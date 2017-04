Pomeroy Mart: Heifers sold to up to £1,400 for 660kg

At Pomeroy Mart last week there was an outstanding trade this week for a full yard of stock.

Heifers sold to up to £1,400 for 660kg and bullocks sold to £1,110 for 420kg.

BULLOCKS: P O’Kane £1,110/420kg, Heather Johnston £1,085/500kg, Seamus Loughran £1,070/450kg, £1,010/430kg, £980/410kg, £965/390kg, £965/390kg, £930/360kg, £920/370kg, £890/360kg, Frank Stewart £990/430kg, £970/390kg, Heather Johnston £985/450kg, £87/360kg, Joseph McKenna £975/350kg, £930/340kg, £880/400kg, Gerard Haughey £970/420kg, Joseph McKenna £965/360kg, Bracken Hill Farms £960/330kg, Heather Johnston £875/360kg, Robert Cummings £875/46kg, Barry McCrory £870/390kg, Jospeh McNamee £870/400kg, £865/410kg, £850/400kg, Gerard Haughey £860/380kg, Oliver Heahney £850/350kg, Seamus Loughran £845/340kg, £845/340kg, Gerard Haughey £830/350kg, £770/320kg, Ryan McCullagh £810/310kg, £770/310kg, Steward Graham £780/380kg, Oliver Heagney £770/390kg, Stewart Graham £750/360kg, Olive Dixon £700/310kg, £695/40kg, Patrick Touhey £665/280kg, £665/300kg.

HEIFERS: P McCullagh £1400/660kg, Thomas McKernan £1290/410kg, Joselh McKenna £960/410kg, G McDonald £870/410kg, D Birney £855/430kg, £850/430kg, Peter McGarrity £845/390kg, £845/380kg, Olive Dixon £830/390kg, D Birney £800/360kg, £800/430kg, £790/410kg, £765/420kg, £725/290kg, £705/310kg, £700/350kg, £690/400kg, Ryan McCullagh £760/350kg, Olive Dixon £760/400kg, Thomas Kernan £735/370kg, Joe Canavan £730/380kg, £730/360kg,£720/370kg, £700/370kg, £695/370kg, Stewart Graham £715/340kg, Bracken Hill Farms £705/260kg, Ryan McCullagh £705/280kg, £700/310kg, Oiver Heagney £700/320kg, Joe Canavan £690/340kg, Heather Johnston £690/340kg, D Birney £685/280kg, Stewart Graham £680/300kg.