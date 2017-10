Prime heifers sell £1,258 for 580kg at Ballymena Mart

285 beef cattle sold readily to 217 pence per kg for a prime 580kg Charolais heifer, steers to 210 pence for a 570kg Aberdeen Angus.

Beef cows to 200 pence for a Charolais a 850kg, Friesians to 132 pence and Friesian steers to 151 pence.

Prime heifers sold to: Trevor Wallace, Dromore Charolais 580kg, £1,258 (217), Charolais 530kg, £1,139 (215), Charolais 550kg, £1,182 (215), Charolais 540kg, £1,139 (211), local farmer Charolais 570kg, £1,197 (210), Trevor Wallace Limousin 580kg, £1,189 (205), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 620kg, £1,252 (202), Aberdeen Angus 590kg, £1,191 (202), W Kirkpatrick, Dundrod Limousin 550kg, £1,083 (197), Blonde 540kg, £1,053 (195), Thomas McErlean, Bellaghy Limousin 640kg, £1,248 (195), J McKinley, Aberdeen Angus 550kg, £1,056 (192), Aberdeen Angus 530kg, £1,007 (190), Thomas McErlean, Bellaghy Limousin 620kg, £1,178 (190), W Kirkpatrick, Charolais 560kg, £1,047 (187), S Currie, Larne Limousin 520kg, £904 (174), (2) Limousin 490kg, £833 (170), Limousin 530kg, £901 (170), Simmental 540kg, £918 (170), Limousin 600kg, £1,020 (170), Limousin 500kg, £850 (170), Limousin 550kg, £935 (170), B and R Spence, Crumlin Limousin 700kg, £1,183 (169).

Prime steers sold to: J McKinley, Bushmills, Aberdeen Angus, 570kg, £1,197 (210), James McFadden, Kells, Limousin, 700kg, £1,456 (208), J McKinley Aberdeen Angus, 680kg, £1,407 (207), P Graffin, Portglenone, Blonde, 650kg, £1,313 (202), J McKinley, Aberdeen Angus, 530kg, £1,060 (200), James McFadden, Kells, Aberdeen Angus, 700kg, £1,372 (196), P and S Kelly, Kells, Belgian Blue, 600kg, £1,176 (196), Brian Thompson, Dundrod, Limousin, 540kg, £1,047 (194), James McFadden, Limousin, 650kg, £1,261 (194), R and J Park, Ballymena, Belgian Blue, 590kg, £1,138 (193), R J McDowell, Gleno, Belgian Blue, 560kg, £1,064 (190), K McFadden, Charolais, 650kg, £1,235 (190), P and S Kelly, Limousin 560kg, £1,036 (185), R and J Park, Ballymena, Belgian Blue 590kg, £1,091 (185), P Graffin, Portglenone, Limousin 660kg, £1,207 (183), David Hutchinson, Moneymore, Hereford, 710kg, £1,292 (182), A McAteer, Portglenone, Aberdeen Angus, 680kg, £1,237 (182), R and J Park, Limousin, 600kg, £1,092 (182), R J McDowell, Gleno, Simmental 740kg, £1,332 (180), A McAteer, Portglenone, Aberdeen Angus, 640kg, £1,152 (180), James McFadden, Kells, Limousin, 650kg, £1,170 (180), R and J Park, Ballymena, Belgian Blue, 570kg, £1,026 (180), Simmental 580kg, £1,026 (177), Simmental 540kg, £955 (177).

