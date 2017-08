Latest prices from Ballymena mart

Have your say

An entry of 320 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in another good sharp trade.

Beef cows sold to 177p for a Lim 760kg at £1256, Fr cows to 154p for 690kg at £1062, beef heifers sold to 226p for AA 560kg at £1265 and Char 550kg at £1243. Beef bullocks to 234p for AA 590kg at £1380. Fr bullocks to 174p for 660kg at £1148.

Beef cows sold to: Paul Whyte, Maghera Lim 710kg £1256 (177), J Knox, Broughshane Blonde 700kg £1232 (176), Rbt Armstrong, Lisburn BB 600kg £1056 (176), Mrs Jean Hoey, Glenarm BB 720kg £1252 (174), HV McCambridge, Carnlough Lim 760kg £1314 (173), Lim 560kg £968 (173), B & R Spence, Crumlin Lim 650kg £1124 (173), Stephen Hall, Monsktown Lim 720kg £1216 (169), K McClenaghan, Antrim Lim 680kg £1115 (164), local farmer BB 670kg £1078 (161), J Smyth, Randalstown Lim 650kg £1040 (160), Lim 630kg £1001 (159), Stephen Hall, Monsktown Lim 750kg £1185 (158), HV McCambridge BB 590kg £932 (158), TJ McLornan, Nutts Corner Lim 630kg £995 (158), J & R McKeown, Aughafatten Sim 570kg £900 (158), W McClenaghan, Limavady Blonde 680kg £1067 (157), Des Millar, Aughafatten Sal 880kg £1381 (157), local farmer BB 650kg £1020 (157), D Hanna, Ballymoney Char 620kg £973 (157), HV McCambridge Lim 600kg £936 (156), Stephen Hall, Monkstown SHB 680kg £1054 (155), S Taylor, Ligoniel Lim 550kg £847 (154).

Fr cows sold to: TF Duncan & Co, Crumlin 690kg £1062 (154), H Park, Crumlin 530kg £800 (151), RB Kerr, Broughshane 470kg £705 (150), RA Hill, Islandmagee 560kg £840 (150), Hubert Stewart, Ballyclare 460kg £671 (146), M & S Calwell, Ballycarry 520kg £748 (144), R & E Taylor, Macosquin 640kg £902 (141), W Moore, Templepatrick 810kg £1109 (137), R & E Taylor 800kg £1080 (135), J & G Hamilton, Broughshane 530kg £715 (135), H Park, Crumlin 690kg £924 (134), R & E Taylor 770kg £1031 (134), local farmer 660kg £858 (130), Brian McConnell, Doagh 720kg £921 (128), R & E Taylor, Macosquin 710kg £908 (128), Alex B Carson, Clough 500kg £640 (128), T & J Mackey, Ballynure 580kg £742 (128), RA Gordon, Cloughmills 630kg £800 (127), Brian McConnell, Doagh 720kg £914 (127), R & E Taylor 800kg £1016 (127), MP McElhinney, Co Londonderry 680kg £856 (126), H & A Speedy, Randalstown 630kg £793 (126), D & S Kennedy, Broughshane 680kg £850 (125), MT Boyd, Kilwaughter 460kg £575 (125), James B Sayers, Cloughmills 650kg £806 (124).

Beef heifers sold to: S Fullerton, Bushmills AA 560kg £1265 (226), Matt Workman, Kilwaughter Char 550kg £1243 (226), MP McElhinney, Co Londonderry 550kg £1199 (218), Char 570kg £1236 (217), Char 550kg £1182 (215), R Shaw, Rasharkin Lim 500kg £1070 (214), MP McElhinney Blonde 500kg £1070 (214), Lim 460kg £979 (213), Lim 490kg £1043 (213), Blonde 490kg £1038 (212), SR Gray, Antrim Lim 620kg £1302 (210), MP McElhinney Blonde 470kg £987 (210), Joe O’Connor, Dungiven Lim 610kg £1281 (210), D Hanna, Ballymoney Blonde 550kg £1144 (208), MP McElhinney Char 460kg £952 (207), Char 500kg £1035 (207), Blonde 540kg £1112 (206), R Shaw, Rasharkin Lim 560kg £1120 (200), Mrs D Rowney, Ballynure BB 530kg £1049 (198), W McClenaghan, Limavady Char 460kg £892 (194), SR Gray, Antrim Lim 670kg £1273 (190), Lim 660kg £1247 (189).

