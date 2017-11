Latest prices from the rings at Ballymena

An entry of 430 beef cattle in Ballymena resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 225p for a Blue 900kg at £2025, Fries cows to 123p for a 630kg at £774, beef heifers to 210p for 550kg at £1155, beef bullocks to 215p for 810kg at £1741, Fr bullocks to 169p for 770kg at £1301.

Fat cows sold to: Andrew Craig, Coleraine BB 900kg £2025 (225), JM Morrison, Armoy BB 880kg £1856 (211), BB 810kg £1458 (180), J Knox, Broughshane Lim 700kg £1232 (176), Ian Dodds, Glenwherry BB 610kg £1037 (170), Thomas Clyde, Antrim Lim 540kg £907 (168), J Lavery, Aghalee BB 610kg £1024 (168), W & M Orr, Ballycastle Lim 750kg £1200 (160), A Clements, Muckamore ST 690kg £1090 (158), TJ McLornan, Nutts Corner Lim 750kg £1177 (157), J Lavery, Aghalee Lim 650kg £1020 (157), J McKinley, Bushmills AA 620kg £967 (156), Terence Smyth, Lisburn Lim 610kg £945 (155), Thomas Clyde, Antrim Lim 670kg £1038 (155), Ian Laughlin, Garvagh Lim 640kg £992 (155), Thomas Clyde Lim 540kg £826 (153), W & M Orr, Ballycastle Sim 630kg £945 (150), Wm Jones Snr, Templepatrick Lim 820kg £1221 (149), J McKinley AA 790kg £1161 (147), Charles Henning, Moira AA 770kg £1116 (145), David Compton, Carninney BB 600kg £870 (145), TJ McLornan, Nutts Corner Lim 660kg £957 (145), Charles Henning AA 730kg £1051 (144).

Fr cows sold to: J Purcell & Sons, Limavady 630kg £774 (123), David A Strange, Ballyclare 750kg £915 (122), Forsythe Bros, Loughgiel 760kg £912 (120), G Connon, Aldergrove 650kg £767 (118), John Vance, Cookstown 630kg £718 (114), JA Wilson, Doagh 550kg £627 (114), J & A McAteer, Randalstown 530kg £604 (114), Stephen Stewart, Newtownabbey 730kg £824 (113), Brian Lyttle, Moorfields 650kg £734 (113), Forsythe Bros, Loughgiel 730kg £817 (112), N Alexander, Gracehill 690kg £772 (112), Danny Duffin, Toomebridge 680kg £754 (111), D Borland, Bushmills 770kg £854 (111), James Gaston, Dunloy 650kg £715 (110), TA Addison, Upper Ballinderry 530kg £583 (110), Stephen Stewart, Newtownabbey 670kg £730 (109), R Alexander, Cloughmills 690kg £752 (109), S Cargill, Parkgate 640kg £697 (109), Albert Wallace, Tobermore 700kg £763 (109), Stephen Stewart 710kg £766 (108), Brian Lyttle, Moorfields 700kg £756 (108), James Gaston 750kg £810 (108), John Vance, Cookstown 700kg £749 (107), RLA & D Irvine, Dundrod 650kg £695 (107).

Beef heifers sold to: E & P McCormick, Cushendun Lim 550kg £1155 (210), J & J Rea, Kilwaughter Char 590kg £1168 (198), TF & NW McConkey, Parkgate Lim 580kg £1142 (197), R McNabney, Broughshane Lim 520kg £1014 (195), A Kennedy, Ardglass Lim 560kg £1086 (194), local farmer Lim 540kg £1036 (192), A Kennedy Char 520kg £998 (192), R McNabney, Lim 500kg £950 (190), Lim 480kg £912 (190), A Kennedy Char 530kg £1007 (190), J Lavery, Aghalee Char 520kg £982 (189), J & J Rea, Kilwaughter Char 630kg £1184 (188), local farmer BB 540kg £1009 (187), A Auld, Portstewart Char 620kg £1159 (187), local farmer BB 530kg £985 (186), Wm Smyth, Limavady Char 720kg £1339 (186), J Lavery, Aghalee Lim 610kg £1122 (184), Lim 590kg £1085 (184), A Kennedy, Ardglass AA 630kg £1146 (182), local farmer Lim 570kg £1026 (180).