Beef cows sold to: S Smyth, Newtownstewart, Charolais 850kg, £1,700 (200), Limousin, 660kg, £1,320 (200), Belgian Blue, 680kg, £1,360 (200), B McAllister, Kells, Charolais, 990kg, £1,782 (180), A J Wilson, Ballymena, Limousin, 650kg, £1,170 (180), H A McAlister, Aghadowey, Belgian Blue, 520kg, £904 (174), C McNaughton, Ballymoney, Simmental, 720kg, £1,245 (173), R Hunter, Larne, Limousin, 630kg, £1,083 (172), A Hillan, Broughshane, Charolais, 940kg, £1,616 (172), Nigel Fields, Moneymore, Charolais, 790kg, £1,343 (170), H A McAlister, Aghadowey, Belgian Blue, 490kg, £784 (160), Limousin, 480kg, £734 (153), B and R Spence, Crumlin, Limousin 660kg, £1,009 (153), Robert Armstrong, Lisburn, Limousin, 840kg, £1,276 (152), K Woodside, Islandmagee, Aberdeen Angus, 820kg, £1,221 (149), B and R Spence, Crumlin, Limousin, 690kg, £1,021 (148), A J Wilson, Ballymena, Belgian Blue, 710kg, £1,043 (147), R Hunter, Larne, Limousin, 620kg, £911 (147), B and R Spence, Crumlin, Limousin, 600kg, £876 (146), D Barker, Stoneyford, Belgian Blue, 610kg, £890 (146), H Kennedy, Ballynure, Charolais, 760kg, £1,102 (145), Robert Armstrong, Lisburn, Limousin, 590kg, £855 (145), E Drummond, Ballynure, Simmental, 740kg, £1,065 (144), Limousin, 700kg, £1,008 (144).

Friesian cows sold to: D S Dickey, Randalstown, 590kg, £778 (132), D Parke, Magherafelt, 790kg, £1,019 (129), David Parks 650kg, £793 (122), D Mulholland, Crumlin, 550kg, £660 (120), S Stewart, Newtownabbey, 800kg, £952 (119), N L Hardy, Ballinderry Bridge, 710kg, £844 (119), Brian Lyttle, Moorfields, 660kg, £778 (118), Stephen Stewart, 680kg, £795 (117), 710kg, £830 (117), N L Hardy 670kg, £777 (116), Stephen McCammond, Randalstown, 770kg, £893 (116), A Park, Ballynure, 770kg, £885 (115), Brian Lyttle, Moorfields, 730kg, £839 (115), L Galloway, Ahoghill, 660kg, £752 (114), Stephen McCammond, Randalstown, 730kg, £824 (113) Stephen Tweed, Dunloy, 620kg, £694 (112), N L Hardy 660kg, £739 (112), W and T Munnis, Kilraughts, 700kg, £777 (111), N L Hardy 680kg, £754 (111), David Hamilton, Broughshane, 610kg, £671 (110), R A S Barkley, Dunloy, 710kg, £781 (110), Stephen McCammond, Randalstown, 670kg, £737 (110), Ballybracken Farm, 600kg, £654 (109), Ian Millar, Ballymena, 680kg, £741 (109).

Friesian steers sold to: T Rainey, Magherafelt, 590kg, £890 (151), J Percy, Randalstown, 710kg, £1,043 (147), 740kg, £1,073 (145), A Lamont, Portglenone, 550kg, £775 (141), J Percy 720kg, £964 (134), 630kg, £819 (130).

56 dairy cattle forward sold to £3,000 for a pedigree Friesian bull from D J and S Allen, Limavady. J Surgenor, Dervock topped the milk prices with a second calver at £1,820.

Ruling prices: J Surgenor, calved cow, £1,820, D Livingstone, Randalstown, calved heifer, £1,800, J Surgenor, calved heifer, £1,680, R J and J Wright, Stoneyford, calved heifer, £1,650, J Surgenor, calved heifer, £1,580, J Ferguson Snr, Straid, calved cow, £1,580, C Crawford, Clough, calved cow, £1,560, R and W Burns, Dungannon, calved heifer, £1,500, Seamus Richmond, Cloughmills, calved heifer, £1,420, T and J Mackey, Ballynure, £1,410, J Surgenor, calved heifer, £1,400, David Allen, Moneymore, calved cow £1,360, James Buchanan, Strabane, calved heifer, £1,360, S Dunlop, Dundrod, calved heifer, £1,350, Ian Millar, Ballymena, calved heifer, £1,340, David Allen, calved heifer, £1,330, Howard McNabney, Clough, calved heifer, £1,280, S Dunlop, Dundrod, calved heifer, £1,250, J Ferguson, Straid calved cow, £1,250, Ian Millar, Ballymena, calved heifer, £1,220, T and J Mackey, Doagh, calved heifer, £1,220, R and W Burns, Dungannon, calved heifer, £1,210, David Wallace, Antrim, calved cow, £1,200, T J Gordon, Ballyclare, calved cow, £1,200, J Ferguson Snr, Straid, calved cow, £1,200, C Crawford, Clough, calved cow, £1,200.

