Fat cattle sell to £1,212 for 600kg Limousin at Saintfield Mart

Another great turnout of cattle at Wednesaday’s sale at Saintfield Mart with exceptional prices throughout.

FAT CATTLE: Sold to a top of £1,212 for 600kg Limousin £202kg.

Leading prices: Kircubbin producers Limousin 600kg, £202, £1,212, Charolais 600kg, £194, £1,164, Aberdeen Angus 780kg, £133, £1,037, Belgian Blue 680kg, £123, £836, Downpatrick producer Charolais 810kg, £143, £1,158, Carryduff producers Charolais 800kg, £143, £1,144, 810kg, £141, £1,142, 680kg, £158, £1,074, 770kg, £132, £1,016, 700kg, £133, £931, Charolais 610kg, £131, £799, Downpatrick producers Aberdeen Angus 830kg, £135, £1,120, Aberdeen Angus 720kg, £144, £1,036, Aberdeen Angus 700kg, £126, £882, Aberdeen Angus 760kg, £114, £866, Aberdeen Angus 730kg, £117, £854, Aberdeen Angus 660kg, £127, £838, Comber producers Charolais 690kg, £155, £1,069, Holstein 750kg, £115, £862, Crossgar producer Stabiliser 720kg, £143, £1,029, Ballygowan producer Belgian Blue 640kg, £158, £1,011, Ballynahinch producer Limousin 710kg, £134, £951, Lisburn producer Friesian 680kg, £116, £788 Limousins 600kg, £131, £786, 620kg, £125, £775.

HEIFERS Sold to a top of £1,100 for 480kg Limousin

Leading prices: Dromara producer Limousin 480kg, £1,100, Belgian Blue 490kg, £1,100, Charolais 500kg, £1,050, Belgian Blue 480kg, £1,000, Charolais 470kg, £950, Limousin 470kg, £950, Downpatrick producers Blonde D’Aquitaine 540kg, £1,100, Charolais 620kg, £1,050, Ballynahinch producers Limousin 510kg, £1,080, Charolais 520kg, £1,070, Charolais 500kg, £1,000, Charolais 520kg, £1,000, Charolais 500kg, £970, Charolais 500kg, £950, Charolais 530kg, £950, Limousin 470kg, £790, Killinchy producer Charolais 540kg, £1,070, Hereford 550kg, £900, Newtownards producer Charolais 590kg, £1,050, Limousin 430kg, £810, Belfast producer Charolais 510kg, £1,020, 560kg, £1,000, 450kg, £905, 470kg, £880, Charolais 510kg, £840, Crossgar producers Aberdeen Angus 530kg, £1,000, 480kg, £950, 500kg, £950, Charolais 520kg, £940, Aberdeen Angus 490kg, £935, Simmental 500kg, £870, Aberdeen Angus 470kg, £855, Aberdeen Angus 460kg, £840, Simmental 480kg, £830, Aberdeen Angus 430kg, £810, Simmental 470kg, £790. Kesh producer Limousin 450kg, £950, Charolais 510kg, £900, Comber producer Limousin 470kg, £790.

BULLOCKS: Sold to a top of £1,420 for 750kg Blonde D’Aquitaine.

Leading prices: Crossgar producer Blonde D’Aquitaine 750kg, £1,420, Aberdeen Angus 620kg, £1,275, 600kg, £1,150, 580kg, £1,140, 540kg, £1,100, 530kg, £1,055, 520kg, £1,055, 560kg, £1,050, Lisburn producers Charolais 630kg, £1,275, 650kg, £1,260, Limousins 550kg, £1,100, 500kg, £1,095, Blonde D’Aquitaine 560kg, £1,060, Blonde D’Aquitaine 560kg, £1,060, Portaferry producer Herefords 640kg, £1,245, 590kg, £1,075, 530kg, £1,075, 500kg, £1,045, 550kg, £1,040, 510kg, £1,040, Kesh producer Charolais 610kg, £1,225, Downpatrick producers Charolais 570kg, £1,165, 570kg, £1,155, 560kg, £1,155, 600kg, £1,150, 540kg, £1,140, 540kg, £1,100, 520kg, £1,080, 550kg, £1,070, 520kg, £1,070, Limousin 520kg, £1,050, Killinchy producer Charolais 610kg, £1,160, Saintfield producer Limousin 560kg, £1,150, Belgian Blue 610kg, £1,100, Ballynahinch producer Limousin 600kg, £1,140, Ballygowan producer Limousin 540kg, £1,125, Craigavon producer Limousin 460kg, £1,100, Charolais 570kg £1,080, Belgian Blue 560kg, £1,075, Limousins 510kg, £1,060, 490kg, £1,055, 440kg, £1,050, 480kg, £1,045.

DROPPED CALVES: Sold to a top of £550 for Aberdeen Angus bull calf and £340 for Aberdeen Angus heifer calf.