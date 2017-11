Steady trade in the rings at Enniskillen

There was a steady trade in all six rings at Thursday’s sales in Enniskillen.

In the bullock ring Lightweights sold from 210 to 242 for a CH 340kg @ 820, mediumweights sold from 200 to 235 for a CH 420kg @ 985, Heavy Weights sold from 190 to 220 for a Ch 542kg @ 1195 and sold up to 1335 per hd.

BULLOCKS: Kesh producer CH 340kg @820, CH 430kg @990. Lisnaskea producer CH 350kg @820, CH 542kg @1195, CH 560kg @1210. Enniskillen producer CH 420kg @985. Trillick producer LIM 578kg @1250, LIM 578kg @1245. Drumcose producer AA 506kg @1095.

WEANLINGS

In the weanling ring steers and bulls sold from £650 to £975 paid for a CH, while HFRS ranged from £480 to £735 for a 296kg LIM.

Ruling price: Ederney producer 312kg CH hfr @630, 269kg CH bull @705, 296kg LIM hfr @735, 303kg CH hfr @675. Lisbellaw producer 297 DAQ bull @730, 304kg H hfr @670, 326kg CH bull. Boho producer 199k CH hfr @600, 293kg CH hfr @655, 310kg CH hfr @655, 195kg LIM bull @510, 210kg LIM bull @610. Fivemiletown producer 418kg AA hfr @780, 378kg LIM hfr @690, 376kg LIM bull @835, 404kg SIM hfr @770. Garrison producer 201kg CH hfr @590, 270kg CH bull @605, 251kg CH hfr @590, 287kg CH bull @770. Newtown producer 192kg C bull @560, 165kg CH hfr @445, 312kg CH bull @780. Enniskillen producer 295kg CH bull @760, 243kg CH hfr @590, 279kg CH hfr @575. Irvinestown producer 230kg CH hfr @525, 260kg CH bull @675, 306kg CH bull @775. Lisnaskea producer 348kg CH steer @900, 313kg CH steer @835, 275kg CH hfr @660, 228k CH bull @590. Kinawley producer 424kg CH steer @910, 276kg CH hfr @590, 254kg LIM hfr @560. Eskra producer 326kg CH steer @845, 414 CH steer @870, CH 326 steer @900. Tempo producer 450kg CH steer @920, 32kg CH steer @800, 219kg LIM hfr @475.

CALVES: Derrylin producer BB bull @320, FR bull @68. Drumcose producer AA hfr @295, HERE hfr @275. Bellanaleek producer BB bull @275. Tempo producer SIM bull @250, SIM bull @235, FR bull @72. Florencecourt producer BB hfr @260, AA bull @235. Irvinestown producer AA bull @230. Derrylin producer FR bull . Derrygonnelly producer FR bull @62.

SUCKLER COWS: Ballinamallard producer LIM cow with bull @1970. Trillick producer SIM with with bull @1550, LIM cow with bull @1460, LIM cow with hfr @1240. Letterbreen producer HERE cow with hfr @1430. Lismrick producer SPG LIM hfr @1200, SPG CH hfr @1130.

Heifers

Forward lots sold to 210ppk paid for a 560kg CH @1175, While light weights sold from 183-550ppk paid fr a 490kg CH @1080. Trillick producer CH 540kg CH @1125, CH 490kg @1080, CH 500kg @1050. Lisnaskea producer CH 560kg @1160, CH 520kg @1080, CH 5020kg @1040. Newtown producer CH 510kg @100, CH 480kg @1000.

Fat cows: Beef cows to 192p for a 604kg LIM @1160, Feeding cows to 203p for a 616kg LIM @1250, FRE + HOL cows to 144p 610kg @880. Bulls to 195p 590kg CH @1150 up to 1650 per head. Tempo producer 654kg SAL @905. Trillick producer 632kg SIM @880. Garrison producer 518kg AA @755. Becleecnack producer 612kg CH @935, 676kg BB @1040. Lisnaskea producer 686kg LIM @1080. Newtown 716kg LIM @1015, 664kg CH @1050, 586kg LIM @1140. Lack producer 488kg CH @860. Letterbreen producer 614kg CH @980. Belleek producer 700kg SIM @1120. Springfeild 584kg LIM @1145. Trillick producer 590kg CH @1150. Maguiresbridge producer 584kg FR @715. Lisnaskea producer 60kg CH @820. Derrylin producer 610kg FR @880. Newtown producer @1054kg CH bull @1605. Trillick producer 590kg CH bull @1150. Leggs producer 810kg CH bull @1200.