Suckler cows sold to: Local farmer Simmental £1,650, Limousin £1,610, Limousin £1,590, Limousin £1,580, Hereford £1,500, D Matthews, Ballycastle, Belgian Blue £1,410, local farmer Charolais £1,410, (2) Limousin £1,400, Fleckvieh £1,260, E Drummond, Larne, Lr, £1,220, Mrs R McMullan, Ballygally, Limousin £1,180, Desmond Boyd, Ballintoy, Hereford £1,100, J Moore, Templepatrick, Limousin £1,100, local farmer Simmental £1,080, Simmental £1,000, J Moore, Templepatrick, Longhorn £990, Owen O’Kane, Carnlough, Hereford £980.

Calves in ring three continued to meet strong demand to £425 for a Limousin bull. Heifer calves to £380 for a Belgian Blue.

Ruling prices for beef bred bull calves: Raymond Grace, Larne, Limousin £425, R Hayes, Moorfields, British Blue £410, British Blue £405, David Colville, Newtownards Belgian Blue £405, H O Mullan, Cloughmills, Limousn £400, G Rea, Rasharkin, Belgian Blue £400, R Hayes, Simmental £355, David Colville, Belgian Blue £355, Shorthorn £335, James Graham, Raloo, Simmental £330, R Thompson, Glenarm, Simmental £330, D Montgomery, Glenwherry, Aberdeen Angus £325, R Hayes, Simmental £325, Jackson Abraham, Hereford £320, R Hayes, Simmental £320, David Colville, Limousin £315, W S Kennedy, Ballyclare, Aberdeen Angus £300, M Martin, Randalstown, Limousin £300.

Heifer calves sold to: G Rea, Rasharkin, Belgian Blue £380, A O’Kane, Kilrea, Aberdeen Angus £335, G Rea, Belgian Blue £330, D Allen, Moneymore, Limousin £325, G Rea, Belgian Blue £315, David Colville, Newtownards, Limousin £310, D Montgomery, Glenwherry, Limousin £305, Hereford £300, Aberdeen Angus £300, David Colville, Limousin £295, G Rea, Rasharkin, Herefiord £280, A O’Kane, Aberdeen Angus £275, Aberdeen Angus £265, M Martin, Randalstown, Limousin £260, local farmer Aberdeen Angus £255, J and D Glass, Ballymena, Belgian Blue £235.

Friesian bull calves sold to: McGookin Farming, Ballyclare, £230, £220, local farmer £220, H A N Acheson, Armoy, £155, £155, £155, £145, £140, H M McCracken, Greyabbey, £130, Brian Paisley, Ballynure, £100, James Adair, Kells, £80, £70, H A N Acheson £65, S J and R J McLean, Straid £60.

264 head in the weanling ring: 310 pence per kg was paid for a 260kg Charolais bullock at £805, strong bullocks to £1,080 for a 460kg Limousin (235 pence). Heifers also to 235 pence for a 490kg Limousin at £1150.

Bulls/blks 0-300kgs

S Magorrian, Downpatrick, Charolais, 260kg, £805 (309), Mark McClelland, Larne, Simmental, 210kg, £610 (290), D O’Loan, Aughafatten, Limousin, 170kg, £470 (276), S Magorrian, Charolais 260kg, £700 (269), Owen O’Kane, Carnlough, Limousin 290kg, £750 (258), S Magorrian, Charolais 290kg, £750 (258), A McCann, Toomebridge, Simmental, 140kg, £360 (257), M McBride, Crumlin, Charolais, 280kg, £720 (257), Sean Graham, Portglenone, Limousin, 280kg, £710 (253), W McQuitty, Clough, (3) Charolais, 230kg, £580 (252), S Magorrian, Limousin 260kg, £640 (246), D O’Loan, Aughafatten, Limousin, 190kg, £465 (244), Ben McCullagh, Co Londonderry, Charolais, 230kg, £560 (243), Charolais 290kg, £705 (243).