Beef bullocks sold to: R & J Park, Ballymena AA 590kg £1380 (234), O Shiels & Co, Kilrea Par 660kg £1478 (224), R & J Park AA 680kg £1523 (224), A & T Lagan, Portglenone AA 590kg £1303 (221), R Waide, Cloughmills AA 530kg £1097 (207), AA 530kg £1081 (204), G & M McGuickan, Dunloy Lim 690kg £1393 (202), J Smyth, Randalstown Char 660kg £1320 (200), R & J Park, Blonde 580kg £1160 (200), A Stewart, Ballyclare SH 700kg £1372 (196), W Kirkpatrick, Dundrod BB 650kg £1274 (196), Sim 600kg £1170 (195), E McClintock, Ballymena Sim 580kg £1125 (194), Lloyd George, Nutts Corner (2) Sim 670kg £1286 (192), G & M McGuickan, Char 810kg £1547 (191), W Kirkpatrick, Dundrod Sim 710kg £1349 (190), H Simms, Carrick Lim 570kg £1065 (187), W Kirkpatrick Lim 670kg £1252 (187), P Graffin, Portglenone Lim 630kg £1171 (186), local farmer Lim 570kg £1048 (184), A & T Lagan, Portglenone Lim 610kg £1122 (184), Terence Duffin, Toomebridge AA 630kg £1159 (184), R & T Skelton, Ballymoney Mon 620kg £1122 (181), R & J Park Here 650kg £1176 (181).

Fr bullocks sold to: J & R Gregg, Glarryford 660kg £1148 (174), S Fullerton, Bushmills 670kg £1058 (158), local farmer 540kg £842 (156), R Waide, Cloughmills 530kg £826 (156), 500kg £750 (150), H Simms, Carrick 580kg £812 (140).

Dairy stock met excellent demand on Friday selling to £1890 for a calved heifer from Des Jones, Moneymore, calved cows to £1670.

Ruling prices: Des Jones, Moneymore calved heifer £1890, Thomas Carlisle, Dundrod calved cow £1670, W Weatherup, Carrick calved hfr £1520, N McAuley, Dundrod calved cow £1370, WJ Kerr, Cloughmills calved cow £1330, calved cow £1280, R Thompson, Ligoniel calved hfr £1250.

83 lots in the suckler ring sold to £2850 for an AA bull, £1900 for a BB cow with Lim bull calf and £1760 for an in calf cow.

Ruling prices: Robert Cochrane, Coleraine BB hfr £1900, BB hfr £1880, BB hfr £1880, BB hfr £1760, Lim hfr £1710, I Montgomery, Glenwherry Char £1700, John McIlrath, Ballymena Blonde £1680, WJ & D Wallace, Ballymena Lim £1650, Robert Cochrane Lim £1620, BB £1600, Richard Creith, Bushmills Lon £1600, Robert Cochrane BB £1600, BB £1590, Lim £1590, BB £1550, Anthony McFadden, Garvagh Here £1540, Robert Cochrane BB £1520, E Gillan, Deerfin, BB £1500, Robert Cochrane BB £1500, BB £1500, BB £1490, (3) BB £1480, BB £1470, BB £1450, AA £1450, (2) BB £1400, Lim £1380, WJ & D Wallace, Ballymena Lim £1380, J Strange, Ballyclare Lim £1350, Robert Cochrane Lim £1350, Lim £1330, John Connon, Deerfin Lim £1320, Robert Cochrane BB £1310, BB £1220, Anthony McFadden Blonde £1210, B Paisley, Ballynure AA £1210, Robert Cochrane BB £1200.

Fantastic prices in the calf ring for 228 head on offer. £605 was realised twice for BRB and BB bulls (approx. 3 months old), baby bulls to £400 for a fortnight old Sim. Heifer calves to £485 for a Feb born Lim, younger lots to £330 also a 8 week old Lim.

