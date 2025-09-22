Firm demand for cattle at Clogher
In the Fatstock Ring 258 lots listed sold to strong demand for a lot of quality stock presented.
Beef Bred Cow Heifers sold to £2626 for a 650kg Ch. (£404) a 680kg Lim. sold to £2638-40 at £388 per 100kg with a 740kg Ch. to £2841-60 at £384 per 100kg.
Beef Bred Cows sold to £3239-60 for a 910kg Ch. at £356 per 100kg an 860kg Ch. sold to £2992-80 at £348 per 100kg with an 800kg Lim. to £2912 at £364 per 100kg
Fleshed Friesian Cows sold to £1822-40 for a 680kg to £268 per 100kg.
FAT BULLS sold to £3911-60 for a 1270kg Ch. to £308 per 100kg with a 1190kg Ch. to £3665-20 at £308 per 100kg. and selling to a top of £347 per 100kg for a 620kg Lim. to £2151-40.
FAT STEERS sold to £394 per 100kg for a 700kg Sim. to £2758 with an 800kg Ch. to £382 per 100kg to £3247.
Friesian Steers sold to £330 per 100kg for a 630kg to £2079.
FAT HEIFERS sold to £402 per 100kg for a 530kg Lim. to £2130-60 with a 600kg Lim. to £394 per 100kg to £2364.
In the Store Rings Heavy Steers sold to £3400 for an 845kg Ch. (£402) with an 800kg Lim. to £3350 (£419).
Forward Steers sold to £2570 for a 515kg Lim. (£499) with a 530kg Ch. to £2600 (£491) Med Weight Steers sold to £2440 for a 465kg Ch. (£525) with a 455kg Ch. to £2320 (£510).
Heavy Heifers sold to £2900 755kg Lim. (£384) a 620kg Ch. to £2610 (£421) and a 615kg Lim. sold to £2590 (£421)
Forward Heifers sold to £2570 for a 515kg Lim. (£499) with a 520kg Ch. to £2310 (£444).
Medweight Heifers sold to £2260 for a 500kg Ch. (£452) to £488 per 100kg for a 410kg Ch. to £2000.
Smaller Heifers (under 400kg) sold to £1840 for a 395kg Ch. (£466) to £496 per 100kg for a 335kg Ch. to £1660.
Weanling Males sold to £2440 for a strong 485kg Ch. (£503) with a 410kg Lim. to £2360 (£576).
Lightweight Males sold to £2220 for a 400kg Daq. (555) to a high of £652 per 100kg for a 325kg Daq to £2120.
Weanling Heifers sold to £2000 for a 435kg Lim. (£460) a 290kg Lim. to £1700 (£586) to Highs of £661 per 100kg for a 245kg Lim. to £1620 and £653 per 100kg for a 245kg Ch. to £1600.
Breeding Bulls sold to £2920 for a Ped. Non. Reg. Lim.
Dairy Cows & Heifers sold to £3570 and £3300 Springing Heifers sold to £2000 three times.
Maiden Heifers sold to £1480 and £1400 x 2. Suckler Cows and Calves sold to £4450 and £4000.
Incalf Heifers sold to £3550, £3020, and £2640. Bull Calves (under 4 weeks) sold to £730 for Hereford.
Heifer Calves (under 4 weeks) sold to £1300 for Lim. Reared Male Lumps sold to £1700, £1690 for AAs and £1680 for Lim.
Reared Female Lumps sold to £2020, £1860, and £1700 x 2 for Limms.
LEADING PRICES IN FATSTOCK RING FOR BEEF BRED COWS & BEEF BRED COW HEIFERS AS FOLLOWS:
Keady Producer 650kg Ch. to £404 (£2626), Fivemiletown Producer 680kg Lim. to £388 (£2638-40) and 660kg Lim. to £384 (£2534-40), Killylea Producer 750kg Lim. to £388 (£2910), Fivemiletown Producer 740kg Ch. to £384 (£2534-40), Ballygawley Producer 670kg Lim. to £376 (£2519-20) and 710kg Lim. to £350 (£2485), Coalisland Producer 800kg Lim. to £364 (£2912), G Moane Fivemiletown 750kg Ch. to £362 (£2715) and 860kg Ch. to £348 (£2992), Derrylin Producer 790kg Lim. to £360 (£2844), Roslea Producer 700kg Lim. to £358 (£2506), Dungannon Producer 710kg Ch. to £356 (£2527-60) and 740kg Ch. to £346 (£2560-40), Omagh Producer 700kg Sal. to £356 (£2492), Keady Producer 910kg Ch. to £356 (£3239-60), Clogher Producer 790kg Her. to £348 (£2749-20), Fintona Producer 700kg Au. to £344 (£344 (£2408), Keady Producer 850kg Ch. to £344 (£2924).
