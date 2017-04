Draperstown Mart (Richard Beattie): Bullocks sell to £1,420 for 670kg

At Richard Beattie’s Draperstown Mart last Friday there were excellent prices with bullocks selling to £1,420 for 670kg, heifers selling to £1,380 for 630kg.

Weanlings sold to up to £995 and fat cows sold to £1,269 for 940kg.

Great demand in all sections.

BULLOCKS: Brian Kelly £1,420/670kg, £1,400/670kg, £1,360/630kg, £1,340/650kg, Matthew Blair £1,410/680kg, £1,285/610kg, Richard Rocks £1,350/600kg, £1,340/620kg, £1,265/610kg, £1,250/590kg, Francis McNally £1,260/580kg, Kenneth Johnston £1,235/550kg, Brendan McCloskey £1,195/560kg, Jerome McGoldrick £1,190/610kg, £1,175/600kg, £1,150/630kg, R Cooke £1,185/510kg, Brian Kelly £1,180/530kg,Matthew Blair £1,180/590kg, Joe Canavan £1,175/540kg, David Duncan £1,155/630kg, Alwyn Gillis £1,150/500kg, £1,145/540kg, £1,110/570kg, William Kealey £1,150/500kg, Frank Stewart £1v150/480kg, £1,120/500kg, £1,015/450kg, Brian Kelly £1,140/590kg, Francis McNally £1,125/530kg,£1,070/560kg, R Cooke £1,110/540kg, £1,105/500kg, £1,095/560kg, Kenneth Johnston £1,110/580kg, £1,070/590kg, £1,065/540kg, Patrick McCormack £1,080/490kg, Patrick McGlade £1,075/480kg, Columba McKeown £1,070/550kg, Brendan McCoskey £1,060/480kg, David Duncan £1,055/580kg, Michael McGlade £1,055/480kg, Gerard Quinn £1,045/6000kg, James Quinn £1,040/440kg, D McKay £1,035/490kg, F Canavan £1,020/600kg, £1,000/480kg, £1,000/490kg.

HEIFERS: John Boyle £1,380/630kg, James McGuckin £1,280/570kg, £1,250/570kg, William Kealey £1,230/600kg, Michael McGlade £1,120/470kg, £1,110/500kg, Will Short £1,110/500kg, £1,090/510kg, £1,075/510kg, £1,030/480kg, James McGuckin £1,105/540kg, William Kealey £1,100/550kg, £1,095/520kg, John Canavan £1,070/490kg, £1,065/490kg, John Boyle £1,070/520kg, William Kealey £1,050/520kg, Brendan McCloskey £1,040/490kg, John Cavanagh £1,025/540kg, £1,000/560kg, Will Short £990/490kg, Brendan McCloskey £985/460kg, S McCrory £975/460kg, £950/450kg, £920/430kg, John Cavanagh £955/490kg, £950/510kg, £950/530kg, McCormack £935/510kg, John Canavan £935/530kg, £910/460kg, Matthew Blair £920/480kg, John Boyle £900/470kg, Will Short £900/390kg.

WEANLINGS MALE: John Convery £995/470kg, £940/420kg, £900/390kg, £890/400kg, £880/360kg, £870/410kg, H Griffin £965/490kg, £840/440kg, £765/330kg, Mark Seffen £870/380kg, £840/440kg, £825/380kg, Will Short £840/360kg, Cormac Smyth £850/330kg, £760/360kg, £740/310kg, £735/280kg, P Mullan £810/370kg, Malachy Canavan £795/400kg, David Glasgow £780/300kg, Brian O’Neill £770/390kg, £770/330kg, John Convery £765/360kg, Bertha Whiteside £765/340kg, David Glasgow £60/340kg, John Convery £760/310kg, Mark Seffen £755/330kg, £750/330kg, Danny McMaster £750/390kg, £735/290kg, Michael Carton £730/310kg, J O’Neill £715/370kg, David Glasgow £700/240kg, £700/230kg.

WEANLINGS FEMALE: Damien Walls £865/360kg, John Canavan £865/450kg, £840/440kg, £800/420kg, £775/440kg, Damien Walls £855/370kg, £810/330kg, £790/350kg, £750/300kg, £/50/330kg, John Boyle £850/390kg, £810/360kg, £805/kg, F Moore £800/430kg, £790/370kg, £760/360kg, £730/390kg, £725/350kg, £700/360kg, Will Short £700/280kg, £700/300kg, Francis Nugent £700/340kg, £660/330kg, £645/320kg, £625/280kg, David Glasgow £685/310kg, £655/280kg, Michael Bradley £685/310kg, Damien Walls £675/280kg, £670/300kg, P Mullan £670/330kg, Danny McMaster £655/320kg, B Lee £620/270kg, Bertha Whiteside £615/260kg, Kathleen McCloskey £600/260kg.

FAT COWS: W Patterson £1,269/940kg, Peter McGarrity £1,260/630kg, D McKay £1,240/800kg, £1,171.50/710kg, Mark Seffen £1,122/680kg, Michael McGlade £1,037/610kg, Brenda Lee £1,011.20/640kg, Alex McBride £896/640kg, Pat McKenna £887.40/510kg, £886.60/620kg, P O’Kane £844.20/630kg, Patrick McGlade £837.40/530kg, Gerard McBride £823.60/580kg, Stephen Bell £806.40/560kg, Robert Irwin £804/670kg, Alex McBride £800.30/530kg, Stephen Bell £749.70/490kg, James McGuckin £743.40/590kg, Stanley Ferguson £740/500kg, Francis McNally £735.30/570kg, Kathleen Mackle £731.40/530kg, Patrick McGlade £725/500kg, £722.40/560kg, Stephen Bell £720/500kg,B Lee £705.60/480kg.