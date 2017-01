Fat cows sell to £1580 at Ballymena Mart

A good entry of 320 beef cattle in Ballymena resulted in a sharp trade.

Fat cows sold to 200p for a Blue 790kg at £1580, Fr cows to 124p for 900kg at £1116, beef heifers to 222p for 480kg at £1065.

Beef bullocks to 210p for 620kg at £1302 and Fr bullocks to 164p for 570kg at £934.

Fat cows sold to: O’Kane Farm Ltd, Dunloy, BB 790kg, £1580 (200), J Kelly, Magilligan, Par 770kg, £1455 (189), T Aiken, Coleraine, Lim 690kg, £1269 (184), Martin Conway, Plumbridge, Lim 750kg, £1372 (183), J Kelly, BB, 710kg, £1278 (180), Thomas Clyde, Antrim, Lim 610kg, £1098 (180), Harry Irvine, Carrick, Lim 630kg, £1115 (177), Martin Conway, Plumbridge, Lim 710kg, £1136 (160), Patrick Logan, Ahoghill, Char 580kg, £910 (157), O’Kane Farm, Lim 710kg, £1100 (155), N Drennan, Ballyclare, Lim 660kg, £1003 (152), Crawford Wilson, Islandmagee, Lim 760kg, £1147 (151), B Bailey, Ballycastle, Lim 680kg, £1020 (150), Martin Conway, Plumbridge, Lim 640kg, £960 (150), T Aiken, Coleraine, Lim 830kg, £1245 (150), Thomas Clyde, Antrim, Lim 660kg, £990 (150), Wm Jones Snr, Templepatrick, Lim 790kg, £1169 (148), Thomas Clyde, Lim 600kg, £882 (147), Patrick O’Boyle, Martinstown, Lim 780kg, £1138 (146), J Kelly, Limavady, BB 640kg, £934 (146), A Manson, AA 940kg, £1363 (145), Sidney Rea, Straid, Char 860kg, £1238 (144), T Aiken, Coleraine, BB 780kg, £1092 (140), Crawford Wilson, Islandmagee, Sim 720kg, £1008 (140).

Friesian cows sold to: D Maybin, Broughshane, 900kg, £1116 (124), local farmer 510kg, £622 (122), Stephen Stewart, Newtownabbey, 660kg, £798 (121), Sean McCrystal, Maghera, 800kg, £952 (119), Stephen Stewart, 790kg, £932 (118), Brian Lyttle, Moorfields, 750kg, £877 (117), local farmer 710kg, £830 (117), Sam Wadsworth, Lisburn, 620kg, £719 (116), R McCormick, Armoy, 650kg, £747 (115), Sam Wadsworth, 680kg, £775 (114), 590kg, £666 (113), Brian Lyttle, Moorfields, 690kg, £779 (113), D Maybin, Broughshane, 670kg, £750 (112), Sean McCrystal, 800kg, £896 (112), 760kg, £851 (112), Sam Wadsworth, 690kg, £752 (109), Sam Wallace, Broughshane, 740kg, £806 (109), B Gribben, Dunloy, 620kg, £669 (108), J Blair, Larne, 810kg, £874 (108), local farmer 580kg, £626 (108), local farmer 720kg, £777 (108), M T Boyd, Kilwaughter 550kg, £588 (107), Roger Lyttle, Larne, 670kg, £716 (107), K Wilkinson, Ballycastle, 660kg, £706 (107).

Beef heifers sold to: S Chesney, Kircubbin, Lim 480kg, £1065 (222), Rainey Bros, Ballygally, Char 570kg, £1242 (218), S Chesney, Blonde 530kg, £1155 (218), Rainey Bros, Char 600kg, £1296 (216), Linton Bros, Cloughmills, Char 590kg, £1268 (215), J F Savage, Ballywalter, Lim 580kg, £1241 (214), S H 490kg, £1014 (207), Andrew Craig, Coleraine, AA 620kg, £1277 (206), Linton Bros, Cloughmills, Char 630kg, £1291 (205), Lim 690kg, £1407 (204), Andrew Craig, AA, 580kg, £1177 (203), J F Savage, Lim 520kg, £1034 (199), Lim 540kg, £1058 (196), Lim 600kg, £1176 (196), Linton Bros, Char 620kg, £1215 (196), Thomas McErlean, Bellaghy, Par 630kg, £1228 (195), J F Savage, Lim 600kg, £1164 (194), K Dobbin, Ballycastle, Char 580kg, £1113 (192), J F Savage, Lim 560kg, £1069 (191), Thomas McErlean, Lim, 630kg, £1203 (191).

