Prices peak at £1415 at Dungannon

A smaller entry of stock at Dungannon saw prices peak at £1415 for a 660kg Char Steer (214.00).

Heifers sold to £1135 545kg Lim (208.00); Dropped Calves sold to £390 AA Bull and Heifer Calves to £340 AA; Suckled Cows and Calves topped at £1150 Char Cow & Char Bull Calf at foot; Weanlings sold to £970 410kg Lim Steer (238.00), While Weanling Heifers sold to £830 400kg Lim (205.00).

STEERS

Steers prices remain strong to peak at £1415 660kg Char (215.00) presented by G Coulter, £1410 655kg Lim (215.00); R J Ramsay £1275 540kg Lim (236.00), £1150 525kg Lim (219.00); G Litter £1260 590kg Lim (214.00), £1200 565kg Sim (212.00), £1180 555kg Sim (213.00); R Davidson £1235 585kg Char (211.00); J Hamill £1220 515kg Char (237.00), £1070 495kg Char (216.00); M Donaghy £1150 540kg Lim (213.00), £1130 525kg Lim (215.00), £1080 540kg Lim (200.00), £1075 490kg Lim (220.00), £1075 500kg Lim (215.00), £1040 460kg Lim (226.00), £1005 460kg Lim (219.00), £960 420kg Lim (229.00), £930 415kg Lim (225.00), £930 425kg Char (219.00), £930 375kg Lim (248.00), £925 380kg Lim (243.00), £910 380kg Lim (240.00), £835 380kg Lim (220.00); Riverview Farms £1135 495kg Lim (229.00), £1120 465kg Lim (241.00), £1080 425kg Lim (255.00), £790 320kg BB (247.00); J Turkington £980 465kg Lim (211.00); B Hackett £970 460kg Char (211.00); J Hogg £950 420kg Char (226.00), £870 335kg Lim (260.00), £830 355kg Sim (234.00); B McCaul £940 440kg Sim (214.00);

HEIFERS

Heifer prices topped at £1135 545kg Lim (208.00) presented by C Bloomer; S Kerr £1125 540kg Char (208.00), £1000 525kg Lim (191.00), £965 465kg Lim (208.00), £920 460kg Char (200.00), £895 440kg Char (203.00); R Donaghy £1050 550kg Lim (191.00); A Williamson £1040 490kg Char (212.00), £975 500kg Char (195.00); L McCloskey £620 310kg Char (200.00), £600 260kg Char (231.00).

DROPPED CALVES

A smaller entry of dropped calves saw a top price paid of £390 AA Bull presented by P Devlin; T Montgomery £305 Char Bull; M Rafferty £300 Char Bull; W Smith £300 Her Bull, £275 Her Bull; J Ewing £280 x 2 Lim Bulls, £255 Lim Bull, £220 Lim Bull, £200 Lim Bull; J Fox £260 BB Bull; J Nicholl £255 FKV Bull, £230 FKV Bull, £220 FKV Bull; V McReynolds £245 Her Bull; Reared Fr Bull Calves sold to £240 presented by O Robinson others sold from £90 to £135; Heifer Calves topped at £340 AA presented by P Devlin, £335 AA Hfr, £330 AA Hfr, £320 x AA Hfrs, £290 AA Hfr; T Montgomery £300 Char Hfr, £270 Char Hfr; J Ewing £290 Lim Hfr; W Smith £265 Her Hfr; B Lagan £245 Her Hfr; G Hazlett £235 AA Hfr; V McReynolds £210 Her Hfr; B Hughes £200 AA Hfr; I Marshall £200 Her Hfr.

WEANLINGS

A plainer entry of weanlings sold to a height of £970 for a 410kg Lim Steer (237.00) presented by G Wilkinson, £850 400kg Lim (211.00); G McStay £920 400kg Daq (228.00), £830 400kg Sim (206.00); R Davidson £900 385kg Char (233.00); D Farrell £860 355kg Char (242.00); C Hall £815 380kg Sal (214.00), £715 295kg Lim (242.00); J Tanney £805 325kg Char (246.00), £805 280kg Char (287.00), £760 245kg Char (308.00); R Hopper £790 355kg Lim (221.00); J Allen £770 x 2 350kg Hers (218.00); J McCann £765 x 2 290kg Char (265.00), £735 x 2 315kg Chars (233.00); M Edwards £725 330kg BB (220.00); G Cullen £640 265kg Char (240.00); Meanwhile Weanling Heifers peaked at £830 400kg Lim (205.00) presented by G Wilkinson, £670 310kg Lim (218.00); M Donnelly £820 400kg AA (205.00), £720 350KG Lim (205.00), £695 335kg Lim (207.00), £585 275kg Sim (211.00); C Hall £800 340kg Lim (236.00); R Hopper £730 365kg Lim (200.00), £630 300kg Lim (210.00); M Dyche £690 335kg Lim (206.00); J Tanney £650 265kg Char (245.00); S Carberry £620 275kg Lim (223.00), £600 x 2 280kg Lims (214.00), £560 250kg Lim (221.00), £520 230kg Lim (226.00); C Mullin £620 290kg Lim (214.00); G Cullen £575 250kg Lim (229.00).