Beef bullocks sold to: H Crawford, Moneyrea BB 810kg £1741 (215), Mervyn Farr, Ballinderry Char 680kg £1455 (214), Lim 750kg £1590 (212), Char 680kg £1441 (212), BB 690kg £1449 (210), J McKinley, Bushmills AA 660kg £1379 (209), Mervyn Farr Lim 660kg £1379 (209), H Crawford, Char 800kg £1648 (206), Andrew Craig, Coleraine AA 740kg £1517 (205), S Duggan, Mayogall BB 640kg £1292 (202), H Crawford BB 830kg £1660 (200), P & S Kelly, Kells BB 780kg £1528 (196), BB 730kg £1423 (195), James Matchett, Aghalee Char 650kg £1261 (194), Owen Park, Antrim Char 580kg £1125 (194), Adrian Murphy, Ballyclare Lim 690kg £1311 (190), TF & NW McConkey, Parkgate Lim 570kg £1083 (190), R Gilliland, Antrim Sim 700kg £1316 (188), JB Crawford, Aughafatten SH 620kg £1153 (186), Wm Smyth, Limavady Char 710kg £1306 (184), P Graffin, Portglenone Char 600kg £1098 (183), Lim 710kg £1278 (180), H Crawford Char 770kg £1386 (180), JB Crawford, Aughafatten Ge 620kg £1116 (180).

Friesian bullocks sold to: Geoffrey Arthur, Broughshane 770kg £1301 (169), 590kg £944 (160), 660kg £1029 (156), 650kg £975 (150), James Currie, Larne 500kg £740 (148), 530kg £784 (148), 540kg £799 (148), Geoffrey Arthur 700kg £1015 (145), James Currie 490kg £700 (143), 560kg £795 (142), 580kg £823 (142).

45 dairy cattle met excellent demand on Friday selling to £2260 for a choice calved heifer from Adams farms, Cloughmills.

Ruling prices: Adams farms, Cloughmills calved hfr £2260, WR Givan, Dungannon £1850, JR McNeilly, Randalstown £1820, Howard McNabney, Clough calved cow £1770, A & W McIlwaine, Ballyclare calved hfr £1750, Adams farm, Cloughmills £1720, local farmer £1720, David Wallace, Antrim £1710, local farmer £1700, DS Dickey, Randalstown £1660, JR McNeilly, Randalstown £1620, Howard McNabney, Clough calved cow £1600, Trevor Brown, Crumlin £1580, Adams farms, Cloughmills calved hfr £1570, Brian Paisley, Ballynure calved cow £1560, Adams farms calved hfr £1560, A Hoey, Glenwherry £1550, DW Graham, Clough £1510, JR McNeilly, Randalstown £1500, T & J Mackey, Ballynure calved cow £1450, John Hunter, Crumlin calved hfr £1450, TJ Gordon, Ballyclare calved cow £1450, David Allen, Moneymore calved hfr £1370, R Thompson, Ligoniel £1340.

Suckler stock met good trade to £1680 for a SH cow with bull calf, while a SH cow with bull calf, while an in calf Lim cow fetched £1410. Breeding bulls to £1650 for a pure bred Limousin.

Ruling prices: A Stewart, Limavady SH cow & bull calf £1680, MJ Lucas, Antrim Lim in calf cow £1410, David Compton, Carninney AA cow & bull calf £1290, Patrick Logan, Ahoghill Lim hfr & bull calf £1280, Lim hfr & bull calf £1270.

148 lots in ring three sold rapidly to £490 for a BB bull (4 months), heifer calves to £390 for a fortnight old BB.

