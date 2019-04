Beef cows sell to £1,848 at Ballymena Mart

An entry of 300 beef cattle in Ballymena resulted in a sharper trade.

Beef cows sold to 220p for a Belgian Blue 840kg at £1,848.

Friesian cows to 148p for 720kg at £1,065, beef heifers to 212p for a Limousin 520kg at £1,102.

Beef bullocks to 213p for 520kg at £1,107 and Friesian bullocks to 163p for 730kg at £1,189.

Beef cows sold to: H Crawford, Moneyrea Belgian Blue 840kg, £1,848 (220), Blonde d'Aquitaine 850kg, £1,793 (211), Limousin 760kg, £1,444 (190), Adrian Marks, Portglenone Limousin 560kg, £1,052 (188), Shane McCullough, Glenavy Limousin 720kg, £1,310 (182), R Hunter, Larne Limousin 640kg, £1,113 (174), Darren Russell, Antrim Charolais 690kg, £1,186 (172), James Delargy, Cushendall Belgian Blue 600kg, £1,002 (167), R P and S Robinson, Ballynure Belgian Blue 750kg, £1,237 (165), Raymond McCaw, Ballintoy Limousin 610kg, £988 (162), Mrs Jean Hoey, Glenarm Charolais 800kg, £1,288 (161), James Delargy, Limousin 750kg, £1,207 (161), William Smyth, Limavady Stabiliser 600kg, £960 (160), T A and P Paul, Dunloy Limousin 620kg, £979 (158), William Smyth, Belgian Blue 640kg, £1,011 (158), Alan Patterson, Magherafelt Belgian Blue 550kg, £863 (157), T A and P Paul, Limousin 750kg, £1,170 (156), J Hutchinson, Ballyclare Aberdeen Angus 540kg, £837 (155), A and E Wylie, Martinstown Belgian Blue 530kg £816 (154), S Weatherup, Ballyclare Simmental 730kg, £1,109 (152), Alan Patterson, Simmental 560kg, £851 (152), Darren Russell, Antrim Limousin 780kg, £1,170 (150), local farmer Limousin 510kg, £759 (149) and J S Hamilton, Ballymena Aberdeen Angus 670kg, £991 (148).

Friesian cows sold to: R J Dawson, Stoneyford 720kg, £1,065 (148), S J McMaster, Kells 540kg, £631 (117), James Gaston, Ballinaloob 620kg, £725 (117), W L Mackey, Muckamore 840kg, £974 (116), J and G Hamilton, Broughshane 520kg, £592 (114), W and H J Nicholl, Ahoghill 670kg, £757 (113), J and G Hamilton 520kg, £582 (112), James Gaston, 620kg, £694 (112), 750kg, £840 (112), Ian McKinstry, Upper Ballinderry 640kg, £710 (111), J Blair, Larne 700kg, £770 (110), R Collier, Dundrod 680kg, £741 (109), Ian McKinstry 590kg, £637 (108), T J Duncan and Co, Crumlin 640kg, £691 (108), local farmer 720kg, £770 (107), T and J Mackey, Ballynure 670kg, £716 (107), Brian McConnell, Doagh 620kg, £657 (106), W Patterson, Ballyclare 610kg, £646 (106), J and G Hamilton, Broughshane 570kg, £598 (105), H and B Craig, Gracehill 700kg, £735 (105), H Simms, Carrickfergus 720kg, £756 (105), James Gaston, 660kg, £693 (105), P Brown, Clough 690kg, £717 (104) and W Weatherup, Carrickfergus 720kg, £748 (104).

Beef heifers sold to: E Logan, Ahoghill Limousin 520kg, £1,102 (212), O Jeffers, Coagh Charolais 510kg, £1,065 (209), Charolais 550kg, £1,138 (207), W A Weatherup, Comber Charolais 540kg, £,1101 (204), R McIntyre, Glarryford Charolais 630kg, £1,285 (204), Matt Workman, Kilwaughter Charolais 570kg, £1,151 (202), Mrs O Jeffers, Coagh Charolais 520kg, £1,045 (201), Matt Workman, Charolais 570kg, £1,145 (201), E Logan, Ahoghill Limousin 520kg, £1,040 (200), Limousin 530kg, £1,054 (199), Mrs O Jeffers, Charolais 580kg, £1,136 (196), E Logan, Ahoghill Limousin 600kg, £1,170 (195), Matt Workman, Kilwaughter Charolais 590kg, £1,138 (193), S R Gray, Antrim Simmental 570kg, £1,088 (191), W A Weatherup, Comber Charolais 450kg, £855 (190), Charolais 530kg, £991 (187), S R Gray, Limousin 570kg, £1,060 (186), Saler 600kg, £1,116 (186), Belgian Blue 580kg, £1,078 (186), Limousin 600kg, £1,098 (183), Reg T Abernethy, Dungannon Simmental 610kg, £1,116 (183), W A Weatherup, Comber Limousin 590kg, £1,073 (182), R McIntyre, Glarryford Charolais 530kg, £964 (182) and S R Gray Limousin 560kg, £1,013 (181).