Beef bullocks sold to: Rainey Bros, Ballygally, Char 620kg, £1302 (210), Char 580kg, £1218 (210), P McEldowney, Swatragh, Char 610kg, £1220 (200), R Gilliland, Antrim, Sim 710kg, £1405 (198), Sim 710kg, £1363 (192), J McErlean, Portglenone, Lim 560kg, £1069 (191), Eric Mackey, Lisburn, AA 630kg, £1197 (190), J McErlean, Portglenone, Char 480kg, £912 (190), George A Hamilton, Randalstown, Sim 730kg, £1379 (189), R Gilliland, Antrim, Sim 700kg, £1323 (189), Char 810kg, £1522 (188), Danny Duffin, Toomebridge, Here 600kg, £1122 (187), R Gilliland, Sim 610kg, £1134 (186), local farmer, Lim 480kg, £888 (185), Fergus Ferguson, Stewartstown, Char 730kg, £1343 (184), Wm Smyth, Limavady, BB 700kg, £1288 (184), BB 660kg, £1214 (184), R Gilliland, Antrim, Here 730kg, £1343 (184), Henry Boyd, Newtownabbey, Lim 790kg, £1422 (180).

Fr bullocks sold to: R and T Skelton, Ballymoney, 570kg, £934 (164), 560kg, £840 (150), Ivan Jackson, Ballynure, 600kg, £858 (143), 620kg, £837 (135).

The dispersal sale of Craigdoo Herd of pedigree and non-pedigree Hol/Fr cows and heifers from the herd belonging to Mr Sam Wallace, Broughshane, attracted a large attendance of purchases to Ballymena Livestock Mart. Prices reached 2750gns which was paid for Craigdoo Jeeves Honeybee VG86 calved for the second time at end of October. Several other lots made over 2000gns. 37 lots sold to an average of £1737.

Top prices: 2750gns, 2680gns, 2650gns, 2500gns, 2450gns, 2350gns, 2220gns, 2050gns, 1920gns, 1920gns, 1900gns, 1900gns, 1900gns, 1900gns, 1850gns and 1850gns again.

76 dairy cows and heifers included a dispersal for Sam Wallace, Broughshane who sold cows up to 2750gns for a second calver. Ruling prices for the weekly dairy sale: M W Patterson, Ballynahinch, £1780, Bolton Bros, Maghera, £1780, local farmer (5), £1700, Ivan Jackson, Ballynure, £1650, M W Patterson £1620, Ivan Jackson £1550, Mrs C Annett, Hillsborough, £1550, £1520, S Dunlop, Dundrod, £1520, Mrs C Annett, Hillsborough, £1500, David and Mrs M McGregor, Muckamore, £1480, A Anderson, Cookstown £1420, J Prentice, Saintfield, £1400, £1380, TJ Gordon, Ballyclare, £1350, David Wallace, Antrim, £1250, Bolton Bros, £1250, Blair Jamison, Broughshane, £1220.

Suckler stock sold at excellent rates to £1700 for an AA with bull calf at foot, in calf heifers to £1220.

Patrick Logan, Ahoghill, AA £1700, D Allen, Moneymore Lim £1540, D Bell, Antrim, Lim £1450, local farmer, Lim £1320, Patrick Logan, AA £1320, J W Rosbotham, Dromore, AA £1320, M E Clarke, Comber, BB £1220, T Weatherup, Carrick, Lim £1180, John Chambers, Moneymore, Sim £1150, S Gilmore and Co, Kilrea, Lim £1150, Lim £1100, Lim £1100, D and C McGarvey, Moneymore, AA £1080, J W Rosbotham, Dromore, Blonde £1070, D and C McGarvey, AA £1030, John Chambers, Moneymore, Sim £1000, BB £850.

249 lots in ring three sold readily to £435 for a Sim bull, heifer calves to £425 for a BB.

