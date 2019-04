Bullocks sell to £1275 at Newtownstewart

A slightly smaller Easter week entry at Newtownstewart saw Bullocks selling to £1275 £660 over £1 per kg and £286 per 100kgs, while heifers sold up to £1315 £670 over £1 and £260 per 100kgs.

Heifer prices: Ms S Miller Newtownstewart 650kgs £1315. 630kgs £1300, 570kgs £1000, 510kgs £975, 450kgs £960, 460kgs £900; P Mcnulty Mountfield 445kgs £1090, 460kgs £940, 400kgs £930, 445kgs £900, 360kgs £875. R Buchanan Donemana 620kgs £1180; W C Scott Killymore 520kgs £1100, 600kgs £1070, 520kgs £1045, 540kgs £940. P Sheerin Donemana 550kgs £1060, 470kgs £1035, 530kgs £1000490kgs £900; W Ballantine Glenhull 480kgs £1000, 390kgs £820; P O'Brien Glenhull 410kgs £890, 420kgs £845, 260kgs £675; D Clarke Ballymagorry 420kgs £875; Jas Tuohey Greencastle380kgs£850, 330kgs £700, J Nugent Omagh380kgs£835; D McSorley Castlederg 370kgs £805, 390kgs £805; A Castlederg farmer 320kgs £720.

Bullock and bull prices: P Bradley Plumbridge 670kgs £1275, 655kgs £1245, 640kgs £1195, 540kgs £1010; P McNulty Mountfield 555kgs £1175, 490kgs £1150, 470kgs £1085, 440kgs £970 and £945, 415kgs £945; R Buchanan Donemana 550kgs £1095 and £1040, 610kgs £1070, 540kgd £1020. D Clarke Ballymagorry 470kgs £1045, 450kgs £980; D McSorley Castlederg 500kgs £1030, 490kgs £1000, 505kgs £985, 450kgs £980, 380kgs £945 and £800, 310kgs £885 (£286 per 100kgs) 330kgs £720, 360kgs £785. M McNamee Crockatore 420kgs £860 and £845, 330kgs £785; J Nugent Omagh 350kgs £840, 380kgs £785. J Twohey 390kgs £825; R ~N Gilchrist Douglas Bridge 420kgs £820, 350kgs £775, 280kgs £630.

Fat Cows: W Ballantine Glenhull 700kgs £160; P Sheerin Donemana 680kgs £155, 610kgs £126.