Beef bullocks sold to: N J Diamond, Bellaghy Blonde d'Aquitaine 520kg, £1,107 (213), A Mawhinney, Bellaghy Charolais 530kg, £1,113 (210), J and J Rea, Kilwaughter Blonde d'Aquitaine 610kg, £1,281 (210), C McCroary, Broughshane Aberdeen Angus 580kg, £1,194 (206), C B Wilkinson, Randalstown Aberdeen Angus 660kg, £1,359 (206), Alan Bingham, Banbridge Limousin 700kg, £1,421 (203), C B Wilkinson, Aberdeen Angus 670kg, £1,353 (202), Alan Bingham, Charolais 760kg, £1,535 (202), P Graffin, Portglenone Blonde d'Aquitaine 650kg, £1,300 (200), Alan Bingham, Limousin 790kg, £1,580 (200), James McFadden, Kells Limousin 620kg, £1,221 (197), W McKee, Tobermore Simmental 560kg, £1,092 (195), D Winter, Randalstown Belgian Blue 560kg, £1,080 (193), N J Diamond, Limousin 540kg, £1,031 (191), Charolais 550kg, £1,045 (190), Charolais 590kg, £1,121 (190), Barry Kane, Castledawson Limousin 680kg, £1,292 (190), P Graffin, Portglenone Limousin 660kg, £1,254 (190), J and J Rea, Kilwaughter Charolais 710kg, £1,349 (190), Alan Bingham, Charolais 770kg, £1,463 (190), C B Wilkinson, Randalstown Aberdeen Angus 670kg, £1,273 (190), James McFadden, Kells Charolais 740kg, £1,391 (188), A Mawhinney, Bellaghy Charolais 630kg, £,1184 (188) and Robert McBride, Randalstown Charolais 710kg, £1,327 (187).

Friesian bullcoks sold to: D W Graham, Clough 730kg, £1,189 (163), W Hamilton, Broughshane 590kg, £890 (151), R B Kerr, Broughshane 620kg, £923 (149), W Hamilton 620kg, £923 (149), M Jamison, Larne 560kg, £778 (139), D Winter, Randalstown 570kg, £792 (139), W Hamilton 470kg, £639 (136), F O’Boyle, Randalstown 440kg, £594 (135) and W Hamilton 540kg, £712 (132), 560kg, £694 (124).

A smaller entry of dairy stock sold to £1,800 for a calved heifer from William Black, Aghadowey.

Ruling prices: W Black, Aghadowey £1,800, D Maybin, Broughshane £1,760, W Black £1,750, Bolton Brothers, Maghera £1,700, £1,680, John Patterson, Crumlin £1,640, W Weatherup, Carrickfergus £1,540, David McClintock, Moorfields £1,510, D Maybin, Broughshane £1,480, W Johnston, Glenavy £1,420, D W Graham, Clough £1,330 and Workman Farms, Aghadowey £1,300.

Suckler stock sold to £1,500 for a Saler in calf cow.

Ruling prices: R Alexander, Broughshane Saler cow £1,500, (2) Saler £1,480, D Allen, Moneymore Limousin cow and bull calf £1,480, R Alexander Saler cow £1,420, Saler cow £1,330, Brian Mawhinney, Doagh Hereford cow and heifer calf £1250, W J and I A Ross, Randalstown Norweigan Red cow and heifer calf £1,220,T Surgenor, Ahoghill Aberdeen Angus cow £1,150, Brian Mawhinney, Hereford cow and heifer calf £1,150, O Wilkinson, Glenavy Limousin cow and heifer calf £1,060, D McCammon, Larne Limousin cow and heifer calf £1,010, T Surgenor, Ahoghill Shorthorn cow £1,000 and D McCammon, Limousin cow and bull calf £1,000.

229 lots in the calf ring sold well to £440 for a Limousin bull (3 months). Heifer calves to £360 also for a 3 month old Limousin.

