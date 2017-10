Limousins sell to £1,566 for 820kg at Ballymena Mart

Another good entry of 450 beef cattle in Ballymena resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 191p for a Limousin 600kg at £1,146 and 820kg at £1,566, Friesian cows to 126p for 880kg at £1,108 and 800kg at £1,008, beef heifers to 218p for 550kg at £1,199, beef bullocks to 211p for 610kg at £1,287 and Friesian bullocks to 158p for 650kg at £1,027.

Beef cows sold to: Bill Magee, Newtownards, Limousin 600kg, £1,146 (1191), R Savage, Dromahoe, Limousin 820kg, £1,566 (191), Norman McAdoo, Moneymore, Charolais 730kg, £1,357 (186), Gareth Bell, Nutts Corner, Limousin 680kg, £1,264 (186), Bill Magee, Charolais 650kg, £1,209 (186), Limousin 700kg, £1,267 (181), M Ramsey, Ballyclare, Limousin 640kg, £1,158 (181), R Savage, Limousin 740kg, £1,324 (179), Limousin 610kg, £1,067 (175), Phillip Bryson, Eglinton, Charolais 480kg, £825 (172), A S Millar, Antrim, Belgian Blue 730kg, £1,241 (170), Bill Magee, Baltata and Baltata Romanesca 730kg, £1,241 (170), Patrick Delargy, Glenariffe, Stabiliser 610kg, £1,006 (165), Robert Clyde, Templepatrick, Limousin 700kg, £1,141 (163), W J Cummings, Ballyclare, Charolais 740kg, £1,206 (163), Bill Magee, Simmental 620kg, £1,004 (162), E Gillan, Ballymena, Speckle Park 550kg, £891 (162), A S Millar, Antrim, Limousin 770kg, £1,208 (157).

Friesian cows sold to: T R Lilburn, Dromore, 880kg, £1,108 (126), J Hughes, Clough, 800kg, £1,008 (126), Workman Farms, Aghadowey, 750kg, £915 (122), A Park, Ballynure, 660kg, £805 (122), R Alexander, Cloughmills, 710kg, £852 (120), J Hughes 740kg, £888 (120), James Chestnutt, Portrush, 670kg, £790 (118), Sam Agnew, Ballyclare, 680kg, £802 (118), Sean McCrystal, Maghera, 760kg, £889 (117), R Alexander, Cloughmills, 710kg, £823 (116).

Beef heifers sold to: Mrs A Stewart, Ballymena, Charolais 550kg, £1,199 (218), Charolais 580kg, £1,247 (215), Charolais 560kg, £1,181 (211) Norman McAdoo, Moneymore, Hereford 680kg, £1,360 (200), R McIntyre, Glarryford, Charolais 580kg, £1,154 (199), local farmer Aberdeen Angus 650kg, £1,274 (196), C McDevitt, Limavady, Limousin 570kg, £1,117 (196), Ian Davidson, Larne, Limousin 590kg, £1,138 (193), Mrs A Stewart, Ballymena, Charolais 640kg, £1,209 (189), R McIntyre, Glarryford, Charolais 590kg, £1,115 (189), Mrs A Stewart, Charolais 550kg, £1,017 (185), Norman McAdoo, Charolais 460kg, £828 (180), J B Crawford, Aughafatten, Gelbvieh 520kg, £936 (180), Miss F Linton, Glarryford, Aberdeen Angus 490kg, £882 (180).

Beef bullocks sold to: J McKinley, Bushmills, Aberdeen Angus 610kg, £1,287 (211), Bill Magee, Newtownards, Limousin 620kg, £1,165 (188), Hereford 590kg, £1,097 (186), P Graffin, Portglenone, Limousin 650kg, £1,209 (186), Bill Magee, Limousin 520kg, £962 (185), Charolais 550kg, £1,017 (185), Simmental 520kg, £956 (184), P and S Kelly, Kells, Limousin 750kg, £1,372 (183), Bill Magee, Limousin 430kg, £782 (182), P Graffin, Charolais 610kg, £1,110 (182), Bill Magee, Simmental 520kg, £936 (180), Charolais 580kg, £1,044 (180), Charolais 460kg, £828 (180), Limousin 600kg, £1,080 (180), Charolais 630kg, £1,134 (180), Simmental 550kg, £990 (180).