Ruling prices for beef bred bull calves: S Cargill, Parkgate BB £490, Leslie Wilson, Doagh Sim £400, Joseph Adams, Ballymena AA £395, Leslie Wilson Sim £390, Fortfield farms, Greenisland St £390, RJT Fleming, Templepatrick Sim £370, A Stewart, Limavady Here £365, Fortfield farms St £360, Andrew Abraham, Antrim Here £355, S Cargill, Here £335, RLA & D Irvine BB £335, A Scott, Glarryford Char £330, TJ Turtle, Broughshane AA £320, James Graham, Raloo Sim £310, JW Suffern, Crumlin Here £310, James Graham Sim £300, S Irons, Coleraine Sim £290, Seamus O’Kane, Carnlough Char £290, S Cargill, Parkgate Here £275, Wilson & Campbell, Carrickfergus AA £275.

Heifer calves sold to: TJ Turtle, Broughshane BB £390, D McKay, Broughshane Lim £390, Leslie Wilson, Doagh (2) Sim £370, WP & WJ Jackson, Crossgar Fr £370, Leslie Wilson Sim £355, WP & WJ Jackson, Crossgar Fr £345, Fr £340, D McKay, Broughshane Lim £330, S Irons, Coleraine Sim £325, N Hanna, Ballymoney Sim £315, WP & WJ Jackson, Crossgar (3) Fr £310, Alex Connor, Ballyclare Lim £310, WP & W Jackson £300, RJT Fleming, Templepatrick (2) Sim £300, Alex Connor Here £300.

Fr bull calves sold to: A Magee Snr, Kilwaughter (2) £150, Alex Magee, Larne £150, A Magee Snr (2) £140, Alex Magee £140, S Cargill, Parkgate £135, £125, RLA & D Irvine, Dundrod £95, A Magee Snr (2) £90, Caughey farms, Kircubbin £80, RI McLaughlin, Cloughmills £75, Arthur Gibson, Glenarm (2) £70, Alex Magee £60.

An entry of 300 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £570 over for a Lim 360kg at £930 offered by Mrs A Henry, Antrim. Heifers sold to £510 over for a Lim 350kg at £860 presented by D McCartney, Kells.

Bulls/blks 0-300kgs:SJ Mulholland, Hannahstown Char 230kg £675 (293), S Taylor, Belfast Sim 240kg £700 (291), local farmer Char 210kg £610 (290), S Taylor Sim 240kg £695 (289), Ed Stirling, Kilwaughter Char 240kg £680 (283), Victor Erskine, Ballyclare Lim 200kg £560 (280), local farmer Char 210kg £585 (278), S Taylor, Char 250kg £690 (276), local farmer Lim 230kg £630 (273), S Taylor Sim 260kg £710 (273), Victor Erskine, Ballyclare Lim 220kg £600 (272), Ian Crawford, Randalstown Char 270kg £735 (272), Char 250kg £680 (272), AGA McNeilly, Islandmagee Lim 230kg £615 (267), P McCambridge, Cushendall Blonde 260kg £695 (267), Tom Tinsley, Stoneyford Lim 240kg £640 (266).

301-350kgs: J Lavery, Aghlaee Char 320kg £855 (267), H McCormick, Larne BB 310kg £800 (258), J Lavery Char 350kg £900 (257), S Dawson, Lisburn Char 320kg £770 (240), Drew Clements, Kilwaughter Lim 320kg £755 (235), local farmer Char 330kg £775 (234), TP Crawford, Kircubbin Sim 310kg £715 (230), Lim 350kg £805 (230), R & S & Miss P Macauley, Crumlin Lim 310kg £710 (229), S Boyle, Carrick Lim 310kg £695 (224), TP Crawford, Kircubbin Lim 310kg £685 (221), W Thompson, Crumlin AA 320kg £695 (217), TP Crawford Lim 330kg £715 (216), Ian Crawford, Randalstown Char 330kg £715 (216), Elizabeth Browne, Islandmagee Here 340kg £725 (213), Stephen Stewart, Newtownabbey BB 320kg £680 (212).