Other quality Beef Bred Cows sold from £330 to £342 per 100kg.
2nd quality Beef Bred Cows sold from £306 to £324 per 100kg
Quality Beef Bred Cow Heifers sold from £350 to £404 per 100kg
Fleshed Friesian Cows sold to £1882-40 for a 680kg to £268 per 100kg similar lots sold from £242 to £266 per 100kg.
Plainer Coloured & Fries Cows sold from £216 to £232 per 100kg
Poorer types sold from £180 to £210 per 100kg
FAT BULLS
Portadown Producer 620kg Lim. to £347 (£2151-40), Roslea Producer 870kg Lim. to £336 (£2923-20), Enniskillen Producer 910kg Lim. to £328 (£2984-80), Castlederg Producer 1190kg Ch. to £308 (£3665-20), Moira Producer 1270kg Ch. to £308 (£3911-60), Kinawley Producer 1120kg Ch. to £308 (£3449-60), Trillick Producer 940kg Lim. to £304 (£2857-60), Kesh Producer 950kg Daq. to £292 (£2774)
FAT STEERS
Sim Steers sold to £394 per 100kg for a 700kg to £2758. Char Steers sold to £382 per 100kg for an 850kg to £3247. Lim. Steers sold to £380 per 100kg for a 620kg to £2356. AA. Steers sold to £360 per 100kg for a 670kg to £2412. B/B. Steers sold to £352 per 100kg for a 630kg to £2217-60. Fries Steers sold to £330 per 100kg for a 630kg to £2079.
FAT HEIFERS
Lim. Heifers sold to £402 per 100kg for a 530kg to £2130-60.Char Heifers sold to £388 per 100kg for a 640kg to £2483-20. Sim. Heifers sold to £366 per 100kg for a 670kg to £2481. AA. Heifers sold to £370 per 100kg for a 660kg to £2442.Her Heifers sold to £358 per 100kg for a 610kg to £2183-80. Friersian Heifers sold to £312 per 100kg for 590kg to £1840-80.
STORE BULLOCKS (352 LOTS)
A great turnout of top quality Steers sold to a very firm demand with several pens of Heavy Steers selling to a top of £3400 for an 845kg Ch. (£402) an 800kg Lim. sold to £3350 (£419) with a 680kg Ch. to £3000 (£441) and a 695kg Ch. sold to £3040 (£437) other quality Steers sold from £347 to £429 per 100kg.
FORWARD STEERS sold to £499 per 100kg for a 515kg Lim. to £2570 a 545kg Ch. sold to £2620 (£481) with a 530kg Ch. to £2600 (£491) and a 535kg Ch. made £2570 (£480) several other quality Steers sold from £410 to £470 per 100kg.