Beef bred bull calves sold to: G & Mrs AM Patton, Carrowdore BRB £605, Leslie Wilson, Doagh BB £605, G & Mrs AM Patton BRB £580, Leslie Wilson Sim £570, Sim £565, Sim £550, G & AM Patton BRB £530, J & J Huey, Armoy Lim £465, Miss ME McCullough, Ballynure Lim £455, J & J Huey Lim £450, F McLaughlin AA £445, B O’Kane, Magherafelt (2) Lim £435, F McLaughlin Lim £430, J & J Huey Lim £430, D Montgomery, Glenwherry Lim £430, F McLaughlin Lim £425, Lim £420, Lim £420, B O’Kane Lim £420, D Montgomery Lim £420, W Morrison, Armoy Sim £400, B O’Kane Lim £400.

Heifer calves sold to: Miss ME McCullough, Ballynure Lim £485, Lim £440, D Devlin, Randalstown BB £440, J & J Huey, Armoy Lim £430, Anne Nicholson, Monkstown Char £405, B O’Kane, Maghera Lim £395, F McLaughlin AA £380, D Montgomery, Glenwherry Lim £370, Lim £360, J & J Huey, Armoy Lim £355, F McLaughlin Lim £345, B O’Kane, Lim £345, local farmer Here £340, Ross Clyde, Broughshane Lim £340, Hugh McNeill, Ballygally Char £335, J & J Huey, Armoy Lim £330, D Montgomery AA £330, H Millar, Antrim Here £320, D Montgomery AA £320, local farmer Here £310, George Forsythe, Cloughmills (2) Here £300.

Friesian bull calves sold to: J Walker, Randalstown £330, J McCann, Craigavon (2) £310, (3) £270, Hubert Stewart, Ballyclare £260, £250, J McCann (2) D Neeson £245, Dean McAllister, Armoy £200, A Magee Snr, Kilwaughter (3) £195, SH Adams, Cloughmills £185.

An entry of 360 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £600 over twice for a Sim 370kg at £970 from A McErlean. Portglenone and 380kg at £980 from P McConnell, Ligoniel. Heifers sold to £750 over for a Sim 450kg at £1200 presented by C McDonnell, Armoy.

Hfrs 0-250kgs: WD Marshall, Clough Sim 230kg £645 (280), Lim 240kg £630 (262), Spk 210kg £520 (247), Spk 250kg £605 (242), A Reid, Glenarm Lim 240kg £550 (229), Jean Craig, Larne Lim 240kg £530 (220), SG Lowry, Glenavy Lim 250kg £545 (218), A McKillop, Corkey Lim 240kg £500 (208), A Reid Lim 210kg £420 (200).

251-300kg: A & D McAfee, Bushmills Char 280kg £730 (260), Robin Nicholson, Monkstown Lim 280kg £700 (250), 290kg £720 (248), Hanna Hall, Newtownabbey Lim 260kg £610 (234), local farmer Lim 300kg £700 (233), SJ Duncan, Crumlin Char 270kg £625 (231), Duncan Bros, Antrim Lim 270kg £620 (229), W McLaughlin, Dunloy Lim 300kg £680 (226), JA Bonnar, Glenarm St 290kg £650 (224), SG Lowry, Glenavy Char 300kg £670 (223), WD Marshall, Clough Sim 260kg £580 (223), MT Boyd, Kilwaughter Lim 290kg £645 (222), Jean Craig, Larne Char 280kg £620 (221), WD Marshall Lim 260kg £575 (221), Andrew Russell, Templepatrick Char 290kg £615 (212), Jean Craig, Lim 280kg £590 (210).

301-350kg: A & D McAfee, Bushmills Lim 310kg £750 (241), Stuart Hall, Larne Lim 310kg £730 (235), Lim 350kg £810 (231), Char 320kg £740 (231), A & D McAfee, Bushmills Char 330kg £755 (228), Robin Nicholson, Monkstown Lim 340kg £770 (226), Stuart Hall Lim 320kg £720 (225), Daniel F McAlonan, Dunloy Char 310kg £690 (222), SG Lowry, Glenavy Char 310kg £690 (222), Matthew Murphy, Ballymena Lim 320kg £710 (221), Jean Craig, Larne Char 310kg £685 (221), Colm McDonnell, Armoy Sim 340kg £750 (220), Hanna Healey, Belfast Lim 310kg £680 (219), Mark McClelland, Larne Sim 310kg £680 (219), J Luney, Newtownabbey Lim 310kg £680 (219), Hugh McCambridge, Carnlough Lim 320kg £700 (218).