351kg and over: Mrs A Henry, Antrim Lim 360kg £930 (258), J Lavery, Aghalee Char 380kg £905 (238), Char 380kg £895 (235), TP Crawford, Kircubbin Char 380kg £865 (227), R & S Macauley, Crumlin Sim 440kg £990 (225), Sim 420kg £940 (223), D McDonnell, Newry Char 390kg £850 (218), TP Crawford, Kircubbin Lim 380kg £815 (214), Lim 390kg £815 (209), BB 370kg £770 (208), S Hamill, Aughafatten Sim 380kg £790 (207), TP Crawford, Kircubbin Sim 390kg £800 (205), J Lavery, Aghalee Char 420kg £860 (204), TP Crawford AA 400kg £815 (203), Lim 410kg £835 (203), A & W Magill, Raloo Lim 400kg £805 (201).

Heifers 0-300kgs: E Drummond, Ballynure Char 170kg £480 (282), H McCurdy, Ballynure Char 140kg £390 (278), AGA McNeilly, Islandmagee Lim 250kg £680 (272), D McCartney, Kells Lim 300kg £810 (270), W Dawson, Stoneyford Char 190kg £510 (268), S Taylor, Ligoniel Char 240kg £630 (262), S Boyle, Carrickfergus Lim 240kg £630 (262), S Dawson, Lisburn Char 220kg £570 (259), S Boyle Lim 280kg £710 (253), E Drummond, Char 170kg £430 (252), S Taylor, Ligoniel Lim 220kg £555 (252), Char 250kg £630 (252), N Booth, Bushmills Lim 270kg £680 (251), local farmer Char 160kg £400 (250), W Dawson, Stoneyford Char 250kg £620 (248), R & S & Miss P Macauley, Crumlin Char 300kg £730 (243).

301-350kgs: D McCartney, Kells Lim 350kg £860 (245), J Lavery, Aghalee Lim 350kg £780 (222), D McCartney Lim 310kg £680 (219), N Booth, Bushmills Lim 310kg £630 (203), Ian Crawford, Randalstown Char 330kg £670 (203), GR Logan, Templepatrick Sim 320kg £640 (200), Victor Erskine, Ballyclare Lim 320kg £630 (196), Ian Crawford Char 330kg £635 (192), AGA McNeilly, Islandmagee Char 320kg £615 (192), Drew Clements, Kilwaughter Lim 340kg £650 (191), Ian Crawford, Char 330kg £620 (187), Victor Erskine, Ballyclare Sim 330kg £595 (180), Hugh McNeill, Ballygally Char 320kg £575 (179), Stephen Stewart, Newtownabbey BB 310kg £545 (175), Malcolm Rankin, Priestland Lim 350kg £600 (171), Victor Erskine, Lim 330kg £560 (169).

351kg and over: M Elliott, Armoy Lim 390kg £810 (207), J Lavery, Aghalee Char 390kg £780 (200), M Elliott Lim 360kg £665 (184), Joan Hughes, Randalstown Char 420kg £760 (181), Malcolm Rankin, Priestland Lim 380kg £685 (180), M Elliott, Ballymoney Lim 390kg £700 (179), Joan Hughes, Char 360kg £645 (179), M Elliott Lim 410kg £720 (175), GR Logan, Templepatrick Here 430kg £750 (174), Malcolm Rankin Lim 370kg £640 (173), M Elliott Lim 420kg £720 (171), Lim 380kg £640 (168), Lim 460kg £770 (167), W Livingstone, Ballymena Char 430kg £700 (162), Sam Cameron, Randalstown Lim 370kg £600 (162), Johnathan McGuckian, Randalstown Here 450kg £575 (127).

A good entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a super trade. Breeders sold to £108, stores to £75, ewe lambs to £95 and rams to 330gns.

Breeding stock sold to: L Keys, Dromore 5 CB £108, 6 Suff £106, Peter McAuley, Carrick 12 £105, L Keys 5 CB £98, Peter McAuley 12 CB £96, Trevor Wray, Ballymena 1 Cv £92, Mrs J Patterson, Mallusk 1 CB £88, 6 Suff £86, 1 Suff £86, 1 CB £83, R Gilpin, Belfast 9 Tex £81, Mrs J Patterson 6 Tex £80, 10 Suff £75, Rbt Gingles, Larne 8 Suff £70, D McLean, Larne 6 Suff £69, 1 Suff £69, Mrs J Patterson 8 Tex £68, 7 Zwar £65.

