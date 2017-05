Bullocks sell to £1,175 at Lisahally Mart

There was an excellent entry of stock on Wednesday at Lisahally Mart.

Prices as follows:

BULLOCKS: R and F McKean £1,175/530kg, £1,170/520kg, £955/530kg, £950/510kg, £945/530kg, C Henderson £960/480kg, £950/470kg, S Harpur £950/450kg, £940/430kg, Mervyn Stewart £1,075/460kg, J McCloskey £875/450kg, £775/430kg, £755/400kg, James Proctor £800/440kg, Liam McCartney £795/10kg, £705/370kg, £695/370kg, £675/300kg,Lee McElhinney £700/350kg Mervyn Stewart £785/410kg, Samuel Millar £670/320kg, Stuart Caskie £600/320kg and Mervyn Scott £600/300kg.

HEIFERS: William Neely £127/650kg, £1040/560kg, £1,030/560kg, £1,000/520kg, £985/550kg, Patrick McNicholl £1,160/590kg, David Smyth £1,020/560kg, £940/520kg, Greame Cowan £985/530kg, £915/550kg, £885/530kg, £880/500kg, Patrick McNicholl £965/510kg, Steven McGuinness £870/410kg, £785/390kg, £780/380kg, John McClelland £855/430kg, £820/400kg,£800/460kg, £795/380kg, £780/400kg, Brendan McManus £840/420kg, James Proctor £85/480kg, Stuart Caskie £805/430kg, N and R Farms £800/400kg, Mervyn Stewart £800/440kg, William Neely £790/440kg, Brendan McManus £790/420kg,Agnes Proctor £775/450kg, James Proctor £770/390kg, Mervyn Stewart £765/350kg, Brendan McManus £750/390kg, £750/370kg and David Crocket £740/370kg.

FAT COWS: Michael O’Hagan £973.50/590kg, Kelly Farms £874.20/620kg, Norman Thompson £788.80/680kg, £738/600kg, Gerald McWilliams £666.40/490kg, William Neely £606.80/410kg and Albert Lamrock £529/460kg.