Friesian bullocks sold to: James Currie, Larne, 650kg, £1,027 (158), 540kg, £799 (148), 510kg, £708 (139), 550kg, £748 (136), Bill Magee 520kg, £676 (130).

52 dairy cows and heifers continued strong demand to £1,900 for a calved heifer from N Trimble and Partners, Kircubbin, calved cows to £1,820 and maiden heifers to £700.

Ruling prices: N Trimble and Partners, Kircubbin £1,900, Howard McNabney, Clough £1,820, A and W McIlwaine, Ballyclare £1,820, Brian Mawhinney, Doagh £1,810, Matthew Bruce, Bellaghy £1,770, local farmer £1,770, E Smith, Ballygawley £1,710, £1,700, J and M Wilson, Broughshane £1,700, A and W McIlwaine £1,680, E Smith, Ballygawley £1,630, J and M Wilson £1,590, Alex McClintock, Glenwherry £1,580, R and W Burns, Dungannon, £1,580, David Wallace, Antrim, £1,560, J and M Wilson £1,540, James Buchanan, Strabane, £1,490, N Trimble and Partners, Kircubbin £1,490, E Smith, £1,480, David S Dickey, Randalstown, £1,430, local farmer £1,400, R and W Burns, Dungannon, £1,380, David S Dickey £1,380, A and W McIlwaine £1,370, Howard McNabney, Clough, £1,360, E Smith £1,350, J Mackey, Ballynure, £1,350, R and W Burns, Dungannon, £1,300, E Smith £1,230, Seamus Richmond, Cloughmills, £1,220, E Smith £1,200, David Allen, Moneymore £1,200.

A good entry of suckler stock sold well to £1,920 for an in calf Speckled Park heifer from Richard Creith, Bushmills. D J and S Allen, Limavady sold a two year old pedigree Hereford bull for £1,800.

Ruling prices: Richard Creith, Bushmills, Speckled Park £1,920, Patrick Logan, Ahoghill, Belgian Blue £1,560, Richard Creith, Speckled Park £1,490, Speckled Park £1,400, T and D Calwell, Clough, Aberdeen Angus £1,350, Patrick Logan, Longhorn £1,320, Richard Creith, Speckled Park £1,310, £1,290, John Clarke, Gracehill, Simmental £1,270, Richard Creith, Charolais £1,260, Speckled Park £1,240, Speckled Park £1,200.

170 lots in ring three sold readily to £450 for a Limousin bull (three months), younger bull calves to £380 for a Limousin bull (five weeks). Heifer calves to £445 for a partly reared Belgian Blue, younger lots to £430 for a Belgian Blue (2 months).

Beef bred bull calves sold to: James McAuley, Cushendall, Limousin £450, D McKay, Broughshane, Limousin £405, D Marcus, Glenarm, Limousin £380, Hereford £370, A McMinn, Larne, Charolais £370, T J Johnston, Glenavy, Limousin £370, C Crawford, Clough, (3) Hereford £370, S McCann, Portglenone, Limousin £365, J King, Ballymena, Belgian Blue £355, D Marcus, Glenarm, Limousin £355, W Gillespie, Portglenone, Charolais £355, James McAuley, Cushendall, Limousin £350, D Marcus, Glenarm, Limousin £350, D McKay, Limousin £350, T J Johnston, Glenavy, Limousin £350, W Gillespie, Portglenone, Charolais £340, C Crawford, Clough, (2) Hereford £340, H Park, Crumlin, Belgian Blue £335, R Thompson, Glenarm, Simmental £325, James McAuley, Cushendall, Limousin £315, A McMinn, Larne, Charolais £310.

