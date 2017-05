Friesian cattle sell to £1,174.50 at Ballymena Mart

205 beef cattle sold to 222 pence per kg for an AA steer 640kg, heifers to 203 pence for a 500kg Lim, beef cows to 179p for a 590kg Lim.

Friesians to 167p for a 680kg heifer, older Friesian cows to 135p for a 870kg (£1,174.50).

Beef cows sold to: T F Reid, Glenavy Lim 590kg, £1,056 (179), Irene Overend, Bellaghy Lim 700kg, £1,225 (175), D McCullagh, Swatragh Lim 600kg, £1,026 (171), S McIlhatton, Aughafatten Blonde 740kg, £1,258 (170), local farmer BB 600kg, £1,020 (170), Desmond Morrow, Glenarm Blonde 690kg, £1,166 (169), M McCullagh, Swatragh Lim 790kg, £1,335 (169), A V Magill, Carnlough Lim 470kg, £789 (168), local farmer Char 560kg, £935 (167), Paul McMullan, Dundrod BB 730kg, £1,204 (165), W McVey, Carnlough Char 660kg, £1,082 (164), J McLaughlin, Aughafatten Lim 660kg, £1,062 (161), Wm Hume, Randalstown Lim 800kg, £1,288 (161), W Adamson, Ballynure Blonde 580kg, £910 (157), Paul McMullan, Dundrod Lim 720kg, £1v108 (154), W Adamson Blonde 570kg, £872 (153), A C W farming, Broughshane AA 510kg, £775 (152), Paul McMullan, Dundrod AA 700kg, £1,064 (152), T F Reid, Glenavy Lim 660kg, £996 (151), local farmer Lim 600kg, £900 (150), J McLaughlin, Aughafatten Lim 670kg, £991 (148), W and M Orr, Ballycastle Lim 600kg, £888 (148), G Martin, Randalstown Blonde 630kg, £926 (147), R I McLaughlin, Cloughmills Friesian 680kg, £986 (145), local farmer Sim 630kg, £913 (145).

Friesian cows sold to: R I McLaughlin, Cloughmills 680kg, £986 (145), 610kg, £829 (136), 610kg, £823 (135), J F Smith, Islandmagee 870kg, £1,174 (135), D Maybin, Broughshane 750kg, £945 (126), W Hamilton, Broughshane 620kg, £781 (126), Gary McCammond, Larne 660kg, £818 (124), Hamilton Alexander, Glenarm 610kg, £756 (124), D Maybin, Broughshane 730kg, £897 (123), 670kg, £817 (122), Brian Henry, Cloughmills 540kg, £658 (122), Thomas Dunlop, Glenarm 690kg, £828 (120), Brian Henry 670kg, £790 (118), JF Smith, Islandmagee 580kg, £678 (117), I W and A T McCaughey, Broughshane 650kg, £760 (117), D Maybin, Broughshane 610kg, £707 (116), J F Smith 690kg, £800 (116), W Hamilton, Broughshane 530kg, £604 (114), D McAuley, Toomebridge 650kg, £734 (113), Samuel Kennedy, Doagh 790kg, £884 (112), Hamilton Alexander 530kg, £572 (108), 640kg, £672 (105), Brian Henry, Cloughmills 570kg, £592 (104), W Hamilton, Broughshane 520kg, £535 (103).

Beef steers sold to: M Kennedy AA 640kg, £1,420 (220), T J A and R A Kennedy, Cullybackey AA 650kg, £1,391 (214), A and T Lagan, Portglenone AA 570kg £1,191 (209), AA 550kg, £1,122 (204), Lim 580kg, £1,073 (185), Alan Huston, Ballymena Lim 780kg, £1,435 (184), local farmer Lim 560kg, £1,013 (181), John Moore, Ballyclare Lim 690kg, £1,248 (181), A and T Lagan, Portglenone Lim 650kg, £972 (180), Paul McMullan, Dundrod Lim 580kg, £1,038 (179), J Purcell and Sons, Limavady Here 620kg, £1,085 (175), R Brown, Ballymena Shb 750kg, £1,305 (174), Wm Mawhinney, Ballynure Char 570kg, £991 (174), J Purcell and Sons Sh 590kg, £973 (165), Friesian 590kg, £944 (160), R J Gage, Clough 510kg, £775 (152), J McTague, Portglenone Friesian 490kg, £602 (123), W Patterson, Ballyclare Hol 820kg, £967 (118).

