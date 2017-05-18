Strong trade in all sections at Gortin Mart

A strong trade in all sections on Monday at Gortin Mart.
Lambs hit the £100 mark.
FAT LAMBS: Sam Moore £100/23kg, £100/25kg, S and A Conway £100/25kg, David Hempton £100/25kg, C Sproule £100/27kg, David Love £100/24kg, £100/25kg, S Farlow £100/23kg, Niall Daly £99/23kg, Ruairi Daly £98.50/22kg, Adrian Devine £98/24kg, William Martin £95.50/21kg, £95/25kg, Michael McGlade £95/21kg, D Scott £95/25kg, R Rafferty £95/25kg, £92.50/27kg, Charles Beattie £91.80/25kg, £89/25kg, David Love £90/27kg, John Beattie £90/20kg, M Beattie £89/25kg, Aubrey Hawkes £87/20kg, Kevin Anderson £86.50/18kg, Pearse Foster £86/19kg, Charles Sproule £82/19kg, R McGuire £82/19kg and Patrick Kelly £80/24kg.
STORE LAMBS: S Mullan £78, £75, D Harpur £74, £70, P Robinson £72, £69 and Glen Daly £64, £60.
FAT EWES: M McNulty £95, Kennedy Hunter £94,£87, John Lowe £87, Ashley Bowden £85, D Martin £84, Ashley Bowden £84, Lee Bowdan £84, Robert Starke £84, C Hall £83.50, Michael McGlade £77, Samuel Allen £74, £70, Patrick Kelly £72, David Hutchinson £71, William Martin £70 and S and A Conway £67.
EWES & LAMBS: P and G Campbell £208, Martin Clerkin £200, Raymond Bowden £185, £178, £155, Ruairi Daly £182, Ashley Bowden £178, £78, James Warnock £178, Lee Bowden £175, Francis McEldowney £172, C McMenamin £165, Francis McEldwoney £155, £140, C McMenamin £150, Brian Thompson £148, Gerard O’Neill £145, £142, Lee Bowden £142, £140, Gerard O’Neill £142 and Brian Thompson £132.