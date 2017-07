Strong demand for all classes at Dungannon Mart

Have your say

A strong demand for all classes of stock saw steers sell to £1,410, 655kg Limousin (215.00).

While heifers peaked at £1,235, 580kg Charolais (213.00); dropped calves cleared to £350 Limousin bull and heifer calves to £300 Belgian Blue; suckled cows and calves peaked at £1,300 Limousin cow and Simmental heifer calf at foot; weanlings sold to £1,090, 510kg Charolais steer (214.00), while weanling heifers peaked at £940, 430kg Blonde d’Aquitaine (218.00).

STEERS (60): Steer prices reached at top price of £1,410, 655kg Limousin (215.00) presented by R Hughes, £1,200, 570kg Limousin (211.00); R McAllister £1,405, 640kg Charolais (220.00); A Cush £1,390, 650kg Simmental (214.00); S Davidson £1,280, 595kg Limousin (215.00), £1,170, 525kg Limousin (223.00), £1,165, 535kg Limousin (218.00), £1,090, 495kg Limousin (220.00), £1,085, 485kg Limousin (224.00), £1,075, 495kg Limousin (217.00), £1,040, 450kg Limousin (231.00); P McMullan £980, 465kg Charolais (211.00); G McVeigh £920, 435kg Charolais (212.00), £910, 405kg Charolais (225.00), £840, 400kg Charolais (210.00); R Barnes £860, 355kg Limousin (242.00).

HEIFERS (40): Heifer prices remain firm to peak at £1,235, 580kg Charolais (213.00) presented by A Williamson, £1,200, 580kg Charolais (207.00), £1,100, 550kg Charolais (200.00), £1,070, 525kg Charolais (204.00); G Boden £1,200, 550kg Charolais (218.00), £1,110, 545kg Charolais (204.00), £1,070, 525kg Charolais (204.00), £1,040, 495kg Charolais (210.00); R Wilson £1,110, 500kg Simmental (222.00), £880, 400kg Simmental (220.00), £860, 395kg Simmental (218.00); Mountview Cattle £1,040, 515kg Limousin (202.00), £990, 480kg Limousin (206.00), £970, 450kg Limousin (216.00), £955, 470kg Limousin (203.00); P McMullan £1,040, 510kg Charolais (204.00), £950, 465kg Charolais (204.00).

DROPPED CALVES (60): Dropped calf prices peaked at £350 Limousin bull presented by D Jackson; J Fox £350 Charolais bull, £245 Aberdeen Angus bull, £230 Charolais bull; F McNally £300 Belgian Blue bull; P McElvogue £280 Hereford bull; N Willis £270 Belgian Blue bull, £250 Limousin bull; J Nicholl, £235 Fleckvieh bull, £215 Fleckvieh bull, £205 Fleckvieh bull; N Speers £250 Simmental bull, £220 Fleckvieh bull; Churchview Farms £250 Aberdeen Angus bull, £245 Belgian Blue bull, £225 Aberdeen Angus bull; C Dixon £245 Limousin bull, £240 x 2 Limousin bulls, £220 Limousin bull; meanwhile heifer calves sold to £300 Belgian Blue presented by J Nicholl, £230 Aberdeen Angus heifer, £210 Aberdeen Angus heifer; J Fox £290 Charolais heifer; P McElvogue £290 Hereford heifer; G Campbell £280 Limousin heifer; Churchview Farms £280 Belgian Blue heifer, £205 Aberdeen Angus heifer, £200 Aberdeen Angus heifer; R McGuigan £275 Hereford heifer, £240 Hereford heifer; H Curry £270 Hereford heifer, £245 Aberdeen Angus heifer, £240 x 2 Limousin heifers, £235 Hereford heifer, £225 Blonde d’Aquitaine heifer; C Dixon £240 Limousin heifer; J Clarke £230 Belgian Blue heifer; M Speers £215 Montbeliarde heifer.

WEANLINGS: Weanling trade remains steady to peak at £1,090, 510kg Charolais steer (214.00) presented by B McKeever, £1,050, 430kg Limousin (243.00); D Wilson £810, 325kg Limousin (249.00), £735, 285kg Limousin (257.00), £720, 265kg Limousin (270.00); P McVeigh £720, 325kg Belgian Blue (220.00); J McGeown £705, 285kg Aberdeen Angus (245.00), £635, 270kg Aberdeen Angus (235.00); S Lennox £650, 280kg Charolais (234.00); Riverview Farms £620, 265kg Belgian Blue (233.00); weanling heifers peaked at £940 430kg Blonde d’Aquitaine (218.00) presented by T Singleton, £900, 425kg Limousin (212.00), £815, 370kg Limousin (220.00), £790, 370kg Charolais (214.00), £725, 350kg Limousin (208.00); M Molloy £920, 420kg Charolais (218.00), £915, 380kg Charolais (241.00), £905, 390kg Char (232.00), £870, 410kg Charolais (212.00), £855, 360kg Charolais (237.00); D Wilson £765, 285kg Limousin (270.00); P McVeigh £665, 315kg Belgian Blue (210.00); J McGeown £630, 275kg (229.00), £560, 255kg Aberdeen Angus (218.00); S Lennox £510, 215kg Limousin (240.00).