Beef heifers sold to: W Kirkpatrick, Dundrod Lim 500kg, £1,015 (203), Char 610kg, £1,195 (196), J Purcell and Sons, Limavady Sh 590kg, £1,156 (196), Alan Huston, Ballymena AA 580kg, £1,113 (192), W Kirkpatrick, Dundrod Char 650kg, £1,235 (190), R Brown, Ballymena Char 720kg, £1,346 (187), Patrick Logan, Ahoghill Lim 520kg, £962 (185), W Kirkpatrick, Dundrod Char 490kg, £906 (185), Char 540kg, £988 (183), A V Magill, Carnlough Lim 550kg, £990 (180), Reg T Abernethy, Dungannon Sim 510kg, £918 (180), J and J Rea, Kilwaughter AA 630kg, £1,134 (180), J Campbell, Glarryford Sim 530kg, £948 (179), Reg T Abernethy Sim 580kg, £1,026 (177), Sim 520kg, £910 (175), J Purcell and Sons, Limavady Here 550kg, £957 (174), Alan Huston, Ballymena AA 580kg, £1,009 (174), Lim 550kg, £940 (171), J Campbell, Glarryford Sim 570kg, £969 (170), R J Gage, Clough Friesian 600kg, £1,002 (167), C Buchanan BB 500kg, £830 (166), W Adamson, Ballynure Blonde 590kg, £979 (166), T Herbison, Ballymena AA 390kg, £643 (165), AA 460kg, £759 (165), John Moore, Ballyclare Lim 600kg, £960 (160).

Friesian steers sold to: J Purcell and Sons, Limavady 590kg, £944 (160), R J Gage, Clough 510kg, £775 (152).

A small entry of dairy stock sold to £1,320 for a calved heifer from D Livingstone, Randalstown, calved cows to £1,300 for a third calver from Thomas Carlisle, Dundrod.

P Logan sold a Limousin heifer with heifer calf at £1,400 and a Lim cow with heifer calf at £1,320 in the suckler ring.

111 lots in the calf ring sold to £500 for a Angus bull (five months), young bull calves to £400 for a Limousin (six weeks). Heifer calves to £410 for an Angus (five months). Young heifer calves to £355 for a fortnight old Charolais.

Beef bred calves sold to: Ian Paisley, Magheramourne AA £500, Fkv £425, Victor Erskine, Ballyclare Lim £400, H Anderson, Ballymoney AA £385, Ian Paisley, Fkv £345, A M Crawford, Ballynure Lim £315, James Graham, Raloo Sim £315, R Thompson, Glenarm Lim £305, A M Crawford Lim £295, R Baird, Carrick Char £290, James Graham, Larne Sim £290, R Thompson, Glenarm Lim £290, Arthur Gibson, Glenarm Sim £285, J and A McAteer, Randalstown BB £280, M McAllister, Crumlin Here £280, A R McFarlane, Holywood Hereford £280.

Heifer calves sold to: Ian Paisley, Magheramourne AA £410, R Baird, Carrick Char £355, A M Crawford, Ballynure Lim £345, Ian Paisley, Magheramourne AA £340, A Park, Ballynure Lim £325. T J Turtle, Broughshane Hereford £325, Arthur Gibson, Glenarm Lim £310, R Thompson, Glenarm Lim £265, Evan McKeeman, Mosside Friesian £245, W T H Logan, Broughshane AA £245, R Baird, Carrick Char £225, A M Crawford, Ballynure Lim £220, J and A McAteer, Randalstown BB £220, James Graham, Raloo Sim £220, Sim £215, Simon Moore, Aldergrove Lim £210.

Friesian calves sold to: O and C O’Kane £245, John Patterson, Crumlin (2) £130, Evan McKeeman, Mosside £120, John Patterson, Crumlin (2) £110, W T H Logan, Broughshane £110, John Patterson £105, £100, O and C O’Kane (2) £80, A M Crawford, Ballynure (2) £75, David S Dickey, Randalstown £68, Des Jones, Moneymore £60.

