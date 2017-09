Steers sell to £1,270 and heifers to £1,130 at Armoy Mart

Another great turnout of 300 head last Monday met with a super trade, several special entries of Charolais cattle topped the bill with some outstanding prices.

Steers sold to £1,270, heifers to £1,130 with a 450kgs heifer at £1,065 and fat cows topped at £1,030 for 650kgs.

STEERS:

Sean McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 480kgs, £1,115, 540kgs, £1,145, 450kgs, £1,000, 500kgs, £1,065, 500kgs, £1,020. Joe MacNamee, Cushendall, Charolais, 570kgs, £1,225. Aiden Hamilton, Ballycastle, Charolais, 490kgs, £1,090, 430kgs, £940. Jas Heaney, Ballymoney, Limousin, 630kgs, £1,205, 640kgs, £1,270. Loughguile producer, Aberdeen Angus, 600kgs, £1,230, 580kgs, £1,135, 600kgs, £1,260, 580kgs, £1,190, 570kgs, £1,135. Pat McErlain, Armoy, Charolais, 480kgs, £1,015, 570kgs, £1,140, 530kgs, £1,090, 490kgs, £1,090, 480kgs, £995, 550kgs, £1,100. Daniel McAlister, Cushendall, Limousin, 460kgs, £1,050, 450kgs, £1,000, 480kgs, £1,090, 480kgs, £1,060, 400kgs, £950, 380kgs, £870. P McSparran, Cushendun, Charolais, 410kgs, £870, 500kgs, £980, 390kgs, £840. Geo Baker, Armoy, Limousin, 430kgs, £880, 410kgs, £885, 400kgs, £815, 410kgs, £845, 420kgs, £845. Seamus Hill, Ballycastle, Limousin, 520kgs, £1,040, 470kgs, £1,075, 450kgs, £965, 500kgs, £1,000. Sam McAllister, Bushmills, Limousin, 630kgs, £1,230, 640kgs, £1,295. Ryan Doherty, Coleraine, Limousin, 580kgs, £1,215, 520kgs, £1,120.

HEIFERS:

Sean McCambridge, Ballycastle, Charolais, 500kgs £1,130, 460kgs, £1,040. Seamus Mulvenna, Cairncastle, Charolais, 480kgs, £1,035, 530kgs, £1,120, 535kgs, £1,120, 500kgs, £990. Daniel McAlister, Cushendall, Limousin, 450kgs, £1,065, 430kgs, £1,020, 400kgs, £950, 380kgs, £855, 400kgs, £940, 410kgs, £895, 400kgs, £880, 420kgs, £930, 440kgs, £970. Aidan Hamilton, Ballycastle, Charolais, 480kgs, £1,070, 430kgs, £985, 410kgs, £910, 470kgs, £1,000, 480kgs, £1,055, 460kgs, £1,040, 470kgs, £1,040, 470kgs, £1,030, 430kgs, £890, 480kgs, £970. Paddy McSparran, Cushendun, Charolais, 420kgs, £880, 400kgs, £835, 390kgs, £795, 440kgs, £895. Sean McCambridge, Ballycastle, Charolais, 460kgs, £1,030, 500kgs, £1,130, 430kgs, £925, 400kgs, £925, 500kgs, £1,065, 450kgs, £980, 460kgs, £1,020, 490kgs, £1,030, 460kgs, £1,015, 400kgs, £890, 420kgs, £945, 420kgs, £955, 500kgs, £1,105, 500kgs, £1,020, 420kgs, £990, 450kgs, £1,020. P Brown, Ballycastle, Belgian Blue, 420kgs, £900. John McAlister, Bushmills, Limousin, 360kgs, £755. Alan Shields, Kilrea, Belgian Blue, 600kgs, £1,200. Ivan Cherry, Ballymena, Limousin, 400kgs, £815, 470kgs, £870. Pat McKay, Martinstown, Aberdeen Angus, 480kgs, £985, 460kgs, £940. John Todd, Ballycastle, Limousin 600kgs, £1,140, 560kgs, £1,105, 530kgs, £1,080.

FAT COWS:

Sam McKinnon, Ballycastle, Aberdeen Angus, 650kgs, £1,030, 710kgs, £980, 670kgs, £905. G McAuley, Armoy, Limousin, 600kgs, £875.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.