LEADING PRICES:
A J Agnew Caledon 845kg Ch. to £3400 (£402) 840kg Ch. to £3390 (£404) 800kg Lim. to £3350 (£419) 790kg Ch. to £3190 (£404) 780kg Ch. to £3190 (£409) and 790kg Ch. to £3140 (£397) these 6 Steers from a Caledon Producer averaged 807kg to £3276 per head selling to £406 per 100kg. J Lendrum Fivemiletown 910kg Lim. to £3360 (£369) 930kg Ch. to £3200 (£344) 865kg Ch. to £3000 (£347) 805kg Ch. to £2940 (£365) and 790kg Ch. to £2920 (£370), G McKenna Co. Armagh 695kg Ch. to £3040 (£437) 740kg Ch. to £2980 (£403) and 710kg Ch. to £2890 (£407), R & S Black Cookstown 680kg Ch. to £3000 (£441), R Lyness Moira 810kg Ch. to £2980 (£368) and 755kg AA. to £2930 (£388), W Park Antrim 690kg Ch. to £2960 (£429), P Macari Armagh 715kg Ch. to £2900 (£406), Walter Hogg Fivemiletown 700kg Ch. to £2890 (£413)
FORWARD STEERS 510KG TO 595KG sold to £2750 for a 590kg Ch. (£466) for R& S Black Cookstown. J B Cunningham Beragh 590kg Ch. to £2640 (£447) 565kg Ch. to £2520 (£446) and 575kg Ch. to £2500 (£435), S Goodwin Cabra 595kg Lim. to £2620 (£440) 555kg Lim. to £2600 (£468) and 575kg Lim. to £2510 (£437), W Park Antrim 545kg Ch. to £2620 (£481), A Lynch Ballygawley 590g Lim. to £2600 (£441), M/S J W & C R Brown Newtownbutler 585kg Ch. to £2600 (£444), R A Elliott Dungannon 530kg Ch. to £2600 (£491) 560kg to £2540 (£453) 510kg to £2440 (£478) 530kg Ch. to £2390 (£451) same seller presented 6 quality Steers to average 508kg to £2455 per head (£483 per 100kg), P Irwin Fivemiletown 535kg Ch. to £2570 (£480) and 525kg Lim. to £2510 (£478), M Hollywood Armagh 550kg Ch. to £2520 (£458), G Steen Dungannon 560kg B/B. to £2510 (£448), G White Tempo 580kg Chars. to £2500 x 2 (£431)
MEDWEIGHT STEERS 410KG TO 500KG
Very high demand in this section with quality Steers selling to £525 per 100kg for a 465kg Ch. to £2440 with a 455kg Ch. to £2320 (£510) and a 405kg Ch. sold to £2100 (£519) other quality lots sold from £424 to £504 per 100kg
LEADING PRICES:
R A Elliott Dungannon 465kg Ch. to £2440 (£525) and 455kg Ch. to £2320 (£510), D Donnelly Sixmilecross 490kg Ch. to £2400 (£490), Streanville Farm Lisburn 500kg Lim. to £2350 (£470) 490kg Ch. to £2210 (£451) and 465kg Ch. to £2180 (£451), G White Tempo 500kg Ch. to £2310 (£462), T J Donnelly Portadown 475kg Lim. to £2300 (£484), W Corrigan Dungannon 465kg Lim. to £2280 (£490), W Jordan Gortaclare 495kg Ch. to £2210 (£446) and 480kg Ch. to £2100 (£438), C Dobson Ballygawley 465kg Lim. to £2120 (£437) and 450kg Lim. to £2100 (£467), P N G Hadden Ballygawley 475kg Ch. to £2110 (£444), J F McElroy Fivemiletown 495kg Ch. to £2100 (£424), A Lynch Ballygawley 440kg Lim. to £2100 (£477) and 435kg Lim. to £2090 (£480), M Hollywood Armagh 405kg Ch. to £2100 (£519) 415kg Ch. to £2090 (£504) and 435kg Ch. to £2090 (£480)
STORE HEIFERS (172 LOTS)
A very brisk demand in this section with Heavy quality Heifers selling to a top of £2900 for a 755kg Lim. (£384) with a 620kg Ch. to £2610 (£421) and a 615kg Lim. to £2590 (£421). Several other pens of quality quality lots in this section sold from £367 to £417 twice
FORWARD HEIFERS sold to £2570 for a 515kg Lim. (£499) with a 570kg Lim. to £2500 (439) a 530kg Lim. sold to £2350 (£443) with a 520kg Ch. to £2310 (£444) other quality lots in this section sold from £398 to £445 per 100kg.