301-350

S Magorrian, Downpatrick, Charolais 320kg, £800 (250), R Shaw, Rasharkin, Limousin 340kg, £845 (248), M McBride, Crumlin, Charolais, 310kg, £770 (248), S Magorrian, Charolais, 330kg, £800 (242), R Shaw, Rasharkin, Limousin, 340kg, £820 (241), A J Wilson, Ballymena, Charolais, 350kg, £800 (228), R Shaw, (2) Limousin, 350kg, £790 (225), W Harkness, Crumlin, Limousin, 320kg, £710 (221), R Shaw, Limousin, 320kg, £705 (220), Limousin, 330kg, £725 (219), Ben McCullagh, Feeny, Charolais, 330kg, £705 (213), S Magorrian, Charolais, 310kg, £660 (212).

351kg and over

Rbt Clyde, Templepatrick, Limousin, 400kg, £940 (235), Limousin, 460kg, £1,080 (234), M Moffett, Broughshane, Limousin, 420kg, £950 (226), R Shaw, Rasharkin, (2) Limousin, 370kg, £830 (224), Robert Clyde, Limousin, 410kg, £910 (222), J Jones, Belfast, Limousin, 420kg, £905 (215), Paul Brankin, Aghalee, Charolais, 450kg, £950 (211), I Gilmore, Lisburn, Limousin, 410kg, £845 (206), Robert McCullough, Ballynure, Simmental, 410kg, £840 (204), J Jones, Charolais, 410kg, £840 (204), Paul Brankin, Aghalee, (2) Charolais, 440kg, £900 (204), Ben McCullough, Feeney, Charolais, 360kg, £735 (204), William Bonnes, Randalstown, Charolais, 390kg, £795 (203), Robert McCullough, Simmental, 430kg, £870 (202).

Heifers 0-300kgs

R Walsh, Belgian Blue (2) 190kg, £500 (263), Mark McClelland, Larne, Blonde 210kg, £535 (254), S Magorrian, Downpatrick, Charolais 250kg, £600 (240), W Maybin, Ballymena, (2) Limousin, 190kg, £455 (239), Norman Farquhar, Ballymena, Belgian Blue, 250kg, £580 (232), R Walsh, Belgian Blue, 220kg, £500 (227), H Kennedy, Ballynure, Limousin, 220kg, £500 (227), R Walsh, Belgian Blue, 220kg, £500 (227), John Murray, Larne, Simmental, 280kg, £635 (226), S Magorrian, Limousin, 300kg, £680 (226), R Walsh, Belgian Blue, 190kg, £430 (226), Desmond Boyd, Ballintoy, Blonde 210kg, £475 (226), A McCann, Toomebridge, (2) Simmental 220kg, £495 (225).

301-350kgs

Sean Graham, Portglenone, Limousin, 340kg, £770 (226), Stephen Hall, Monkstown, Belgian Blue, 320kg, £690 (215), Limousin, 340kg, £700 (205), Olive Bell, Dundrod, Limousin, 340kg, £700 (205).

351kg and over

D J Jones, Nutts Corner, Limousin, 490kg, £1,150 (234), J Jones, Belfast, Charolais, 420kg, £980 (233), Stephen Hall, Monkstown, Belgian Blue, 370kg, £850 (229), Belgian Blue, 380kg, £870 (229), A Hillian, Broughshane, Charolais, 500kg, £1,080 (216), Stephen Hall, Limousin, 380kg, £820 (215), Belgian Blue, 380kg, £810 (213), Limousin, 360kg, £760 (211), Limousin, 370kg, £780 (210), Belgian Blue, 390kg, £820 (210), R Walsh, Charolais, 370kg, £770 (208), A J Wilson, Ballymena, Charolais, 360kg, £740 (205).

284 heifer calves were presented for the first suckled calf sale.

First prize and second prize Charolais – McAfee Bros, Bushmills, third Nugent Estate Trading Co, Portaferry.

First prize and second prize Limousin – Nugent Estate, third McAfee Bros.

First prize Belgian Blue – Shaun Doyle, Kilkeel, second and third Shane McCullough, Glenavy.

Heifer calves sold to £2,750 for an exeptional 420kg Charolais from Nugent Estates, Portaferry.