A small show of weanlings in Ballymena resulted in another great trade. Bullocks sold to £550 over for a Lim 280kg at £830 from L and E Armstrong, Dungiven. Heifers sold to £520 over for a Blue 370kg at £890 offered by Ian Martin, Ballyclare.

Heifers 0-250kgs

E McKendry, Ballymena Char 230kg, £625 (271), J S Hamilton (2) Lim £170kg, £445 (261), John Gribben, Randalstown Lim 230kg, £600 (260), Samuel Minn, Moorfields Char 190kg, £490 (257), Char 200kg, £515 (257), John Gribben, Randalstown Lim 240kg, £590 (245), Lim 230kg, £565 (245).

251-300kgs

Stephen McAuley, Ballymoney Char 290kg, £755 (260), Kenneth McBride, Mallusk Lim 270kg, £690 (255), E McKendry, Ballymena Lim 290kg, £700 (241), John Gribben, Randalstown Lim 270kg, £645 (238), Ian Martin, Ballyclare BB 300kg, £700 (233), John Gribben, Randalstown Lim 270kg, £625 (231), Ian Martin, Ballyclare BB 260kg, £595 (228), A J Wilson, Ballymena Lim 270kg, £615 (227).

301-350kgs

S and M Warwick, Ballyclare Char 310kg, £765 (246), M McIlhatton, Glenravel Sim 320kg, £735 (229), J and M Farlow, Macosquin Sim 320kg £735 (229), C Millar, Kilrea AA 350kg £790 (225), Ian Martin, Ballyclare BB 310kg, £690 (222), BB 340kg, £750 (220), S and M Warwick, Ballyclare Char 310kg, £680 (219), Ian Martin BB 320kg, £655 (204).

351kg and over

Ian Martin, Ballyclare BB 370kg, £890 (240), C Millar, Kilrea AA 390kg, £900 (230), Ian Martin, BB 370kg, £815 (220), BB 360kg, £775 (215), C Millar, Kilrea AA 400kg, £840 (210), Lim 360kg, £745 (206), Hay Bros, Ballycarry Here 370kg, £760 (205).

Bulls/blks 0-250kgs

J and M Farlow, Mascosquin (2) Char 190kg, £560 (294), J and S Hamilton Lim 170kg, £480 (282), L and E Armstrong Sim 210kg, £590 (281), Samuel Minn, Moorfields Char 240kg, £650 (270), Noel Hamilton, Moorfields Lim 200kg, £520 (260), L and E Armstrong Sim 250kg, £640 (256), C Balmer, Clough Char 250kg, £640 (256).

251-300kgs

L and E Armstrong Lim 280kg, £830 (296), J McLaughlin, Aughfatten Char 280kg, £820 (292), George Quinn, Ballinderry Lim 280kg, £800 (285), local farmer Lim 270kg, £750 (277), M McIlhatton, Glenravel Sim 300kg, £790 (263), George Quinn, Upper Ballinderry Sim 300kg, £790 (263), E C Smylie, Nutts Corner Sim 300kg, £775 (258), Sim 280kg, £720 (257).

301-350kgs

K Magorrian, Downpatrick Char 310kg, £860 (277), R J Anderson, Cullybackey Char 320kg, £840 (262), local farmer Lim 310kg, £810 (261), George Quinn, Upper Ballinderry Sim 320kg, £830 (259), local farmer (2) Lim 320kg, £830 (259), K Magorrian Char 350kg, £900 (257).

351kg and over

R J Anderson, Cullybackey Char 380kg, £930 (244), G Knowles, Gracehill Lim 380kg, £910 (239), C Millar, Kilrea AA 370kg, £870 (235), Hay Bros, Ballycarry Hereford 360kg, £845 (234), R J Anderson Char 410kg, £940 (229), George Quinn, Ballinderry Sim 360kg, £825 (229), R J McKane, Ballymena Sim 360kg, £825 (229), George Quinn Sim 370kg, £845 (228), E C Smylie, Nutts Corner Sim 370kg, £845 (228).

