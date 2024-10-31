Cattle continue to sell sharply at Dungannon
Heifers peaked at £1800 for a 585kg Char (308.00); Fat Cow sold to £1450 for a 770kg Her (188.00); Dropped Calves sold to £445 for BB Bull and Heifer Calves to £410 Sim; Weanlings cleared to £1380 for a 370kg Lim Male (371.00), While Weanling Heifers sold to £1280 for a 480kg Her (265.00).
STEERS
Steer prices remain strong to peak at £2060 for a 760kg Char (271.00) presented by G McKenzie; S McCloskey £1640 560kg Char (293.00); B McGahan £1630 520kg BB (314.00), £1530 530kg Char (287.00), £1470 495kg Lim (297.00); J Carberry £1620 575kg Char (282.00); C Donnelly £1570 490kg Char (320.00), £1510 495kg Char (305.00), £1490 525kg Char (284.00), £1460 470kg Char (311.00); P Quinn £1460 430kg Lim (340.00), £1420 435kg Char (326.00), £1350 385kg Char (350.00), £1330 430kg Lim (310.00), £1300 380kg Lim (342.00), £1060 330kg Lim (321.00); P McQuaid £1330 420kg Char (317.00); E Hetherington £1310 445kg Lim (295.00), £1290 415kg Char (311.00).
HEIFERS
Heifers cleared to a £1800 585kg Char (308.00) presented by M Campton, £1660 575kg Char (289.00); W White £1680 555kg Lim (303.00), £1600 550kg Lim (291.00), £1560 545kg Lim (286.00); C Mallon £1580 550kg Char (287.00), £1520 500kg Char (304.00), £1510 510kg Char (296.00), £1500 515kg Char (291.00), £1460 485kg Char (301.00), £1440 460kg Char (313.00), £1400 495kg Char (283.00), £1380 470kg Char (294.00), £1330 445kg Char (299.00), £1310 445kg Lim (294.00); V Emerson £1580 560kg Sim (282.00), £1550 540kg Sim (287.00); T Colbert £1550 505kg Lim (307.00); A Dungannon producer £1500 510kg Char (294.00), £1485 510kg Char (291.00), £1440 480kg Char (300.00); D Daly £1480 520kg Char (285.00), £1430 475kg Char (301.00), £1340 465kg Char (288.00); Fat Cows sold to £1450 770kg Her (188.00) presented by E Burns; R Cuddy £1300 715kg Char (182.00); M Tracey £1290 785kg Char (164.00).
DROPPED CALVES
Dropped Calves sold to £445 for a BB Bull presented by D Robinson, £315 AA Bull, £290 BB Bull; Kennedy Farms £360 BB Bull, £355 AA Bull, £275 AA Bull, £270 AA Bull; G Hazlett £330 BB Bull; S Quinn £320 AA Bull, £305 AA Bull; S Gormley £295 AU Bull; R Crawford £295 AA Bull; R Givan £290 AA Bull; C Elkin £285 BB Bull; A McGovern £285 AA Bull, £260 AA Bull; Glenrea Farms £280 x 2 AA Bulls; Meanwhile Heifer Calves sold to £410 Sim Hfr presented by S Gormley, £350 AA Hfr, £310 SHB Hfr; S Quinn £305 Lim Hfr, £280 AA Hfr; Glenlea Farms £280 AA Hfr; A McGovern £280 AA Hfr, £265 AA Hfr; R Givan £255 Lim Hfr; D Robinson £250 Her Hfr.
WEANLINGS
Once again a good entry of weanlings saw Male Calves sell to £1380 for a 370kg Lim (372.00) presented by A Lucas, £1240 325kg Lim (382.00), £850 285kg Lim (298.00); D Nelson £1330 380kg Char (348.00), £1250 350kg Char (358.00), £1230 360kg Char (340.00), £1080 310kg Char (345.00); A Dungannon Farmer £1310 435kg Char (302.00); M McNally £1160 360kg Lim (320.00), £910 285kg Char (320.00); J Abraham £1140 365kg Char (312.00); P Devlin £1110 380kg Lim (291.00); A Kinghan £1065 320kg Lim (330.00); E Wallace £1010 310kg Lim (326.00), £850 270kg Lim (311.00), £820 235kg Lim (349.00), £800 245kg Lim (324.00), £780 255kg Lim (303.00); S Swain £1000 350kg BB (284.00); M Donaghy £940 285kg Char (328.00); T D Forbes £870 265kg Char (330.00), £860 255kg Char (335.00); R McVeigh £620 200kg SHB (307.00); Meanwhile Weanling Heifers sold to £1280 485kg Her (265.00) presented by W Conn; M Speers £1230 410kg Lim (298.00), £1200 395kg Char (304.00), £1190 415kg Char (285.00), £1100 390kg Lim (280.00); W & A Lucas £990 270kg Lim (365.00), £990 290kg Lim (339.00), £990 265kg Lim (371.00), £920 310kg Lim (297.00), £860 300kg Lim (285.00), £860 305kg Lim (280.00); N Dickson £880 x 2 255kg Chars (347.00), £770 235kg Char (324.00); E Wallace £870 280kg Lim (307.00), £720 215kg Lim (333.00), £710 210kg Lim (338.00), £690 220kg Lim (313.00); M Donaghy £840 300kg Lim (281.00), £750 255kg Lim (292.00).