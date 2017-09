Limousin steers sell to £1,510 for 740kg at Dungannon Mart

Prices remained strong in all rings at Dungannon Mart with steers selling to £1,510 for 740kg Limousin (204.00).

Heifers peaked at £1,240 for 630kg Charolais (197.00); dropped calves cleared to £340 Charolais bull and heifer calves to £320 Belgian Blue heifer; suckled cows and calves sold to £1,300 Limousin cow and Limousin heifer calf at foot; weanling topped at £1,030 for 450kg Simmental (230.00), while weanling heifers sold to £870 for 430kg Limousin (202.00).

STEERS (90): Steer prices peaked at £1,510, 740kg Limousin (204.00) presented by R Smyth, £1,490, 745kg Charolais (200.00), £1,430, 700kg Limousin (204.00), £1,390, 660kg Charolais (211.00); A Currie £1,400, 650kg Limousin (215.00), £1,390, 635kg Blonde D’Aquitaine (219.00), £1,340, 620kg Charolais (216.00), £1,235, 575kg Blonde D’Aquitaine (215.00), £1,200, 560kg Blonde D’Aquitaine (214.00); F Wilson £1,300, 600kg Blonde D’Aquitaine (217.00); J Black £1,230, 570kg Charolais (216.00), £1,185, 540kg Charolais (219.00), £1,115, 525kg Charolais (212.00); G McIvor £1,180, 560kg Simmental (211.00); L Kerr £1,170, 545kg Limousin (215.00), £1,035, 470kg Blonde D’Aquitaine (220.00), £1,000, 450kg Limousin (222.00); P Quinn £1,165, 490kg Charolais (238.00), £1,160, 520kg Charolais (223.00), £1,085, 485kg Charolais (224.00), £1,010, 450kg Charolais (224.00), £950, 435kg Limousin (218.00); P Doyle £1,100, 510kg Limousin (216.00); D Stinson £1,075, 490kg Limousin (219.00), £1,050, 475kg Limousin (221.00); J Black £1,015, 450kg Charolais (226.00); F Donaghy £820, 345kg Limousin (237.00); Riverview Farms £740, 340kg Charolais (217.00).

HEIFERS (75): Heifer prices peaked at £1,240, 630kg Charolais (197.00) presented by B Hamill, £1,000, 495kg Limousin (202.00); P Doyle £1,195, 560kg Limousin (214.00); G Mason £1,180, 545kg Charolais (217.00); T Boden £1,160, 530kg Blue Albion (219.00), £1,160, 550kg Charolais (211.00), £1,150, 520kg Limousin (221.00), £1,135, 530kg Charolais (214.00), £1,080, 540kg Simmental (200.00), £1,075, 505kg Charolais (213.00); G McVeigh £1,145, 530kg Charolais (216.00), £1,140, 495kg Charolais (230.00), £930, 450kg Limousin (207.00); R Finlay £1,080, 495kg Charolais (218.00), £1,070, 505kg Charolais (212.00), £930, 435kg Charolais (214.00); B Holland £990, 465kg Limousin (213.00); Mountview Cattle £960, 440kg Limousin (218.00), £955, 475kg Charolais (201.00); J Holland £890, 415kg Limousin (215.00); R J Faulkner £840, 400kg Limousin (210.00); J and J Livestock £830, 390kg Aberdeen Angus (213.00).

DROPPED CALVES (130): A larger entry of dropped calves sold to £340 Charolais bull presented by J McMullan; A Farrell £310 Limousin bull; A Haddock £300 Limousin bull; C Keane and Sons £295 Belgian Blue bull; J Ewing £295 Belgian Blue bull, £280 Limousin bull; B O’Neill £290 Limousin bull, £270 Limousin bull; A Morrow £275 Hereford bull, £270 Aberdeen Angus bull, £250 Aberdeen Angus bull, £240 Limousin bull, £225 x 2 Hereford bulls, £200 Limousin bull; I Marshall £265 x 2 Hereford bulls, £260 Hereford bull; A Moore £265 Belgian Blue bull; S McAllister £260 Hereford bull, £250 Hereford bull; R McGuigan £255 Aberdeen Angus bull, £220 Hereford bull, £218 x 3 Shorthorn bulls; E Reid £245 Aberdeen Angus bull, £225 Aberdeen Angus bull; H Irwin £245 Belgian Blue bull; A Watson £235 Aberdeen Angus bull; R Gervis £220 Aberdeen Angus bull; reared Friesian bulls sold from £80 to £205; heifer calves peaked at £320 British Blue heifer presented by T F Smyth, £290 Aberdeen Angus heifer; A Haddock £320 Charolais heifer; C Keane and Sons £295 Belgian Blue heifer; J Ewing £295 Limousin heifer, £245 Limousin heifer, £230 Limousin heifer; W Allen £240 Belgian Blue heifer, £215 Friesian heifer, £205 Aberdeen Angus heifer; A Morrow £235 Aberdeen Angus heifer, £205 Aberdeen Angus heifer; A Moore £225 Hereford heifer; B O’Neill £220 Limousin heier; R McGuigan £210 Limousin heifer, £210 Aberdeen Angus heifer.

Suckled cows and calves sold to £1,300 Limousin cow and Limousin heifer presented by E Murray; G Hill £1,040 Charolais cow and Charolais bull calf at foot.

WEANLINGS (80): Weanlings trade peaked at £1,030, 450kg Simmental steer (230.00) presented by J Dickson, £1,020, 465kg Simmental (220.00), £885, 425kg Simmental (210.00), £880, 410kg Simmental (215.00), £880, 405kg Simmental (217.00), £865, 405kg Simmental (214.00); R Pike £835, 375kg Charolais (222.00); J and J Livestock £815, 365kg Limousin (223.00); B Meenagh £750, 300kg Charolais (252.00); D Quinn £745, 300kg Limousin(247.00); M Wilson £625, 255kg Simmental (242.00); weanwhile weanling heifers sold to £870, 430kg Limousin (202.00) presented by E McVeigh; J and J Livestock £740, 320kg Simmental (231.00), £740, 315kg Limousin (233.00); J Dickson £720, 355kg Simmental (203.00); a Fermanagh farmer £650, 285kg Limousin (227.00), £645, 280kg Limousin (228.00), £615, 275kg Limousin (225.00).