Demand remains strong at Keady Livestock Sales

Demand remained strong at last Friday’s sale (27th January) in Keady while prices maintained a similar level to previous weeks despite the factory prices starting to slip.

A 2003 IE cow sold to £1130 for 785kg. More cows needed to meet the demand.

Other prices were as follows:

Steers: 600kg, £224.20/100kg, £1345, 550kg, £220.00/100kg, £1210, 580kg, £217.20/100kg, £1260, 580kg, £214.70/100kg, £1245, 670kg, £214.20/100kg, £1435, 615kg, £208.90/100kg, £1285, 545kg, £207.30/100kg, £1130, 640kg, £206.30/100kg, £1320, 650kg, £206.20/100kg, £1340, 625kg, £205.60/100kg, £1285, 555kg, £205.40/100kg, £1140, 615kg, £204.90/100kg, £1260, 660kg, £204.00/100kg, £1346, 625kg, £204.00, £1275, 705kg, £203.55/100kg, £1435, 590kg, £203.40/100kg, £1200, 580kg, £203.40/100kg, £1180.

Heifers: 465kg, £223.70/100kg, £1040, 500kg, £222.00/100kg, £1110, 605kg, £218.20, £1320, 500kg, £218.00/100kg, £1090, 465kg, £215.10/100kg, £1000, 465kg, £214.00/100kg, £995, 455kg, £213.20/100kg, £970, 555kg, £212.60/100kg, £1180, 460kg, £208.70/100kg, £960, 520kg, £208.70/100kg, £1085, 535kg, £208.40/100kg, £1115, 710kg, £202.10/100kg, £1435, 595kg, £201.70/100kg, £1200, 510kg, £201.00/100kg, £1025, 405kg, £200.00/100kg, £810, 495kg, £200.00/100kg, £990, 500kg, £200.00/100kg, £1000.

Weanlings: 310kg, £232.30/100kg, £720, 285kg, £231.60/100kg, £660, 265kg, £222.60/100kg, £590, 300kg, £220.00/100kg, £660.