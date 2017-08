Draperstown Mart (Richard Beattie): Bullocks sold to £1,430 for 630kg

Excellent prices throughout the sale on Friday at Draperstown Mart as keen demand in all sections.

Bullocks sold to £1,430 for 630kg, heifers sold to £1,400 for 650kg, weanlings sold to up to £900 and fat cows sold to £1,193.70 for 690kg.

BULLOCKS: B Quinn £1,430/630kg, £1,395/640kg, £1,300/610kg, £1,300/590kg, John Downey £1,420/650kg, Robert Ferguson £1,400/680kg, £1,300/630kg, £1,275/620kg, John Downey £1,400/600kg, £1,375/660kg, £1,320/610kg, £1,310/590kg, £1,300/620kg, £1,300/580kg, £1,295/610kg, £1,280/590kg, £1,275/640kg, W Galway £1,370/630kg, B Quinn £1,270/570kg, B Quinn £1,270/570kg, Joseph Hardy £1,240/570kg, £1,225/600kg, Rbert Ferguson £1,220/590kg, W Galway £1,210/560kg, Peter O’Neill £1,200/550kg, Robert Ferguson £1,200/560kg, Stephen Bruce £1,195/560kg, £1,180/560kg, Roger Henderson £1,195/610kg, Joseph Hardy £1,195/540kg, £1,190/530kg, £1,175/550kg, W Galway £1,185/540kg, Michael McCourt £1,175/540kg, Robert Ferguson £1165/590kg, £1,160/530kg, Thomas and Dermot Laverty £1,160/540kg, £1,150/490kg, Barry McCullagh £1,160/620kg, Patrick Taggart £1,160/540kg, W Galway £1,155/590kg, B Quinn £1,145/530kg, £1,130/540kg, Robert Ferguson £1,140/570kg, Joseph Hardy £1,140/560kg, Wendy Wilson £1,135/520kg.

HEIFERS: P O’Kane £1,400/650kg, £1,385/650kg, £1,320/600kg, Peter O’Neill £1,250/620kg, £1,125/500kg, Dominic Murphy £1,110/600kg, £1,105/590kg, £1,100/540kg, £1,090/57kg, John Bloomer £1,095/490kg, Stephen Bruce £1,085/560kg, Denise Speir £1,075/510kg, £1,070/490kg, P O’Neill £1,060/560kg, Patrick Taggart £1,055/580kg, Dermot Nugent £1,050/470kg, Dermot Nugent £1,040/490kg, £1,010/480kg, £1,000/480kg, Jim Mullan £1,015/460kg, £990/490kg, Patrick Taggart £995/510kg, John Foster £980/480kg, Denise Speir £975/490kg, £965/530kg, John Bloomer £970/430kg, Thomas and Dermot Laverty £965/450kg, Muriel SStewart £960/460kg, £940/410kg, £920/470kg, Dermot Nugent £955/400kg, £950/440KG, £940/440kg, £900/450kg, £900/460kg, £900/470kg, Patrick Taggtart £950/480kg, £945/480kg, John Foster £920/450kg, Joseph Doris £920/440kg, Kennedy Watters £915/440kg, R Tomkins £880/390kg.

WEANLINGS MALE: Leo Donnelly £900/390kg, £850/350kg, £775/330kg, £750/330kg, £750/370kg, £700/360kg, Stephen McGurk £605/270kg, £570/310kg.

WEANLINGS FEMALE: Pearse Foster £845/440kg, £820/410kg, £810/410kg, £810/430kg, £790/420kg, £765/410kg, £750/410kg, £725/380kg, £670/380kg, £650/360kg.

FAT COWS: Leonard Foster £1,193.70/690kg, Terry Eastwood £1,150.20/810kg, Joseph Doris £1,056.10/590kg, Robert Miller £1,026.60/590kg, Damien Walls £1,008/700kg, Orval Wilson £978.20/670kg, Damien Walls £966/700kg, Eugene Donaghy £962.80/580kg, Orval Wilson £931.30/670kg, William Philips £930/620kg, James O’Kane £924/550kg, O Wilson £903.50/650kg, Shane Burke £890.50/650kg, John Boyle £884.80/56g, Bernard Clarke £858/600kg, Ivor Smyth £843.20/680kg, Damien Walls £838.40/640kg, Eugene Hackett £830.80/620kg, Shane Burke £821.60/520kg, I Derby £809.40/570kg.