Fat ewes sell to £238 and fat lambs to £145 at Hilltown
Fat ewes: Dromara farmer £238, Castlewellan farmer £230, Castlewellan farmer £205, Downpatrick farmer £200, Kilkeel farmer £180, Castlewellan farmer £174, Kilkeel farmer £170, Castlewellan farmer £167, Hilltown farmer £162, Hilltown farmer £160, Castlewellan farmer £156, Hilltown farmer £148.
Fat lambs: Hilltown farmer £145 for 27.5kg (527ppk), Hilltown farmer £138.50 for 24.7kg (561ppk), Hilltown farmer £137 for 25kg (548ppk), Hilltown farmer £136 for 24.2kg (562ppk), Leitrim farmer £134 for 24.6kg (545ppk) and £132 for 21.6kg (611ppk), Hilltown farmer £131 for 21kg (624ppk), Hilltown farmer £131 for 23.2kg (565ppk), Dromara farmer £128 for 22kg (582ppk).
Store lambs: Rathfriland farmer £127 for 18.3kg (694ppk), Cabra farmer £125 for 17.5kg (714ppk), Castlewellan farmer £124 for 18.2kg (681ppk), Hilltown farmer £124 for 17.4kg (712ppk), Rathfriland farmer £122 for 18.5kg (660ppk), Hilltown farmer £121 for 17.3kg (699ppk), Downpatrick farmer £120 for 17.5kg (686ppk), Castlewellan farmer £119 for 17.9kg (665ppk), Mayobridge farmer £110 for 16kg (688ppk), Hilltown farmer £107 for 15.8kg (677ppk).
A large entry of cattle to Hilltown mart on Saturday 1st November saw fat cows sell to £2840, weanlings to £2220 and bullocks to £3190.
Fat cows: Mayobridge farmer £2840 for 804kg (353ppk), £2700 for 812kg (332ppk), Burren farmer £2650 for 782kg (339ppk), Mayobridge farmer £2550 for 702kg (363ppk) and £2510 for 780kg (322ppk), Ballynahinch farmer £2460 for 766kg (321ppk), Mayobridge farmer £2440 for 762kg (320ppk), Burren farmer £2090 for 668kg (313ppk), Hilltown farmer £2090 for 680kg (307ppk), Hilltown farmer £2070 for 600kg (345ppk), Rostrevor farmer £2000 for 594kg (337ppk).
Weanling heifers: Kilkeel farmer £2020 for 284kg (711ppk) and £1900 for 244kg (778ppk), Castlewellan farmer £1810 for 374kg (484ppk), £1760 for 352kg (500ppk), £1750 for 370kg (473ppk), £1590 for 332kg (479ppk), Castlewellan farmer £1550 for 312kg (497ppk), Kilcoo farmer £1540 for 294kg (524ppk), Castlewellan farmer £1530 for 316kg (484ppk) and £1440 for 276kg (522ppk), Hilltown farmer £1100 for 230kg (478ppk) and £1020 for 190kg (536ppk).
Weanling bullocks: Kilkeel farmer £2220 for 434kg (511ppk), Ballynahinch farmer £2000 for 356kg (562ppk), Kilkeel farmer £1930 for 360kg (536ppk), Kilcoo farmer £1860 for 374kg (497ppk), Kilkeel farmer £1830 for 340kg (538ppk) and £1770 for 324kg (546ppk), Kilkeel farmer £1760 for 338kg (521ppk), Kilkeel farmer £1760 for 302kg (583ppk), Newcastle farmer £1710 for 304kg (562ppk) and £1670 for 312kg (535ppk), Kilkeel farmer £1660 for 288kg (576ppk), Ballyward farmer £1630 for 322kg (506ppk), Kilkeel farmer £1600 for 296kg (540ppk), Kilcoo farmer £1560 for 310kg (503ppk), Cabra farmer £1530 for 300kg (510ppk), Kilkeel farmer £1500 for 302kg (497ppk), Kilcoo farmer £1430 for 286kg (500ppk), Kilcoo farmer £1400 for 268kg (522ppk).
Heifers: Hilltown farmer £2770 for 712kg (389ppk), Kilkeel farmer £2690 for 686kg (392ppk), Newry farmer £2420 for 570kg (424ppk), Leitrim farmer £2120 for 578kg (367ppk), Mayobridge farmer £2000 for 450kg (444ppk) and £1990 for 428kg (465ppk), Cabra farmer £1590 for 390kg (407ppk).
Bullocks: Kilkeel farmer £3190 for 786kg (406ppk), Cabra farmer £2960 for 706kg (419ppk), Kilkeel farmer £2900 for 726kg (400ppk), Kilkeel farmer £2900 for 656kg (442ppk), Cabra farmer £2880 for 756kg (381ppk), Katesbridge farmer £2840 for 792kg (360ppk), Kilcoo farmer £2400 for 618kg (388ppk), Warrenpoint farmer £2360 for 594kg (397ppk), Annalong farmer £2240 for 558kg (401ppk), Ballyward farmer £2160 for 550kg (392ppk), Cabra farmer £1990 for 420kg (474ppk), Hilltown farmer £1940 for 492kg (394ppk), Hilltown farmer £1940 for 472kg (411ppk) and £1920 for 482kg (398ppk), Cabra farmer £1860 for 400kg (465ppk), Cabra farmer £1790 for 388kg (461ppk), Hilltown farmer £1680 for 394kg (426ppk) and £1660 for 410kg (405ppk).