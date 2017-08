Large entry of stock at Dungannon

Have your say

A larger entry of stock at Dungannon saw steer prices peak at £1590 775kg Char (205.00), while heifer prices cleared to £1200 570kg Sim (211.00). Dropped Calves cleared to £330 Lim Bull, while Heifer Calves sold to £300 Lim.

Suckled Cows and Calves sold to £1150 Lim Cow & Lim Bull Calf at foot; Weanlings sold to £1140 526kg Lim Bull (217.00), While weanling Heifers sold to £825 375kg Lim (220.00);

STEER (120)

An entry of quality Steers sold to a height of £1590 775kg Char (205.00) presented by T Roleston, £1545 765kg Sim (202.00), £1515 770kg Char (198.00), £1510 735kg Char (205.00), £1480 705kg Lim (210.00), £1460 675kg Char (216.00), £1400 660kg Char (212.00), £1390 610kg Lim (228.00), £1340 595kg Daq (225.00); R Smyth £1460 695kg Lim (210.00), £1445 675kg Char (214.00), £1350 635kg Char (213.00); S McCloskey £1455 675kg Lim (216.00), £1320 625kg Sim (212.00); S Colton £1360 630kg Char (216.00), £1215 575kg Char (211.00); T Walker £1340 600kg Lim (223.00), £1120 505kg Lim (222.00); G Davidson £1295 595kg BB (218.00); H Smith £1290 590kg (219.00), £1255 580kg Char (216.00); D & P Greenaway £1320 635kg Char (206.00), £1270 600kg Char (212.00); A & P Quinn £1230 565kg Lim (218.00), £1200 550kg Char (218.00), £1170 515kg Char (227.00), £1090 485kg Lim (225.00); J Stinson £1215 575kg Char (211.00), £1185 540kg Lim (219.00); C Donnelly £1080 485kg Lim (223.00); J Holland £1000 400kg Char (250.00), £980 465kg Char (211.00), £970 450kg Lim (216.00), £900 400kg Lim (225.00); Riverview Farms £980 410kg Daq (239.00), £970 440kg Char (221.00), £970 415kg AA (234.00), £960 400kg BB (240.00), £910 365kg Char (249.00), £890 390kg BB (228.00), £800 365kg Daq (219.00);

HEIFERS (45)

Heifer prices peaked at £1200 570kg Sim (211.00) presented by M Moore; F Shields £1190 560kg BB (213.00); R Murphy £1160 520kg Lim (223.00), £1150 500kg Char (230.00), £1130 535kg Lim (212.00), £1045 485kg Char (216.00); G McMaster £1140 535kg Char (213.00), £1140 545kg Char (209.00), £1070 510kg Char (210.00), £1020 510kg Char (200.00); D Hackett £1100 525kg Lim (210.00); D Conroy £1070 500kg Char (214.00), £880 425kg Lim (207.00); S Casey £1000 475kg Sim (211.00); C Donnelly £970 440kg SH (221.00), £920 455kg Char (202.00), £860 415kg Lim (207.00); W Conn £845 400kg Lim (212.00); I Hewitt £760 345kg Char (220.00);

DROPPED CALVES (95)

Dropped Calves cleared to £330 Lim Bull presented by D Leathem, £250 Lim Bull, £235 Lim Bull, £225 Lim Bull; H Quinn £325 Her Bull, £320 Her Bull; S Doran £320 AA Bull; S Carroll £260 Char Bull; J Teague £245 AA Bull; M Thom £240 AA Bull, £225 AA Bull; S Humphres £205 FKV Bull; Reared Fr Bulls sold from £125 to £285; Heifer Calves peaked at £300 x 2 Lim Hfrs presented by J Redmond; R McGuigan £280 x 2 AA Hfrs; T McCarroll £275 AA Hfr; P Teague £260 Lim Hfr, £240 AA Hfr, £235 Lim Hfr; D Leathem £260 Lim Hfr, £235 Lim Hfr, £230 Lim Hfr, £220 Lim Hfr; S McAllister £240 Her Hfr; H Quinn £210 Her Hfr;

WEANLINGS

A smaller entry of weanlings peaked at £1140 526kg Lim Bull (217.00) presented by J Redmond, £965 455kg Lim (212.00), £795 320kg Lim (250.00); M Doyle £825 345kg BB (239.00), £730 310kg Char (234.00); S Casey £750 350kg Lim (214.00); S Hoines £740 330kg Lim (223.00); Meanwhile Weanling Heifers sold to £825 375kg Lim (220.00) presented by S Hoines, £800 345kg Lim (230.00), £770 370kg Lim (207.00); P Hamill £720 330kg Char (218.00), £715 290kg Char (244.00); K Donnelly £690 326kg Lim (212.00), £565 250kg Lim (226.00), £500 220kg Lim (225.00), £500 240kg Lim (207.00); M Doyle £590 255kg Char (232.00).