Heifer calves 201-300kgs

S Douglas, Limavady, Charolais, 270kg, £980 (363), V Hamilton, Cushendun, Charolais, 240kg, £870 (362), J W Harbinson, Limavady, Limousin, 260kg, £920 (353), Shane McCullough, Glenavy, Britis Blue, 250kg, £870 (348), S Douglas, Charolais, 240kg, £830 (345), Shane McCullough, British Blue, 230kg, £780 (339), J W Harbinson, Limavady, Limousin, 300kg, £920 (306), S Douglas, Limavady, Limousin, 220kg, £670 (304), local farmer Charolais, 290kg, £870 (300), Timothy Wray, Carnlough, Charolais, 260kg, £780 (300), S Douglas, Limavady, Limousin, 260kg, £770 (296), M Montgomery, Kells, Limousin, 230kg, £670 (291), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais, 260kg, £750 (288), local farmer Charolais, 280kg, £805 (287), D McGarel, Glenarm, Charolais, 280kg, £800 (285), Shane McCullough, Glenavy, Charolais, 240kg, £680 (283).

Heifers 301-400kgs

Nugent Estates, Newtownards, Limousin, 330kg, £1,000 (303), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais, 320kg, £930 (290), Daniel F McAlonan, Dunloy, Charolais 330kg, £940 (284), A S Millar, Antrim, Charolais, 310kg, £870 (280), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais, 330kg, £890 (269), A S Millar, Charolais, 310kg, £820 (264), Charolais, 360kg, £930 (258), D McGarel, Glenarm, Charolais, 320kg, £825 (257), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais, 390kg, £1000 (256), P and J O’Kane, Charolais, 310kg, £785 (253), P McAleese, Loughgiel, Charolais, 310kg, £780 (251), G McClintock, Glenwherry, Charolais, 320kg, £805 (251), local farmer Limousin 350kg, £880 (251), P and J O’Kane, Charolais, 320kg, £800 (250), C Magill, Larne, Charolais, 400kg, £1,000 (250), P McAleese, Charolais, 310kg, £775 (250).

Heifers over 400kgs

Nugent Estates, Newtownards, Charolais, 420kg, £2,750 (654), Dale Robinson, Glenarm, Limousin, 500kg, £1,760 (352), A and D McAfee, Bushmills, Charolais, 470kg, £1,500 (319), Charolais, 520kg, £1,400 (269), Dale Robinson, Limousin 470kg, £1,200 (255), local farmer Limousin 430kg, £1,030 (239), A and D McAfee, Charolais, 420kg, £1,000 (238), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais, 420kg, £1,000 (238), local farmer Limousin 410kg, £960 (234), A and D McAfee, Charolais, 470kg, £1,080 (229), Charolais, 440kg, £1,010 (229), G McClintock, Glenwherry, Limousin, 410kg, £935 (228), A and D McAfee, Charolais, 420kg, £950 (226), Charolais, 440kg, £990 (225), Charolais, 490kg, £1,080 (220), M and F Speers, Cullybackey, Charolais, 410kg, £900 (219).

330 bulls and bullock calves were presented in Ballymena at the opening suckled calf sales. Arnold Douglas, Limavady won firs prize Charolais, 370kg at £1,070, first prize Limousn, Shane Doyle, first prize Belgian Blue, Nugent Estate 280kg at £850, first prize Blonde, J A McKillop, Cushendall, 470kg at £1,080.

Bull/bullock calves 201-300kgs

V Hamiton, Cushendun, Charolais, 220kg, £740 (336), Charolais, 230kg, £740 (321), Timothy Wray, Carnlough, Charolais, 240kg, £770 (320), local farmer Charolais, 250kg, £770 (308), J Mills, Kilwaughter, Charolais, 360kg, £800 (307), Charolais, 230kg, £700 (304), P and J O’Kane, Carnlough, Limousin, 250kg, £760 (304), S Douglas, Limavady, Charolais, 270kg, £820 (303), P and J O’Kane, Charolais, 270kg, £820 (303), Nugent Estates, Portaferry, British Blue, 280kg, £850 (303), Richard McGinley, Ballymoney, Charolais, 250kg, £755 (302), W R Magee, Kilwaughter, (5) Charolais, 220kg, £650 (295).