Heifer calves sold to: C Crawford, Clough, Belgian Blue £445, H Millar, Antrim, (2) Belgian Blue £430, C Crawford, Hereford (3) £340, Hereford £330, J O’Donnell, Randalstown, Aberdeen Angus £315, Aberdeen Angus £305, W Gillespie, Portglenone, Charolais £295, D Montgomery, Glenwherry, Aberdeen Angus £280, W Gillespie Charolais £280, A McMinn, Larne, Charolais £245, M Nelson, Ballyclare, Hereford £245, A McMinn, Charolais £240, A Thompson, Strabane, Belgian Blue £240, (2) £215, Joseph O’Donnell, Aberdeen Angus £205, Stephen Stewart, Newtownabbey, Aberdeen Angus £195, A Thompson, Strabane, Belgian Blue £195, M Nelson, Ballyclare, Hereford £190, A Thompson, Belgian Blue £185, H Park, Crumlin, Hereford £180.

Friesian bull calves sold to: A M Crawford, Ballynure, £195, £185, J King, Ballymena £130, Hubert Stewart, Ballyclare, £130, (2) £120, £115, J and G Hamilton, Broughshane, £100, S and R McLernon, Randalstown, £95, Hubert Stewart (2) £95, Irwin Gamble, Articlave, £85, William Warwick, Moorfields, £85, J King, Ballymena, £85, Joe Maybin, Kells, (2) £80, £75, J King, Ballyclare, £75, Joe Maybin £70, L Carson, Ballymoney, £70, T and M E Taylor, Doagh, £70, L Carson (3) £68.

An entry of 220 weanlings resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £550 over for a Charolais 330kg at £880 and 340kg at £890 offered by John Mulvenna, Larne.

Heifers sold to £510 over for a Charolais 450kg at £960 and 460kg at £970 presented by Paul Brankin, Aghalee.

Heifers 0-300kgs: Robert Armstrong, Lisburn, Charolais 240kg, £660 (275), W Dawson, Stoneyford, Charolais 170kg, £440 (258), B and A McCammon, Magheramourne, Limousin 280kg, £680 (242), D J and R White, Broughshane, Charolais 250kg, £590 (236), J Mulvenna, Larne, Charolais 270kg, £635 (235), R and M Kidd, Aughafatten, Limousin 170kg, £395 (232), B and A McCammon, Limousin 280kg, £650 (232), R and M Kidd, Limousin 200kg, £460 (230), B and A McCammon, Limousin 240kg, £550 (229), James Kelly, Dunloy, Lincoln Red 210kg, £475 (226), local farmer Charolais 270kg, £600 (222), James Kelly, Hereford 230kg, £500 (217), R Weatherup, Limousin 180kg, £390 (216), D J and R White, Broughshane, Charolais 300kg, £650 (216), R and M Kidd, Limousin 210kg, £455 (216).

301-350kgs: B and A McCammon, Magheramourne, Limousin 310kg, £730 (235), T Duncan, Doagh, Charolais 310kg, £630 (203), J McLaughlin, Aughafatten, Charolais 320kg, £640 (200), R Weatherup, Newtownabbey, Limousin 310kg, £560 (180).

351kg and over: Paul Brankin, Aghalee, Charolais 450kg, £960 (213), Charolais 460kg, £970 (210), D Hume, Randalstown, Limousin 380kg, £740 (194), Allen Ferguson, Straid, Charolais 440kg, £845 (192), Mrs M Foster, Kells, Charolais 420kg, £800 (190), Simmental 410kg, £780 (190), J Jones, Belfast, Limousin 370kg, £700 (189), Paul Brankin, Aghalee, (2) Charolais 500kg, £930 (186), Allen Ferguson, Limousin 400kg, £740 (185), Paul Brankin, Charolais 490kg, £890 (181), Charolais 420kg, £760 (181).

Bulls/bullocks 0-300kgs

Local producer Charolais 210kg, £650 (309), Charolais 220kg, £650 (295), E Drummond, Ballynure, Charolais 240kg, £675 (281), Adrain Linton, Glarryford, Charolais 220kg, £610 (277), B and A McCammon, Magheramourne, Limousin 270kg, £730 (270), local farmer Charolais 280kg, £755 (269), R Weatherup, Newtownabbey, Limousin 250kg, £660 (264), Thomas Millar, Limousin 230kg, £600 (260), local farmer Charolais 270kg, £700 (259), B and A McCammon, Magheramourne, Limousin 280kg, £725 (258), J McNeill, Moorfields, Limousin 280kg, £720 (257), B and A McCammon, Magheramourne, Limousin 270kg, £690 (255), local farmer Belgian Blue 250kg, £630 (252), Robert Armstrong, Lisburn, Charolais 270kg, £680 (251), Simmental 290kg, £725 (250).