Beef bred bull calves sold to: Leslie Wilson, Doagh, Sim £435, Sim £400, J Blair, Larne, BB £400, Anne Nicholson, Monkstown, Lim £390, Leslie Wilson, Sim £385, Samuel Brennan, Larne, BB £375, A McMinn, Larne, Char £370, Leslie Wilson, Sim £365, Samuel Brennan, BB £360, T Herbinson, Randalstown, AA £355, Ian Millar, Ballymena, Here £345, G Patton, Stranocum, AA £345, local farmer AA £340, A J Graham, Glenwherry, £340, R Thompson, Glenarm, Sim £340, H Alcorn, Limavady, BB £340.

Heifer calves sold to: Samuel Brennan, Larne, BB £425, R McKinless, Coagh, Char £400, J Bristow, Sim £375, D Bristow, Portglenone, BB £360, J Bristow, Lim £340, James Adair, Kells, AA £335, Leslie Wilson, Doagh, Sim £330, Sim £315, James Adair, AA £300, B O’Kane, Maghera, Lim £295, R Thompson, Glenarm, Lim £295, G Patton, Stranocum, AA £295, T J and I Bell, Ballyclare, BB £290, A C Hunter, Raloo, Lim £285, H Millar, Antrim, AA £285, G Patton, Stranocum, AA £285, H Millar, Antrim, BB £280, R and C Steede, Cullybackey, Lim £275, G Patton, AA, £275, local farmer, BB £265, James Adair, Kells, AA £265, A C Hunter, Lim £260, A McMinn, Larne, Char £260, G Patton (2) AA £255.

Friesian calves sold to: A J Graham, Glenwherry, £340, J F Smith, Islandmagee, £195, Stewart McIlwaine, Glenwherry, £180, B O’Kane, Maghera, £160, A McMinn, Larne, £140, John Cameron, Broughshane, £135, J V and R J Moore, Larne, £130, J and J Huey, Armoy, (2) £120, J V and R J Moore, Larne, (2) £118, J F Smith, Islandmagee, (2) £112, N Alexander, Gracehill £110, B O’Kane (2) £110, Samuel Brennan, Larne, £105, £100, J and J Huey, Armoy, (2) £92, A McMinn £90, J F Smith, Islandmagee, £90, Samuel Brennan, £90, J V and R J Moore, Larne £88.

Another good entry of 480 weanlings in Ballymena on Friday resulted in another flying trade. Bullocks sold to £620 over for a Char 370kg at £990 offered by O Wilson, Dungiven. Heifers sold to £635 over for a Lim 400kg at £1035 presented by M Magill, Glenarm.

Bulls/blks 0-250kgs

D and N Hamill, Crumlin, Char 200kg, £545 (272), W McQuitty, Clough, Lim 250kg, £590 (236), W J Maybin, Larne, Lim 240kg, £565 (235), R G Mulholland, Stoneyford, Char 240kg, £560 (233), A Magee Snr, Kilwaughter, Char 240kg, £555 (231), R G Mulholland, Stoneyford, Lim 230kg, £530 (230), J Alcorn, Glengormley, Lim 250kg, £565 (226), A Magee Snr, (2) Lim 200kg, £450 (225), R G Mulholland, Char 240kg, £540 (225), A Magee Snr, Lim 200kg, £450 (225), J McCormick, Belfast, Lim 250kg, £545 (218).

251-300kgs

W T McGookin, Larne, Char 290kg, £805 (277), A V Magill, Carnlough, Lim 300kg, £830 (276), Raymond Robinson, Broughshane, Sim 290kg, £760 (262), Sim, 300kg, £780 (260), A Magill, Carnlough, Lim 280kg, £725 (258), A V Magill, Lim 290kg, £735 (253), Cameron Williamson, Kilrea, Sim 290kg, £735 (253), W C McMaster, Carrick, Char 270kg, £680 (251), Robert Gault, Ballyclare, Char 300kg, £745 (248), Raymond Robinson, Broughshane, Sim 270kg, £670 (248), S and W Robinson, Glenarm, Lim 300kg, £740 (246), W and D McClure, Dundrod, Char 290kg, £715 (246), W H Harkness, Crumlin, Lim 290kg, £710 (244), W C McMaster, Carrick, Sh 270kg, £655 (242), A V Magill, Carnlough, Lim 270kg, £650 (240), G Devlin, Randalstown, Lim 270kg, £645 (238).