301-400kgs

A and D McAfee, Bushmills, Charolais, 330kg, £1,040 (315), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais, 310kg, £950 (306), Charolais, 320kg, £940 (293), Frank McCormick, Martinstown, (2) Charolais, 310kg, £910 (293), S Douglas, Limavady, Charolais, 370kg, £1,070 (289), Charolais, 330kg, £950 (287), R McGinley, Ballymoney, Charolais, 340 (282), Michael Murphy, Dungiven, Charolais, 340kg, £950 (279), Alex Burleigh, Glenarm, Charolais, 350kg, £970 (277), J H McArthur, Limavady, Charolais, 330kg, £910 (275), S Taylor, Belfast, Charolais, 340kg, £925 (272), A S Millar, Antrim, Charolais, 350kg, £950 (271), Richard McGinley, Ballymoney, Charolais, 310kg, £840 (271), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais, 360kg, £970 (269), A S Millar, Antrim, Charolais, 350kg, £940 (268).

401kg and over

Robert Workman, Kilwaughter, Charolais, 410kg, £1,010 (246), Burns McLean, Armoy, (2) Limousin, 430kg, £1,050 (244), James Newell, Ballymoney, Charolais, 460kg, £1,120 (243), C Magill, Larne, Charolais, 420kg, £1,020 (242), Nugent Estate, Portaferry, (2) Limousin, 410kg, £980 (239), A V Magill, Carnlough, Limousin, 430kg, £1,010 (234), P and J O’Kane, Carnlough, Charolais, 430kg, £1,000 (232), J A McKillop, Cushendall, Blonde 470kg, £1,080 (229), G McClintock, Glenwherry, Limousin, 410kg, £940 (229), Stuart Hall, Larne, Belgian Blue, 420kg, £950 (226), J Knox, Broughshane, Charolais, 420kg, £950 (226), A V Magill, Carnlough, Limousin, 420kg, £950 (226), A Magill, Limousin, 470kg, £1,060 (225), Robert Workman, Kilwaughter, Charolais, 410kg, £920 (224).

An entry of 180 store cattle in Ballymena resulted in a steady trade.

Bullocks sold to £670 over for a Charolais 570kg at £1,240 offered by J McMurran, Ballycarry.

Heifers sold to £590 over for a Charolais 560kg at £1,150 presented by R Henry, Larne.

Heifers 0-500kgs

David Taylor, Ballycastle, Charolais, 450kg, £950 (211), J Dunlop, Cairncastle, Aberdeen Angus, 400kg, £825 (206), T P Crawford, Kircubbin, Limousin, 500kg, £1,025 (205), David Taylor, Ballycastle, Limousin, 440kg, £900 (204), Mrs L Greer, Ballyclare, Limousin, 490kg, £970 (198), David Taylor, Belgian Blue, 500kg, £990 (198), local farmer Limousin, 490kg, £970 (198), B Hunter, Doagh, Limousin, 370kg, £725 (196), David Taylor, Ballycastle, Charolais, 410kg, £800 (195), J Dunlop, Cairncastle, Aberdeen Angus, 410kg, £795 (193), N Scullin, Toomebridge, Charolais, 470kg, £910 (193), B Hunter, Doagh, Limousin, 410kg, £790 (192), Ian McCollum, Nutts Corner, Limousin, 420kg, £800 (190), David Taylor, Ballycastle, Charolais, 420kg, £800 (190), Limousin, 400kg, £760 (190), Charolais, 390kg, £735 (188).

501kg and over

R Henry, Kiwaughter, Charolais, 560kg, £1,150 (205), S O’Kane, Upperlands, Simmental, 510kg, £1,035 (202), Charolais, 520kg, £1,035 (199), John McCabe, Nutts Corner, Charolais, 630kg, £1,160 (184).

Bulls/bullocks 0-500kgs

T P Crawford, Kircubbin, Limousin, 430kg, £990 (230), Kevin Bradley, Kilrea, Charolais, 450kg, £985 (218), (2) Charolais, 390kg, £850 (218), R A Harkness, Crumlin, Charolais, 490kg, £1,055 (215), T P Crawford, Limousin, 390kg, £835 (214), local farmer Limousin, 440kg, £940 (213), David Woodburn, Broughshane, Limousin, 310kg, £660 (212), R A Harkness, Crumlin, Limousin, 470kg, £1,000 (212), Kevin Bradley, Limousin, 410kg, £870 (212), David Woodburn, Broughshane, Limousin, 340kg, £720 (211), T P Crawford, Limousin, 460kg, £970 (210), R A Harkness, Limousin, 440kg, £925 (210), Kevin Bradley, Charolais, 480kg, £1,005 (209), local farmer Limousin 460kg, £960 (208), T P Crawford, Charolais, 440kg, £910 (206).