Beef bred bull calves sold to: R J White, Liscolman Limousin £440, Limousin £405, D S Wharry, Glenarm Simmental £375, H Millar, Antrim Aberdeen Angus £375, D S Wharry Simmental £370, R J White Limousin £370, G McGuigan, Draperstown Aberdeen Angus £370, W D McCarthy, Kircubbin Aberdeen Angus £365, D S Wharry Simmental £365, H Millar Aberdeen Angus £365, J and J M White, Comber Belgian Blue £365, H Millar Belgian Blue £360, W D McCarthy Aberdeen Angus £350, D S Wharry, Glenarm Simmental £345, William Hoey, Ballymena Limousin £340 and S J Kerr, Comber Belgian Blue £335.

Heifer calves sold to: R J White, Liscolman Limousin £360, David Compton, Carninney Limousin £330, P Connolly, Armoy Belgian Blue £330, C K and R McCullough, Ballymena Aberdeen Angus £320, Joe Adams, Ballymena Aberdeen Angus £310, R Martin, Portavogie Belgian Blue £300, R J White, Liscolman Limousin £295, M T Boyd, Kilwaughter Limousin £285, Joe Adams Aberdeen Angus £280, G McGuigan, Draperstown Charolais £280, A Beggs, Kilwaughter Limousin £275, S J Kerr, Comber Belgian Blue £270, D S Wharry, Glenarm Simmental £260, S J Kerr Belgian Blue £255, D Montgomery, Glenwherry (2) Aberdeen Angus £255 and Joe Adams Aberdeen Angus £255.

Friesian bull calves sold to: James Adair, Kells £285, McGookin Farming, Ballyclare £255, £250, £240, £205, James Adair (2) £200, W W and J W Patton, Newtownards £140, John Patterson, Crumlin (2) £125, £115 and John Hunter, Crumlin (2) £100.

Another super entry of 450 weanlings in Ballymena resulted in a great trade.

Bullocks sold to £690 over for a Charolais 360kg at £1,040 offered by S Taylor, Ligoniel.

Heifers sold to £530 over for a Limousin 360kg at £890 presented by S Bellingham, Ballymoney.

Bulls/bullocks 0-300kgs

Ryan McKay, Ballymoney (2) Limousin 250kg, £730 (292), Mark Kelly, Newtowncrommelin (2) Charolais 260kg, £740 (284), Hazel Forsythe, Ballynure (2) Limousin 290kg, £815 (281), Samuel Minn, Moorfields Charolais 220kg, £600 (272), James Wightman, Bangor Limousin 280kg, £755 (269), Derek Frew, Randalstown Limousin 260kg, £685 (263), Limousin 280kg £730, (260), J Mulvenna, Aughafatten Limousin 250kg, £650 (260), D McCammon, Larne (3) Limousin 300kg, £780 (260) and Joe Adams, Ballymena Aberdeen Angus 200kg, £515 (257).

301-350kgs

A S Millar, Antrim Charolais 310kg, £880 (283), W and M Orr, Ballycastle Limousin 330kg, £900 (272), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 330kg, £890 (269), Samuel Dobbin, Ballycastle Charolais 340kg, £915 (269), S Taylor, Ligoniel Charolais 320kg, £860 (268), S G Lowry, Glenavy Charolais 340kg, £900 (264), W J Shaw, Cloughmills Limousin 310kg, £820 (264), W and M Orr, Ballycastle Charolais 340kg, £890 (261), W R Wilson, Ballymena Limousin 310kg, £800 (258), John McCabe, Nutts Corner Charolais 350kg, £900 (257), D Gaston, Carnlough (3) Limousin 340kg, £870 (255), Robert McNinch, Larne (2) Simmental 310kg, £790 (254) and M Henderson-Neill, Mosside Limousin 310kg, £790 (254).

351kg and over

S Taylor, Ligoniel Charolais 360kg, £1,040 (288), Charolais 390kg, £1,040 (266), S G Lowry, Glenavy Charolais 400kg, £1,060 (265), R J Hoey, Ballymena Limousin 380kg, £990 (260), S G Lowry Charolais 400kg, £1,040 (260), Leslie Turtle, Broughshane Limousin 410kg, £1,050 (256), J and R McKeown, Aughafatten Belgian Blue 420kg, £1,050 (250), S G Lowry Charolais 380kg, £950 (250), D and R White, Broughshane Charolais 420kg, £1,040 (247), S Taylor, Ligoniel Limousin 380kg, £940 (247), R J Hoey, Ballymena Limousin 380kg, £940 (247), A and M E Graham, Carnlough Aberdeen Angus 360kg, £885 (245), John McCabe, Nutts Corner Charolais 380kg, £930 (244), A J Wilson, Ballymena Limousin 360kg, £880 (244), W and M Orr, Ballycastle Charolais 390kg, £950 (243) and R Martin, Dunloy Stabiliser 380kg, £925 (243).

