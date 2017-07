Latest prices from Ballymena

Another good entry of 270 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a super trade.

Beef cows sold to 227p for a Blue 680kg at £1543, Fr cows to 131p for 960kg at £1257, beef heifers sold to 220p for Lim 550kg at £1210. Beef bullocks sold to 230p for AA 670kg at £1541. Fr bullocks sold to 162p for 670kg at £1085.

Beef cows sold to: Gary Stewart, Templepatrick BB 680kg £1543 (227), J McGerrigle, Strabane BB 660kg £1254 (190), Timothy Wray, Carnlough Lim 530kg £991 (187), local farmer Lim 620kg £1122 (181), Ryan Loughery, Limavady Lim 760kg £1337 (176), Timothy Wray Lim 780kg £1357 (174), D McKay, Broughshane Lim 590kg £997 (169), P McConnell, Ligoniel Lim 570kg £957 (168), J McGerrigle Lim 550kg £924 (168), P McConnell BB 630kg £1045 (166), P & J O’Kane Lim 710kg £1178 (166), P McConnell Lim 550kg £902 (164), G Knowles, Gracehill Lim 590kg £938 (159), R Alexander, Broughshane Sal 690kg £1090 (158), V Hamilton, Cushendun Char 770kg £1201 (156), Robert McCullough, Ballyclare Sim 720kg £1116 (155), Ian McCollum, Nutts Corner Sim 760kg £1170 (154), Kieran McKay, Cushendun Lim 700kg £1078 (154), John Crawford, Gracehill Lim 600kg £924 (154), S McCluney, Ballymena AA 780kg £1193 (153), Ian McCollum, Nutts Corner Sim 790kg £1200 (152), E Drummond, Ballynure Sim 680kg £1033 (152), P & J O’Kane Lim 700kg £1064 (152), P McConnell Sim 580kg £875 (151).

Friesian cows sold to: Daniel O’Boyle, Toomebridge 960kg £1257 (131), Mrs N Jamison, Ballymena 740kg £969 (131), WJ & D Wallace, Ballymena 710kg £923 (130), H Carson, Dundrod 670kg £864 (129), Alastair McBurney, Clough 740kg £947 (128), Wilbert Craig, Crumlin 740kg £939 (127), W Patterson, Ballyclare 680kg £856 (126), K Steele, Islandmagee 690kg £869 (126), G Smyth, Ballycastle 750kg £937 (125), Wilbert Craig, Crumlin 680kg £843 (124), 690kg £848 (123), Dean McAllister, Armoy 730kg £890 (122), Robert Steele, Bushmills 750kg £907 (121), G Connon, Aldergrove 620kg £744 (120), B Gribben, Dunloy 670kg £797 (119), 650kg £767 (118), Robert Steele, Bushmills 690kg £807 (117), WJ & D Wallace, Ballymena 650kg £754 (116), H Carson, Dundrod 590kg £678 (115), Dean McAllister, Armoy 730kg £824 (113), Daniel O’Boyle, Toomebridge 590kg £649 (110), P McConnell, Ligoniel 590kg £649 (110), J Blair, Larne 750kg £825 (110), W Patterson, Ballyclare 690kg £745 (108).

Beef heifers sold to: John Davidson, Moorfields Lim 550kg £1210 (220), R McIntyre, Glarryford Char 590kg £1274 (216), Wm Carlisle, Lisburn Char 570kg £1219 (214), J & J Rea, Kilwaughter Lim 590kg £1256 (213), D Hanna, Ballymoney Char 650kg £1319 (203), R McIntyre Char 540kg £1069 (198), A Auld, Portstewart Sim 540kg £1047 (194), Timothy Wray, Carnlough Lim 550kg £1067 (194), P McConnell, Ligoniel Lim 560kg £1064 (190), John Withers, Lisburn Lim 470kg £893 (190), D Hanna, Ballymoney Blonde 510kg £938 (184), Robin Cherry, Ballymena St 600kg £1080 (180).

Beef bullocks sold to: Robin Cherry, Ballymena AA 670kg £1541 (230), AA 610kg £1366 (224), C McFadden, Kells SHB 670kg £1494 (223), Robin Cherry AA 750kg £1665 (222), A Auld, Portstewart Lim 570kg £1259 (221), David Irvine, Downpatrick Char 620kg £1351 (218), C McFadden Lim 660kg £1432 (217), A Auld Lim 630kg £1367 (217), David Irvine, Downpatrick Char 690kg £1490 (216), WG Bonar, Randalstown Lim 650kg £1384 (213), David Irvine, Downpatrick Lim 700kg £1484 (212), A Auld, Lim 620kg £1308 (211), D Wilson, Dungannon AA 650kg £1365 (210), David Irvine Char 730kg £1533 (210), Char 780kg £1638 (210), A Auld, Portstewart Lim 610kg £1281 (210), Timothy Wray, Carnlough Lim 680kg £1428 (210), S McGowan, Ballymoney Char 740kg £1524 (206), David Irvine, Char 700kg £1435 (205), C McFadden, Kells Lim 780kg £1599 (205), David Irvine Lim 620kg £1264 (204), Char 650kg £1326 (204), Char 730kg £1474 (202), Char 590kg £1191 (202).

