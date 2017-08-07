Prices from Downpatrick Mart

At the weekly sheep sale on Saturday, August 5, there was an increased entry with lambs selling to £89.00 and fat ewes to £90.00. Lighter weight lambs sold to £4.52ppk.
Leading prices in all categories were as follows:
FAT LAMBS:
Ballyhossett farmer 23kg £89.00, Coiniamstown farmer 23kg £89.00, Ballyrolly farmer 23kg £88.00, Comber farmer 19kg £86.00, Ballyalton farmer 24kg £86.00, Castlewellan farmer 23kg £86.00, Strangford farmer 23kg £86.00, Comber farmer 20kg £86.00, Ballygowan farmer 24kg £85.50, Castlewellan farmer 23kg £84.00, Crossgar farmer 22kg £84.00, Ardglass farmer 22kg £84.00, Crossgar farmer 23kg £83.50, Maghera farmer 22kg £82.50, Hillsborough farmer 22kg £82.00, Dundrum farmer 22kg £80.50, Saintfield farmer 21kg £80.00, Downpatrick farmer 22kg £78.50, Castlewellan farmer 21kg £78.00, Ballynahinch farmer 21kg £77.00, Lisburn farmer 21kg £77.00 & Clough farmer 21kg £75.50, Kilcoo farmer 21kg £75.00, Ballynoe farmer 20kg £71.00, Lisburn farmer 20kg £70.50, Killyleagh farmer 21kg £70.00 & Kilcoo farmer 20kg £70.00 .
FAT EWES;
Downpatrick farmer £90, Maghera farmer £85.00 & Castlewellan farmers £85.00 & £81.00, Downpatrick farmers£78.00, Ballynoe farmer £75.00
Almost Done!
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