Heifers 0-300kgs

Ryan McKay, Ballymoney (2) Limousin 300kg, £870 (290), (2) Limousin 300kg, £790 (263), Mark Kelly, Newtowncrommelin Charolais 290kg, £735 (253), G Devlin, Randalstown Limousin 210kg, £530 (252), Samuel Minn, Moorfields Charolais 230kg, £575 (250), W R Wilson, Ballymena Limousin 260kg, £650 (250), local farmer (3) Blonde d'Aquitaine 250kg, £615 (246), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 300kg, £720 (240), Robert McNinch, Larne Limousin 240kg, £570 (237), Robert McMullan, Ahoghill Limousin 290kg, £685 (236), Matt Workman, Kilwaughter Limousin 300kg, £700 (233) and Robert McMullan, Limousin 300kg, £700 (233).

301-350kgs

A S Millar, Antrim (3) Charolais 310kg, £795 (256), local farmer Limousin 340kg, £870 (255), Chris Collier, Charolais 310kg, £790 (254), Niall McKiver, Stewarstown Simmental 320kg, £810 (253), D Devlin, Simmental 320kg, £810 (253), A J Wilson, Ballymena Limousin 310kg, £780 (251), D J and R White, Broughshane Charolais 310kg, £765 (246), D Gaston, Carnlough Limousin 340kg, £835 (245), David Robinson, Crumlin (2) Limousin 310kg, £750 (241), Ivan Wallace, Doagh Limousin 310kg, £735 (237), James Morrison, Ballymoney Belgian Blue 310kg, £730 (235), Paul Whyte, Dunloy Charolais 340kg, £795 (233) and R Martin, Dunloy Charolais 340kg, £795 (233).

351kg and over

S H Bellingham, Ballymoney Limousin 360kg, £890 (247), Matt Workman, Kilwaughter Limousin 360kg, £870 (241), Brendan McCann, Portglenone Limousin 360kg, £855 (237), R Millar, Gleno Charolais 370kg, £870 (235), Paul Whyte, Maghera Limousin 360kg, £840 (233), Ivan Wallace, Doagh Limousin 390kg, £900 (230), John McCabe, Nutts Corner Charolais 360kg, £825 (229), Paul Whyte, Limousin 380kg, £870 (229), Stewart Anderson, Ballymoney Limousin 380kg, £870 (229), Patrick McCann, Portglenone Limousin 370kg, £845 (228), Shaws Hill Farm, Kells (2) Charolais 360kg, £810 (225), Robert McMullan, Limousin 360kg, £800 (222), Stewart Anderson, Ballymoney Limousin 390kg, £865 (221) and Thompson White, Maghera Limousin 380kg, £840 (221), Limousin 380kg, £835 (219).

Another good entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a terrific trade.

Ewes and lambs sold to £230, pets lambs to £47 and foster ewes to £175.

Ewes and lambs: S Taggart, Bushmills 4 Texel ewes and 8 lambs £230, Joe Adams, Glarryford 4 Suffolk ewes and 8 lambs £228, S McKinley, Bushmills 1 Suffolk ewe and 2 lambs £225, S Taggart 4 Texel ewes and 8 lambs £220, I Montgomery, Glenwherry 2 Mule ewes and 4 lambs £218, S Taggart, 2 Texel ewes and 4 lambs £218, I Montgomery, 3 Mule ewes and 6 lambs £215, Sean McAllister, Ballycastle 4 Lleyn ewes and 8 lambs £215, I Montgomery, 4 Mule ewes and 4 lambs £210, 4 Mule ewes and 4 lambs £202, 4 Mule ewes and 4 lambs £198, P and P Scott, 4 crossbred ewes and 5 lambs £198, Sean McAllister 4 Lleyn ewes and 8 lambs £198, W Jones Jnr, Templepatrick 3 Suffolk ewes and 3 lambs £195, I Montgomery 5 Mule ewes and 5 lambs £192 and W Jones 3 Suffolk ewes and 3 lambs £192.

