Dungannon Mart: Steer prices peak at £1,445

A similar entry of stock saw steer prices peak at £1,445 for a 680kg Limousin (213.00).

Heifers sold to £1,370 for a 715kg Blonde D’Aquitaine (192.00); dropped calves sold to £320 for a Belgian Blue bull and heifer calves to sold to £300 for a Simmental; suckled cows and calves sold to £1,160 for Simmental cow and Charolais bull calf at foot; weanlings sold to £940 for 440kg Blonde D’Aquitaine (215.00); steer and heifer calves sold to £1,000 for 345kg Blonde D’Aquitaine (289.00).

STEERS (135)

Steer prices remain strong to peak at £1,445 for 680kg Limousin (213.00) presented by P Kane; A and A McMullan £1,390 for 655kg Limousin (212.00), £1,275 for 590kg Limousin (216.00); D Quinn £1,360 for 635kg Charolais (214.00); J B Hutchinson £1,290 for 575kg Charolais (224.00), £1,225 for 560kg Charolais (219.00), £1,180 for 555kg Charolais (213.00), £1,070 for 510kg Charolais (210.00); G Allen £1,290 for 610kg Limousin (212.00); S McCluskey £1,265 for 590kg Charolais (215.00), £1,200 for 570kg Charolais (210.00); R Burns £1,200 for 555kg Limousin (216.00); B Hamill £1,110 for 510kg Charolais (218.00); R and S Black £995 for 470kg Charolais (212.00), £970 for 460kg Charolais (211.00); L Holland £940 for 415kg Parthenais (227.00); E Hetherington £890 for 390kg Limousin (228.00), £890 for 405kg Charolais (220.00); T Magowan £810 for 380kg Charolais (213.00), £735 for 350kg Charolais (210.00); J Hogg £800 for 370kg Limousin (216.00).

HEIFERS (71)

Heifer prices peaked at £1,370 for 715kg Blonde D’Aquitaine (192.00) presented by W Mayne, £1,370 for 690kg Limousin (199.00); J B Hutchinson £1,150 for 555kg Charolais (207.00), £1,120 for 535kg Charolais (209.00), £1,070 for 505kg Charolais (212.00), £1,050 for 510kg Charolais (206.00), £985 for 485kg Charolais (203.00); R and S Black £1,080 for 495kg Charolais (218.00), £1,070 for 490kg Charolais (218.00), £990 for 465kg Charolais (213.00), £975 for 445kg Charolais (219.00); D Nelson £1,060 for 500kg Limousin (212.00), £990 for 495kg Limousin (200.00), £970 for 470kg Limousin (206.00), £790 for 395kg Limousin (200.00); Mountview Farms £1,030 for 500kg Limousin (206.00), £1,000 for 500kg Charolais (200.00); A McCammon £970 for 455kg Charolais (213.00); P Gervin £830 for 395kg Charolais (210.00), £690 for 345kg Charolais (200.00); S Montgomery £725 for 360kg Hereford (202.00).

DROPPED CALVES (80)

Dropped calves peaked at £320 Belgian Blue bull presented by M McCardle; E Fox £280 x 2 Hereford bulls, £220 Hereford bull; W Purdy £280 Simmental bull, £275 Aberdeen Angus bull, £245 Simmental bull; Mountview Farms £275 Aberdeen Angus bull; N McGuigan £260 Shorthorn beef bull; S Givan £260 Limousin bull; S Milligan £245 Swiss Brown bull; A Moore £235 Belgian Blue bull; I Clarke £220 Belgian Blue bull; meanwhile heifer calves sold to £300 Simmental heifer presented by S Milligan; M Bloomer £295 Belgian Blue heifer; W Smith £275 Hereford heifer, £245 Hereford heifer, £210 Hereford heifer; K McGuigan £240 Hereford heifer, £225 Shorthorn beef heifer, £225 Aberdeen Angus heifer, £215 Hereford heifer, £210 Aberdeen Angus heifer; S Givan £240 Aberdeen Angus heifer; A Watson £225 Aberdeen Angus heifer; A Moore £210 Belgian Blue heifer.

WEANLINGS (150)

A good entry of weanlings sold to a height of £940, 435kg Blonde D’Aquitaine steer (216.00) presented by E Glasgow, £890, 370kg Blonde D’Aquitaine (240.00), £850, 375kg Blonde D’Aquitaine (226.00), £805 315kg Blonde D’Aquitaine (254.00), £605, 220kg Blonde D’Aquitaine (270.00), £575, 220kg Blonde D’Aquitaine (261.00); M Donnelly £900, 410kg Limousin (218.00), £870, 385kg Limousin (225.00); T Singleton £900, 340kg Blonde D’Aquitaine (266.00); B McGartland £850, 340kg Blonde D’Aquitaine (249.00), £825, 335kg Blonde D’Aquitaine (246.00); S Allen £850, 335kg Limousin (253.00), £830, 360kg Limousin (231.00); A Hughes £845, 305kg Charolais (276.00); P Devlin £845, 305kg Charolais (277.00), £840, 335kg Charolais (251.00); M Anderson £835, 365kg Simmental (228.00); D McGartland £830, 310kg Blonde D’Aquitaine (268.00); J Mullan £815, 325kg Limousin (251.00), £810, 335kg Limousin (240.00), £800, 305kg Charolais (264.00), £770, 310kg Limousin (247.00), £745, 290kg Limousin (257.00), £725, 255kg Charolais (282.00), £720, 305kg Limousin (235.00); M McGuigan £800, 325kg; T D Forbes £790, 305kg Limousin (258.00), £725, 310kg Limousin (233.00); J Bloomer £790, 265kg Charolais (297.00), £690, 300kg Limousin (230.00); R McGuigan £755, 290kg Blonde D’Aquitaine (258.00); S and M Lee £705, 285kg Limousin (247.00); N McGuigan £705 x 2 280kg Blonde D’Aquitaine (251.00); K McGuigan £700, 290kg Blonde D’Aquitaine (241.00); A Devlin £700, 300kg Limousin (230.00); J Ferguson £620, 245kg Limousin (255.00); C Blevins £580 x 2 240kg Limousins, £555, 225kg Limousin (243.00); weanling heifers sold to a height of £1,000, 345kg Blonde D’Aquitaine (289.00) presented by B McGartland, £690, 270kg Blonde D’Aquitaine (253.00); D McGartland £930, 335kg Blonde D’Aquitaine (276.00), £690, 285kg Blonde D’Aquitaine (242.00); J Redmond £740, 310kg Blonde D’Aquitaine (237.00), £740, 335kg Limousin (220.00); P Devlin £700, 330kg Charolais (211.00); A Hughes £685, 310kg Charolais (221.00), £675, 295kg Charolais (227.00); T D Forbes £665 x 2 270kg Limousins (246.00), £600, 275kg Limousin (219.00); E Glasgow £650, 235kg Blonde D’Aquitaine (278.00), £645, 245kg Blonde D’Aquitaine (265.00), £610, 240kg Blonde D’Aquitaine (252.00); J Ferguson £650, 275kg Aberdeen Angus (237.00); J Bloomer £635, 270kg Charolais (230.00).