301-350kgs: W T McGookin, Larne, Char 330kg, £870 (263), W and G Hanna, Ballymoney, Char 310kg, £805 (259), A V Magill, Carnlough, Lim 350kg, £900 (257), A Stevenson, Armoy, (2) Lim 320kg, £820 (256), W Craig, Larne, Lim 340kg, £870 (255), John McLaughlin, Claudy, Char 310kg, £790 (254), W and D McClure, Dundrod, Char 320kg, £815 (254), A Magill, Carnlough, Char 330kg, £840 (254), W and G Hanna, Ballymoney, Char 320kg, £805 (251), W T McGookin, Larne, Char 340kg, £840 (247), K Minford, Crumlin, Lim 320kg, £785 (245), W and D McClure, Dundrod, Char 330kg, £805 (243), S J Wilson, Dungiven, Lim 330kg, £805 (243), J W Harbinson, Limavady, Lim 330kg, £800 (242), W C McMaster, Carrick, Lim 330kg, £800 (242).

351kg and over: O Wilson, Dungiven Char 370kg, £990 (267), Char 370kg, £940 (254), Hugh McCambridge, Carnlough, Char 380kg, £940 (247), W Craig, Larne, Lim 380kg, £940 (247), J W Harbinson, Limavady, Lim 380kg, £935 (246), O Wilson, Char 380kg, £930 (244), Hugh McCambridge, (2) Char 380kg, £920 (242), O Wilson, Char 370kg, £895 (241), P McConnell, Ligoniel, Char 370kg, £895 (241), H Crawford, Glenarm, Char 390kg, £940 (241), O’Kane Farm, Dunloy, Char 360kg, £860 (238), A Warwick, Templepatrick, Lim 360kg, £860 (238), K Minford, Crumlin, Lim 360kg, £855 (237), D Thompson, Bushmills, Lim 360kg, £850 (236), O Wilson, Dungiven, Char 380kg, £890 (234).

Heifers 0-250kgs: Tony Mulholland, Dunmurray, Lim 230kg, £565 (245), A Kennedy, Ardglass, Lim 210kg, £500 (238), A V Magill, Carnlough, Lim 250kg, £590 (236), P Caves, Cullybackey, (3) BB 200kg, £470 (235), Alex Magee, Larne, Char 200kg, £465 (232), A Magee Snr, Kilwaughter, Char 200kg, £465 (232), Alex Magee, Char 200kg, £465 (232), P McCord, Randalstown, Lim 250kg, £570 (228), A Kennedy, Char 240kg, £545 (227), Michael McDonnell, Glenravel, Lim 240kg, £535 (222), John McLaughlin, Claudy, Char 240kg, £530 (220), G Devlin, Randalstown, Lim 250kg, £550 (220), A Kennedy, Ardglass, Lim 250kg, £530 (212), A Magee Snr, Kilwaughter, Lim 200kg, £405 (202).

251-300kgs: J W Harbinson, Limavady, Lim 300kg, £810 (270), A Stevenson, Armoy, BB 300kg, £800 (266), BB 290kg, £770 (265), D Thompson, Bushmills, Lim 270kg, £670 (248), W and G Hanna, Ballymoney, Char 290kg, £710 (244), representatives of R Workman, Kilwaughter, Char 280kg, £685 (244), D Thompson, Bushmills, Lim 270kg, £650 (240), Vincent Connon, Aldergrove, (2) Char 290kg, £695 (239), W R Wilson, Ballymena, Char 300kg, £705 (235), D Thompson, Bushmills, Lim 290kg, £680 (234), S and W Robinson, Glenarm, Lim 300kg, £700 (233), Sean Higgins, Garvagh, Lim 270kg, £630 (233), Martin McCann, Randalstown, Lim 280kg, £640 (228), G Devlin, Randalstown, Lim 290kg, £660 (227), O Wilson, Dungiven, Char 280kg, £635 (226).