LEADING PRICES:
P F Quinn Dungannon 755kg Lim. to £2900 (£384) 680kg Lim. to £2620 (£385) and 655kg Ch. to £2500 (£382), R Carson Dungannon 695kg Lim. to £2670 (£384) 685kg Ch. to £2520 (£368) and 660kg Ch. to £2420 (£367), Wm. Hall Magheraveely 660kg Ch. to £2660 (£403) 630kg Lim. to £2630 (£417) 620kg Ch. to £2610 (£421) 615kg Lim. to £2590 (£421) 620kg Ch. to £2520 (£403) 600kg Ch. to £2500 (£417) 640kg Ch. to £2500 (£394) 600kg Ch. to £2390 (£398) and 610kg Ch. to £2380 (£390) this pen of quality Heifers averaged 620kg sold to £2531 averaging £408 per 100kg. P Macari Armagh 730kg Lim. to £2540 (£348), J Crawford Augher 635kg Lim. to £2500 (£394), S M Livestock Ltd Portadown 640kg Ch. to £2470 (£386), J Irwin Clogher 605kg Lim. to £2440 (£403)
FORWARD HEIFERS sold to a top of £2570 for a 515kg Lim. (£499) a 570kg Lim. sold to £2500 (£439) and 540kg Lim. to £2350 (£435) for B McClean Carrickmore. Wm. Hall Magheraveely 590kg Ch. to £2460 (£417) and 590kg Ch. to £2400 (£407), D Donnelly Sixmilecross 570kg Lim. to £2440 (£428), N Dickson Aughnacloy 585kg Ch. to £2400 (£410), G Hobson Portadown 570kg Ch. to £2370 (£416) 550kg Daq. to £2320 (£422) 540kg Daq. to £2310 (£430) and 520kg Ch. to £2310 (£444), S M Livestock Ltd. Portadown 530kg Ch. to £2360 (£445) and 565kg Lim. to £2300 (£407),A McKenna Augher 585kg Lim. to £2360 (£403), P Derry Richill 550kg Ch. to £2360 (£429) 560kg Ch. to £2340 (£418) 550kg Ch. to £2310 (£420) and 525kg Lim. to £2300 (£438), V & C O Hanlon Ballygawley 530kg Lim. to £2350 (£443), W R Graham Derrylin 575kg Sim. to £2290 (£398)
MED WEIGHT HEIFERS 410KG TO 500KG
A very sharp demand in this section with quality Heifers selling to a top of £2260 for a 500kg Ch. (£452) a 440kg Ch. sold to £2140 (£486) a 450kg Ch. to £2130 (£473) a 410kg Ch. sold to £2000 (£488) and a 420kg Lim. sold to £2000 (£476) several other quality lots sold from £396 to £470 per 100kg
LEADING PRICES:
N Dickson Aughnacloy 500kg Ch. to £2260 (£452), P Derry Richill 495kg Lim. to £2190 (£442) and 500kg Lim. to £2090 (£418), A McKenna Augher 490kg Lim. to £2150 (£439), D Donnelly Sixmilecross 440kg Ch. to £2140 (£486), M Hollywood Armagh 450kg Ch. to £2130 (£473) 470kg Ch. to £2120 (£451) 440kg Ch. to £2070 (£470) and 470kg Ch. to £2010 (£428), P McCaffery Tempo 495kg AA. to £2120 (£428), B McClean Carrickmore 475kg Shb. to £2120 (£446), A Condy Aughnacloy 410kg Ch. to £2000 (£488), H Macauley Ballyclare 485kg Lim. to £2000 (£412) and 490kg Lim. to £2000 (£408), M Irwin Clogher 420kg Lim. to £2000 (£476), R & S Black Cookstown 490kg Lim. to £1990 (£406), P N Hadden Ballygawley 490kg Lim. to £1990 (£406) and 470kg Sim. to £1980 (£421), M Coyle Strabane 500kg B/B. to £1980 (£396), S M Livestock Portadown 460kg Ch. to £1960 (£428)
SMALLER HEIFERS 400KG & UNDER
A very keen demand in this section with quality lots selling to £1840 for a 395kg Ch. (£466) a 350kg Ch. sold to £1720 (£491) a 350kg Lim. sold to £1700 (£486) and a 335kg Ch. sold to £1660 (£496)
LEADING PRICES;
A Condy Aughnacloy 395kg Ch. to £1840 (£466) 350kg Lim. to £1700 (£486) and 350kg Lim. to £1640 (£469), C A Dobson Ballygawley 395kg Lim. to £1830 (£463), P McCaffery Tempo 395kg Ch. to £1750 (£443), M Hollywood Armagh 350kg Ch. to £1720 (£491) and 355kg Ch. to £1680 (£473), M Coyle Strabane 360kg AA. to £1680 (£466), S J McGuinness Letterbreen 335kg Ch. to £1660 (£496) and 395kg Lim. to £1530 (£387), J Cassidy Rosslea 355kg Lim. to £1650 (£465) and 355kg Lim. to £1610 (£454), P N Hadden Ballygawley 385kg Ch. to £1640 (£426) 395kg St. to £1520 (£385) 350kg Shb. to £1470 (£420) and 365kg Sim. to £1440 (£395), K Lynch Roslea 395kg Ch. to £1580 (£400) and 375kg B/B. to £1400 (£373), D McCall Armagh 395kg AA. to £1530 (£387)
WEANLINGS (130 lots)
An exceptional demand in this section with a lot of quality stock on offer selling to a top of £2440 for a Strong Male 485kg Ch. (£503) a 410kg Lim. sold to £2360 (£576) a 455kg Lim. sold to £2180 (£479) with a 405kg Ch. to £2100 (£519)
Lightweight Males sold to 2220 for a 400kg Daq. (£555) a 375kg Lim. made £2200 (£587) with a 340kg Ch. to £2000 (£588) to a high of £652 per 100kg for a 325kg Daq. to £2120 all good quality Males sold to £5 per kg and well over. WEANLING HEIFERS sold to £2000 for a strong 435kg Lim. (£460) a 410kg Ch. sold to £1770 (£432)
LIGHTWEIGHT HEIFERS sold to £1840 for a 350kg Lim. (£526) a 290kg Lim. made £1700 (£586) all selling to a high of £661 per 100kg for a 245kg Lim. to £1620 for a Keady Producer and £653 per 100kg for a 245kg Ch. to £1600 for a Newtownbutler Producer.
