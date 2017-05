Steers sell to £1,395 for 660kgs at Armoy Mart

A tremendous turnout of 328 head last Monday night at Armoy Mart met with a great trade for all sorts of cattle.

Steers sold to £1,395 for a 660kgs A/A from John Crawford, Glarryford.

Heifers to £1,235 for a 600kgs Char from James Heaney, Ballymoney, with a 430kgs Sim making £1,050 and a 230kgs Lim making £640.

Fat cows sold to £1,220.

STEERS: John Crawford, Glarryford, A/A, 660kgs, £1,395, 665kgs, £1,255. Robt McHenry, Torr, Char, 330kgs, £840, 350kgs, £925, 340kgs, £915, 340kgs, £890. Seamus Steele, Glenarm, Lim, 330kgs, £855. Adam Campbell, Finvoy, Friesian, 660kgs, £1,125. P and J Hunter, Ballymoney, Lim, 610kgs, £1,245. Adam Bartlett, Ballymoney, A/a, 640kgs £1,350, 600kgs, £1,250. Niall McLaughlin, Cushendall, Char, 300kgs, £775. Seamus O’Neill, Martinstown, Char, 390kgs, £900, 400kgs, £915, 430kgs, £935. Liam McGarry, Loughguile, Lim, 450kgs, £1,065, 330kgs, £765. Mary Steele, Glenarm, Char, 400kgs, £915, 390kgs, £925, 400kgs, £900, 350kgs, £880. Brian Marcus McAuley, Bushmills, Lim, 500kgs, £1,050, 470kgs, £985. F McCaughan, Bushmills, Char, 460kgs, £935, 500kgs, £970, 500kgs, £980. Niall McLaughlin, Cushendall, Char, 300kgs, £695, 360kgs, £865, 400kgs, £730, 300kgs, £710, 360kgs, £770, 460kgs, £1,020. Jas Heaney, Ballymoney, Char, 650kgs, £1,300, 610kgs, £1,235. Robt Getty, Armoy, Char, 580kgs, £1,285, 620kgs, £1,220, 560kgs, £1,175. Colum Bradley, Lim, 260kgs, £600, 240kgs, £550, 350kgs, £700. Brendan Blaney, Cushendall, Char, 360kgs, £770, 390kgs, £800, 410kgs, £820, 330kgs, £715, 410kgs, £850. Kenny Wilkinson, Ballycastle, A/A, 440kgs, £925. Kenneth Montgomery, Dervock, B/B, 550kgs, £1,120, 580kgs, £1,190, 600kgs, £1,280, 520kgs, £1,020, 570kgs, £1,070. Alex Shaw, Martinstown, AUB, 630kgs, £1,220. Hugh McNeill, Cushendun, Char, 350kgs £790, 340kgs, £800, 380kgs, £865, 390kgs, £905, 340kgs, £760. A and D Mairs, Portrush, A/A, 350kgs, £730, 450kgs, £910, 410kgs, £820.

HEIFERS: Jas Heaney, Ballymoney, Char, 600kgs, £1,235. Liam McDonnell, Ballycastle, Sim, 400kgs, £990, 430kgs, £1,050, 440kgs, £1,050, 440kgs, £925, 410kgs, £880, 420kgs, £950, 400kgs, £800, 440kgs, £890, 370kgs, £910, 440kgs, £980. Alex Shaw, Martinstown, Lim, 230kgs, £640, 220kgs, £600. Carlo McDonnell, Armoy, Sim, 330kgs, £720, 360kgs, £755, 330kgs, £710, 320kgs, £690. Seamus Steele, Glenarm, Lim, 300kgs, £695. M Steele, Glenarm, Char, 400kgs, £880, 340kgs, £730. Robt McHenry, Ballycastle, Char, 370kgs, £825, 410kgs, £895, 330kgs, £865. P and J Hunter, Ballymoney, Lim, 580kgs, £1,160, 550kgs, £1,060. M McClafferty, Armoy, Char, 440kgs, £980, 460kgs, £955, 400kgs, £825, 360kgs, £835, 370kgs, £840, 470kgs, £940. J G McNeill, Cushendun, Lim, 490kgs, £990. Hugh McNeill, Cushendun, Char, 320kgs, £700, 360kgs, £740. Brian McAuley, Bushmills, Lim, 430kgs, £900. Alex McLaughlin, Cushendall, Lim, 300kgs, £660, 250kgs, £555. Jas Carey, Martinstown, Lim, 520kgs, £1,100, 600kgs, £1,155. Liam Blaney, Cushendall, Lim, 250kgs £680, 255kgs, £680. Seamus O’Neill, Martinstown, Char, 390kgs, £790, 450kgs, £920, 470kgs, £900. Carlo McDonnell, Armoy, Sim, 400kgs £900, 300kgs, £640, 360kgs, £720. Daniel McAlister, Novally, Lim, 470kgs, £960. Alex Shaw, Martinstown, Lim, 210kgs, £490.

Sale every Monday night at 7pm.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.