301-350kgs: J Knox, Broughshane, Char 330kg, £855 (259), J W Harbinson, Limavady, Lim 330kg, £850 (257), J Knox, (2) Char 310kg, £795 (256), Char 320kg, £820 (256), Char 340kg, £870 (255), J O’Kane, Carnlough, Char 320kg, £800 (250), J Mulvernna, Larne, Char 350kg, £870 (248), H V McCambridge, Carnlough, Char 340kg, £840 (247), Leanne Workman, Kilwaughter, Char 310kg, £755 (243), A V Magill, Carnlough, Lim 320kg, £760 (237), J Brown, Nutts Corner, Lim 320kg, £760 (237), representatives R Workman, Larne, Char 310kg, £735 (237), J Knox, Char, 330kg, £780 (236), H V McCambridge, Carnlough, Char 350kg, £820 (234), W Craig, Larne, Lim 350kg, £805 (230).

351kg and over: Matthew Magill, Glenarm, Lim 400kg, £1035 (258), O’Kane Farm, Dunloy, Char 360kg, £910 (252), J Knox, Broughshane, Char 360kg, £840 (233), H Crawford, Carnalbana, Char 390kg, £870 (223), J W Harbinson, Limavady, Lim 420kg, £930 (221), Paul Brankin, Aghalee, Lim 390kg, £850 (218), H Crawford, Carnalbana, Char 360kg, £780 (216), W McVey, Carnlough, Char 390kg, £840 (215), J Knox, Char 430kg, £925 (215), H V McCambridge, Carnlough, Char 400kg, £845 (211), Char 370kg, £780 (210), Vincent Connon, Aldergrove, Lim 370kg, £780 (210), J Alcorn, Glengormley, Sim 400kg, £830 (207), H Crawford, Carnalbana, Char 380kg, £785 (206), J Brown, Nutts Corner, Lim 380kg, £780 (205), Paul Brankin, Aghalee, Char 460kg, £940 (204).

Another decent entry of sheep on Monday evening resulted in a good steady trade. In lamb ewes sold to £190, ewes and lambs to £185 and store lambs to £72.50.

Breeding sheep (all in lamb) sold to: Phyllis Linton, Coleraine, 6 Tex ewes £190, 6 Tex ewes £188, 6 Tex ewes £185, 6 Tex ewes £182, 6 Tex ewes £182, 6 Tex ewes £178, 6 Tex ewes £178, 6 Tex ewes £178, 6 Tex ewes £178, 6 Tex ewes £178, 10 Tex ewes £175, 6 Tex ewes £170, 6 Tex ewes £170, 10 Tex ewes £170, 7 Tex ewes £168, 5 Tex ewes £165, 6 Tex ewes £165, 10 Tex ewes £162, 10 Tex ewes £162, 6 Tex ewes £160, Ian Adair, Antrim, 1 CB ewe £160, 9 Suff ewes £155, 7 Suff ewes £152, 6 Suff ewes £152, 6 Suff ewes £145.

Store lambs sold to: John Bright, Templepatrick, 20 Tex £72.50, Liam Hamilton, Cushendun, 17 Tex £69.50, D Gaston, Carnlough, 22 Tex £69, W J N McClintock, Broughshane, 4 Tex £69, J McCurdy, Broughshane, 9 Suff £67, Robert McDowell, Gleno, 4 Tex £66, R and M Kidd, Aughafatten, 13 Lleyn £65, R T Buchanan, Ballymena, 33 Tex £64.50, Sean McNeill, Rasharkin, 12 Tex £64, S Hanna, Cloughmills, 15 Tex £61, Dundarve Properties, Bushmills, 30 BF £58, R and M Kidd, Aughafatten, 5 Lleyn £57, A T Lowry, Loughgiel, 38 BF £57, 1 BF £57.

An entry of 200 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a great trade. Bullocks sold to £600 over for an AA 540kg at £1140 offered by F Townley, Bangor. Heifers sold to £650 over for a Sim 520kg at £1170 presented by Rbt McCullough, Ballyclare.

