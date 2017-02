Record prices at Draperstown, bullocks selling to £1350 for 620kg

Record prices records on Friday as weanlings sell up to 300ppk and fat cows up to 200ppk.

Bullocks £1350/620kg and heifers £1300/640kg.

BULLOCKS: Ivor Smith £1350/620kg, £1340/610kg, £1280/640kg, £1180/560kg, £1080/520kg, James Boyd £1300/590kg £124/kg, £1200/680kg, C Convery £1245/580kg, Brendan Mugrew £1185/570kg, £1120/530kg, £1095/490kg, Francis Nugent £1165/570kg, £1095/560kg, Raymond Donaghy £1125/580kg, £1085/590kg, James McLaughlin £1100/470kg, Joseph McHugh £1085/510kg, S and R McGurk £1075/550kg, James Boyd £1070/610kg, £1060/590kg, £1010/580kg, £995/600kg, £970/560kg, £920/600kg, C Convery £1065/530kg, £1030/480kg, Raymond Donaghy £1035/520kg, Brendan Mulgrew £1005/510kg, James Kenning £1000/660kg.

HEIFERS: C Convery £1300/640kg, Thomas Boyd £1175/550kg, £1165/570kg, £1100/590kg, Brendan Mulgrew £1145/540kg, £1115/560kg, Raymond Donaghy £1065/390kg, Francis Nugent £1040/510kg, James Porter £1000/530kg, £910/480kg, Ivor Smyth £975/540kg, Thomas Boyd £970/520kg, Ralph Pickering £940/450kg, C Convery £935/510kg, Tom McKenna £890/390kg, Francis Nugent £885/460kg, Joseph McHugh £880/420kg, Pat McKenna £840/410KG, £800/400kg, Tom McKenna £830/370kg, 3825/390kg, £820/360kg, £805/400kg, Gerry O’Hagan £790/490kg.

WEANLINGS MALE: Jude Martin £965/350kg, £965/410kg, Damien Walls £940/360kg, £910/380kg, £890/370kg, £875/320kg, £850/350kg, R and S Mawhinney £920/390kg, 920/370kg, £885/340kg, £875/340kg, £850/340kg, £840/340kg, £775/330kg, £760/310kg, £735/290kg, £700/330kg, £690/290kg, Seamus Martin £840/310kg, £800/370kg, £780/270kg, 690/230kg, Jude Martin £835/390kg, £800/310kg, Thomas Black £780/300kg, £730/290kg, £730/250kg, Damien Walls £780/350kg.

WEANLINGS FEMALE: Gerry O’Hagan £730/330kg, £700/340kg, £680/340kg, £660/330kg, £645/280kg, £605/330kg, Thomas Black £680/270kg, Jude Martin £645/330kg, £570/270kg, Kathleen McCloskey £610/320kg, £600/370kg.

FAT COWS: Michael McGlade £1220/610kg, £1105/650kg, £1026/600kg, £991.80/570kg, W Galway £1012.50/750kg, £962/650kg, E Grimes £970.20/490kg, Eugene Murray £949/730kg, Colin Kelso £882/630kg, W Galway £871.20/660kg, Louise and Michael ONeill £858/660kg, W Patterson £840/700kg, E Grimes £834.20/430kg, Francis McBride £834/600kg, Terry Eastwood £791/700kg, W Patterson £778.80/590kg.