301-350kgs

J Mulvenna, Larne, Charolais 330kg, £880 (266), Charolais 340kg, £890 (261), D J and R White, Broughshane, Charolais 320kg, £815 (254), Charolais 320kg, £805 (251), B and A McCammon, Magheramourne, Limousin 330kg, £820 (248), J Mulvenna, Larne, Charolais 330kg, £820 (248), Robert Armstrong, Lisburn, Simmental 320kg, £780 (243), J McNeill, Moorfields, Limousin 310kg, £740 (238), David Wilson, Newtownabbey, Limousin 330kg, £760 (230), Limousin 310kg, £700 (225), Limousin 330kg, £690 (209), Limousin 330kg, £670 (203), Limousin 330kg, £665 (201), J McNeill, Moorfields, Limousin 340kg, £680 (200).

351kg and over

J Mulvenna, Larne, Charolais 360kg, £850 (236), D and F Kinney, Cushendall, Limousin 400kg, £900 (225), Allen Ferguson, Straid, Limousin 370kg, £835 (220), Limousin 380kg, £835 (219), J Mulvenna, Charolais 420kg, £920 (219), J Jones, Belfast, Blonde 400kg, £875 (218), D and F Kinney, Cushendall, Limousin 420kg, £915 (217), J Jones, Charolais 450kg, £960 (213), Limousin 420kg, £895 (213), Robert Bell, Nutts Corner, Limousin 460kg, £965 (209), J Mulvenna, Larne, Charolais 450kg, £940 (208), D Hume, Randalstown, Charolais 470kg, £980 (208), J Jones, Belfast, Charolais 430kg, £880 (204).

An entry of 260 suckled calves penned at the final sale of the season resulted in a good steady trade.

Bullocks sold to £550 over for a Charolais 320kg at £870 presented by O’Kane Bros, Carnlough.

Heifers sold to £670 over for a Charolais 230kg at £900 offered by A Millar, Antrim.

Bulls/bullocks 0-300kg

H McCurdy, Ballynure, Charolais 130kg, £420 (323), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais 250kg, £790 (316), Charolais 290kg, £875 (301), D McGarel, Glenarm, Charolais 200kg, £600 (300), Robert Workman, Kilwaughter, Limousin 280kg, £830 (296), Charolais 300kg, £885 (295), H McCurdy, Charolais 180kg, £530 (294), S Johnston, Blonde 190kg, £550 (289), A Kennedy, Ardglass, Charolais 270kg, £780 (288), Charolais 290kg, £835 (287), Robert Workman, Charolais 280kg, £805 (287), S Quigg, Garvagh, Charolais 230kg, £660 (287), Charolais 220kg, £630 (286), William McCann, Cargan, Charolais 250kg, £715 (286), W J Bryson, Crumlin, Charolais 210kg, £595 (283), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais 240kg, £680 (287).

301-350kgs

P and J O’Kane, Carnlough, Charolais 320kg, £870 (271), Matt Workman, Kilwaughter, Charolais 310kg, £805 (259), G Drummond, Ballynure, Charolais 310kg, £790 (254), William McCann, Cargan, Charolais 310kg, £780 (251), A Kennedy, Ardglass, Charolais 320kg, £780 (243), B Devlin, Randalstown, Limousin 320kg, £780 (243), G Cunningham, Hannahstown, Limousin 340kg, £815 (239), James McDonnell, Glenarm, Charolais 320kg, £765 (239), Jeffrey Wray, Carnlough, Limousin 320kg, £765 (239), Alan White, Mosside, Belgian Blue 320kg, £750 (234), Jeffrey Wray, Carnlough, Charolais 350kg, £820 (234), S Cunningham, Hannahstown, Limousin 340kg, £790 (232), A Kennedy, Ardglass, Charolais 350kg, £800 (228), Raymond Robinson, Broughshane, Simmental 320kg, £720 (225), L Ballantine, Moorfields, Limousin 340kg, £760 (223), E Drummond, Ballynure, Aberdeen Angus 320kg, £715 (223).

