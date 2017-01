Pomeroy Mart: Bullocks sell to £920 for 350kg, heifers up to £1000

There was a full yard of stock at last Thursday’s sale at Pomeroy.

Bullocks £920/350kg and heifers up to £1000.

BULLOCKS: D Jefferson £920/350kg, Joseph McNamee £870/400kg, Kevin McAleer £870/420kg, Finbar Conway £835/450kg, Michael Donaghy £825/400kg, £815/380kg, Raymond Bowden £815/430kg, £800/440kg, £785/410kg, £770/420kg, £765/380kg, £760/420kg,£750/420kg, James Tanney £815/400kg, £770/390kg, Kevin McAleer £800/370kg, William and Raymond Boyd £800/360kg, £730/320kg, £705/350kg, Joseph McNamee £800/380kg, Stewart Graham £800/410kg, £730/360kg, Alan Hopper £790/400kg, Kevin McAleer £760/360kg,Finbar Conway £720/380kg, £710/440kg, Kevin McAleer £700/340kg, £700/390kg, Dominic Hamill £700/300kg.

HEIFERS: Finbar Conway £1000, Johnathan Cooke £985/480kg, Thomas Donnolly £905, Jonathon Cooke £900/460kg, £865/470kg, Ronan Molloy £865/410kg, John Donnolly £865/400kg, J Quinn £860, John Costello £860/350kg, Plunkett Lagan £855/390kg, £750/370kg, £740/370kg, £740/380kg, L Donnelly £830/450kg, Patrick Heagney £825, Joseph McNamee £825/370kg, £750/330kg, Thomas Donnelly £805, Plunkett Lagan £800/370kg, £790/400kg, £780/350kg, £720/350kg, Alan Hopper £780/410kg, Plunkett Lagan £750/370kg, Stewart Graham £750/360kg,John Donnelly £705/360kg, Sean Kane £75/350kg.