351kg and over: Colm McDonnell, Armoy Sim 450kg £1200 (266), Sim 370kg £940 (254), Sim 410kg £1020 (248), (2) Sim 420kg ££970 (231), Hugh McCambridge, Carnlough Char 380kg £860 (226), J & R McKeown, Aughfatten Sim 380kg £860 (226), Colin Irvine, Carrick Lim 420kg £945 (225), Wilbert Reid, Aughafatten Lim 390kg £875 (224), local farmer Char 420kg £940 (223), Colm McDonnell, Armoy Sim 440kg £980 (222), Sim 450kg £1000 (222), Sim 420kg £930 (221), K Craig, Ballyclare AA 520kg £1150 (221), Colm McDonnell Sim 420kg £920 (219), J Luney, Newtownabbey Lim 370kg £810 (218).

Bulls/blks 0-250kgs: WD Marshall, Clough Lim 240kg £680 (283), Lim 220kg £590 (268), Lim 170kg £455 (267), Lim 220kg £575 (261), SJ Duncan, Crumlin Char 250kg £620 (248), WD Marshall, Lim 230kg £565 (245), Sim 230kg £560 (243), Ganaway farms, Millisle, BB 170kg £400 (235), WD Marshall Sim 200kg £470 (235), Ganaway farms (2) BB 230kg £540 (234), WD Marshall BB 210kg £490 (233), Ganaway farms Here 210kg £475 (226), WD Marshall Lim 240kg £540 (225), Ganaway farms SH 220kg £490 (222), FKV 190kg £400 (210).

251-300kgs: WD Marshall, Clough Lim 260kg £720 (276), Hugh McCambridge, Carnlough Lim 300kg £780 (260), A Devlin, Ballycastle Blonde 280kg £710 (253), WD Marshall (2) Lim 270kg £680 (251), Lim 260kg £605 (232), Mark McClelland, Larne Sim 280kg £620 (221), Andrew Bellingham, Ballymoney BB 270kg £590 (218), James Houston, Randalstown Lim 300kg £655 (218), A McKillop, Corkey Lim 280kg £600 (214), G McAuley, Ballynashee AA 290kg £620 (213), A Devlin, Ballycastle Lim 280kg £570 (203), A McKillop, Corkey AA 270kg £540 (200).

301-350kgs: Robin Nicholson, Monkstown Lim 350kg £930 (265), Hugh McCambridge, Carnlough Char 320kg £850 (265), A McErlean, Portglenone Char 320kg £850 (265), Ivan Tanner, Castlerock Sim 310kg £815 (262), Sal 350kg £890 (254), RJ Taylor, Lisburn Char 350kg £890 (254), H Kennedy, Ballynure Lim 350kg £880 (251), A Devlin, Ballycastle Char 350kg £880 (251), A McErlean, Portglenone Sim 350kg £860 (245), Malcolm Rankin, Priestland Lim 310kg £745 (240), Hugh McCambridge, Lim 350kg £840 (240), H Kennedy, Ballynure Lim 330kg £790 (239), WD Marshall, Clough Sim 310kg £740 (238), A Devlin, Ballycastle Char 340kg £810 (238), JA Bonnar, Glenarm Lim 310kg £725 (233), James Houston, Randalstown Lim 310kg £725 (233).

351kg and over: A Devlin, Ballycastle Char 360kg £950 (263), A McErlean, Portglenone Sim 370kg £970 (262), P McConnell, Ligoniel Char 380kg £980 (257), Stuart Tanner, Castlerock Sal 380kg £970 (325), RJ Taylor, Stoneyford Char 370kg £940 (254), P McConnell, Ligoniel Lim 370kg £930 (251), Wharry & McCurdy, Carnlough Char 390kg £970 (248), A Devlin, Ballycastle Char 360kg £890 (247), Ian Davidson, Larne Lim 370kg £910 (246), P McConnell, Ligoniel Char 380kg £930 (244), Malcolm Rankin, Priestland Lim 380kg £920 (242), A McErlean, Portglenone Blonde 360kg £870 (241), RJ Taylor, Stoneyford Char 410kg £990 (241), Wharry & McCurdy, Carnlough Char 390kg £940 (241), Matthew Murphy, Moorfields Lim 380kg £915 (240), A McErlean, Portglenone Sim 370kg £890 (240).