351kg and over

James McDonnell, Glenarm, Charolais 360kg, £880 (244), G Cunningham, Hannahstown, Limousin 370kg, £835 (225), S McCloskey, Kilrea, Limousin 380kg, £855 (225), J M McKinty, Ballyclare, Charolais 390kg, £875 (224), A Kennedy, Ardglass, Charolais 380kg, £830 (218), Jeffrey Wray, Charolais 390kg, £830 (212), Alan White, Mosside, Belgian Blue 380kg, £795 (209), James McDonnell, Glenarm, Limousin 390kg, £810 (207), Ian Bamford, Glenavy, Charolais 360kg, £740 (205), Jeffrey Wray, Limousin 420kg, £855 (203), E Drummond, Charolais 380kg, £760 (200).

Heifers 0-300kgs

A S Millar, Antrim Charolais 230kg, £900 (391), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais 230kg, £700 (304), M Wright, Carnlough, Charolais 220kg, £665 (302), S Quigg, Garvagh, Charolais 230kg, £675 (293), Charolais 240kg, £700 (291), S Scullion, Glenarm, Charolais 250kg, £705 (282), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais 260kg, £730 (280), P and J O’Kane, Charolais 250kg, £700 (280), S Quigg, Garvagh, (2) Charolais 220kg, £605 (275), D McGarel, Glenarm, Charolais 250kg, £680 (272), A S Millar, Antrim, Charolais 260kg, £705 (271), P and J O’Kane, Charolais 230kg, £620 (269), Charolais 210kg, £550 (261), J M McKinty, Ballyclare, Charolais 260kg, £680 (261), P and J O’Kane, Charolais 220kg, £575 (261).

301kg and over

S Quigg, Garvagh, Charolais 320kg, £790 (246), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais 330kg, £800 (242), S Scullion, Glenarm, Simmental 310kg, £750 (241), Charolais 310kg, £730 (235), A S Millar, Antrim, Charolais 320kg, £750 (234), E Drummond, Ballynure, Charolais 310kg, £725 (233), Char 310kg, £690 (222), T and S Butler, Aughafatten, Charolais 330kg, £730 (221), A J Wilson, Ballymena, Simmental 310kg, £670 (216), Brendan Rowan, Broughshane, Charolais 310kg, £660 (212).

Another great entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a super trade.

Breeders sold to £145, store lambs to £71.50, ewe lambs to £148 and rams to 850gns.

Breeders sold to: Leanne Buchanan 3 Texel, £145, 10 Suffolk, £142, local farmer 5 Suffolk, £140, 5 Suffolk, £140, J R Loughery, Limavady, 12 crossbred, £132, James Buchanan 7 Texel, £126, Leanne Buchanan 9 Texel, £126, James Buchanan, Strabane, 8 Suffolk, £122, J R Loughery 12 crossbred, £120, I J and A Wilson, Islandmagee, 11 Suffolk, £120, I Montgomery 8 crossbred, £120, J W Harbinson, Limavady, 9 Beltex, £120, 5 Beltex, £120, Lloyd George, Nutts Corner, 2 Texel, £120, James Buchanan 10 Suffolk, £120, 10 Suffolk, £120, 10 Suffolk, £120.

Store lambs sold to: W Wright, Carnlough, 45 Texel, £71.50, O McConnon, Randalstown, 4 Suffolk, £70.50, S Brown, Ballycastle, 17 crossbred, £70, Shaws Hill Farm, Kells, 34 Texel, £68, K Kidd, Broughshane 28 Suffolk, £67, Allister McQuillan, Cushendun, 40 Suffolk, £67, 39 Suffolk, £67, T A Rodgers, Broughshane, 2 Cheviot, £66, John Byrne, Antrim, 40 Charollais, £66, James McQuitty, Ballycarry, 9 Texel, £65.50, J C O’Boyle, Randalstown, 14 Cheviot, £65, R M Carson, Islandmagee, 28 Texel, £65, S and B Jamieson, Ballycastle, 25 Texel, £65, Patrick Kelly, Ballycastle, 22 Suffolk, £64.50, W and D Millar, Antrim, 30 Texel £64.50, I Lindsay, Crumlin, 17 Charollais £64.

