Limousin sells for £1,500 at Dungannon Mart

A similar entry of stock saw steers sold to £1,500, 765kg Limousin (196.00), while heifers peaked at £1,230 for 580kg Charolais (212.00).

Dropped calves topped at £370 for Belgian Blue bull and heifer calves sold to £335 for Blonde D’Aquitaine; suckled cows sold to £1,500 for Blonde D’Aquitaine cow and Blonde D’Aquitaine bull calf at foot; weanlings sold to £970, 340kg Charolais steer (284.00), while weanling heifers sold to £990 380kg Charolais (260.00).

STEERS (125): Steer prices remain similar to previous week to peak at £1,500, 765kg Limousin (196.00) presented by F McQuaid; J Bloomer £1,355, 640kg Charolais (212.00), £1,340, 650kg Charolais (206.00), £1,290, 620kg Charolais (208.00), £1,270, 590kg Charolais (215.00), £1,250, 580kg Charolais (216.00), £1,230, 575kg Charolais (214.00); R Junk £1,310, 600kg Limousin (218.00); D Nelson £1,290, 580kg Limousin (222.00), £1,150, 535kg Limousin (215.00), £1,100, 505kg Limousin (218.00), £1,090, 515kg Limousin (212.00), £940, 430kg Limousin (219.00); T Wallace £1,225, 585kg Charolais (209.00); L Cotter £1,190, 540kg Limousin (220.00); S Mallon £1,170, 550kg Charolais (213.00); D and P Greenaway £1,170, 555kg Charolais (211.00); E Donaghy £1,170, 525kg Aberdeen Angus (223.00); A Somerville £1,135, 505kg Charolais (225.00); E Foster £1,005, 455kg Charolais (221.00); Riverview Farms £875, 380kg Limousin (230.00), £875, 415kg Limousin (211.00), £850, 350kg Limousin (243.00), £790, 335kg Limousin (236.00), £750, 325kg Saler (231.00), £750, 340kg Stabiliser (221.00), £750, 320kg Limousin (235.00), £690, 310kg Limousin (223.00).

HEIFERS (45): Heifer prices peaked at £1,230, 580kg Charolais (212.00) presented by I McCartney; F O’Neill £1,170, 585kg Limousin (200.00), £1,070, 550kg Limousin (195.00), £1,045, 510kg Limousin (205.00); W Nicholson £1,055, 495kg Charolais (213.00); T Lester £980, 500kg Limousin (196.00); S Glasgow £940, 480kg Blonde D’Aquitaine(196.00); P Curran £845, 405kg Limousin (209.00); W Law £840, 410kg Charolais (205.00), £840, 400kg Charolais (210.00), £730, 360kg Charolais (203.00), £725, 340kg Charolais (213.00), £705, 340kg Charolais (207.00); Mountview Farms £815, 340kg Limousin (240.00), £800, 345kg Simmental (232.00).

DROPPED CALVES (90): Dropped calves prices remain brisk to peak at £370 Belgian bull presented by R Park, £320 Hereford bull; C Dixon £355 Limousin bull; H Rainey £340 Limousin bull; A Haddock £300 Aberdeen Angus bull; P Lavery £300 Belgian Blue bull, £270 Belgian Blue bull, £225 Limousin bull; a Ballygawley farmer £290 Limousin bull, £270 Limousin bull, £250 Limousin bull; R Gervis £290 Aberdeen Angus bull, £250 Aberdeen Angus bull, £245 Aberdeen Angus bull; V McReynolds £275 Hereford bull, £240 Aberdeen Angus bull; B O’Neill £255 Limousin bull; Churchview Farms £210 Aberdeen Angus bull; reared Friesian bull calves sold from £125 to £230; meanwhile heifer calves sold to £335 Blonde D’Aquitaine presented by S Johnston, £300 Blonde D’Aquitaine heifer; J Ewing £285 Limousin heifer, £270 Limousin heifer, £240 Limousin heifer; S Milligan £268 Hereford heifer; R Gervis £245 Aberdeen Angus heifer; B O’Neill £235 Limousin heifer; Churchview Farms £202 Aberdeen Angus; A Haddock £200 Hereford heifer.

Suckled cows and calves topped at £1,500 Blonde D’Aquitaine cow and Blonde D’Aquitaine bull calf at foot presented by T Lester, £1,380 Limousin cow and Limousin bull; F Dolan £1,175 Aberdeen Angus cow and Charolais bull calf at foot.

WEANLINGS (80): Quality weanlings continue to sell sharply to peak at £970, 340kg Charolais steer (284.00) presented by A Hughes, £955, 315kg Charolais (304.00), £870, 330kg Charolais (265.00), £870, 320kg Charolais (273.00), £815, 320kg Charolais (256.00), £815, 315kg Charolais (260.00), £805, 300kg Charolais (267.00), £800, 300kg Chaolais (268.00); C Williamson £870, 430kg Charolais (205.00), £770, 345kg Limousin (223.00); L Johnston £840, 338kg Blonde D’Aquitaine (249.00), £720, 325kg Blonde D’Aquitaine (220.00); weanling heifers peaked at £990, 380kg Charolais (260.00) presented by G Litter, £900, 375kg Limousin (240.00), £860, 380kg Char (225.00), £750, 370kg Charolais (203.00), £690, 315kg Limousin (218.00); K Darling £740, 315kg Limousin (235.00), £660, 285kg Limousin (232.00), £, 268kg Limousin (246.00), £660, 286kg Limousin (231.00), £660, 254kg Limousin (260.00); L Johnston £690, 280kg Blonde D’Aquitaine(245.00), £640, 305kg Blonde D’Aquitaine (210.00); H and M Edwards £585, 290kg Aberdeen Angus (202.00).