A good sale of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a terrific trade. Ewes and lambs sold to £240, leading prices as follows:

Ewes and lambs sold to: M Currie, Antrim 4 CB ewes and 8 lambs £240, Kim Steele Nicholson, Antrim 2 Suff ewes and 4 lambs £218, 3 Suff ewes and 3 lambs £202, Wilson Carson, Cloughmills 2 Suff ewes and 4 lambs £202, Sean McGinn, Ballycastle 1 Tex ewe and 2 lambs £202, I Montgomery, Glenwherry 2 CB ewes and 4 lambs £198, 1 CB ewe and 2 lambs £196, 3 CB ewes and 2 lambs £190, J Boville, Toome 5 Tex ewes and 5 lambs £190, I Montgomery, 4 CB ewes and 4 lambs £188, Wilson Carson, Cloughmills 4 Suff ewes and 4 lambs £182, I Montgomery 4 Suff ewes and 4 lambs £180, K and M Gawn, Kells 3 Suff ewes and 3 lambs £180, David Verner, Cookstown 1 Suff ewe and 1 lamb £180, T Stewart, Cairncastle 1 Tex ewe and 2 lambs £178, D Montgomery, Glenwherry 4 CB ewes and 4 lambs £176.

An entry of 170 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £740 over for 3 AA 470kg at £1,210 offered by A Thompson, Straid.

Heifers sold to £660 over for a Char 630kg at £1290 presented by Wm Weir, Carrick.

Bulls/blks 0-500kgs

A Thompson, Straid (3) AA 470kg, £1,210 (257), (2) AA 470kg, £1,205 (256), Lim 410kg, £1,025 (250), Lim 400kg, £980 (245), John Moore, Glenwherry Char 330kg, £795 (240), A Thompson Lim 400kg, £955 (238), John Moore Char 340kg, £800 (235), Char 390kg, £905 (232), W Millar, Broughshane Lim 500kg, £1,160 (232), Liam McGarry, Loughgiel Blonde 320kg, £743 (231), A Thompson Lim 440kg, £1,010 (229), T Cubitt, Cullybackey Par 460kg, £1,050 (228), Robert Robinson, Broughshane Lim 470kg, £1,060 (225).

Bulls/blks 501kg and over

A Smyth, Ballymoney Lim 560kg, £1,240 (221), Robert Robinson, Broughshane Lim 550kg, £1,215 (220), Wm McMullan, Toomebridge Lim 540kg, £1,190 (220), J McLeister, Portglenone Lim 520kg, £1,145 (220), Lim 600kg, £1,295 (215), W Millar, Broughshane Lim 570kg, £1,230 (215), Wm McMullan, Toomebridge Lim 560kg, £1,200 (214), J McLeister, Portglenone Lim 530kg, £1,135 (214), H and D McMinn, Ballygowan Char 520kg, £1,100 (211), N Smyth, Randalstown Char 540kg, £1,135 (210), J Smyth, Randalstown Lim 580kg, £1,200 (206), A Smyth, Ballymoney Sim 610kg, £1,260 (206), Robert McCullough, Ballyclare Sim 540kg, £1,115 (206), H and D McMinn, Ballygowan Char 540kg, £1,110 (205), Robert McCullough Sim 520kg, £1,060 (203), Sim 550kg, £1,100 (200).

Heifers 0-500kgs

Robert McIlveen, Connor Lim 460kg, £1,020 (221), Char 400kg, £880 (220), Char 450kg, £990 (220), Lim 410kg, £895 (218), Robert Robinson, Broughshane Lim 460kg, £1,000 (217), N Smyth, Randalstown Char 420kg, £905 (215), Robert McIlveen, Connor Char 430kg, £920 (214), Liam McGarry, Loughgiel Char 320kg, £680 (212), Robert Robinson Broughshane Lim 450kg, £955 (212), Wm McMullan, Toomebridge Lim 420kg, £880 (209), Lim 430kg, £900 (209), Felix McCloy, Portglenone Lim 460kg, £960 (208), Wm McMullan, Toomebridge Lim 410kg, £845 (206), Liam McGarry, Loughgiel Char 300kg, £615 (205), Wm Weir Lim 500kg, £1015 (203), Liam McGarry Char 300kg, £605 (201).