Friesian bullocks sold to: Mrs N Jamison, Ballymena 670kg £1085 (162), Daniel O’Boyle, Toomebridge 680kg £884 (130), Wm Wylie, Dunloy 550kg £682 (124).

Upwards of 200 calves in ring 3 on Friday sold to £450 for a 12 week old Lim bull, baby calves to £400 for a Char bull, heifer calves to £345 for a Limousin.

Dairy stock met good demand selling to £1850 for a calved heifer from David & Mrs M McGregor, Muckamore.

Ruling prices: David & Mrs M McGregor, Muckamore £1850, T & J Mackey, Ballynure £1680, J Alexander, Ballymena £1630, David McClintock, Moorfields £1390, David A Strange, Ballyclare £1280, £1220, George Forsythe, Cloughmills £1060.

A good entry of 54 lots in the suckler ring sold to £2000 for a young Lim bull, while £1600 was paid for a Lim heifer with bull calf, in calf heifers to £1500 for a Saler.

Ruling prices: G Hagan, Antrim Lim £1600, M McKinstry, Nutts Corner Lim £1600, G Hagan, Antrim Lim £1580, Dr SP Fitzgerald, Crumlin SH £1500, F Connon, Ballymena Sal £1500, Sal £1500, local farmer BB £1480, D Allen, Moneymore Lim £1450, F Connon, Sal £1400, BB £1400, Sim £1380, Martin McGarry, Broughshane Lim £1350, F Connon Sim £1340, Martin McGarry Lim £1330, Colin J Price, Nutts Corner Char £1310, Dr SP Fitzgerald, Crumlin SH £1300, F Connon Sal £1280, Sim £1250, R & T Christie, Armoy AA £1220, F Connon Sal £1220, J McNeill, Moorfields Aub £1180, Fairmount farm, Claudy FKV £1170, F Connon Sal £1150, S Chestnutt, Dervock Sim £1130, local farmer BB £1120.

Continental bull calves sold to: James King, Ballymena Lim £450, M Wilson & J Campbell, Carrick AA £450, CFG & JC Adams, Dungonnell BB £445, Fairmount farm, Claudy Sim £440, Sim £430, D & M Knowles, Cullybackey Sim £425, J King, Ballymena Lim £425, H Mulvenna, Glenarm Char £400, S McClenaghan, Antrim Lim £400, Samuel Herbison, Ballymena AA £395, D McKay, Broughshane Lim £395, S McClenaghan, Antrim Lim £390, M Wilson, Carrick AA £385, R & C Steede, Cullybackey BB £375, George Forsythe, Cloughmills Here £370, Andrew Abraham, Antrim Here £365.

Heifer calves sold to: M Wilson & J Campbell, Carrick AA £345, RJ White, Liscolman (2) Lim £335, S McClenaghan, Antrim Lim £335, D & M Knowles, Cullybackey Lim £325, Andrew Abraham, Antrim (2) Here £325, T Herbinson, Randalstown (2) AA £315, D McKay, Broughshane Lim £315, Andrew Abraham Here £295, Here £290, R & C Steede, Cullybackey Lim £285, Hugh Hall, Ballyclare AA £280, R & C Steede Lim £280, M Wilson & J Campbell AA £270.

Friesian bull calves sold to: D & M Knowles, Cullybackey £250, £205, Trevor Smyth, Randalstown £180, (2) £165, Denis Boyd, Straid (2) £160, CFG & JC Adams, Dungonnell £150, O & C O’Kane, Magherafelt £140, David Young, Saintfield £140, Hugh Hall, Ballyclare (2) £130, Trevor Smyth, Randalstown (2) £130, David Young, Saintfield (2) £130.

Breeding bulls sold to: Patrick McCann, Portglenone Lim £2000, S & W Robinson, Glenarm Lim £1800, Gary Stewart, Templepatrick Lim £1700.

170 weanlings sold to 303 pence per kg for a 320kg Char bullock at £970, heifers to 263 pence for a 320kg Char at £840, while a 380kg Lim made £900.

