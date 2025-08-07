Cattle prices continue to rise at Dungannon
Heifers sold to £2640 for a 680kg Lim (388.00); Fat Cows sold to £2280 for a 825kg Char (276.00); Dropped Calves sold to £990 for a Char Bull.
Heifer Calves topped at £830 DAQ; Suckled Cows and Calves topped at £2050 for an A Cow with a BB Bull Calf at foot.
Breeding Bulls sold to £2750 for a Ped Lim Bull non Reg; Weanlings sold to £2120 for a 435kg Lim Male (487.00).
Weanling Heifers sold to £1820 415kg Char (440.00).
STEERS
Steer prices reached a top of £2820 for a 710kg Sim (397.00) presented by O O’Neill; P Rafferty £2420 645kg Char (375.00), £1880 495kg Lim (380.00); R McGowan £2400 645kg BB (372.00), £2200 520kg Char (423.00); F McAvoy £2280 555kg Sim (411.00); C Donnelly £2250 570kg Sim (395.00); I Clements £2190 580kg AA (378.00), £2160 565kg AA (382.00); P Barker £2070 535kg Her (387.00), £2000 530kg Her (377.00); I Allen £2020 425kg Daq (475.00), £2010 425kg Daq (473.00), £1790 355kg Daq (504.00), £1780 355kg Daq (501.00), £1600 345kg Daq (464.00); W McCavish £1980 445kg Lim (445.00), £1870 430kg Lim (435.00), £1860 375kg Lim (496.00), £1850 390kg Lim (474.00), £1480 375kg Lim (395.00); B Clarke £1900 470kg SH (404.00), £1810 465kg HER (390.00); W Donaldson £1650 410kg Lim (402.00).
HEIFERS
Heifer prices cleared to £2640 for a 680kg Lim (388.00) presented by A Dungannon producer, £2600 675kg HER (385.00); J McKenzie £2450 575kg Char (426.00), £2350 595kg Char (395.00), £2270 555kg Char (409.00); J Loughran £2440 595kg Char (410.00), £2370 590kg Char (402.00), £2350 620kg Char (379.00), £2180 570kg Char (383.00); R Wright £2360 585kg Char (403.00); I Ballantine £2270 570kg Char (398.00); E Gillespie £2200 585kg Lim (376.00); C Donnelly £2060 525kg Char (392.00); D Fox £1700 450kg Sim (378.00); D & E McCrea £1450 380kg Lim (382.00); Fat Cows sold to £2280 825kg Char (276.00) presented by E Burns; T Quinn £1800 740kg Fr (243.00), £1770 700kg Fr (253.00); Elliott Agri £1630 710kg Sim (230.00); Mountview Farms £990 340kg Her (291.00).
DROPPED CALVES
Dropped calf prices sold to the dearest trade of the year so far with Bull Calves selling to £990 for a Char presented by Elliott Agri; T Lester £990 Sim Bull; S Johnston £960 x 3 Daq Bulls; G Fulton £950 x 2 BB Bulls; Mountview Farms £890 Lim Bull; R Givan £880 Sim Bull, £640 AA Bull; W Sloan £850 Lim Bull, £810 Lim Bull, £760 Lim Bull; R Jones £800 Her Bull; D & F Smyth £800 x 3 AA Bulls, £650 x 2 AA Bulls, £520 x 2 AA Bulls; I & S Marshall £790 Her Bull, £590 x 3 Her Bulls; J Ewing £640 x 3 Lim Bulls; C Maxwell £570 x 2 BB Bulls, £540 BB Bull; S Givan £560 Char Bull; S Donahoe £540 AA Bull; J McGahie £490 AA Bull; T Stockdale £490 x 5 AA Bulls; Fr Bulls sold from £175 to £225; Meanwhile Heifer Calves sold to £830 x 3 Daq Hfrs presented by S Johnston; Elliott Agri £790 Lim Hfr; W Purdy £770 x 2 SPK Hfrs, £750 x 3 BB Hfrs, £710 x 3 SPK Hfrs, £530 BB Hfr; R Givan £740 AA Hfr; J Fields £690 Char Hfr; J Marshall £670 BB Hfr; S Donohoe £660 Her Hfr; R Jones £660 x 2 HER Hfrs, £600 BB Hfr; D & F Smyth £640 x 3 AA Hfrs; J Ewing £640 x 4 Lim Hfrs; W Sloan £630 Lim Hfr; I & S Marshall £580 x 7 HER Hfrs, £550 Her Hfr; S Givan £500 x 2 Chars.
Suckled Cows & Calves sold to £2050 for an AA Cow with an BB Hfr Calf at foot presented by Elliott Agri; In-Calf Heifers sold to £1950 presented by B Daly; Breeding Bulls sold to £2750 for a Ped non Reg Lim presented by S Haughey, £2550 Ped Non Reg Lim; D Bell £2300 Ped Reg Lim Bull.
WEANLINGS
A full ring side of buyers ensured all types of stock where keenly bid for with Males selling to £2120 for a 435kg Lim (487.00) presented by A & M O’Neill, £2050 400kg Lim (513.00), £1930 410kg Lim (471.00); V Cunningham £1960 505kg AA (388.00), £1820 470kg AA (387.00), £1800 460kg AA (391.00), £1750 x 2 445kg Her (393.00); P Brady £1800 435kg Sim (414.00), £1770 395kg Sim (448.00), £1750 405kg Sim (432.00), £1600 370kg Sim (432.00), £1570 370kg Sim (424.00), £1160 280kg Sim (414.00); E Ogilby £1770 385kg BB (460.00), £1460 345kg HER (423.00), £1460 345kg BB (423.00); P O’Hagan £1360 235kg AA (578.00), £1160 250kg BB (464.00); D Montgomery £1300 240kg Lim (542.00), £1180 x 2 230kg Lims (514.00); F Tiffney £1050 215kg Char (488.00), £980 195kg Char (503.00); Meanwhile Weanling Heifers sold to £1820 for a 415kg Char (439.00) presented by T & E Ferguson, £1570 320kg Char (491.00), £1490 320kg Char (466.00), £1430 310kg Char (461.00), £1040 255kg Char (408.00); C Quinn £1350 335kg BB (403.00); E Ogilby £1220 305kg BB (400.00), £1170 300kg BB (390.00); W Brush £1070 260kg AA (412.00); B Daly £1040 260kg AA (400.00); F Tiffney £970 205kg DAQ (473.00).