An entry of 310 store cattle in Ballymena resulted in another great trade. Bullocks sold to £670 over for a Charolais 500kg at £1,170 from A Thompson, Straid and 500kg at £1,170 from J Lavery, Aghalee.

Heifers sold to £570 over for a Charolais 420kg at £990 presented by J H Fraser, Belfast.

Bulls/bullocks 0-500kgs

A Thompson, Straid Charolais 500kg, £1,170 (234), J Lavery, Aghalee Charolais 500kg, £1,170 (234), W Ferguson, Newtownabbey Shorthorn 370kg, £865 (233), W and M Orr, Ballycastle Charolais 380kg, £880 (231), A Thompson, Straid Charolais 500kg, £1,145 (229), R F Dawson, Stoneyford Charolais 380kg, £870 (229), E McCann, Toomebridge Limousin 300kg, £680 (226), R J McNeill, Glenarm Charolais 410kg, £925 (225), W and M Orr, Ballycastle Simmental 390kg, £880 (225), E McCann, Toomebridge Limousin 320kg, £720 (225), W Ferguson, Newtownabbey Shorthorn 390kg, £865 (221), A Thompson, Straid Limousin 470kg, £1,040 (221), S Rea, Glenarm (2) Limousin 500kg, £1,100 (220), W and M Orr, Charolais 410kg, £900 (219) and G D Graham, Kells Stabiliser 390kg, £855 (219).

501kg and over

J Smyth, Randalstown Charolais 510kg, £1,175 (230), Kelly Brothers, Ballymena Limousin 520kg, £1,160 (223), J McPeake, Bellaghy Blonde d'Aquitaine 520kg, £1,150 (221), John Ferguson Jnr, Straid Limousin 520kg, £1150 (221), N Boyd, Broughshane Limousin 510kg, £1,125 (220), Ryan O’Dornan, Aughafatten Charolais 550kg, £1,210 (220), J H Fraser, Belfast Simmental 530kg, £1,100 (207), G Murdock, Broughshane Limousin 580kg, £1,200 (206), Kelly Brothers, Ballymena Limousin 510kg, £1,050 (205), S Rea, Glenarm (2) Limousin 520kg, £1,070 (205), Alan Adair, Antrim Limousin 540kg, £1,110 (205), D Carson, Nutts Corner Limousin 570kg, £1,170 (205), Kelly Brothers Limousin 540kg, £1,100 (203), J Smyth, Randalstown Belgian Blue 540kg, £1,100 (203) and J H Fraser, Belfast Charolais 550kg, £1,120 (203).

Heifers 0-500kgs

J H Fraser, Belfast Charolais 420kg, £990 (235), Ryan O’Dornan, Aughafatten Limousin 420kg, £925 (220), Bonnar Farms, Ballymena Charolais 470kg, £1,015 (216), Sean Black, Glenarm Limousin 390kg, £830 (212), R J McNeill, Glenarm Charolais 340kg, £720 (211), Bonnar Farms, Charolais 430kg, £900 (209), J McPeake, Bellaghy Simmental 390kg, £800 (205), D Carson, Nutts Corner Charolais 450kg, £920 (204), J H Fraser, Charolais 420kg, £855 (203), Roy McIntyre, Rathkenny Belgian Blue 430kg, £875 (203), E McCann, Toomebridge Limousin 300kg, £610 (203), Bonnar Farms Charolais, 470kg, £950 (202), Sean Black (2) Limousin 480kg, £970 (202), Bonnar Farms, Charolais 480kg, £970 (202) and Sean Black, Charolais 420kg, £845 (201).

501kg and over

G Martin, Randalstown (3) Blonde d'Aquitaine 530kg, £1055 (199), Sean Black, Glenarm (2) Limousin 510kg, £1,000 (196), N Boyd, Broughshane Limousin 510kg, £985 (193), Sean Black, Limousin 510kg, £980 (192), N Boyd, Limousin 530kg, £1,015 (191), Thompson White, Maghera Limousin 510kg, £950 (186), W R Wilson, Ballymena Charolais 550kg, £1,015 (184), Sean Black, Charolais 510kg, £905 (177), W R McIntyre, Cloughmills (3) Aberdeen Angus 510kg, £900 (176), Ryan O’Dornan, Aughafatten Aberdeen Angus 510kg, £900 (176) and David Strange, Ballyclare Limousin 510kg, £890 (174).

An entry of 929 sheep in Ballymena resulted in a quieter trade.

Fat lambs sold to 490p for 7 Suffolk 20kg at £98 and a top per head of £105 for 23kg.