501kg and over

R Henry, Kilwaughter, Charolais, 530kg, £1,165 (219), J McMurran, Ballycarry, Charolais, 570kg, £1,240 (217), Alistair Foreman, Belfast, Charolais, 570kg, £1,205 (211), Kevin Bradley, Kilrea, Aberdeen Angus, 550kg, £1,160 (210), G McMaster, Broughshane, Charolais, 580kg, £1,220 (210), Alistair Foreman, Charolais, 570kg, £1,195 (209), John Blair, Cullybackey, Charolais, 540kg, £1,130 (209), G McMaster, Broughshane, Charolais, 570kg, £1,180 (207), Carrigeen Farms, Templepatrick, Simmental, 580kg, £1,200 (206), G McMaster, Broughshane, Charolais, 590kg, £1,215 (205), J McMurran, Ballycastle, Blonde, 550kg, £1,130 (205), Carrigeen Farms, Tempelpatrick, Charolais, 510kg, £1,040 (203), J McMurran, Ballycarry, Charolais, 570kg, £1,160 (203), G McMaster, Broughshane, Charolais, 590kg, £1,200 (203), Carrigeen Farms, (2) Simmental, 590kg, £1,200 (203).

An entry of 1,950 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a slightly decreased trade.

Fat lambs sold to 340p for a pen of 58 Suffolk 22kg at £75 offered by Paul Butler, Rathkenny, and to a top per head of £85 for a pen of heavy lambs from David Boyles, Newtownabbey. Fat ewes sold to £80.

Fat lambs:

Top prices per kg: Paul Butler, 58 Suffolk 22kg, £75 (340), 11 Texel 23kg, £76.50 (332), J Anderson, Bushmills, 12 Texel 23.5kg, £78 (331), R Hunter, Larne, 7 Texel 22kg, £73 (331), L Kirk, Clough, 14 Texel 22.5kg, £74 (328), D McCaughey, Broughshane, 10 Texel 24.5kg, £80 (326), J A B Alexander, Glarryford, 9 Suffolk 23kg, £75 (326), B Kennedy, Ahoghill, 25 Texel 23kg, £75 (326), Graham Bros, Aughafatten, 17 Texel 23.5kg, £76.50 (326), G Irwin, Ballyclare, 6 Texel 24kg, £78 (325), J H Craig, Carnlough, 18 Texel 24kg, £78 (325), J and N Morrow, Glenarm, 24 Texel 25kg, £81 (324), J Pinkerton, Rasharkin, 14 Texel 23kg, £74.50 (323), J McCollum, Carnlough, 16 Texel 23kg, £74.50 (323), Dr J Moss, Antrim, 8 Texel 23.5kg, £76 (323), N Boyd, Broughshane, 20 Suffolk 23.5kg, £76 (323).

Top per head: David Boyles, Newtownabbey, 8 Texel 28kg, £85, Kenneth Bell, Broughshane, 36 Suffolk 28.5kg, £83, Matt Workman, Kilwaughter, 25 Suffolk 28kg, £83, J P F O’Loan, Martinstown, 15 Suffolk 28.5kg, £81.50, Matt Workman, Kilwaughter, 19 crossbred 27kg, £81, J and N Morrow, Glenarm, 24 Texel 25kg, £81, William Steele, Ballyclare, 9 Texel 26.5kg, £81, E Alexander, Broughshane, 4 Dorset 26.5kg, £80, Norman McBurney, Moorfields, 52 Texel 25kg, £80, Ian Dodds, Glenwherry, 13 Dorset 25kg, £80, D McCaughey, Broughshane, 10 Texel 24.5kg, £80, Sandra Hunter, Bushmills, 44 Texel 25.5kg, £80, E and P McCormick, Cushendun, 1 Blu 25kg, £80, Logan Anderson, Kilwaughter, 17 Suffolk 25.5kg, £80, I Montgomery, Glenwherry, 29 Suffolk 26kg, £80, J Bonnar, Broughshane, 25 Texel 25.5kg, £80.

Fat ewes (First quality)

Texel - £62-£80

Suffolk - £53-£70

Crossbred - £52-£64

Blackface - £35-£50