An entry of 1700 sheep penned at the first sale of the season in Ballymena on Monday evening resulted in a terrific trade. Stores sold to £77, breeding hoggets to £148.

Store lambs sold to: A Johnston, Stoneyford Dor £77, 3 Dor £71, J Donnelly, Rathkenny 3 Tex £70, C Donnelly, Rathkenny 14 Tex £69, John Byrne, Antrim 25 Tex £68.50, J McGuickan, Randalstown 1 Dor £67.50, Robin Kennedy, Dundrod 36 Tex £67, D McKillop, Glenariffe 6 Suff £66.50, Ian Gibson, Glenariffe 40 Tex £66.50, Newpark farms, Dromore 17 Suff £66.50, T Millar, Broughshane 35 Tex £66, Ian Gibson, Broughshane 40 Tex £66, C Donnelly, Rathkenny 9 Tex £66, James McLoughlin, Carnlough 27 Tex £66, Robin Kennedy, Dundrod 30 Tex £66, Matthew Magill, Glenarm 16 Tex £65.50.

Breeders sold to: N & I Hardy, Cookstown 10 Suff £148, D Montgomery, Glenwherry 3 Mule £148, N & I Hardy 10 Suff £140, 8 Suff £138, M Fulton, Ballymena 10 Mule £138, N & I Hardy 13 Suff £135, 10 Suff £135, 10 Suff £130, 10 Suff £128.

An entry of 220 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £680 over for a Lim 550kg at £1230 offered by TJ Heron, Ballyclare. Heifers sold to £650 over for a Lim 570kg at £1220 presented by R Taggart, Armoy.

Bullocks up to 500kg: C Tinsdale, Carnlough Char 450kg £1095 (243), E Kelly, Randalstown Lim 430kg £1035 (240), Lim 340kg £800 (235), Sam Bradley, Bangor BRB 340kg £790 (232), C Tinsdale, Char 480kg £1090 (227), W Montgomery, Broughshane Lim 480kg £1090 (227), J Smyth, Randalstown Lim 480kg £1085 (226), C Tinsdale Char 500kg £1130 (226), Patrick McCann, Portglenone Lim 490kg £1100 (224), C Tinsdale Char 490kg £1100 (224), WE Adamson, Carrick Aub 370kg £820 (221), W Moore, Ballycarry Lim 490kg £1080 (220), C Tinsdale Char 500kg £1100 (220), Sam Bradley Sim 250kg £550 (220), J Smyth, Char 480kg £1055 (219), Patrick McCann, Portglenone Lim 450kg £980 (217).

Bullocks over 500kgs: B McAuley, Bushmills Lim 510kg £1145 (224), TJ Heron, Ballyclare Lim 550kg £1230 (223), W Montgomery, Broughshane Char 510kg £1140 (223), WJ Kissock, Ballymena AA 510kg £1110 (217), W Montgomery Char 570kg £1235 (216), W Moore, Ballycarry Lim 510kg £1100 (215), W Montgomery Blonde 510kg £1070 (209), TJ Heron, Ballyclare Lim 600kg £1250 (208), Lim 570kg £1175 (206), R Taggart, Armoy Lim 670kg £1370 (204), TJ Heron Lim 630kg £1270 (201), R Taggart Lim 610kg £1225 (200), TJ Heron Char 630kg £1260 (200), J Smyth, Randalstown Char 580kg £1140 (196), Mervyn Crawford, Randalstown Here 560kg £1100 (196), W Montgomery, Broughshane Char 520kg £1020 (196).

Heifers sold to: Patrick McCann, Portglenone AA 450kg £1060 (235), Jean Craig, Larne Char 380kg £815 (214), R Taggart, Armoy Lim 570kg £1220 (214), Samuel Herbison, Ballymena AA 500kg £1070 (214), Jean Craig Char 370kg £780 (210), James McLoughlin, Carnlough Char 470kg £985 (209), Char 490kg £1010 (206), R Taggart, AA 520kg £1060 (203), W Moore, Ballycarry Lim 450kg £910 (202), Patrick McCann, Portglenone Lim 450kg £910 (202), J McQuiston, Ballymoney Lim 550kg £1100 (200), Sim 540kg £1080 (200), James McLoughlin Lim 450kg £900 (200), W Moore, Ballycarry Lim 450kg £900 (200), J Smyth, Randalstown Char 560kg £1120 (200), Jean Craig Char 450kg £885 (196), Char 480kg £940 (195), J Smyth Char 540kg £1050 (194), G McLoughlin, Carnlough Char 530kg £1030 (194), Jean Craig (2) Char 420kg £815 (194), James A McQuiston Lim 480kg £930 (193), Jean Craig, Char 400kg £775 (193), J McQuiston Char 570kg £1100 (193).