Bulls/blks 0-500kgs: Local farmer (5) Lim, 350kg £845 (241), T and S Butler, Aughafatten, Char 410kg, £915 (223), Felicity Townley, Bangor, AA 440kg, £970 (220), Robert Irvine, Carrick, Char 450kg, £990 (220), local farmer, Sim 390kg, £845 (216), S Taylor, Ligoniel, Lim 420kg, £910 (216), W J and I Brown, Magherafelt, Char 430kg, £930 (216), Andrew Russell, Templepatrick, Char 480kg, £1035 (215), P McConnell, Ligoniel, Char 450kg, £970 (215), W J and I Brown, Magherafelt, Char 440kg, £945 (214), Hazel Forsythe, Ballynure, Lim 410kg, £880 (214), W J and I Brown, Magherafelt, Char 450kg, £965 (214), Robert Irvine, Carrick, Char 470kg, £1005 (213), J Smyth, Randalstown, Char 490kg, £1045 (213), D A T Warwick, Antrim, Lim 470kg, £1000 (212), Felicity Townley, Bangor, AA 450kg, £955 (212), P McConnell, Ligoniel, Char 410kg, £870 (212), local farmer (3) Char, 400kg, £840 (210), Felicity Townley, AA 430kg, £900 (209).

501kg and over: Andrew Russell, Templepatrick, Char 530kg, £1120 (211), Felicity Townley, Bangor, AA 540kg, £1140 (211), D A T Warwick, Antrim, Lim 520kg, £1095 (210), J Irwin, Ballymoney, Char 520kg, £1090 (209), D A T Warwick, AA 560kg, £1150 (205), J Smyth, Randalstown, Char 520kg, £1050 (201), James O’Kane, Glenarm, Char 600kg, £1205 (200), D A T Warwick, Char, 580kg, £1160 (200), Char 550kg, £1100 (200), A Heron, Broughshane, Char 520kg, £1040 (200), B Smyth, Randalstown, Lim 520kg, £1040 (200), J Irwin, Ballymoney, Char 570kg, £1140 (200), Char 530kg, £1060 (200), James O’Kane, Carnlough, Char 540kg, £1080 (200), John Blair, Cullybackey, Char 570kg, £1125 (197), Char 590kg, £1150 (194), Trevor Armstrong, Greyabbey, Lim 570kg, £1110 (194), H F McKay, Carnlough, Char 550kg, £1070 (194), Rbt McCullough, Ballyclare, Sim 560kg, £1085 (193), John Blair, Cullybackey, Char 590kg, £1140 (193), A Heron, Broughshane, Char 560kg, £1080 (192), B Smyth, Randalstown, Char 560kg, £1070 (191), John Blair, Cullybackey, Char 570kg, £1080 (189), Trevor Armstrong, Lim, 650kg, £1230 (189).

Heifers 0-500kgs: P McConnell, Ligoniel, Char 380kg, £895 (235), Felicity Townley, Bangor, AA 490kg, £1090 (222), AA 490kg, £1085 (221), T and S Butler, Aughafatten, Lim 450kg, £985 (218), Hazel Forsythe, Ballynure, Lim 430kg, £935 (217), K Minford, Crumlin, Lim 390kg, £830 (212), T and S Butler, Aughafatten, Char 460kg, £970 (210), Yvonne Gregg, Broughshane, Char 480kg, £1010 (210), Felicity Townley, AA 390kg, £820 (210), Airfield Enterprises, Toomebridge, AA 450kg, £940 (208), P McConnell, Ligoniel, Char 470kg, £980 (208), Rbt McCullough, Ballyclare, Sim 490kg, £1020 (208), K Minford, Crumlin, Lim 440kg, £900 (204), Lim 450kg, £920 (204), Robert Irvine, Carrick, Char 450kg, £915 (203), Felicity Townley, AA 470kg, £950 (202), A J Wilson, Ballymena, Char 460kg, £915 (198), Airfield Enterprises, AA 470kg, £920 (195), T and S Butler, Aughafatten, Char 450kg, £860 (191), Robert Irvine, Carrick, Char 480kg, £890 (185), P McConnell, Nutts Corner, Lim 460kg, £840 (182).

Heifers 501kg and over sold to: Robert McCullough, Ballyclare, Sim 520kg, £1170 (225), A J Wilson, Ballymena, Lim 560kg, £1120 (200), J Smyth, Randalstown, Lim 530kg, £990 (186), T W Johnston, Nutts Corner, AA 540kg, £990 (183).