Ewe lambs sold to: M and S Conway, Omagh, 10 Blackface, £148, 10 Blackface, £135, E Conway, Cranagh, 14 Blackface, £125, T and B Gibson, Broughshane, 10 Blackface, £122, A M McFarlane, Dungiven, 10 Blackface, £122, P Sheerin, Draperstown, 12 Blackface, £120, 12 Blackface, £120, A M McFarlane 10 Blackface, £118, S Thompson, Glenarm, 12 Suffolk, £106, A M McFarlane 10 Blackface, £105, P Sheerin 12 Blackface, £102, A M McFarlane 10 Blackface, £102, 10 Blackface, £102, Logan Anderson, Kilwaughter 10 Suffolk £100, D McSwiggan, Gortin, 12 Blackface, £100, M and S Conway, Granagh, 12 Blackface, £100.

Rams sold to: Fraser Tweed, Glenarm, Texel 850gns, Barclay Bell, Rathfriland, Texel 750gns, Eric Mackey, Lisburn, Texel 730gns, Fraser Tweed, Texel 700gns, Richard Currie, Ballymena, 680gns, Fraser Tweed, Texel 650gns, K McAfee, Aghadowey, Texel 620gns, G Loughery, Limavady, 600gns, Ian Young, Coleraine, Texel 570gns, J W Watson, Annacloy, Texel 550gns, D and S Cowan, Banbridge Charollais 520gns, S Johnston, Limavady, Texel 500gns, D Mawhinney, Newtownards, Charollais 500gns, Richard Currie, Ballymena, Blu 500gns, Richard Graham, Dromara, Blu 500gn.

An entry of 270 stores in Ballymena resulted in a steady trade.

Bullocks sold to £625 over for a Charolais 620kg at £1,245 offered by J McDowell, Larne.

Heifers sold to £580 over for a Charolais 480kg at £1,060 presented by J Smyth, Randalstown.

Heifers 401-500kgs

J Smith, Randalstown, Charolais 480kg, £1,060 (220), Bonnar Farms, Ballymena, Charolais 490kg, £1,040 (212), S R Thompson, Comber, Limousin 470kg, £960 (204), W T Bristow, Portglenone, Limousin 490kg, £980 (200), J Knox, Broughshane, Charolais 480kg, £950 (197), Bonnar Farms, Ballymena, Charolais 420kg, £740 (176), J Knox, Limousin 440kg, £770 (175), Ian Graham, Ballyclare, Charolais 470kg, £820 (174), M Simpson, Bushmills, Belgian Blue, 490kg, £850 (173), David H Fleming, Templepatrick, Charolais 460kg, £790 (171), W T Bristow, Portglenone, Limousin 450kg, £770 (171), J Knox, Charolais 410kg, £700 (170).

501kg and over

S Watters, Cookstown, Limousin 520kg, £1,080 (207), W and J Gardiner, Ballyclare, Charolais 550kg, £980 (178), C Crawford, Clough, Belgian Blue 540kg, £940 (174), J D Getty, Saintfield, Hereford 670kg, £1,160 (173), W T Bristow, Portglenone, Charolais 540kg, £920 (170), J D Getty, Hereford 750kg, £1,270 (169).

Bullocks 401-500

R McNabney, Broughshane, Limousin 410kg, £895 (218), Limousin 420kg, £915 (217), Hugh Doherty, Randalstown, Charolais 500kg, £1,055 (211), J Knox, Broughshane, Limousin 430kg, £905 (210), David H Fleming, Templepatrick, Charolais 420kg, £880 (209), Matt Workman, Kilwaughter, Charolais 470kg, £975 (207), B Richmond, Cloughmills, Limousin 430kg, £890 (207), R McNabney, Limousin 450kg, £920 (204), Robert Workman, Charolais 460kg, £940 (204), J Smyth, Randalstown, Charolais 460kg, £940 (204), Ryan Spence, Crumlin, Limousin 500kg, £1,020 (204), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais 480kg, £975 (203).

