Limousin sells to a top price of £1,504 for 640kg at Saintfield Mart

Another excellent show of cattle at Wednesday’s sale at Saintfield Mart with prices exceeding last week and strong demand in all sections.

FAT CATTLE: Cows sold to a top price of £1,504 for 640kg Limousin, £235kg.

Leading prices: Ballynahinch producers Limousins 640kg, £235, £1,504, 610kg, £199, £1,213, Charolais 590kg, £182, £1,073, Charolais 560kg, £187, £1,047, Charolais 580kg, £170, £986, Charolais 550kg, £171, £940, Charolais 510kg, £181, £923, Downpatrick producers Aberdeen Angus 880kg, £149, £1,311, Blonde D’Aquitaine 770kg, £139, £1,070, Aberdeen Angus 750kg, £135, £1,012, Dromara producer Limousin 580kg, £205, £1,189, Saler 720kg, £148, £1,065, Limousin 500kg, £200, £1,000, Limousin 500kg, £190, £950, Castlewellan producers Charolais 640kg, £170, £1,088, Aberdeen Angus 600kg, £127, £762, Killyleagh producer Holstein 670kg, £153, £1,025, Holstein 730kg, £119, £868, Lisburn producer Limousin 520kg, £185, £962, Limousin 500kg, £180, £900, Killinchy producer Limousins 740kg, £128, £947, 440kg, £178, £783, Crossgar producers Limousins 630kg, £147, £926, 650kg, £126, £819, Simmental 550kg, £148, £814, Dromara producer Limousin 710kg, £130, £923, Hillsborough producer Belgian Blue 720kg, £120, £864, Dromara producer Limousin 650kg, £129, £838, Newtownards producer Friesian 700kg, £103, £721.

BEEF BULLOCKS: Sold to a top of £1,592 for 910kg Charolais £175.

Leading prices: Downpatrick producer Charolais 910kg, £1,592 £175kg, Comber producer Limousin 660kg, £200, £1,320, Charolais 680kg, £190, £1,292, Charolais 700kg, £183, £1,281, Blonde D’Aquitaine 690kg, £178, £1,228, Limousin 650kg, £188, £1,222, Charolais 680kg, £176, £1,196, Limousin 650kg, £184, £1,196, Charolais 610kg, £193, £1,177, Charolais 710kg, £160, £1,136, Limousin 630kg, £179, £1,127, Limousin 590kg, £184, £1,085, Charolais 630kg, £170, £1,071, Downpatrick producer Simmental 630kg, £160, £1,008, Montbeliarde 600kg, £160, £960.

HEIFERS: Sold to a top of £1,200 for 650kg Charolais.

Leading prices: Lisburn producers Charolais 650kg, £1,200, Blonde D’Aquitaine 550kg, £1,160, Limousin 590kg, £1,155, Charolais 570kg, £1,100, Charolais 570kg, £1,075, Limousin 530kg, £1,020, Charolais 530kg, £1,010, Charolais 520kg, £1,010, Blonde D’Aquitaine 560kg, £1,000, Charolais 500kg, £990, Limousin 500kg, £980, Limousin 490kg, £980, Charolais 490kg, £950, Limousin 470kg, £940, Crossgar producer Charolais 560kg, £1,100, Charolais 570kg, £1,050, Charolais 470kg, £900, Charolais 480kg, £900, Bangor producer Blonde D’Aquitaine 530kg, £1,065, 430kg, £855, Crossgar producer Simmental 560kg, £950, Charolais 440kg, £865, Belgian Blue 560kg, £860, Charolais 400kg, £780, Downpatrick producers Limousins 510kg, £940, 510kg, £930, 490kg, £915, 500kg, £900, Saintfield producer Herefords 550kg, £920, 530kg, £890, Dromara producer Limousins 470kg, £890, 400kg, £855, 460kg, £845, 410kg, £835, Downpatrick producer Limousins 530kg, £885, 460kg, £850, Strangford producer Aberdeen Angus 480kg, £875, Simmentals 500kg, £810, 430kg, £800, 470kg, £770, Holywood producer Limousins 450kg, £860, 430kg, £840, Belgian Blue 450kg, £840, Limousin 430kg, £815, Killinchy producer Limousin 520kg, £750.

BULLOCKS: Sold to a top price of £1,280 for 660kg Charolais.

Leading prices: Crossgar producers Charolais 660kg, £1,280, Blonde D’Aquitaine 670kg, £1,200, 690kg, £1,220, 670kg, £1,200, 680kg, £1,180, Limousins 490kg, £1,165, 510kg, £1,160, Charolais 500kg, £1,110, Charolais 480kg, £1,100, Charolais 440kg, £1,100, Charolais 430kg, £1,100, Charolais 490kg, £1,100, Limousin 430kg, £1,080, Charolais 480kg, £1,080, Charolais 500kg, £1,065, Charolais 440kg, £1,060, Ballynahinch producers Limousins 620kg, £1,260, 570kg, £1,240, 570kg, £1,140, Stabiliser 580kg, £1,130, Parthenais 540kg, £1,110, Parthenais 520kg, £1,090, Dromara producers Limousin 620kg, £1,200, Limousin 560kg, £1,170, Limousin 590kg, £1,140, Limousin 560kg, £1,105, Limousin 570kg, £1,070, Downpatrick producers Charolais 660kg, £1,200, 590kg, £1,200, 600kg, £1,190, Limousin 620kg, £1,155, Charolais 660kg, £1,150, Limousin 610kg, £1,150, Limousin 590kg, £1,140, Charolais 560kg, £1,110, 610kg, £1,100, Charolais 540kg, £1,100, Charolais 590kg, £1,100, Charolais 460kg, £1,090, Charolais 500kg, £1,090, Charolais 460kg, £1,085, Charolais 580kg, £1,070, Charolais 590kg, £1,070, Charolais 610kg, £1,070, Charolais 490kg, £1,065, Lisburn producer Limousin 500kg, £1,090, Charolais 440kg, £1,060, Charolais 500kg, £1,060, Newtownards producer Stabiliser 610kg, £1,080.