00), £1,050, 460kg Charolais (228.00), £1,050, 480kg Charolais (219.00), £980, 440kg Charolais (223.00); D Nelson £1,090, 465kg Limousin (235.00), £1,080, 490kg Limousin (220.00), £1,045, 455kg Limousin (230.00), £995, 445kg Limousin (224.00), £880, 395kg Limousin (223.00); S Quinn £1,085, 485kg Limousin (224.00); J Daly £1,030, 470kg Charolais (219.00).

HEIFERS (45): More heifers needed to met demand with a top price paid of £1,340, 610kg Charolais (220.00) presented by R Courtney; B Campbell £1,170, 555kg Limousin (211.00), £975, 450kg Limousin (217.00), £940, 435kg Limousin (216.00), £890, 435kg Limousin (205.00), £860, 425kg Limousin (202.00); L Willis £1,120, 530kg Charolais (211.00), £1,115, 540kg Charolais (207.00), £1,045, 505kg Charolais (207.00); G McMaster £1,090, 520kg Charolais (210.00), £1,060, 495kg Charolais (214.00), £1,030, 505kg Charolais (204.00); G Hayden £1,010, 480kg Limousin (210.00); Mountview Farms £770, 380kg Limousin (203.00), £755, 350kg Charolais (216.00).

Fat cows sold to £1,200, 710kg Blonde D’Aquitaine (170.00) presented by I Irwin.

DROPPED CALVES (90): Dropped calf prices remain strong with a top price paid of £345 x 3 Aberdeen Angus bulls presented by A Morrow, £335 Aberdeen Angus bull; K McGuigan £340 Blonde D’Aquitaine bull; T McCarroll £320 Limousin bull; J Quinn and Sons £300 Limousin bull, £270 Limousin bull; W and F Armstrong £290 Belgian Blue bull; H Irwin £245 Aberdeen Angus bull; A Moore £245 Aberdeen Angus bull, £235 Belgian Blue bull, £210 Hereford bull; reared Friesian bulls sold from £130 to £215; heifer calves sold to £340 Aberdeen Angus presented by A Morrow, £330 x 2 Aberdeen Angus heifers; J Quinn and Sons £290 Limousin heifer, £270 Limousin heifer; J Whitcroft £285 Limousin heifer; H Irwin £240 Aberdeen Angus heifer; S Lynch £240 Aberdeen Angus heifer; A Moore £220 Hereford heifer.

Suckled cows and calves sold to £1,740 Charolais cow and Charolais bull calf at foot presented by I Irwin, £1360 Limousin cow and Limousin bull calf at foot.

WEANLINGS (90): Weanlings trade remains very strong to peak at £1,030 365kg Charolais steer (283.00) presented by R Courtney; G Litter £960, 435kg Limousin (222.00), £885, 395kg Simmental (224.00); I Irwin £920, 390kg Limousin (236.00); E Murray £825, 320kg Limousin (255.00), £785, 300kg Limousin (258.00), £760, 285kg Charolais (266.00), £685, 305kg Aberdeen Angus (225.00); a Fermanagh farmer £800, 325kg Limousin (245.00), £755, 330kg Limousin (227.00), £710, 310kg Limousin (230.00), £690, 320kg Limousin (217.00); D McGartland £760, 310kg Limousin (246.00), £700, 310kg Simmental (226.00); A Conway £740, 270kg Charolais (274.00), £675, 222kg Charolais (304.00), £670, 236kg Charolais (284.00); P Donnelly £725, 320kg Charolais (227.00); B McGartland £700, 290kg Blonde D’Aquitaine (241.00), £670, 285kg Blonde D’Aquitaine (235.00); weanling heifers sold to £800, 330kg Limousin (242.00) presented by D Mahon; J Turkington £755, 355kg Limousin (213.00), £700, 310kg Limousin (225.00), £590, 265kg Limousin (222.00), £585, 260kg Limousin (223.00); E Murray £735, 300kg Charolais (246.00); K McGuigan £600, 280kg Limousin (215.00).