Store lambs sold to: Mrs M Crawford, Glenwherry 4 Cv £75, Wm Weir, Carrick 10 Tex £71.50, Noel Hamilton, Moorfields 33 Tex £70.50, Shaws Hill farm, Kells 41 Tex £70, J Armstrong, Martinstown 7 Tex £70, R Crawford, Magheramourne 16 Char £70, C & M White, Aughafatten 18 Suff £69.50, A Kyle, Islandmagee 11 Tex £69, M Tweed, Islandmagee 1 CB £69, RM Carson, Islandmagee 15 Tex £68.50, W Jones Jnr, Templepatrick 29 Suff £68.50, J Kane, Glenarm 18 Tex £68, Alex McCann, Glenravel 7 Suff £67, Mrs J Patterson, Mallusk 10 Tex £67, W Jones Jnr 30 Suff £66.50, Finlay McBride, Dundrod 7 CB £66.50.

Ewe lambs sold to: Dermot McDonnell, Glenariffe 12 CB £95, I Montgomery, Glenwherry 3 Suff £92, 12 Mule £90, Dermot McDonnell 13 CB £88, 14 CB £88, 12 CB £85, JR Beggs, Larne 12 Lleyn £85, G Gault, Doagh 9 Mule £82, I Montgomery 6 Mule £82, June Loughridge, Armoy 10 Mule £78, Dermot McDonnell, Glenariffe 12 Suff £75, JR Beggs, Larne 11 Lleyn £74, D Topping, Islandmagee 10 Tex 72, John Connon, Deerfin 12 Tex £72, Ryan O’Dornan, Aughafatten 11 BF £72, Chelsea Robinson, Ballygally 8 BF £70, Dermot McDonnell 13 CB £70, 10 Suff £70, John Connon 12 Tex £70.

Rams sold to: Neil Cole, Killyleagh Tex 330gns, Tex 310gns, Tex 285gns, local farmer 260gns, A McCartney, Cloughmills Tex 240gns, David Verner, Cookstown Blu 205gns, Wm McCrory, Broughshane Char 200gns, Wm Rea Tex 200gns, RAS Barkley, Dunloy Tex 200gns, D McLean, Larne Suff 200gns, R Coleman, Glarryford Char 190gns, Jim Bell, Comber Char 180gns, Char 165gns, B McAllister, Kells Char 160gns, BF 150gns, Char 150gns, D Topping, Islandmagee Suff 138gns, James McCullough, Kilrea Suff 130gns, R Coleman, Char 125gns.

An entry of 110 cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £620 over for a Char 740kg at £1360 offered by JW Ferris, Ballynure. Heifers sold to £650 over a Sim 600kg at £1250 presented by B Cannon, Antrim.

Heifers sold to: Irene Overend, Bellaghy AA 560kg £1170 (208), B Cannon, Antrim Sim 600kg £1250 (208), S Wilson, Ballynure Char 530kg £1080 (203), Char 540kg £1100 (203), Char 600kg £1205 (200), F Hughes, Bellaghy Blonde 470kg £930 (197), S Wilson, Char 560kg £1100 (196), Gary Davidson, Ligoniel Char 480kg £930 (193), J McComb, Aldergrove Lim 450kg £835 (185), F Hughes Char 380kg £705 (185), TJ Alexander, Templepatrick Char 540kg £1000 (185), Thomas McCoy, Randalstown Lim 410kg £750 (182), J McComb, Aldergrove Lim 490kg £875 (178), Lim 430kg £760 (176), DJ Moore, Ballyclare Char 450kg £790 (175), Stanley White, Crumlin Lim 490kg £855 (174).

