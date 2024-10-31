Entry of 800 cattle meet a strong trade at Enniskillen
Heavy bullocks sold to at 2060 for a 706kg CH and up to 307ppk for a 612kg at 1880. Light weights to 331ppk for a 428kg CH at 1420.
BULLOCKS
Brookebrough producer 700kg CH at 1980, 706kg CH at 2060, 612kg CH at 1880, 670kg CH at 1970. Rosslea producer 666kg AA at 1810, 558kg AA at 1540, 582kg AA at 1640, 462kg HER at 1090, 394kg BB at 1220. Lack producer 364kg LIM at 1230, 364kg CH at 1200, 364kg CH at 1280. Boho producer 364kg CH at 1160, 352kg CH at 1190. Caledon producer 688kg LIM at 1990, 688kg CH at 1670, 458kg CH at 1970. Lisbellaw producer 516kg CH at 1590, 466kg SIM at 1500, 514kg SIM at 1580. Rosslea producer 580kg CH at 1650, 560kg LIM at 1600, 608kg CH at 1780, 594kg CH at 1840, 658kg CH at 1840, 634kg LIM at 1720. Enniskillen producer 404kg CH at 1330, 428kg CH at 1420, 418kg CH at 1250, 390kg CH at 1260. Letterbreen producer 446kg CH at 1500, 484kg CH at 1540, 436kg CH at 1540. Newtown producer 640kg CH at 1830, 666kg CH at 1740. Maguiresbridge producer 576kg LIM at 1680, 548kg LIM at 1500, 560kg CH at 1600, 544kg LIM at 1650, 492kg CH at 1600. Belcoo producer 422kg CH at 1520, 396kg CH at 1480, 436kg CH at 1380. Derrygonnelly producer 464kg AA at 1440, 450kg AA at 1360, 454kg AA at 1320, 496kg AA at 1560. Belcoo producer 650kg LIM at 1690, 712kg LIM at 1800, 580kg LIM at 1590, 602kg LIM at 1680, 598kg CH at 1640
WEANLINGS
In the weanling ring steers and bulls sold from £750 to £1510 paid for a 445kg CH and hfrs ranged from £700 to £1290 for a 418kg CH.
Ruling Prices
Enniskillen producer 352kg CH hfr at 1160, 339kg CH hfr at 1010, 331kg LIM bull at 1000, 363kg CH hfr at 1140, 334kg CH hfr at 1100. Kinawley producer 303kg CH hfr at 840, 261kg CH hfr at 810, 348kg CH hfr at 990, 314kg CH hfr at 940. Belleek producer 351kg CH bull at 1230, 301kg CH bull at 1070, 387kg CH bull at 1270, 317kg CH hfr at 910. Garrison producer 237kg CH hfr at 830, 279kg CH hfr at 870, 320kg CH bull at 1150, 266kg CH bull at 970, 295kg CH hfr at 1000. Enniskillen producer 426kg CH steer at 1320, 430kg CH steer at 1450, 458kg CH steer at 1450, 435kg CH steer at 1480, 445kg CH steer at 1510. Rosslea producer 329kg CH steer at 1110, 342kg CH steer at 1200, 418kg CH hfr at 1290, 283kg CH steer at 1080, 315kg CH steer at 1150. Derrylin producer 350kg CH hfr at 1110, 326kg CH hfr at 1090, 322kg CH steer at 1130, 261kg CH bull at 950. Dromore producer 384kg LIM steer at 1320, 360kg LIM hfr at 1090, 314kg CH steer at 1080, 276kg LIM hfr at 790. Lisnaskea producer 343kg CH steer at 1270, 376kg CH steer at 1200, 355kg CH at 1170, 367kg CH hfr at 1100. Newtown producer 315kg CH bull at 1170, 278kg CH bull at 1030, 349kg CH hfr at 1030, 311kg CH bull at 1110. Castlederg producer 317kg BB bull at 1090, 303kg BB bull at 960, 279kg CH hfr at 860, 321kg LIM bull at 1160. Kesh producer 179kg CH bull at 640, 270kg CH bull at 1110. Rosslea producer 337kg CH bull at 1130, 301kg CH hfr at 970, 309kg CH hfr at 1010.
CALVES
Beef bred calves sold to at450 for a BB and Hfrs to at 480 for a CH
Garrison producer CH hfr at 480. Enniskillen producer BB hfr at 345. Ballygawley producer CH hfr at 460. Ballinamallard producer AA bull at 3657. Enniskillen producer LIM bull a t380, AA bull at 385, LIM hfr at 445, BB bull at 450
SUCKLER COWS
Sucklers sold to £2580 paid for a SIM cow with CH hfr calf at foot.
Derrylin producer SIM cow with CH hfr at 2580, CH cow with CH bull at 2420. Kinawley producer LIM cow with LIM hfr at 2450, LIM cow with LIM bull at 2320. Enniskillen producer LIM cow with LIM bull at 2400, 4year old SIM bull at 2250
Heifers
Beef lots sold to 309ppk paid for a 702kg CH at 2170, medium weights to 329ppk paid for a 414kg CH at 1360, Light weights sold to 330ppk paid for a 410kg CH at 1360
Lisbellaw producer CH 702kg at 2170. Tempo producer CH 740kg at 2090. Lisbellaw producer CH 590kg at 1750. Maguiresbridge producer CH 598kg at 1750, CH 550kg at 1630. Castlederg producer CH 555kg at 1650. Boho producer CH 496kg at 1530. Tamlaght producer CH 490kg at 1460. Rosslea producer CH 440kg at 1400. Florencecourt producer CH 414kg at 1360
Fat cows
Maguiresbridge producer CH 908kg at 2190. Florcecourt producer LIM 798kg at 2160. Enniskillen producer 726kg CH at 1920. Derrylin producer LIM 678kg at 1810. Derrygonnelly producer CH 960kg at 1840