LEADING PRICES:
Strong Males sold to £2440 for a 485kg Ch. (£503) 410kg Lim. to £2360 (£576) and 405kg Ch. to £2100 (£519) for M/S R & M Sproule Castlederg. R Hagan Dungannon 455kg Lim. to £2180 (£479), J Crawford Augher 405kg Lim. to £2040 (£504) and 425kg Lim. to £1990 (£468),T Singleton Ballygawley 430kg Daq. to £2020 (£470)
LIGHTWEIGHT MALES sold to £2220 for a 400kg Daq. (£555) 400kg Daq. to £2180 (£545) and 325kg Daq. to £2120 (£652), P Mulligan Newtownbutler 375kg Lim. to £2200 (£587), R McCullagh Greencastle 375kg Lim. to £2080 (£555) 375kg Lim. to £2000 (£533) and 385kg B/B. to £1980 (£514), M/S R & M Sproule Castlederg 395kg Ch. to £2070 (£524), D McKenna Clogher 380kg Ch. to £2040 (£537), R Hagan Dungannon 380kg Ch. to £2010 (£529), P Irwin Fivemiletown 345kg Ch. to £2000 (£380), W J Brown Omagh 340kg Ch. to £2000 (£588)
WEANLING HEIFERS
Lightweight Heifers sold to a top of £2140 for a 395kg Ch. (£549) for D McKenna Clogher. S H Patterson Aughnacloy £2000 for a strong 435kg Lim. (£460) T Law Aughnacloy 410kg Ch. to £1770 (£432), M/S R & M Sproule Castlederg 350kg Ch. to £1840 (£526), I Allen Armagh 355kg Ch. to £1720 (£485) 355kg Ch. to £1700 (£479) 375kg Ch. to £1670 (£445) and 315kg Ch. to £1530 (£486), R McCullagh Omagh 290kg Lim. to £1700 (£586) and 365kg Lim. to £1690 (£463), J Cassidy Rosslea 380kg Lim. to £1700 (£447) and 310kg Lim. to £1600 (£516), Declan McKenna Augher 305kg Ch. to £1680 (£551), K McIvor Seskinore £1660 for 295kg Ch. (£563), G McKee Keady 1620 for 245kg Lim. (£661), C Cullinan Fintona £1610 for 330kg Lim. (£488), A McGovern Newtownbutler £1600 for 245kg Ch. (£653), W J Brown Omagh 345kg Ch. to £1580 (£458), W Law Aughnacloy £1580 for 345kg Lim. (£458), T Law Aughnacloy £1520 for 310kg Lim. (£490)
DAIRY COWS & HEIFERS
A steady demand this week again with Calved Heifers selling to £3570, £3300, £2950, and £2900 for a Derrygonnelly Producer. Bellanaleck Producer £3360, £3280, £2620 and £2510 for Calved Heifers. Dungannon Producer £3100 and £2460 for Calved Heifers. Derrylin Producer £2620 twice for Calved Heifers. Several others sold from £1580 to £2190. Springing Heifers sold to £2000 three times for an Augher Producer. Maiden Heifers sold to £1480, £1400 x 2 and £850 for Sbr. x Hol. for an Augher Producer.