Bulls/blks 0-250kgs: K Minford, Crumlin Lim 250kg £635 (254), N Scullin, Toomebridge Char 210kg £515 (245), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 250kg £595 (238), K Minford, Lim 250kg £570 (228), D Knox, Coleraine Lim 250kg £560 (224), Edward Sherrard, Lim 250kg £550 (220), SJ Duncan, Crumlin Lim 250kg £540 (216).

251-300kgs: K Minford, Crumlin Lim 270kg £740 (274), John Calwell, Ballycarry Lim 270kg £715 (264), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 270kg £710 (263), S Taylor, Ligoniel Char 270kg £710 (263), WC McMaster, Gleno Lim 270kg £700 (259), AJ Wilson, Ballymena Lim 300kg £765 (255), John Calwell, Ballycarry Lim 280kg £710 (253), J McHenry, Mosside Char 280kg £710 (253), WL Wilson, Ballyclare Char 290kg £710 (244), K Minford, Crumin Lim 300kg £730 (243), K Minford Lim 290kg £700 (241), SJ Duncan, Crumlin Lim 290kg £690 (237), James Wilson Jnr, Glenarm Lim 300kg £700 (233), K Minford Lim 260kg £590 (226), James Wilson Jnr Lim 290kg £650 (224), WL Wilson, Ballyclare SHB 270kg £600 (222).

301-350kgs: S Taylor, Ligoniel Char 320kg £970 (303), Char 330kg £940 (284), Kyle Molyneaux, Dundrod Char 310kg £860 (277), WR Wilson, Ballymena Lim 350kg £880 (251), R Caldwell, Ballycarry Lim 350kg £870 (248), John Calwell, Lim 330kg £820 (248), R Caldwell Lim 320kg £790 (246), Matt Gingles, Kilwaughter Lim 340kg £825 (242), Kyle Molyneaux, Crumlin Char 340kg £820 (241), local farmer Lim 350kg £840 (240), SJ Duncan, Crumlin Sal 310kg £740 (238), P Murray, Sal 310kg £720 (232), S Buick, Kells Lim 320kg £740 (231), R Caldwell, Ballycarry Lim 320kg £740 (231).

351kg and over: Paul Brankin, Aghalee Char 400kg £955 (238), HV McCambridge, Carnlough Lim 380kg £900 (236), S McAlister, Ballintoy Char 390kg £920 (235), HV McCambridge Lim 380kg £890 (234), D Knox, Coleraine AA 370kg £855 (231), J Barkley, Kells Lim 420kg £950 (226), Hamilton Alexander, Glenarm Lim 370kg £825 (223), D Knox AA 380kg £845 (222), Mrs A Currie, Larne Sim 370kg £820 (221), D Knox AA 390kg £855 (219).

Heifer calves sold to:

0-250kgs: Daniel O’Hare, Dundrod Blonde 250kg £630 (252), S Taylor, Ligoniel Char 230kg £540 (234), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 240kg £555 (231).

251-300kgs: S Taylor, Ligoniel Char 280kg £690 (246), J McHenry, Mosside Char 270kg £635 (235), local farmer Lim 300kg £700 (233), S Taylor, Ligoniel Sim 280kg £645 (230), Char 290kg £665 (229), T Livningstone Char 290kg £645 (222), Edward Sherrard, Ballyutoag Lim 260kg £570 (219), Lim 280kg £600 (214).

301-350kgs: Kyle Molyneaux, Dundrod Char 320kg £840 (262), Char 350kg £865 (247), local farmer Lim 340kg £840 (247), Kyle Molyneaux Char 350kg £850 (242), Char 350kg £845 (241), P McConnell, Ligoniel Lim 340kg £800 (235), HV McCambridge, Carnlough Char 350kg £820 (234), local farmer Lim 350kg £820 (234), J McHenry, Mosside Char 310kg £700 (225), Brian Taylor, Ligoniel Char 310kg £695 (224), Daniel O’Hare, Dundrod Blonde 350kg £775 (221).

351kg and over: HV McCambridge, Carnlough Lim 380kg £900 (236), WC McMaster, Gleno Lim 360kg £840 (233), Kyle Molyneax, Dundrod Char 360kg £840 (233), S McAlister, Ballyintoy Char 360kg £840 (233), HV McCambridge, Carnlough Char 360kg £830 (230), P McConnell, Ligoniel Char 400kg £900 (225), Kyle Molyneuax Char 400kg £885 (221), R McIntyre, Glarryford Sal 430kg £950 (220), Kyle Molyneaux Char 430kg £950 (220), Paul Brankin, Aghlee Char 410kg £900 (219).