501kg and over

David Hall McCourt, Stoneyford, Charolais 530kg, £1,115 (210), Nuala McGrattan, Kircubbin, Charolais 550kg, £1,135 (206), David Hall McCourt, Charolais 540kg, £1,110 (205), Charolais 550kg, £1,130 (205), W Millar, Broughshane, Charolais 540kg, £1,100 (203), Alister Foreman, Belfast, Charolais 550kg, £1,110 (201), G McMaster, Broughshane, Charolais 570kg, £1,145 (200), J McDowell, Raloo, Charolais 620kg, £1,245 (200), Nuala McGrattan, Shorthorn beef 530kg, £1,060 (200), Charolais 550kg, £1,100 (200), W Millar, Broughshane, Charolais 570kg, £1,140 (200), Charolais 550kg, £1,100 (200).

An entry of 2,181 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Fat lambs sold to 369p for a pen of Texels 21.5kg at £79.50 presented by Diana Evans, Ballycastle.

The same exhibitor also topped the per head section selling 28kg at £86 for heavy Texels.

Fat ewes sold to £100.

Fat lambs (2,004)

Top prices per kg: Diana Evans, Ballycastle, 4 Texel 21.5kg, £79.50 (369), J McCollum, Carnlough, 15 Texel 19kg, £69.50 (365), W J and I Brown, Magherafelt, 23 Texel 19.5kg £70 (359), B Hamill, Aughafatten, 4 Texel 20kg, £71.20 (356), Hugh McNeill, Ballygally, 12 Texel 18kg, £64 (355), S and B Jamieson, Ballycastle, 10 Texel 20.5kg, £72.50 (353), N Hamill, Aughafatten, 9 Texel 21kg, £74 (352), Mrs R McMullan, Ballygally, 10 Charollais 18.5kg, £65 (351), W J and I Brown, 17 Texel 19.5kg, £68 (348), Jonathan Kerr, Coleraine, 37 Suffolk, 21kg, £73 (347), T Robinson, Ballynure, 6 Texel 23.5kg, £81 (344), J Maybin, Larne, 10 Texel 21.5kg, £74 (344), Alex Knox, Broughshane, 16 Texel 23kg, £78.80 (342), S Bonnar, Broughshane, 15 Texel 22kg, £75 (340), Gordon McFetridge, Glenarm, 12 Texel 22kg, £75 (340), A Montgomery, Glenarm, 9 Suffolk 21.5kg, £73.20 (340), McGookin Farming, 7 Texel 21kg, £71.50 (340), Norman McBurney, Moorfields, 52 Texel 24kg, £81.50 (339), Brian Mullan, Ballymoney, 36 Texel 21.5kg, £73 (339), 34 Suffolk 21.5kg, £73 (339).

Top prices per head: Diana Evans, Ballycastle, 1 Texel 28kg, £86, Lucy Calderwood, Dunloy, 11 Texel 27kg, £85, P Higgins, Martinstown, 3 Texel 25kg, £84, S Davison, Broughshane, 5 Texel 27kg, £84, Callum Patterson, Broughshane, 7 Suffolk 30kg, £84, P Donnelly, Rathkenny, 23 Suffolk 26kg, £83, G McKeown, Aughafatten, 18 Texel 25kg, £83, Ian Dodds, Glenwherry, 14 Charollais 25kg, £83, T A Fenton, Rasharkin, 10 Charollais 25.5kg, £83, Alastair Fenton, 2 Charollais 24.5kg, £83, Mrs S White, Cloughmills, 22 Suffolk 27kg, £83, J Irvine, Carrick, 17 Texel 25.5kg, £83, S Wilson, Ballymena, 36 Suffolk 26.5kg, £82.80, Richard Cowan, Magheramourne, 44 Suffolk 25kg, £82.80, 13 Suffolk 25kg, £82.80, N Houston, Moorfields, 19 Texel 25.5kg, £82, J Knox, Broughshane, 9 Texel 25.5kg, £81.80, Norman McBurney, Moorfields, 52 Texel 24kg, £81.50, Shane’s Castle, Antrim, 50 Texel 24.5kg, £81.50, T Montgomery, Broughshane, 18 Texel 25kg, £81.50.

Fat ewes (177)

First quality

Suffolk - £70-£100

Texel - £65-£85

Crossbred - £50-£70

Blackface - £35-£52