BREEDING BULLS
Magheraveely Producer £2920 for Ped. Non. Reg. Lim. (born 06-04-2022)
SUCKLER COWS & CALVES (68 lots)
Another good turnout this week sold easily to a brisk demand with Stephen Williamson Benburb selling a Heifer with Heifer Calf to £4450. J P McManus Derrylin £4000 for a 2021 Cow with Heifer Calf. D Nugent Ballygawley £3550 and £3020 for Incalf Heifers. M/S S & J Oliver Armagh £3450 for 2017 Cow with Heifer Calf. Mountview Cattle Dungannon £2920 for Heifer with Heifer Calf. F Donaghy Omagh £2800 for Heifer with Heifer Calf. R McConnell Fintona £2780 for 2nd Calver with Heifer Calf. D Williamson Portadown £2640 for incalf Heifer. M Carland Omagh £2590 for 2021 Cow with Heifer Calf. Wards Farm Sixmilecross £2510 for Heifer with Heifer Calf. S Donnelly Coalisland £2430 for Heifer with Heifer Calf. M Irwin Fintona £2420 for 2021 Cow with Heifer Calf. B Comiskey Keady £2380 for Heifer with Heifer Calf. G Scallon Florencecourt £2200 for 2019 Cow (scanned incalf 4 months to Lim. Bull)
DROPPED CALVES & REARED LUMPS (324 lots)
A large entry this week sold to a very keen demand with Bull Calves (under 4 weeks) selling to £730 and £580 for a Herefords. to C Wilson Magheraveely. Wm. Downey Magheraveely £710 for a B/B. and £570 and £560 for Herefords. O McSorley Beragh £710 x 2 and £590 for AAs. M Hall Fivemiletown £680, £550 and £540 for AAs. D Armstrong Beragh £650 x 2 and £590 x 2 for AAs. E Crawford Stewartstown £650 for S/H. W E L Beacom Lisbellaw £630 for Her. D McCrea Tynan £620 for AA. K J Leary Newtownbutler £580 for B/B. H Morrison Brookeborough £550 for Her.
HEIFER CALVES (under 4 weeks)
D McCrystal Ballygawley £1300 for Lim. N Weir Fintona £1100 for Lim. Fivemiletown Producer £650 for Sim. D McCrea Tynan £620 for AA. O McSorley Beragh £610, £550, £530, and £490 for AAs. M & P Gleeson Lisnaskea £600 for Ch. K J Leary Newtownbutler £590 for Her. E Crawford Stewartstown £580 for S/H. C Wilson Magheraveely £570 and £550 for Her. M Hall Fivemiletown £550 for AA. H Morrison Brookeborough £510 and £490 for Her. M/S J W & P Kettyle Newtownbutler £500 and £490 for AAs. W Downey Magheraveely £500 for B/B. and £500 for Lim.
REARED MALE LUMPS
M Rafferty Armagh £1700, £1690, £1650, £1620, £1390, £1350 and £1140 for AAs. S Wylie Aughnacloy £1680 for Lim. C Nolan Fivemiletown £1580 and £1560 for Chars. Mountview Cattle Dungannon £1530 for Lim. D Eagleson Aughnacloy £1490, £1470, 1450, £1400, £1390, £1360, £and £1170 for Chars. Omagh Producer £1450 for Daq. Fivemiletown Producer £1380 for Lim. J Hughes Stewartstown £1200, £1180, £1150, and £1140 for Sal.
REARED FEMALE LUMPS
S Wylie Aughnacloy £2020 and £1700 x 2 for Limms. S Williamson Benburb £1860 for Lim. S Erskine Tynan £1440 for Spk. M Carland Omagh £1400 for Ch. R McConnell Fintona £1290 for AA. and £1250 for Ch. D Eagleson Aughnacloy £1110, £990, £970, forChars £1010 for AA. and £900 for Her. J P McManus Derrylin £1100 for Lim. H McFarland Trillick £1060,and £910 x 2 for Limms.S Murphy Brookeborough £970 and £960 for Chars. Omagh Producer £960 for Sim. H Connelly Rosslea £910 for Lim. R Totten Lisburn £910 for AA. T Kelly Tempo £900 for Sim.