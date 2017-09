Heifers top £1,250 for 505kg Limousin at Dungannon Mart

A smaller entry of stock saw steer prices peak at £1,470 for 725kg Charolais (203.00).

Heifers topped at £1,250 for 505kg Limousin (210.00); dropped calves sold to £360 for a Charolais bull, while heifer calves sold to £325 for a Blonde D’Aquitaine heifer; suckled cows and calves sold to £1,320 for Limousin cow and Limousin bull; weanlings sold to £860 for 410kg Belgian Blue steer (211.00), while weanling heifers sold to £900 for 430kg Charolais (210.00).

STEERS (105)

Steer prices peaked at £1,470, 725kg Charolais (203.00) presented by P Quinn, £1,405, 650kg Limousin (216.00); G Allen £1,430, 680kg Limousin (210.00); A Hobson £1,420, 670kg Charolais (212.00), £1,305, 610kg Charolais (214.00); S and P Goodwin £1,300, 600kg Limousin (217.00), £1,285, 605kg Limousin (212.00), £1,115, 510kg Limousin (219.00); M McCormack £1,295, 600kg Charolais (216.00), £980, 450kg Charolais (218.00); R Wright £1,240, 580kg Charolais (214.00), £1,235, 585kg Charolais (211.00), £1,230, 585kg Aberdeen Angus (210.00); J Black £1,230, 565kg Charolais (218.00), £1,220, 550kg Charolais (222.00), £1,065, 485kg Charolais (220.00); A O’Neill £1,110, 525kg Limousin (214.00), £1,080, 510kg Charolais (212.00); L Holland £1,000, 465kg Charolais (215.00), £950, 400kg Limousin (238.00).

HEIFERS (83)

Heifer prices remain steady to peak at £1,250, 595kg Limousin (210.00) presented by S McIvor; P McAvoy £1,230, 570kg Charolais (216.00), £1,150, 550kg Aberdeen Angus (209.00); G McIvor £1,220, 575kg Charolais (212.00); E Nugent £1,180, 565kg Charolais (209.00), £1,090, 520kg Limousin (210.00); K Magowan £1,010, 480kg Charolais (210.00); S Kerr £1,010, 470kg Charolais (215.00); E McDonald £955, 445kg Limousin (215.00), £920, 390kg Charolais (236.00); Mountview Farms £890, 425kg Charolais (209.00); J Redmond £880, 420kg Limousin (210.00), £875, 415kg Limousin (211.00), £810, 370kg Limousin (219.00); M McCormack £870, 415kg Charolais (210.00); E McDonald £860, 410kg Charolais (210.00).

DROPPED CALVES (105)

Dropped calves sold to £360 Charolais bull presented by H Richardson; T F Smyth £350 Charolais bull, £320 Belgian Blue bull; J Stewart £325 Hereford bull; D Robinson £310 Fleckvieh bull; K McGuigan £290 Hereford bull, £285 Hereford bull, £285 Shorthorn bull, £280 x 2 Aberdeen Angus bulls, £270 Aberdeen Angus bull, £240 Aberdeen Angus bull, £235 Aberdeen Angus bull, £225 Aberdeen Angus bull; J Ewing £265 x 2 Limousin bulls, £240 Limousin bull, £230 Limousin bull, £215 Limousin bull; P Cullen £260 Aberdeen Angus bull, £215 Aberdeen Angus bull, £200 Aberdeen Angus bull; P Teague £255 Aberdeen Angus bull; G Hazlett £235 Hereford bull; J Quinn and Son £230 Limousin bull; A Moore £200 Aberdeen Angus bull; meanwhile heifer calves sold to £325 Blonde D’Aquitaine heifer presented by S Johnston; T F Smyth £320 Belgian Blue heifer, £300 Belgian Blue heifer; H Richardson £315 Belgian Blue heifer; O Robinson £305 x 2 Charolais heifers; R McGuigan £240 Aberdeen Angus heifer; D Downey £240 x 4 Hereford heifers; J Teague £235 Aberdeen Angus heifer; J Ewing £230 Limousin heifer, £225 Limousin heifer; A Moore £230 Belgian Blue heifer, £200 Charolais heifer.

WEANLINGS (77)

Weanling prices peaked at £860, 410kg Belgian Blue steer (211.00) presented by M Anderson, £630, 235kg Simmental (265.00); C Dunwoody £850, 355kg Limousin (240.00), £785, 330kg Limousin (238.00), £770, 300kg Parthenais (257.00); R Mullen £800, 300kg Charolais (265.00), £745, 275kg Charolais (270.00), £640, 230kg Charolais (278.00); H Mullin £800, 315kg, Char (255.00), £705, 278kg Chaolais (255.00), £630, 246kg Charolais (256.00), £595, 220kg Charolais (270.00); J Fleming £795, 300kg Limousin (265.00), £770, 320kg Limousin (240.00), £760, 270kg Limousin (282.00), £750, 260kg Limousin (286.00); a Fermanagh farmer £795, 305kg Limousin (260.00), £690, 270kg Limousin (256.00); J P Canavan £720, 255kg Limousin (280.00); M McCloskey £710 x 2 295kg Limousins (240.00), £665, 240kg Limousin (276.00); N Kelso £690, 305kg Charolais (227.00); H Girvan £675, 275kg Limousin (245.00), £625, 240kg Limousin (260.00).

Meanwhile weanling heifers topped at £900, 430kg Charolais (210.00) presented by B Doran; B McCann £780, 320kg Charolais (242.00), £730, 315kg Charolais (233.00), £720, 320kg Limousin (224.00); R Mullen £700, 315kg Charolais (222.00), £700, 280kg Charolais (250.00); M McCloskey £700, 245kg Belgian Blue (284.00), £595 X 2 255kg Limousins (233.00), £525, 225kg Limousin (232.00); J Fleming £610, 238kg Limousin (256.00).