An entry of 1976 sheep in Ballymena resulted in a steady trade. Fat hoggets sold to 353p for a pen of 9 Texels 23.5kg £83 offered by Leslie Turtle, Broughshane and to a top per head of £86 for a pen of heavy Texels from R Coleman, Glarryford. Fat ewes sold to £90.

Fat hoggets (1675)

Top prices per kg: Leslie Turtle, Broughshane, 9 Tex 23.5kg, £83 (353), W Park, Antrim, 24 Tex 21kg, £74 (352), 1 Tex 21kg, £74 (352), McGookin Farming, Ballyclare, 15 Tex 23kg, £80.50 (350), David Hamilton, Broughshane, 3 Tex 23.5kg, £82 (348), J Thompson, Kells, 8 Tex 22.5kg, £78.50 (348), Ian Kernohan, Randalstown, 15 Tex 23kg, £80 (347), Brian Lyttle, Kells, 41 Tex 23kg, £80 (347), M A Turtle, Broughshane, 12 Tex 23kg, £80 (347), J McBride, Martinstown, 15 Suff 19kg, £66 (347), J Bonnar, Broughshane, 18 Tex 22kg, £76 (345), John Jenkins, Ballyclare, 15 Tex 21kg, £72.50 (345), E and P McCormick, Cushendun, 14 Bf 22kg, £75.80 (344), J and S Kane, Doagh, 30 Suff 22.5kg, £77.50 (344), Mrs A L Kyle, Portrush, 30 Suff 22.5kg, £77.50 (344), Bonnar Farms, Ballymena 6 Cb 21.5kg, £74 (344), G Irwin, Ballyclare, 1 Tex 24kg, £82.50 (343), David S Dunlop, Glarryford, 24 Suff 23kg, £79 (343), R Simpson, Ballymena, 9 Suff 23.5kg, £80.50 (342), J Gardiner, Ballyclare, 7 Tex 22.5kg, £77 (342), Stewart McDonal 23 Tex, 24kg £82 (341), S Bonnar, Broughshane, 7 Cv 20.5kg, £70 (341), J Gardiner, Ballyclare, 9 Tex 20.5kg, £70 (341), S Craig, Ballycastle, 28 Tex 23kg, £78.50 (341), T Montgomery, Broughshane, 14 Bf 22kg, £75 (340).

Top prices per head: Robin Coleman, Glarryford, 3 Tex 29.5kg, £86, J B Adams, Glarryford, 1 Tex 35kg, £85, Jim Kearney 18 Tex, 29kg £84, 2 Tex 29kg, £84, AFBI Stormont, 5 Suff 37.5kg, £84, J and M Farlow, Macosquin, 20 Tex 28.5kg, £84, Leslie Turtle, Broughshane, 9 Tex 23.5kg, £83, W McIlwaine, Ballyclare, 1 Tex 28kg, £83, Francis McKinney, Bendooragh, 2 Tex 33kg, £83, Robert Irvine, Carrick, 18 Tex 27.5kg, £82.80, G Irwin, Ballyclare, 1 Tex 24kg, £82.50, Stewart McDonal 23 Tex, 24kg £82, Norman McBurney, Moorfields, 34 Bg 26.5kg, £82, W J and A McCullough, Broughshane, 50 Suff 25.5kg, £82, Jennifer Martin, Broughshane, 2 Tex 27kg, £82, D McIlwaine, Larne, 25 Suff, 28.5kg £82, David Hamilton, Broughshane, 3 Tex 23.5kg, £82, W Clyde, Antrim 46 Tex, 27.5kg £82, R Boyle, Larne, 8 Tex 25.5kg, £82, J Jamison, Armoy, 8 Tex 27kg, £82, John Saunderson, Glenwherry, 25 Suff, 25kg £81.50, Richard Cowan, Ballycarry, 29 Suff, 24kg £81.50, 16 Tex 24kg, £81.50, R W Kane, Ballycastle 28 Cb 26kg, £81.50, M Moffett, Broughshane 19 Tex, 25kg, £81.20.

Fat ewes (301) (First quality)

Suff - £65-90

Tex -£70-£89

CB = £55-£68

BF - £35-£55