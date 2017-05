Pomeroy Mart: Bullocks sell to up to £1,150 for 590kg

Cattle sold swiftly on Thursday at Pomeroy Mart with bullocks selling up to £1,150 for 590kg and heifers £1,085.

M and C Blair £1,150/590kg, Thos Boyd £1,040/550kg, Brendan Haughey £1,035/450kg, Brendan Martin £990/520kg, Peter Dobbs £900/430kg,Robert McAllister £900/430kg, Alan Coyle £890/400kg, Thos Boyd £885/450kg, Brendan Haughey £880/420kg, Peter Dobbs £870/440kg, Charles McNabb £850/330kg, Heather Johnston £850/340kg, Thoas Boyd £845/450kg, Peter Dobbs £845/420kg, Charles McNabb £840/330kg, £790/320kg, Brian Clarke £820/410kg, Noel Graham £820/340kg, £815/300kg, J and P Lennon £810/380kg, £805/330kg, Heather Johnston £790/310kg, Kevin Donaghey £790/320kg, Charles McNabb £785/380kg, £735/320kg, £705/340kg, £700/370kg, £770/320kg, Noel Graham £785/350kg, John Rafferty £775/360kg, Alan Coyle £770/320kg, W Spence £760/340kg, Robert McAllister £740/400kg, Brian Clarke £750,Brendan Haughey £730/330kg, Alan Coyle £720/390kg, £715/340kg, Stephen McGurk £700/390kg, £700/280kg.

HEIFERS: Martin Rafferty £1085, Brendan Martin £880/490kg, Robert McAllister £865/410kg, Mary Bradley £845/400kg, W Spence £820/360kg, Barry McCullagh £810/440kg, Brian Clarke £800/460kg, Mary Bradley £795/350kg, Noel Graham £790/340kg, J and B Daly £780/300kg, James McElroy £770/320kg, Noel Graham £760/320kg, Peter Dobbs £760/380kg, Heather Johston £730/310kg, Joseph Heagney £730/310kg, J and B Daly £730/290kg, Brian Clarke £725/440kg, Barry McCullagh £710/380kg, Jim Harkness £705/340kg, Noel Graham £705/310kg, Peter Dobbs £700/360kg, Heather Johston £695/260kgRuairi McNally £675/70kg, Michael Daly £635/260kg, Noel Graham £630/290kg, Joseph Heagney £630/270kg, James McElroy £630/230kg, Joseph Heagney £615/300kg, £610/280kg, £600/270kg, Michael Daly £605/290kg.