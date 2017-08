Store cattle prices peak at £1,480 at Dungannon Mart

Store cattle prices remained steady at Dungannon Mart and peaked at £1,480, 785kg Charolais (189.00).

Heifers topped at £1,260, 600kg Limousin (210.00); dropped calves peaked at £380 Limousin bull and heifer calves to £325 Aberdeen Angus; suckled cows and calves cleared to £1,550 Limousin cow and Limousin bull calf at foot; weanling prices topped at £1,020, 460kg Limousin steer (222.00), while weanling heifers sold to £955, 355kg Charolais (270.00).

STEERS (100): Steer prices peaked at £1,480, 785kg Charolais (189.00) presented by F Wilson; P Kane £1,450, 675kg Limousin (215.00), £1,415, 655kg Limousin (216.00), £1,400, 640kg Limousin (219.00), £1,370, 630kg Blonde D’Aquitaine (218.00), £1,365, 650kg Limousin (210.00), £1,345, 625kg Limousin (215.00); P Quinn £1,350, 635kg Charolais (213.00), £1,325, 630kg Limousin (210.00), £1,295, 615kg Limousin (211.00); P McGee £1,300, 600kg Charolais (217.00); T Reddick £1,210, 575kg Limousin (210.00), £1,190, 565kg Limousin (211.00), £1,170, 555kg Limousin (211.00); J and M Greenaway £1,190, 560kg Charolais (213.00), £1,135, 530kg Limousin (214.00); W Barnes £1,090, 515kg Limousin (212.00), £1,050, 500kg Charolais (210.00); G Elliott £1,075, 475kg Limousin (226.00), £1,045, 495kg Hereford (210.00), £1,005, 465kg Limousin (216.00), £1,005, 475kg Limousin (212.00); Riverview Farms £960, 400kg Simmental (240.00), £920, 420kg Charolais (219.00), £770, 310kg Charolais (248.00), £715, 295kg Charolais (242.00); J Hogg £890, 410kg Charolais (217.00).

HEIFERS: Heifer prices remain steady to peak at £1,260, 600kg Limousin (210.00) presented by E Greenaway, £1,190, 575kg Limousin (207.00); S Davidson £1,210, 600kg Limousin (202.00); N Badger £1,165, 575kg Aberdeen Angus (203.00); J Redmond £1,100 x 2 505kg Limousin (218.00), £1,060, 485kg Limousin (219.00), £880, 425kg Limousin (207.00); G McAteer £1,070, 490kg Charolais (218.00), £990, 485kg Charolais (204.00), £970, 435kg Charolais (223.00), £945, 425kg Charolais (222.00), £930, 435kg Charolais (214.00), £930, 435kg Charolais (214.00), £810, 405kg Charolais (200.00), £800, 375kg Lim (214.00); M Mullan £1,020, 510kg Limousin (200.00), £820, 405kg Limousin (203.00); O Barker £800, 395kg Charolais (203.00); Mountview Farms £750, 340kg Limousin (221.00), £730, 325kg Limousin (225.00), £650, 310kg Limousin (210.00).

DROPPED CALVES (90): Dropped calf trade remains brisk to peak at £380 Limousin bull presented by M Kelly; N McGuigan £340 Aberdeen Angus bull; E Wallace £340 Aberdeen Angus bull, £330 Hereford bull, £300 Hereford bull, £275 Hereford bull; W Purdy £330 Hereford bull, £295 Hereford bull, £295 Aberdeen Angus bull, £270 Simmental bull; D Gallagher £320 Belgian Blue bull; Donmac Farms £320 Belgian Blue bull, £305 Belgian Blue bull, £290 Belgian Blue bull, £260 Belgian Blue bull; A Morrow £320 Aberdeen Angus bull, £300 Belgian Blue bull, £300 Aberdeen Angus bull; S Givan £285 Belgian Blue bull; J Tegue £265 Aberdeen Angus bull; A Moore £265 Belgian Blue bull, £210 x 3 Hereford bulls, £200 Aberdeen Angus bull; M Bloomer £260 Belgian Blue bull; reared Friesian vulls sold from £90 to £170; heifer calves cleared to £325 Aberdeen Angus presented by D Howard; D Gallagher £320 Belgian Blue heifer; W Allen £315 Limousin heifer, £295 Limousin heifer; Donmac Farms £310 Belgian Blue heifer, £245 x 2 Belgian Blue heifers, £240 Belgian Blue heifer; D Downey £305 Friesian heifer; S Givan £275 Belgian Blue heifer; A Morrow £270 Aberdeen Angus heifer, £250 Aberdeen Angus heifer; M Kelly £265 Aberdeen Angus heifer; E Wallace £265 Aberdeen Angus heifer, £245 x 2 Aberdeen Angus heifer; W Purdy £230 Hereford heifer.

Suckled cows and calves peaked at £1,550 Limousin cow and Limousin bull calf at foot presented a Loughgall farmer, £1,470 Limousin cow and Limousin bull calf, £1,390 Charolais cow and Limousin heifer; M Givan £1,300 Simmental cow and Limousin bull calf.

WEANLINGS: Weanling trade remains steady to peak at £1,020, 460kg Limousin steer (222.00) presented by S Devine; J Fox £1,000, 400kg Charolais (250.00); M McVeigh £970, 325kg Charolais (298.00), £945, 305kg Charolais (307.00); T Liggett £850, 380kg Charolais (223.00); S Bell £850, 345kg Blonde D’Aquitaine (247.00), £825, 345kg Blonde D’Aquitaine (240.00); D Downey £760, 300kg Charolais (252.00); K Watters £760, 325kg Charolais (233.00); J Turkington £650, 280kg Limousin (230.00); meanwhile weanling heifers peaked at £955, 355kg Charolais (270.00) presented by M McVeigh; S Bell £870, 425kg Blonde D’Aquitaine (205.00); T Liggett £755, 375kg Charolais (202.00); D Downey £735, 280kg Charolais (263.00), £640 260kg Limousin (248.00); K Watters £670, 305kg Charolais (219.00), £655, 280kg Charolais (233.00); C Fox £460, 225kg Charolais (205.00).