An entry of 2431 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a sharp trade. Fat lambs sold to 390p for a pen of 6 Texels 21kg at £82 offered by John Crawford, Parkmore and to a top per head of £93 for a pen of 24kg Texels from David Warwick, Moorfields. Fat ewes sold to £113.

Fat lambs (17060

Top prices per kg: John Crawford, Parkmore 6 Tex 21kg £82 (390), David Warwick, Moorfields 7 Tex 24kg £93 (387), S Adams, Comber 22 Tex 23kg £88 (382), DA McWilliam, Ballyclare 8 Tex 23kg £87.50 (380), Richard Cowan, Magheramourne 36 Suff 22kg £83 (377), I Morrison, Dunloy 30 Tex 22kg £82.50 (375), JJ Mawhinney, Kells 12 Tex 18kg £67.50 (375), T & J Mackey, Ballynure 12 Tex 22.5kg £84 (373), B McMillan, Cullybackey 10 Tex 22.5kg £84 (373), J Knox, Broughshane 26 Suff 22.5kg £84 (373), G Millar, Moneymore 8 Char 22.5kg £84 (373), Sid Rea, Straid 23 Tex 24kg £89.50 (372), A & J Currie, Ballyclare 33 Tex 22kg £82 (372), T Robinson, Ballynure 8 Tex 22kg £82 (372), N Hamill, Aughafatten 20 Tex 22kg £82 (372), N Hunter, Larne 10 Suff 22kg £82 (372), Damien Duggan, Magherafelt 10 Tex 21.5kg £80 (372), EA Dawson, Straid 5 Tex 23kg £85.50 (371), Gary Coulter, Doagh 3 Tex 21kg £78 (371), Michael Kearney, Ballymoney 48 Tex 21kg £78 (371), R Hunter, Larne 6 Char 21kg £78 (371), TS McAuley 6 Tex 24kg £89 (370), James A McQuiston, Ballymoney 27 Tex 23kg £85 (369), Frank O’Hara, Ballymena 20 Tex 23kg £85 (369).

Top prices per head: David Warwick, Moorfields 7 Tex 24kg £93, James Graham, Crumlin 3 Rouge 25.5kg £92, Samuel Wilson, Randalstown 8 Tex 25.5kg £91, Matt Workman, Kilwaughter 29 Tex 25kg £90.50, Hugh McNeill, Ballygally 16 Tex 25.5kg £90, S Davison, Broughshane 2 Tex 25kg £90, M Moffett, Broughshane 7 Tex 25.5kg £90, t Montgomery, Broughshane 18 Tex 25.5kg £90, WR Wilson, Ballymena 9 Tex 25kg £90, Sidney Rea, Straid 23 Tex 24kg £89.50, Lucy Calderwood 27 Tex 24.5kg £89, D Gaston, Carnlough 12 Tex 25kg £89, TS McAuley, Larne 6 Tex 24kg £89, Bushvalley Texels, Stranocum 2 Suff 26.5kg £89, T Jackson, Broughshane 2 Tex 25.5kg £89, G Irwin, Ballyclare 6 Tex 24kg £88.50, M & R Simpson, Broughshane 20 Tex 24.5kg £88, I McKay, Dervock 9 Tex 26kg £88, Raymond Stewart, Ballyclare 11 TEx 25kg £88, Mrs EJ Hall, Ballygally 19 Suff 24kg £88, Andrew Mackey, Ballyclare 1 Dor 24kg £88, S Adams, Comber 22 Tex 23kg £88, Al Gault, Newtownabbey 4 Suff 25kg £88.

Fat ewes (725)

1st Quality

Tex - £80-113

Suff - £80-£108

CB - £62-£80

BF - £40-60