Bullocks sold to: D Johnston, Glenavy Lim 500kg £1055 (211), W Millar, Broughshane Char 550kg £1150 (209), J Alcorn, Glengormley Lim 480kg £990 (206), Carrigeen farms, Templepatrick Char 560kg £1150 (205), Char 550kg £1125 (204), Thomas McCoy Lim 450kg £920 (204), D Johnston, Glenavy Lim 500kg £1015 (203), Thomas McCoy Lim 480kg £970 (202), JW Ferris, Ballynure Lim 620kg £1250 (201), B Cannon, Antrim Sim 490kg £980 (200), D Johnston, Glenavy Char 490kg £980 (200), Alistair Foreman, Belfast Char 510kg £1020 (200), Carrigeen farms, Templepatrick Char 510kg £1015 (199), Thomas McCoy Lim 480kg £950 (197), J Alcorn, Glengormley Lim 440kg £870 (197), DJ Moore, Ballyclare Char 550kg £1085 (197).

An entry of 2262 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 350p for a pen of 24kg Texels at £84 offered by G Martin, Broughshane and to a top per head of £87 for a pair of heavy Texels from M Warnock, Limavady. Fat ewes sold to £76.

Fat lambs (2088): A & W Gregg, Cloughmills 1 Tex 19kg £68 (357), Alastair Gardiner, Magheramourne 19 Tex 19kg £67 (352), Charlie Devlin, Magherafelt 27 Tex 20kg £70 (350), WJ Smyth, Moorfields 13 Tex 20kg £70 (350), Yvonne Gregg, Broughshane 11 Tex 20kg £70 (350), Graeme Martin, Broughshane 14 Tex 24kg £84 (350), Robert Linton, Ahoghill 5 Suff 21kg £73 (347), L Weatherup, Ballyclare 5 Tex 23.5kg £81.50 (346), Robert Hood, Broughshane 23 Tex 20.5kg £71 (346), Martin McCann, Randalstown 3 Tex 18.5kg £64 (346), Esther Farquhar, Moorfields 6 Tex 23kg £79 (343), Paul Butler, Rathkenny 31 Suff 22kg £75.50 (343), Margaret McAllister, Glenarm 20 Tex 17.5kg £60 (342), Charlie Devlin, 13 CB 21kg £71.80 (341), I Morrison, Dunloy 20 Tex 22.5kg £76.80 (341), R McNabney, Broughshane 13 Tex 23kg £78.50 (341), J McCollum, Carnlough 16 Tex 21kg £71.50 (340), Martin McCormick, Carnlough 15 Tex 22kg £74.80 (340), Matthew Murphy, Moorfields 16 Tex 21.5kg £73 (339), J McQuiston, Ballymoney 41 Tex 23kg £78 (339).

Top prices per kg: M Warnock, Limavady 2 Tex 33.5kg £87, Anne Marie Davey, Broughshane 5 Tex 29kg £85, M Warnock, Limavady 1 Tex 28kg £85, Graeme Martin 14 Tex 24kg £84, C Waide 19 Suff 27.5kg £82.80, K McAuley, Broughshane 30 Tex 26kg £82, Ian Dodds, Glenwherry 24 Tex 25.5kg £82, Logan Anderson, Kilwaughter 10 Suff 25.5kg £82, J Boyd, Doagh 12 Suff 26.5kg £82, A & W Gregg, Cloughmills 8 Tex 24.5kg £82, P McKeown, Glenravel 1 Tex 25kg £82, J Mills, Kilwaughter 40 CB 26.5kg £81.50, L Weatherup, Ballyclare 5 Tex 23.5kg £81.50, R Coleman, Glarryford 1 Tex 29kg £81, Luke Finlay, Broughshane 1 Tex 31kg £81, Thomas Clyde, Antrim 10 CB 29.5kg £81, G McKeown, Aughafatten 19 Tex 25.5kg £81, J Martin, Broughshane 7 Tex 24kg £81, Brian Lyttle, Moorfields 33 Tex 24kg £81.

Fat ewes (176)

1st Quality

Suff - £58-£76

Tex - £58-£75

CB - £45-£70

BF - £30-£50