501kg and over

Wm Weir, Milebush Lim 510kg, £1,090 (213), Felix McCloy, Portglenone Lim 520kg, £1,095 (210), Lim 540kg, £1,115 (206), Wm Weir, Milebush Char 630kg, £1,290 (204), Char 610kg, £1,160 (190).

An entry of 707 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a terrific trade. Fat lambs sold to 476p per kg for a pen of 9 Texels 21kg at £100 offered by Colin Gregg, Glarryford and to a top per head of £114 for a 33kg Suff from P Lamont, Kells. Fat ewes sold to £100.

Fat lambs (506)

Top prices per kg: C Gregg, Glarryford 9 Tex 21kg, £100 (476), Stuart Hall, Larne 16 Tex 22kg, £104.50 (476), Hanna Hall, Newtownabbey 7 Tex 21.5kg, £102 (474), J Murray, Ballymoney 8 Tex 22.5kg, £105 (466), E Clyde, Muckamore 9 Tex 23kg, £105 (456), A and D McAfee, Bushmills 9 Tex 23kg, £105 (456), J Hayes 8 Char 20.5kg, £93 (453), T and J Mackey, Ballynure 1 Dor 24kg, £108 (450), D Kennedy, Ballyclare 16 Suff 21kg, £94 (447), T A Fenton, Rasharkin 6 Char 21kg, £94 (447), A and D McAfee, Bushmills 6 Tex 22.5kg, £100.50 (446), C Gregg, Glarryford 1 Tex 24kg, £107 (445), S Jamieson, Broughshane 28 Tex 22kg, £98 (445), J Hayes 11 Char 20kg, £89 (445), J Knox, Broughshane 9 Suff 22.5kg, £100 (444), P McConnell, Aughnacloy 2 Tex 22kg, £97.50 (443), Brian Wharry, Glenarm 5 Tex 21.5kg, £95 (441), John Clarke, Gracehill 2 Zwa 19.5kg, £86 (441), Joseph Steede, Ballymena 3 Ham 20kg, £88 (440), J Hayes 32 Char 20.5kg, £90 (439), John Clarke, Gracehill 3 Dor 21.5kg, £94 (437), A Boyd, Cloughmills 5 Suff 19kg, £83 (436), S Crothers, Doagh 6 Char 22kg, £96 (436), local farmer 6 Suff 22kg, £96 (436), Wharry and McCurdy, Carnlough 5 Tex 22kg, £96 (436).

Top prices per head: Phillip Lamont, Kells 1 Suff 33kg, £114, T and J Mackey, Ballynure 1 Dor 24kg, £108, C Gregg, Glarryford 1 Tex 24kg, £107, Martin King, Ballymena 2 Tex 25.5kg, £106, A and D McAfee, Bushmills 9 Tex 23kg, £105, E Clyde, Muckamoure 9 Tex 23kg, £105, J Murray, Ballymoney 8 Tex 22.5kg, £105, T and J Mackey 8 Dor 24.5kg, £104.50, Stuart Hall 16 Tex 22kg, £104, D S and Darren McKay, Rathkenny 2 Tex 24.5kg, £104, Hanna Hall, Newtownabbey 7 Tex 21.5kg, £102, G J Coulter, Cookstown 27 Tex 24.5kg, £101.50, A and D McAfee, Bushmills 6 Tex 22.5kg, £100.50, Samuel Mills, Broughshane 1 Char 26kg, £100, C Gregg, Glarryford 9 Tex 21kg, £100, J Anderson, Bushmills 1 Char 27kg, £100, J Knox, Broughshane 9 Suff 22.5kg, £100, J McLeister, Portglenone 3 Tex 26kg, £100, 2 Tex 26kg, £100, I Montgomery, Glenwherry 1 Suff 23kg, £99.50, R and J Wylie, Clough 20 Suff 23kg, £99, Sam Agnew, Ballyclare 11 Tex 23kg, £99, T McConnell, Templepatrick 10 Rouge 24kg, £98, J Anderson, Bushmills 7 Char 23.5kg, £98.

Fat ewes (201)

Firs quality

Suff - £75-£100

Tex - £75-£100

CB - £60-£78

BF - £38-£58