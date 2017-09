Dungannon Mart: Steers sell to £1,470 for 665kg

Due the recent wet spell there was an increased entry of stock at Dungannon Mart, especially heavier sorts.

Prices remain strong with steers selling to £1,470 for 665kg Limousin steer (221.00).

Heifer prices peaked at £1330 for 595kg Limousin (224.00); fat cows cleared to £1280 for 835kg Lim (155.00); dropped calves prices topped at £315 for a Hereford bull. Heifer calves sold to £290 Simmental; suckled cows and calves sold to £1,200 for Charolais cow and Charolais bull calf at foot; weanling sold to £975 for 380kg for Charolais steer (255.00), while weanling heifers sold to £670 for 375kg Limousin (180.00).

STEERS (190)

An increased entry of steers saw a top price paid of £1,470 for 665kg Limousin (221.00) presented by P Quinn, £1,415, 665kg Charolais (213.00), £1,445, 700kg Charolais (206.00), £1,335, 625kg Charolais (214.00), £1,330, 625kg Limousin (213.00); S McCann £1,405, 630kg Charolais (223.00), £1,340, 605kg Charolais (222.00), £1,335, 595kg Charolais (225.00), £1,325, 610kg Limousin (217.00), £1,320, 610kg Charolais (216.00), £1,280, 595kg Charolais (215.00), £1,250, 585kg Charolais (214.00), £1,240, 590kg Limousin (210.00), £1,235, 580kg Limousin (213.00); S McCluskey £1,360, 620kg Charolais (219.00), £1,330, 615kg Limousin (216.00), £1,290, 595kg Hereford (217.00), £1,205, 560kg Limousin (215.00); E Pike £1,325, 625kg Limousin (212.00); J Williamson £1,220, 570kg Charolais (214.00); T Colbert £1,040, 490kg Limousin (212.00), £990, 455kg Blonde D’Aquitaine (218.00), £940, 440kg Limousin (214.00); W Neville £1,030, 480kg Limousin (215.00); T McGilly £970, 450kg Charolais (216.00), £820, 350kg Charolais (234.00); E Hetherington £900, 400kg Charolais (225.00); P McCallan £900, 405kg Limousin (222.00); K Donnelly £870, 405kg Limousin (215.00); Riverview Farms £845, 375kg Limousin (225.00).

HEIFERS (125)

A larger entry of heifers sold to a top of £1,330, 595kg Limousin (224.00) presented by R Newport, £1,210, 570kg Limousin (212.00), £1,140, 525kg Limousin (217.00), £1,140, 555kg Limousin (205.00), £1,110, 535kg Limousin (208.00), £1,100, 530kg Limousin (208.00), £1,070, 505kg Limousin (212.00), £1,030, 485kg Charolais (212.00); J McDonald £1,230, 610kg Limousin (202.00); J McKenzie £1,190, 565kg Charolais (211.00); A Weir £1,140, 540kg Aberdeen Angus (211.00); J Dickson £1,130, 540kg Simmental (209.00); S Murphy £1,070, 505kg Limousin (212.00), £1,005, 445kg Limousin (226.00), £930, 430kg Limousin (216.00); E Parkes £1,060, 500kg Limousin (212.00); E Crawford £1,055, 470kg Blonde D’Aquitaine (225.00); L McElroy £1,020, 480kg Charolais (213.00); L Gray £1,015, 495kg (212.00), £880, 420kg Blonde D’Aquitaine (210.00); M Thom £1,010, 475kg Simmental (213.00); G Donnelly £980, 470kg Limousin (209.00), £880, 410kg Limousin (215.00); Mountview Farms £945, 440kg Charolais (215.00).

Fat cows sold to £1,280, 835kg Limousin (155.00) presented by S Murphy.

DROPPED CALVES (100)

Dropped calf prices peaked at £315 Hereford bull presented by P McKearney; S Doran £300 Simmental bull; E Crawford £295 Aberdeen Angus bull, £275 Aberdeen Angus bull, £265 Aberdeen Angus bull, £220 Aberdeen Angus bull; J Campbell £290 Aberdeen Angus bull; Churchview Farms £270 Aberdeen Angus bull, £205 Aberdeen Angus bull; P McGuire £265 Hereford bull, £220 Hereford bull; R Burns £260 Simmental bull; E Fox £260 Hereford bull; W Rodgers £235 Hereford bull; heifer calves cleared to £290 Simmental presented by W Wilson, £285 Simmental heifer, £280 Simmental heifer, £270 Simmental heifer; R Burns £260 Simmental heifer; I Swaile £250 Limousin heifer; E Crawford £250 Aberdeen Angus heifer; Churchview Farms £250 Belgian Blue heifer, £250 Aberdeen Angus heifer; J Campbell £250 Aberdeen Angus heifer; K McKenna £245 Friesian heifer; C Loughran £230 Hereford heifer; D and W Trouton £225 Hereford heifer, £215 Hereford heifer, £210 Hereford heifer; E Fox £225 Hereford heifer, £200 Hereford heifer; P McGuire £215 Hereford heifer, £200 Hereford heifer; W Rodgers £215 Hereford heifer.

WEANLINGS (85)

Quality weanlings continue to sell sharply to peak at £975, 380kg Charolais steer (255.00) presented by J Tanney, £860, 385kg Charolais (225.00); J Gervis £840, 315kg Charolais (268.00), £800, 300kg Charolais (265.00), £790, 275kg Charolais (288.00), £670, 230kg Limousin (293.00); E Hagan £840, 330kg Charolais (253.00), £740, 275kg Charolais (270.00), £660, 265kg Charolais (250.00), £600, 175kg Charolais (340.00); M McVeigh £825, 260kg Charolais (318.00), £810, 275kg Charolais (292.00), £800, 330kg Charolais (240.00), £770, 285kg Charolais (270.00); J Fleming £705, 265kg Limousin (265.00); E Jameson £695, 285kg Limousin (245.00); G Litter £675, 270kg Charolais (250.00).

Meanwhile weanling heifers sold to £670, 370kg Limousin (180.00) presented by J Armstrong; J Fleming £630, 265kg Limousin (241.00), £630, 265kg Limousin (240.00), £615, 245kg Limousin (250.00), £600, 270kg Limousin (220.00), £600, 220kg Limousin (270.00); J McKearney £595, 290kg Charolais (205.00).