Fat hoggets sold to 440p for a pen of 14 crossbred 22.5kg at £99 and to a top per head of £100.

Fat ewes sold to £100.

Spring lambs (319)

(Top prices per kg)

W R Blair, Ballymoney 7 Suffolk 20kg, £98 (490), T J and I Bell, Ballyclare 5 Charollais 21kg, £100 (476), R C and J C Watson, Rasharkin 4 Suffolk 22kg ,£103 (468), L Kealey, Dungiven 2 Suffolk 21.5kg, £100 (465), 22 Suffolk 21.5kg, £100 (465), Andrew Kennedy, Ballymena 4 Dorset 20.5kg, £95 (463), P McKeever, Martinstown 1 Dorset 21kg, £97 (461), T McConnell, Parkgate 6 Charollais 23kg, £105 (456), S and M Warwick, Ballyclare 14 Texel 21.5kg,£98 (455), R C and J C Watson, Rasharkin 2 Suffolk 21.5kg, £98 (455), R B and M R Moore, Larne 10 Texel 22.5kg, £102 (453), 3 Texel 21kg, £95 (452), Stephen Toye, Kilrea 6 Suffolk 19.5kg, £88 (451), Anthony Patton, Carrowdore 23 Suffolk 21.5kg, £96.50 (448), T J and I Bell, Ballyclare 4 Charollais 23kg, £103 (447) and William Nutt, Bushmills 15 Texel 22.5kg, £100 (444).

Top prices per head: T McConnell, Parkgate 6 Charollais 23kg, £105, A l Gault, Newtownabbey 4 Suffolk 24.5kg, £105, V Anderson, Cloughmills 2 Texel 24.5kg, £103, 1 Suffolk 26kg, £103, J Anderson, Bushmills 2 Charollais 26kg, £103, R C and J C Watson, Rasharkin 4 Suffolk 22kg, £103, R B and M R Moore, Larne 8 Texel 26kg, £103, David Kerr, Bushmills 4 Charollais 26.5kg, £103, T J and I Bell, Ballyclare 4 Charollais 23kg, £103, Nigel McClure, Ballymoney 13 Dorset 26.5kg, £102, R Graham, Broughshane 5 Suffolk 23kg, £102, R B and M R Moore 10 Texel 22.5kg, £102 and S Patterson, Milebush 1 Hampshire 26kg, £102.

Fat hoggets (322)

Top prices per kg

Local farmer 14 crossbred 22.5kg, £99 (440), I Montgomery, Glenwherry 16 crossbred 22.5kg, £95 (422), N Boyd, Broughshane 7 Charollais 23kg, £93 (404), S Moore, Ballyclare 3 Texel 23kg, £93, David Boyd, Knockagh 43 Blackface 24.5kg, £99 (404), J Mulvenna, Larne 1 Charollais 25kg, £98 (392), L Weatherup, Ballyclare 18 crossbred 24kg, £94 (391), N Rea, Larne 2 crossbred 23kg, £90 (391), M A Turtle, Broughshane 4 Charollais 25.5kg, £99 (388), B Jamison, Armoy 12 Texel 22.5kg, £87 (386), Walter Hoy, Templepatrick 4 Texel 24.5kg, £94.50 (385), Thomas Strange, Ballyclare 18 Blackface 23kg, £88 (382), Andrew Adams, Ballymena 1 Blackface 25kg, £95 (380), Walter Hoy 7 crossbred 26kg, £98 (376) and F Mulvenna Jnr, Glenarm 7 crossbred 20kg, £75 (375).

Top prices per kg: T McConnell, Parkgate Charollais 30kg, £100, John Laverty, Armoy 6 Texel 26.5kg, £99, N Boyd, Broughshane 1 crossbred 29kg, £99, M A Turtle, Broughshane 4 Charollais 25.5kg, £99, David Boyd, Knockagh 43 Blackface 24.5kg, £99, S Gilmore and Co, Kilrea 23 Texel 33kg, £99, local farmer 14 crossbred 22.5kg, £99, P McCurdy, Cushendun 1 BFL 33kg, £99, D M Crawford, Larne 9 Texel 28kg, £99, W J and D Wallace, Ballymena 7 Texel 28.5kg, £99, G Gault, Doagh 2 Tee 28.5kg, £98.50, J Mulvenna, Larne 1 Charolais 25kg, £98, Walter G Hoy, Templepatrick 7 crossbred 26kg, £98 and John Ferguson Jnr, Straid 29 Texel 26.5kg, £97.